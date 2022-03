===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) steht am Donnerstag vor der schwierigen Frage, ob er jetzt Maßnahmen gegen die sehr hohe Inflation ergreifen, oder wegen der wachstumsdämpfenden Folgen des Ukraine-Kriegs lieber noch abwarten soll. Analysten sind so uneins wie selten im Vorfeld einer EZB-Ratssitzung. Ihre Prognosen reichen von einer rascheren Beendigung der Nettoanleihekäufe und zwei Zinsanhebungen in diesem Jahr bis zu erhöhten Anleihekäufen und einer Zinsanhebung nicht vor Mitte 2023. Generell konnte man sagen: Volkswirte glauben nicht, dass die EZB die geldpolitische Normalisierung komplett abbläst, aber wie schnell sie kommen wird, darüber gehen die Meinungen weit auseinander.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 DE/LEG Immobilien SE, Jahresergebnis

07:00 DE/K+S AG, ausführliches Jahresergebnis

07:25 DE/Compugroup Medical SE & Co KGaA, Jahresergebnis

07:30 DE/Hannover Rück SE, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Hugo Boss AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/MLP SE, ausführliches Jahresergebnis

13:00 DE/Deutsche Bank AG, virtueller Investorentag

22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende

Linde plc 1,17 USD

CRH plc 0,98 USD

HSBC Holdings plc 0,18 USD

Rio Tinto plc 10,40 USD

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- EU

13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung

Hauptrefinanzierungssatz

PROGNOSE: 0,00%

zuvor: 0,00%

Einlagensatz

PROGNOSE: -0,50%

zuvor: -0,50%

- US

14:30 Verbraucherpreise Februar

PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+7,8% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+7,5% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+6,4% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+6,0% gg Vj

14:30 Realeinkommen Februar

14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 216.000

zuvor: 215.000

+++++ AUSBLICK POLITIK +++++

Im Laufe des Tages

- TR

Treffen von Russlands Außenminister Lawrow

mit seinem ukrainischen Amtskollegen Kuleba

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 13.762,00 -0,7%

E-Mini-Future S&P-500 4.266,75 -0,2%

E-Mini-Future Nsdq-100 13.680,50 -0,4%

Nikkei-225 25.703,24 +4,0%

Schanghai-Composite 3.318,55 +1,9%

+/- Ticks

Bund -Future 163,53 -13

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 13.847,93 +7,9%

DAX-Future 13.854,00 +6,7%

XDAX 13.861,32 +6,6%

MDAX 30.043,97 +6,6%

TecDAX 3.106,11 +6,3%

EuroStoxx50 3.766,02 +7,4%

Stoxx50 3.542,27 +4,5%

Dow-Jones 33.286,25 +2,0%

S&P-500-Index 4.277,88 +2,6%

Nasdaq-Comp. 13.255,55 +3,6%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 163,66 -129

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Nach der beeindruckenden Rally vom Vortag dürften Europas Börsen mit kleineren Abgaben in den Handel am Donnerstag starten. Wie es an den Märkten weitergeht, dürfte vor allem vom Verlauf des Treffens zwischen den Außenministern Russlands und der Ukraine, Sergej Lawrow und Dmytro Kuleba, abhängen. Diplomatische Entspannungssignale waren am Mittwoch Auslöser der Eindeckungsrally an den Börsen. Russland strebt nach Angaben des Außenministeriums nicht (mehr) den Sturz der ukrainischen Regierung an, zugleich hat sich auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Kompromissen bereit erklärt. Neben dem Krieg in der Ukraine richten sich die Blicke auf die geldpolitische Entscheidung der EZB.

