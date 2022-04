Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In China bleiben die Börsen wegen des Quingming-Fests geschlossen.

DIENSTAG: In China und Hongkong bleiben die Börsen wegen des Quingming-Fests geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Auf dem US-Arbeitsmarkt ist ein Ende des kräftigen Aufschwungs nicht in Sicht. Es gibt auch keine Anzeichen dafür, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine, der die Benzinpreise in den USA auf ein Rekordhoch getrieben hat und die Belastung der globalen Lieferketten noch verstärken dürfte, Auswirkungen auf den US-Arbeitsmarkt und die Wirtschaftstätigkeit hat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte erwarten, dass die Zahl der Beschäftigten im März um 490.000 gegenüber dem Vormonat zugenommen hat. Im Februar hatte der Zuwachs 678.000 betragen. Für die Arbeitslosenquote wird ein Rückgang auf 3,7 (Februar: 3,8) Prozent prognostiziert. Bei den Stundenlöhnen erwarten die Ökonomen ein Plus von 0,4 (0,0) Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen sorgen sich über die Knappheit der Arbeitskräfte, was die Löhne noch höher treiben und somit die Inflation weiter anheizen könnte. Die Stärke des US-Arbeitsmarktes könnte die US-Notenbank dazu bringen, den Leitzins bei ihrer nächsten Sitzung im Mai um 50 Basispunkte anzuheben. Fed-Chef Jerome Powell sagte zuletzt, die US-Notenbank müsse die Zinsen "zügig" und möglicherweise "aggressiver" anheben, um zu verhindern, dass sich die hohe Inflation verfestigt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:30 DE/Baader Bank AG, ausführliches Jahresergebnis, Unterschleißheim

14:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Online-HV

DIVIDENDENABSCHLAG

Edel SE + Co. KGaA: 0,20 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- CH

08:30 Verbraucherpreise März

PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: +0,7% gg Vm/+2,2% gg Vj

- IT

09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März

PROGNOSE: 56,8

zuvor: 58,3

- FR

09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März

(2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 54,8

1. Veröff.: 54,8

zuvor: 57,2

- DE

09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März

(2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 57,6

1. Veröff.: 57,6

zuvor: 58,4

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone

März (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 57,0

1. Veröff.: 57,0

zuvor: 58,2

11:00 Verbraucherpreise Eurozone März (Vorabschätzung)

PROGNOSE: +2,0% gg Vm/+6,9% gg Vj

zuvor: +0,9% gg Vm/+5,9% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +1,4% gg Vm/+3,2% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+2,7% gg Vj

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März

(2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 55,5

1. Veröff.: 55,5

zuvor: 58,0

- US

14:30 Arbeitsmarktdaten März

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +490.000 gg Vm

zuvor: +678.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 3,7%

zuvor: 3,8%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,40% gg Vm

zuvor: +0,03% gg Vm

15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März

(2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 58,5

1. Veröff.: 58,5

zuvor: 57,3

16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe März

PROGNOSE: 59,0 Punkte

zuvor: 58,6 Punkte

16:00 Bauausgaben Februar

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: +1,3% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 14.457,00 +0,6%

E-Mini-Future S&P-500 4.544,25 +0,3%

E-Mini-Future Nsdq-100 14.920,25 +0,3%

Nikkei-225 27.718,09 -0,4%

Schanghai-Composite 3.274,26 +0,7%

+/- Ticks

Bund -Future 158,22 -44

Donnerstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 14.414,75 -1,3%

DAX-Future 14.368,00 -1,6%

XDAX 14.351,60 -1,6%

MDAX 31.011,71 -1,6%

TecDAX 3.302,84 -1,4%

EuroStoxx50 3.902,52 -1,4%

Stoxx50 3.710,84 -0,8%

Dow-Jones 34.678,35 -1,6%

S&P-500-Index 4.530,41 -1,6%

Nasdaq-Comp. 14.220,52 -1,5%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 158,66 +149

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem vorsichtigen Start in den Freitag und damit in das neue Quartal rechnen Händler an Europas Börsen. Die Karten würden nun für Fonds wieder neu gemischt, und niemand wolle sich angesichts der unklaren Lage um die Ukraine zu weit aus dem Fenster lehnen. Im Fokus stehe vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs auch eine Konferenz von EU-Vertretern mit China. Für Bewegung dürfen auch Konjunkturdaten sorgen, darunter die Verbraucherpreise in der Eurozone für März und der US-Arbeitsmarktbericht für März. Dazu stehen auch noch die Revisionen der Einkaufsmanager-Indizes (PMI) rund um den Globus auf dem Programm. Sie seien diesmal wesentlich wichtiger als sonst, da in den Umfragen nun erst der Ukraine-Krieg und die Kosteninflation enthalten seien.

