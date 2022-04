===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Auftragseingang der deutschen Industrie dürfte im Februar leicht gesunken sein. Volkswirte erwarten, dass die Bestellungen nach dem Zuwachs von 1,8 Prozent im Vormonat um 0,5 Prozent gefallen sind. In der deutschen Industrie macht sich wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine Krisenstimmung breit. Produktionsstandorte und Lieferketten sind bedroht. In der Autoindustrie trübt sich die Stimmung zudem wegen der hohen Treibstoffpreise ein, die potenzielle Autokäufer möglicherweise zögern lassen. Allerdings dürfte vom Ukraine-Krieg und seinen Folgen noch nichts in den harten Konjunkturdaten angekommen sein. So stieg im Februar beispielsweise die Pkw-Produktion noch. Angesichts voller Auftragsbücher können die deutschen Industrieunternehmen derzeit einen Rückgang der Auftragseingänge verschmerzen. Es ist aber zu befürchten, dass der Krieg in den März-Daten seine Spuren hinterlassen wird.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

08:00 GB/Imperial Brands plc, Zwischenbericht

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/BMW AG, Absatzzahlen 1Q

- DE/Mercedes-Benz Group AG, Absatzzahlen 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Auftragseingang Februar

saisonbereinigt

PROGNOSE: -0,5% gg Vm

zuvor: +1,8% gg Vm

- EU

11:00 Erzeugerpreise Februar

Eurozone

PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+31,5% gg Vj

zuvor: +5,2% gg Vm/+30,6% gg Vj

- US

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 14.339,00 -0,4%

E-Mini-Future S&P-500 4.515,00 -0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 14.794,00 -0,2%

Nikkei-225 27.302,01 -1,7%

Schanghai-Composite 3.275,45 -0,2%

+/- Ticks

Bund -Future 157,37 -49

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 14.424,36 -0,6%

DAX-Future 14.399,00 -1,2%

XDAX 14.382,81 -1,2%

MDAX 31.553,88 +0,0%

TecDAX 3.350,86 +0,2%

EuroStoxx50 3.917,85 -0,8%

Stoxx50 3.782,59 +0,2%

Dow-Jones 34.641,18 -0,8%

S&P-500-Index 4.525,12 -1,3%

Nasdaq-Comp. 14.204,17 -2,3%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 157,86 -142

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

AUSBLICK: Für den Mittwoch deuten sich Verluste an den europäischen Aktiemärkten wie auch für die Staatsanleihen aus dem Euroraum an. So wird der DAX am Morgen rund 100 Punkte tiefer gegenüber dem Vortagesschluss gesehen. Einen Grund liefert die Schwäche an der Wall Street, hier belasteten falkenhafte Aussagen aus dem Hause der US-Notenbank. Denn für steigende US-Zinsen sorgten am Dienstagabend die falkenhaft auftretenden US-Notenbankerinnen Lael Brainard und Esther George, die von weiter viel zu hoher Inflation und einer potenziellen großen Zinserhöhung um 50 Basispunkte im Mai gesprochen hatten. Unverändert sorgt der Angriffskrieg Russlands auf den Nachbarn Ukraine für Ungewissheit. Aber auch der zunehmende Lockdown in China auf Grund der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen dürfte mittelfristig belasten, da hier mit einer Verschlechterung der Lieferkette aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zu rechnen ist.

RÜCKBLICK: Leichter - Nach einer freundlichen Eröffnung drehten die Kurse in Minus. In Frankreich sackte der CAC-40 um 1,3 Prozent ab - gedrückt von einer neuen Umfrage zur französischen Präsidentschaftswahl. Laut dieser hat die rechtsgerichtete Marine Le Pen den Abstand zu Staatspräsident Emmanuel Macron stark verringert. Ein Wahlsieg von Le Pen wäre nicht nur für den französischen Aktienmarkt eine Katastrophe, so Händler. Im CAC-40 fielen Societe Generale um 5,6, Veolia um 5,3, Vinci um 4,1, Credit Agricole um 5 und BNP um 4,6 Prozent. Für Zurückhaltung sorgte auch die geplante Runde weiterer Anti-Russland-Sanktionen in Form eines EU-Importstopp für russische Kohle. Dies rückte die Energiewerte in den Blick: Nordex stiegen um 7,1, Vestas um 8,6 und Encavis um 5,2 Prozent. Für Siemens Energy ging es 1,1 und für RWE um 2,7 Prozent voran. Der Stoxx-Index der Versorger stieg um 2,1 Prozent, der Index der Öl- und Gaswerte um 1 Prozent. Dagegen verlor der Index der Banken 1,1 Prozent, der der Bautitel 1,8 und der der Autoaktien 2,4 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Im DAX fielen Airbus um 4,4 Prozent, laut Händlern auch, weil ein Anteilseigener Millionen Aktien verkaufen will. Shop-Apotheke zogen mit Aussagen zu einem guten Jahresstart um 3,4 Prozent an. Aareal gewannen 3,4 Prozent, weil nach der gescheiterten Übernahme der Bank durch Advent und Centerbridge beide einen erneuten Anlauf gestartet haben mit einem leicht erhöhten Angebot. Kion (-1%) hatte die 2022er Prognose kassiert, was aber nach der vorherigen enttäuschenden Jahresprognose des Konkurrenten Jungheinrich (-5,7%) kaum überraschte. Jungheinrich litten unter einer Abstufung durch Hauck & Aufhäuser. Gut kamen die Erstquartalszahlen von Sixt an, der Kurs stieg um 5,2 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Merck zeigten sich unauffällig nach der Nachricht, dass das Unternehmen sein Bioprocessing-Portfolio durch den Erwerb eines automatisierten Systems für die aseptische Probenahme aus Bioreaktoren von Lonza erweitert.

