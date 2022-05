===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In China (Tag der Jugend) und Japan (Tag des Grüns) bleiben die Börsen wegen Feiertagen geschlossen.

DONNERSTAG: In Japan (Kodomo no Hi) und Südkorea (Internationaler Kindertag) findet aufgrund von Feiertagen kein Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die US-Notenbank ist dabei, ihren Zinshammer auszupacken. Sie steuert bei der anstehenden Sitzung auf eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte zu. Der Leitzins würde damit auf 0,75 bis 1,00 Prozent steigen. Die Terminmärkte preisen die Wahrscheinlichkeit eines solchen Schritts zu etwa 97 Prozent ein. Und für die Sitzung im Juni ist eine weitere Erhöhung um 75 Basispunkte zu etwa 80 Prozent eingepreist. Erst im Juli wird mit einer Rückkehr zur alten Schlagzahl mit einer Erhöhung um 25 Basispunkte gerechnet. Zudem dürfte die Fed mit der Verkleinerung ihrer Bilanz beginnen. Durch die massiven Anleihekäufe ist die Bilanz auf fast 9 Billionen Dollar angeschwollen. Bei der Sitzung im März hatten die US-Währungshüter angesichts der höchsten Inflation seit mehr als 40 Jahren den Leitzins um 25 Basispunkte auf 0,25 bis 0,50 Prozent angehoben und eine zügige Abkehr vom Krisenmodus signalisiert. Powell hatte kurz danach erklärt, die US-Notenbank müsse die Zinsen "zügig" und möglicherweise "aggressiver" anheben, um zu verhindern, dass sich die hohe Inflation verfestigt. Die HSBC-Ökonomen gehen davon aus, dass das Federal Open Market Committee (FOMC) offiziell eine quantitative Straffung ankündigen wird. "Die tatsächliche Schrumpfung der Fed-Bilanz würde ab Juni beginnen, und wir erwarten eine dreimonatige Einführungsphase mit Obergrenzen für die monatliche Verringerung auf 60 Milliarden Dollar für Staatsanleihen und 35 Milliarden Dollar für Hypotheken bis August. Sobald die Obergrenzen eingeführt sind, könnte die Bilanz der Fed um rund 80 Milliarden Dollar pro Monat schrumpfen."

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

HANNOVER RÜCK (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q22 ggVj Zahl 1Q21

Bruttoprämien 8.464 +8% 3 7.809

Kapitalanlageergebnis 418 -5% 2 441

EBIT 402 -0,4% 3 404

Ergebnis nach Steuern/Dritten 274 -10% 3 306

Ergebnis je Aktie 2,47 -3% 3 2,54

Combined Ratio* 98,0 -- 2 96,2

*Schaden-Rückversicherung

HUGO BOSS (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 2022 1Q22 ggVj Zahl 1Q21

Umsatz 712 +43% 15 497

EBIT 39 -- 15 1,0

Ergebnis vor Steuern 30 -- 11 -11

Ergebnis nach Steuern/Dritten 22 -- 11 -8,0

Ergebnis je Aktie 0,32 -- 11 -0,13

Weitere Termine:

06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 1Q

06:50 DE/Basler AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 2Q

(08:00 Analysten-Telefonkonferenz; 10:00 Presse-Telefonkonferenz)

07:00 DE/Teamviewer AG, Ergebnis 1Q (07:45 Telefonkonferenz)

07:00 DE/Klöckner & Co SE, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz)

07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Volkswagen AG (VW), ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1Q (08:00 Telefonkonferenz; 11:00 Online-HV)

07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Traton SE, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz)

07:30 FR/Electricite de France SA (EDF), Umsatz 1Q

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1Q

07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 1Q

08:00 IE/Flutter Entertainment plc, Zwischenbericht 1Q

08:15 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, ausführliches Ergebnis 1Q

10:00 DE/Allianz SE, Online-HV

10:00 DE/Rational AG, Online-HV

10:30 DE/Robert Bosch GmbH, BI-PK Virtuell

12:40 NL/Ferrari NV, Ergebnis 1Q

13:00 US/Moderna Inc, Ergebnis 1Q

17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q

22:00 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 1Q

22:02 DE/Morphosys AG, Ergebnis 1Q

22:05 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 1Q

Außerdem im Tagesverlauf:

- IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Symrise: 1,02 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Handelsbilanz März

Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: + 6,8 Mrd Euro

zuvor: +11,5 Mrd Euro

Export kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: -2,0% gg Vm

zuvor: +6,4% gg Vm

Import kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: +2,5% gg Vm

zuvor: +4,5% gg Vm

09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes

Gewerbe (2. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 57,9

1. Veröff.: 57,9

zuvor: 56,1

- IT

09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes

Gewerbe April

PROGNOSE: 54,0

zuvor: 52,1

- FR

09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes

Gewerbe (2. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 58,8

1. Veröff.: 58,8

zuvor: 57,4

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes

Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 57,7

1. Veröff.: 57,7

zuvor: 55,6

Einkaufsmanagerindex gesamt

PROGNOSE: 55,8

1. Veröff.: 55,8

zuvor: 54,9

11:00 Einzelhandelsumsatz März

Eurozone

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht April

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +390.000 Stellen

zuvor: +455.000 Stellen

14:30 Handelsbilanz März

PROGNOSE: -106,7 Mrd USD

zuvor: - 89,19 Mrd USD

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service

(2. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 55,0

1. Veröff.: 54,7

zuvor: 58,0

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April

PROGNOSE: 58,3 Punkte

zuvor: 58,3 Punkte

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der

staatlichen Energy Information Administration (EIA)

20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit

Fed-Chairman Powell

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 0,75% bis 1,00%

zuvor: 0,25% bis 0,50%

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 14.000,00 -0,2%

E-Mini-Future S&P-500 4.173,75 +0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 13.109,50 +0,2%

Nikkei-225 Kein Handel wegen Feiertag

Schanghai-Composite Kein Handel wegen Feiertag

+/- Ticks

Bund -Future 152,85 -4

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 14.039,47 +0,7%

DAX-Future 14.025,00 +0,3%

XDAX 14.021,83 +0,3%

MDAX 29.932,77 +1,4%

TecDAX 3.084,64 +0,7%

EuroStoxx50 3.761,19 +0,8%

Stoxx50 3.691,96 +0,5%

Dow-Jones 33.128,79 +0,2%

S&P-500-Index 4.175,48 +0,5%

Nasdaq-Comp. 12.563,76 +0,2%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 152,89% -44

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

AUSBLICK: Mit einem verhaltenen Start in den Mittwoch rechnen Händler an Europas Börsen. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank gebe es wenig Sinn für neue Positionierungen. Die Liquidität an den Märkten dürfte daher zurückgehen und die Volatilität damit steigen. Der DAX wird im Bereich rund um die 14.000er-Marke erwartet. Eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte gilt als ausgemacht. Mit Spannung wird vor allem auf die Fragerunde mit Notenbankchef Jerome Powell und damit Indikationen für das weitere Vorgehen gewartet. Angesichts der extremen Inflationsentwicklung werden auch stärkere Zinsmaßnahmen für denkbar gehalten.

RÜCKBLICK: Fester - Nach einem vergleichsweise ruhigen Verlauf kamen die positiven Impulse im späten Geschäft von einer freundlich tendierenden Wall Street. Anleger warteten im Vorfeld der Sitzung der US-Notenbank ab. Erwartet wird eine Erhöhung um 50 Basispunkte, für die Juni-Sitzung gilt sogar ein Zinsschritt um 75 Basispunkte als möglich. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen hat kurzzeitig die Marke von 1 Prozent überwunden - erstmals seit 2014. Banken gehörten zu den Gewinnern. Ihr Stoxx-Branchenindex stieg um 2,2 Prozent. Stützend wirkten neben steigenden Zinsen auch die Quartalszahlen der BNP Paribas (+5,2%), die positiv überraschten. Positiv wurde bei BP gewertet, dass die für das zweite Quartal geplanten Aktienrückkäufe des Öl-Multis in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar die Prognose des Unternehmens erfüllten, 60 Prozent der überschüssigen Barmittel an die Aktionäre weiter zu reichen. Die Aktie gewann 5,8 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

