Die russische Armee hat offenbar ihre seit Wochen erwartete Großoffensive im Osten der Ukraine gestartet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte am Montagabend mit, "dass die russischen Truppen den Kampf um den Donbass begonnen haben". Damit sei nun "die zweite Phase des Kriegs" eingeleitet", erklärte der ukrainische Präsidentenberater Andrij Jermak. "Ein sehr großer Teil der ganzen russischen Armee wird nun für diese Offensive verwendet", sagte Selenskyj im Messengerdienst Telegram. "Egal, wieviele russische Soldaten dorthin gebracht wurden, wir werden kämpfen. Wir werden verteidigen", kündigte der Staatschef an.

Unterdessen lieferten die USA neue Waffen an die Ukraine. Vier Flugzeuge hätten am Sonntag militärisches Gerät angeliefert, teilte ein hoher Vertreter des US-Verteidigungsministeriums mit. Dabei handelt es sich um die ersten Lieferungen aus dem neuen militärischen Hilfspaket im Volumen von 800 Millionen Dollar (rund 737 Millionen Euro), welches das Weiße Haus am Mittwoch angekündigt hatte.

12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 1Q, New Brunswick

13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 1Q, St. Paul

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 1Q, Bethesda

18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 1Q, Clichy

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 1Q, Los Gatos

22:08 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 1Q, Armonk

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Munich Re, Ergebnis 1Q

- Traton SE, Ergebnis 1Q

- BMW AG, Ergebnis 1Q

- Schaeffler AG, Ergebnis 1Q

- Zalando SE, Ergebnis 1Q

- Wacker Neuson SE, Ergebnis 1Q

- Deutz AG, Ergebnis 1Q

- Rheinmetall AG, Ergebnis 1Q

- Siltronic AG, Ergebnis 1Q

- Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1Q

- Metro AG, Ergebnis 1H

- Stemmer Imaging AG, Ergebnis 1Q

- Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 2Q

Airbus 1,50 EUR

Beiersdorf 0,70 EUR

Cliq Digital 1,10 EUR

Ahold 0,52 EUR

Unicredit 0,538 EUR

-US

14:30 Baubeginne/-genehmigungen März

Baubeginne

PROGNOSE: -2,2% gg Vm

zuvor: +6,8% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: -2,1% gg Vm

zuvor: -1,9% gg Vm

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

INDEX Stand +/-

DAX-Future 14.106,00 -0,1%

E-Mini-Future S&P-500 4.401,00 +0,3%

E-Mini-Future Nsdq-100 13.982,25 +0,5%

Nikkei-225 26.977,30 +0,7%

Schanghai-Composite 3.197,95 +0,1%

+/- Ticks

Bund -Future 154,46 -25

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.848,68 +0,54% -10,46% (14.4.)

Stoxx50 3.783,10 +0,58% -0,93% (14.4.)

DAX 14.163,85 +0,62% -10,83% (14.4.)

FTSE 7.616,38 +0,47% +2,66% (14.4.)

CAC 6.589,35 +0,72% -7,88% (14.4.)

DJIA 34.411,69 -0,11% -5,30% (18.4.)

S&P-500 4.391,69 -0,02% -7,86% (18.4.)

Nasdaq-Comp. 13.332,36 -0,14% -14,78% (18.4.)

Nasdaq-100 13.910,76 +0,13% -14,76% (18.4.)

Nikkei-225 26.799,71 -1,08% -6,92% (18.4.)

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 154,71 -75 (14.4.)

EUROPA

Ausblick: Mit einem verhaltenen Start rechnen Händler am Dienstag an Europas Börsen. Viele Marktteilnehmer seien in dieser Woche noch im Urlaub, so dass große Neupositionierungen nicht erwartet werden. Der Datenkalender ist am Morgen leer, wichtige Konjunkturtermine gibt es noch nicht. Der DAX dürfte in der Seitwärtsspanne von 14.000 bis 14.200 Punkten pendeln. Die neue russische Offensive in der Ukraine gebe keinen neuen Rahmen für die Börse. Vielmehr dürften die Kurse zunächst durch Hedge-Eindeckungen gestützt werden. Zahlreiche Marktteilnehmer hatten ihre Portfolios vor den Feiertagen gegen eine weitere Eskalation der Lage abgesichert. Leicht positiv wird das BIP zum ersten Quartal in China gesehen. Zwar stieg es stärker als erwartet, jedoch schwächte sich die Entwicklung im März bereits wegen zahlreicher Lockdowns ab.

Rückblick (Donnerstag: Etwas fester - Für den Aktienmarkt lieferte die Bestätigung der Leitzinsen durch die EZB keinen Impuls, vielmehr wurden Aktien durch den kleinen Verfall der Optionen auf die Indizes leicht gestützt. Obwohl die Risiken für Inflation und Wachstum höher eingestuft werden, bewegte sich die EZB keinen Zentimeter in Richtung einer früheren Anhebung der Leitzinsen vorwärts, was aber kaum Auswirkungen auf den Aktienmarkt hatte. Voestalpine (+1,5%) hat die Mehrheit an seinem Stahlwerk in Texas an Arcelormittal verkauft. Ericsson fielen nach Erstquartalszahlen um 5,0 Prozent. Atlantia legten um 4,3 Prozent zu. Die Benetton-Familie will gemeinsam mit Blackstone ein Gebot über 12,7 Milliarden Euro oder 23 Euro je Anteilsschein für Atlantia abgeben. Benetton hält bereits 33 Prozent der Anteile. Das Umsatzwachstum von Hermes (+2,7%) von 27 Prozent im ersten Quartal sei "beeindruckend", so Bryan Garnier.