Rückblick: Belastend wirkten Aussagen des russischen Präsidenten Putin. Er kündigte an, dass Gaslieferungen in EU-Länder ab Freitag in Rubel von Konten in Russland bezahlt werden müssen. Im Handel sorgten die Aussagen für Verwirrung und Verunsicherung. Am Vorabend hatte es noch geheißen, Russland werde weiter Zahlungen in Euro für seine Gaslieferungen akzeptieren. Dennoch gaben die Ölpreise um rund 4 Prozent nach. Hintergrund war die Nachricht, dass die USA ihre strategischen Ölreserven anzapfen werden. Das zusätzliche Öl bedeutet positive Nachrichten für die Märkte. Die Opec und ihre Verbündeten, zu denen auch Russland gehört, haben sich nämlich darauf geeinigt, ihre gemeinsame Ölproduktion im Mai nur um 432.000 Barrel pro Tag zu erhöhen. Kräftig unter Druck mit 12,9 Prozent Minus standen H&M. Die Modekette leidet unter Kostenanstieg und geschlossenen Läden in Russland und Belarus. Der Nettogewinn fiel daher im ersten Quartal unter Erwartung aus. Auch die Inditex-Aktien gaben um 5 Prozent nach. Der Einzelhandelssektor war mit 4,9 Prozent Minus das Schlusslicht in Europa.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwächer - Fresenius lagen mit plus 2 Prozent gut im Markt. Der Konzern kauft bei Biopharmazie und in der Medizintechnik zu. "Nach der Underperformance der vergangenen Jahre braucht der Konzern Wachstumstreiber", sagte ein Händler. Die Übernahmen sollen das Wachstum wieder beschleunigen. Für FMC ging es um 1,3 Prozent nach oben. Nach Bekanntgabe eines enttäuschenden Ausblicks für das laufende Jahr fielen Süss Microtec kräftig um 10,7 Prozent. Die Zahlen von Varta (-0,3%) lagen im Großen und Ganzen im Rahmen. Bei Cewe (-8,3%) wurde der Ausblick negativ aufgenommen. Auch hätte die Dividendenerhöhung etwas stärker ausfallen können, hieß es im Handel.

XETRA-NACHBÖRSE

Am Gesamtmarkt kam es im Gefolge der schwachen Wall Street zu Verkäufen. MBB legten um gut 1 Prozent zu. Das Unternehmen will eine Gesamtdividende von 1,98 Euro pro Aktie zahlen.

USA - AKTIEN

Sehr schwach - Mit den US-Börsen ist es am Donnerstag kräftig abwärts gegangen. Der deutlich nachgebende Ölpreis brachte keine Erleichterung am Aktienmarkt. Vielmehr belastete der unvermindert andauernde Ukraine-Krieg. Im späten Geschäft beobachteten Händler Abgaben zum Quartalsende. Unter den Einzelwerten an der Börse gaben AMD um 8,3 Prozent auf 109,36 Dollar nach. Barclays hat die Titel auf "Equalweight" von "Overweight" abgestuft und das Kursziel auf 115 von 148 Dollar gesenkt. Walgreens Boots Alliance sackten trotz guter Zahlen um 5,7 Prozent ab. Die Aussagen des Unternehmens weckten die Sorge, dass das künftige Wachstum hinter den Erwartungen zurückbleibt. Ein überraschend schwaches Ergebnis und ein enttäuschender Ausblick drückten den Kurs des Softwareunternehmens Uipath um 25,6 Prozent. Auch bei Expensify (-5,9%) enttäuschte der Ausblick und überschattete damit den über den Erwartungen liegenden Umsatz.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,31 +0,4 2,31 158,0

5 Jahre 2,44 +1,5 2,43 118,5

7 Jahre 2,42 -0,7 2,43 97,8

10 Jahre 2,33 -2,4 2,35 81,8

30 Jahre 2,45 -2,8 2,48 54,8

Am Anleihemarkt ging es mit den Renditen weiter nach unten, außer am kurzen Ende. Die Teilnehmer griffen auf der Suche nach Sicherheit zu. Im Blick stand erneut die Abflachung der Zinsstrukturkurve. Der Renditeabstand zwischen zwei- und zehnjährigen Titeln belief sich auf nur noch 2 Basispunkte. Am Dienstag war die Zinskurve kurze Zeit sogar invers, das heißt, zweijährige Anleihen rentierten höher als zehnjährige - ein Phänomen, das als Indikator einer Rezession gilt.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 01, 2022 01:34 ET (05:34 GMT)