USA - AKTIEN

Schwach - Die Eskalation im Ukraine-Krieg und ein scharfer Anstieg der Marktzinsen sorgten für teils stark sinkende Aktienkurse. Aktien von Technik- und Wachstumsunternehmen wurden wegen ihrer oft hohen Bewertungen verkauft, was durch die anziehenden Marktzinsen noch verstärkt wurde. Im Zehnjahresbereich ging es um knapp 16 Basispunkte nach oben auf 2,56 Prozent; im Zweijahresbereich nicht ganz so stark, womit die Zinskurve dieser beiden Laufzeiten nicht mehr invers ist. Diese jüngst aufgetretene Inversität hatte zuletzt zusätzlich verunsichert, weil sie als Vorbote einer Rezession gilt. Während derweil die EU einen Importstopp von Kohle aus Russland erwägt, wollen die USA Kreisen zufolge am Mittwoch ein neues Sanktionspaket gegen Russland verkünden und dabei auch "jegliche neue Investition" in dem Land verbieten. Aktien zyklischer Branchen lagen am Ende, der S&P-500-Subindex der Autowerte knickte um 4,7 Prozent ein, der Halbleiterindex um 4,3 Prozent. Unter den Einzelwerten verteidigte die Twitter-Aktie das 27-prozentige Plus vom Vortag. Nach dem Einstieg von Tesla-Chef Elon Musk bei dem Kurznachrichtendienst kündigte dieser deutliche Verbesserungen an. Der Kurs gewann weitere 2 Prozent. Carnival verteuerten sich um 2,5 Prozent. Die Kreuzfahrtreederei hatte die stärkste Buchungswoche in ihrer Geschichte gemeldet.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,53 +10,6 2,43 180,4

5 Jahre 2,71 +16,2 2,55 145,3

7 Jahre 2,67 +17,0 2,50 123,1

10 Jahre 2,56 +15,5 2,40 104,7

30 Jahre 2,58 +12,2 2,46 67,8

Für die steigenden Zinsen sorgten die falkenhaft auftretenden US-Notenbankerinnen Brainard und George, die von weiter viel zu hoher Inflation, weiteren Inflationsgefahren und einer potenziellen großen Zinserhöhung um 50 Basispunkte im Mai gesprochen hatten. Dazu kamen robust ausgefallene Einkaufsmanagerindizes aus den USA und Sorgen vor weiter steigenden und inflationstreibenden Energiepreisen als Folge weiterer Sanktionen des Westens gegen Russland vor dem Hintergrund von Bildern von Kriegsverbrechen in der ukrainischen Stadt Butscha.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:46 % YTD

EUR/USD 1,0901 -0,0% 1,0905 1,0976 -4,1%

EUR/JPY 134,91 +0,1% 134,81 134,50 +3,1%

EUR/GBP 0,8339 -0,0% 0,8342 0,8358 -0,8%

GBP/USD 1,3071 -0,0% 1,3075 1,3132 -3,4%

USD/JPY 123,76 +0,1% 123,61 122,56 +7,5%

USD/KRW 1.217,87 -0,1% 1.218,82 1.212,49 +2,4%

USD/CNY 6,3631 0% 6,3631 6,3631 +0,1%

USD/CNH 6,3757 -0,1% 6,3793 6,3655 +0,3%

USD/HKD 7,8377 +0,0% 7,8346 7,8323 +0,5%

AUD/USD 0,7572 -0,1% 0,7577 0,7614 +4,3%

NZD/USD 0,6941 -0,0% 0,6944 0,6988 +1,7%

Bitcoin

BTC/USD 45.135,76 -1,8% 45.964,10 46.664,26 -2,4%

Der Dollar zog mit dem Rückenwind des Zinsanstiegs kräftig an, der Dollarindex legte um 0,5 Prozent zu, der Euro knickte von Tageshochs um 1,0980 auf 1,0904 Dollar ein.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 101,84 101,96 -0,1% -0,12 +37,7%

Brent/ICE 106,84 106,64 +0,2% 0,20 +41,0%

Die Ölpreise zeigten sich rund 2 Prozent leichter, obwohl das voraussichtliche Verbot von Kohleimporten aus Russland die Preise für Öl- und Rohstoffe weiter treiben dürfte. Teilnehmer sprachen von einer Konsolidierung. Bremsend wirkte daneben der feste Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.923,16 1.923,69 -0,0% -0,54 +5,1%

Silber (Spot) 24,35 24,34 +0,0% +0,01 +4,4%

Platin (Spot) 969,25 971,75 -0,3% -2,50 -0,1%

Kupfer-Future 4,75 4,80 -1,0% -0,05 +6,6%

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-BLOG

- Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat die Entdeckung von Leichen in der ukrainischen Stadt Butscha als "Provokation" bezeichnet, um die laufenden Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau zum Scheitern zu bringen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 06, 2022 01:30 ET (05:30 GMT)