Etwas fester - Überraschend legte VW erste Eckdaten vor, die an der Börse nicht gut ankamen, die Aktie verlor 1,5 Prozent. Den Netto-Cashflow des Bereiches Automobile gab VW mit rund 1,5 Milliarden Euro an. Damit liegt er deutlich unter der Markterwartung von 2,4 Milliarden. Den Ausblick stuften die Analysten von Jefferies als vorsichtig ein, die Kommentare zu den Aussichten seien vage. Drägerwerk brachen nach vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal und einer Gewinnwarnung um 4,7 Prozent ein.

Am letzten Abend vor dem langen Osterwochenende ist der nachbörsliche Handel erwartungsgemäß sehr ruhig verlaufen. Negative Vorgaben der Wall Street lasteten dabei etwas auf den Kursen. Unter den Einzelwerten reagierten Leifheit kaum auf die vorläufigen Erstquartalszahlen des Herstellers von Haushaltsgeräten. Das Unternehmen hatte schon bei der Veröffentlichung der Zahlen zum vergangenen Jahr Ende März gewarnt, dass der Krieg in der Ukraine und gestörte Lieferketten sein Geschäft spürbar belasteten.

USA - AKTIEN (Montag)

Etwas leichter - Das Marktumfeld zeigte sich angesichts des Krieges in der Ukraine weiter volatil. Auch die hohe Inflation und steigende Marktzinsen verunsicherten die Anleger. China hat indessen ein langsameres Wachstum von Bruttoinlandsprodukt und Industrieproduktion gemeldet. Ökonomen bezweifeln, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ihr diesjähriges Wachstumsziel erreichen wird. Im Fokus der Anleger stand zudem die Berichtssaison in den USA. Mit Bank of America (+3,4%) hat eine weitere US-Großbank Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Die Bank verzeichnete zwar einen Gewinnrückgang, schnitt aber besser ab als von Analysten erwartet. Die Zahlen des kleineren Wettbewerbers Bank of New York Mellon (-2,3%) lagen knapp über den Erwartungen, doch meldete das Institut einen negativen Sondereinfluss aufgrund des Rückzugs aus dem Russlandgeschäft. Twitter machten einen Sprung um 7,5 Prozent. Der Verwaltungsrat des Kurznachrichtendiensts verabschiedete am Freitag einen Plan zur Abwehr des feindlichen Übernahmeversuchs von Großaktionär und Tesla-Chef Elon Musk. Tesla (+2%)zeigten sich unbeeindruckt davon, dass ein US-Richter einen folgenschweren Tweet des Tesla-Gründers Elon Musk aus dem Jahr 2018 zum Rückzug seines Unternehmens von der Börse als "falsch und irreführend" eingestuft hat. Indessen könnte das Tesla-Werk nahe Schanghai Berichten zufolge zu Wochenbeginn wieder geöffnet werden, nachdem es wegen eines Corona-Lockdowns geschlossen war. Charles Schwab (-9,4%) hat im ersten Quartal einen niedrigeren Gewinn bei rückläufigen Einnahmen verzeichnet und die Markterwartungen verfehlt. Verizon Communications (-0,8%) will den Mindestlohn für neue Mitarbeiter auf 20 Dollar pro Stunde anheben.

Schwächer - Vor dem langen Osterwochenende agierten die Anleger vorsichtig, zumal der Krieg in der Ukraine mit unverminderter Härte andauert. Neue Konjunkturdaten enthielten Licht und Schatten. Der Uni-Michigan-Index für die Verbraucherstimmung überraschte positiv mit einem deutlichen Anstieg. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war höher als erwartet, verharrte aber auf niedrigem Niveau. Die Einzelhandelsumsätze stiegen etwas weniger stark als erwartet. Im Blick stand die beginnende Bilanzssaison. Daneben zog die Offerte von Elon Musk zur vollständigen Übernahme von Twitter das Interesse auf sich. Die Aktie legte zwar zunächst zu, blieb dabei aber deutlich unter dem Gebot von 54,20 Dollar je Aktie. Nach kritischen Analystenkommentaren fiel sie schließlich um 1,7 Prozent auf 45,08 Dollar. Die Banken Citigroup (+1,6%), Goldman Sachs (-0,1%), Morgan Stanley (+0,8%) und Wells Fargo (-4,5%) hatten mit ihren Zahlen durchweg besser abgeschnitten als erwartet. Bei Wells Fargo bemängelten Beobachter, dass die Bank mit der Auflösung von Rückstellungen ein schwaches Hypothekengeschäft kompensiert habe. Stärkster Wert im Dow waren Nike (+4,7%) nach einem positiven Analystenkommentar. JP Morgan hat die Empfehlung "Overweight" bekräftigt, weil sich nach Meinung von Analyst Matthew Boss das China-Geschäft des