Rückblick: Hausse - Treibend wirkten Hoffnungen auf die Diplomatie im Ukraine-Krieg. Russland und die Ukraine waren von ihren Maximalforderungen abgerückt, vor allem der russische Aggressor überraschte mit neuen Tönen. Am stärksten legten bei den Branchen die besonders gebeutelten Autoaktien (+9,5%) und der Sektor Reise- und Freizeit (8,3%) zu - hier zogen vor allem die Aktien der Fluggesellschaften an, was auch an sinkenden Ölpreisen lag. Gesucht waren ferner Bankentitel (+7,5%). Sie wurden auch gekauft, weil am Anleihemarkt die Renditen wieder stiegen. Raiffeisen Bank, die rund ein Drittel ihres Vorsteuerergebnisses 2021 in Russland erwirtschaftet hatte, schnellten um 17,3 Prozent hoch. Zugleich kam es zu Gewinnmitnahmen bei den zuletzt sehr gut gelaufenen Aktien aus den Bereichen Erneuerbare Energien und Rüstung. Rheinmetall verloren 4,7 Prozent, BAE Systems und Thales jeweils 4,2 Prozent. Nordex fielen um 6,1 Prozent, Vestas um 6,3 Prozent und Siemens Gamesa 2,5 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Hausse - Der DAX machte über 1.000 Punkte seiner bisherigen Verluste seit Ausbruch des Krieges auf einen Schlag wett. Gekauft wurden die Verlierer der jüngsten Zeit, so die arg gebeutelten Automobilwerte. So stiegen Volkswagen um 10,7 Prozent. Mit gestiegenen Marktzinsen stiegen Deutsche Bank und Commerzbank um 7,5 bzw. 11,2 Prozent. Ganz vorn im DAX fanden sich Adidas (+13,6%) und Deutsche Post (+12,4%): Die Resultate der Post waren insgesamt leicht besser als erwartet ausgefallen. Analysten lobten aber vor allem den Ausblick und den Aktienrückkauf. Adidas hatte durchwachsene Geschäftszahlen vorgelegt. Der Ausblick las sich zuversichtlicher. Für Puma ging es um 12 Prozent nach oben. Hauck & Aufhäuser hatte die Aktie erhöht. Die Geschäftszahlen von Brenntag (+7,1%) waren besser als erwartet ausgefallen. Als mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen liegend wurden die Geschäftszahlen von Continental eingestuft. Der Fokus lag auf dem Ausblick. Die Aktie legte mit dem Sektorschub um 6 Prozent zu. Siltronic legten um 12,4 Prozent zu - trotz eines schwächeren Ausblicks. Das Papier befand sich seit Jahresbeginn im freien Fall. Lufthansa verteuerten sich um 12 Prozent, nachdem der Speditionsunternehmer Klaus-Michael Kühne eingestiegen war. Bei Uniper (+13%) wurden Sanktionsfolgen ausgepreist.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Handel am Mittwoch hat sich nicht mehr viel getan. Nach der fulminanten Erholung im regulären Geschäft, befeuert durch die Hoffnung auf eine Entspannung im Ukrainekrieg, dürfte erst einmal die Luft raus gewesen sein. Die Anleger dürften nun das Treffen der Außenminister der Ukraine und Russlands im türkischen Antalya am Donnerstag abwarten.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Gestützt wurde der Markt von der Hoffnung auf Entspannung im Ukraine-Krieg. Nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bereits am Vortag die Bereitschaft zu Zugeständnissen gezeigt hatte, schien sich nun auch der russische Aggressor zu bewegen. Händler sprachen von überraschenden Aussagen aus Moskau. Die Titel von Kreuzfahrtreedereien wie Carnival (+8,8%) und Royal Caribbean (+5,5%) erholten sich ebenso wie die Papiere von Fluggesellschaften. Mit dem heftigen Rückgang der Erdölpreise sank der Energiesektor um 3,2 Prozent. Im Sektor fielen Halliburton um 5,2 Prozent und Marathon Oil um 2,9 Prozent. Mit den steigenden Marktzinsen gewann der Bankensektor 4,5 Prozent. Unter den Einzelaktien sprangen XPO Logistics um 13,1 Prozent nach oben. Auslöser war ein Bericht, wonach das Unternehmen sein Frachtmaklergeschäft abspalten und an die Börse bringen will. General Electric (+3,5%) hat den Rückkauf eigener Aktien im Volumen von bis zu 3 Milliarden Dollar als eine Möglichkeit der Kapitalverwendung angekündigt. Für Bumble ging es gar um fast 42 Prozent nach oben. Der Betreiber von Dating-Apps hatte für sein viertes Quartal ein fortgesetztes Umsatzwachstum und eine Einengung des Verlusts ausgewiesen. Gut kam auch der Ausblick an.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,66 +6,1 1,60 93,2

5 Jahre 1,87 +9,1 1,78 60,8

7 Jahre 1,92 +9,0 1,83 48,4

10 Jahre 1,94 +9,3 1,85 42,9

30 Jahre 2,30 +7,8 2,22 40,2

Die Erholung der Aktienmärkte veranlasste Anleger zum Rückzug aus Anleihen, was die Renditen nach oben trieb.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:38 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1056 -0,1% 1,1069 1,1089 -2,8%

EUR/JPY 128,39 +0,1% 128,26 128,36 -1,9%

EUR/CHF 1,0258 +0,1% 1,0797 1,0262 -1,1%

EUR/GBP 0,8395 -0,0% 0,8397 0,8414 -0,1%

USD/JPY 116,12 +0,2% 115,88 115,78 +0,9%

GBP/USD 1,3170 -0,1% 1,3184 1,3177 -2,7%

USD/CNH 6,3273 +0,1% 6,3236 6,3234 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 39.276,79 -6,3% 41.904,00 42.397,09 -15,0%

Mit der wiedererwachten Risikobereitschaft der Anleger wurden Fluchtwährungen wie der Dollar verkauft. Der Dollarindex fiel um 1,1 Prozent. Der Euro stieg im späten US-Handel auf rund 1,1070 Dollar. Am Dienstag um die gleiche Zeit hatte er etwa 1,0910 Dollar gekostet.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 110,64 108,70 +1,8% 1,94 +48,6%

Brent/ICE 114,93 111,14 +3,4% 3,79 +49,1%

