+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Japan (Kodomo no Hi) und Südkorea (Internationaler Kindertag) findet aufgrund von Feiertagen kein Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die US-Notenbank hat ihre Geldpolitik wie erwartet gestrafft. Der Offenmarktausschuss FOMC hob das Zielband der Fed Funds Rate um 50 Basispunkte an und kündigte zudem eine Verkleinerung der Anleihebestände ab 1. Juni an. Volkswirte hatten eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte so prognostiziert. Fed-Chairman Jerome Powell sagte, dass Zinserhöhungen um 75 Basispunkt gegenwärtig nicht erwogen würden. Damit überraschte er die Märkte, die einen solchen Schritt für Juni eingepreist hatten. Der monatliche Abbau des Bestands an Treasuries soll für drei Monate auf 30 Milliarden US-Dollar begrenzt werden und danach auf 60 Milliarden steigen. Die anfängliche Obergrenze für den Abbau der Bestände an Agentur-Papieren und Hypothekenanleihen soll bei 17,5 Milliarden Dollar liegen und nach drei Monaten auf 35 Milliarden angehoben werden. Das Gremium beschloss ferner, den Diskontsatz von 0,50 auf 1,00 Prozent anzuheben, den Satz für Reserveeinlagen bei der Fed von 0,40 auf 0,90 Prozent und den Reversen Repo-Satz von 0,30 auf 1,00 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

BMW (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL* 1Q22 ggVj Zahl 1Q21

Umsatz 31.252 +17% 8 26.778

Umsatz Automobile 27.175 +19% 5 22.762

Umsatz Finanzdienstleistungen 7.960 +1% 4 7.906

EBIT 2.956 -2% 6 3.025

EBIT Automobile 2.494 +12% 4 2.236

EBIT Finanzdienstleistungen 693 -10% 4 767

Ergebnis vor Steuern 7.243 +93% 2 3.757

Ergebnis nach Steuern 9.345 +230% 2 2.833

Ergebnis je Stammaktie 4,40 +3% 3 4,26

* BMW hatte am 11 Februar bekanntgegeben, die Mehrheit an BMW Brilliance Automotive zu übernehmen. Durch die Übernahme der Beteiligung kommt es zu einer Neubewertung der Anteile, die sich durch einen positiven Einmaleffekt im Finanzergebnis des Geschäftsjahres 2022 niederschlägt.

HENKEL (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, organisches Wachstum in Prozent):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q22 ggVj Zahl 1Q21

Umsatz Konzern 5.222 +5% 21 4.968

- Adhesive Technologies 2.590 +10% 20 2.358

- Beauty Care 884 -4% 20 925

- Laundry & Home Care 1.717 +4% 20 1.656

Organisches Wachstum Konzern 4,3 -- 21 7,7

- Adhesive Technologies 8,3 -- 21 13,0

- Beauty Care -3,9 -- 21 2,3

- Laundry & Home Care 3,1 -- 21 4,1

TALANX (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q22 ggVj Zahl 1Q21

Bruttopraemien 12.132 -11% 2 13.649

Kapitalanlageergebnis 1.197 -5% 2 1.253

EBIT 585 -6% 2 625

Ergebnis nach Steuern/Dritten 233 -16% 2 277

Weitere Termine:

06:30 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 1Q (09:30 PK)

06:30 DE/Zalando SE, Ergebnis 1Q (09:00 Presse-Telefonkonferenz;

09:30 Analysten-Telefonkonferenz)

06:30 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 1Q

06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 1Q

06:35 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Ergebnis 1Q

06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 1Q (07:30 Telefonkonferenz)

07:00 DE/Lanxess AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz)

07:00 AT/S&T AG, Ergebnis 1Q

07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1Q

07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1Q

07:10 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 1Q

07:25 DE/Compugroup Medical SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 1Q (10:00 Presse-Telefonkonferenz)

07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, ausführlicher Umsatz 1Q

07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 1Q (08:00 Telefonkonferenz; 11:00 Online-HV)

07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1Q

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Manz AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Elringklinger AG, ausführliches Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz)

08:00 NL/Stellantis NV, Umsatz 1Q

08:00 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/New Work SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Elmos Semiconductor SE, ausführliches Ergebnis 1Q

08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 1Q

08:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1Q

08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q

09:00 DE/Jost Werke AG, Online-HV

09:30 DE/Audi AG, Ergebnis 1Q

10:00 DE/MTU Aero Engines AG, Online-HV

10:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, Online-HV

10:00 DE/Siltronic AG, Online-HV

10:00 DE/Vitesco Technologies Group AG, Online-HV

10:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Online-HV

10:00 DE/Freenet AG, Online-HV

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 1Q

13:30 US/Intercontinental Exchange Inc, Ergebnis 1Q

17:45 FR/Axa SA, Umsatz 1Q

17:50 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1Q

22:04 US/Dropbox Inc, Ergebnis 1Q

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q

Außerdem im Tagesverlauf:

- ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, ausführliches

Ergebnis 2Q (11:00 Telefonkonferenz)

DIVIDENDENABSCHLAG

Allianz 10,80 EUR

Hannover Rück 5,75 EUR

Rational 10,00 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Auftragseingang März

saisonbereinigt

PROGNOSE: -0,5% gg Vm

zuvor: -2,2% gg Vm

- CH

08:30 Verbraucherpreise April

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+2,4% gg Vj

- FR

08:45 Industrieproduktion März

PROGNOSE: -0,4% gg Vm

zuvor: -0,9% gg Vm

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 58,3

1. Veröff.: 58,3

zuvor: 62,6

13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des

geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht

Bank Rate

PROGNOSE: 1,00%

zuvor: 0,75%

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 182.000

zuvor: 180.000

14:30 Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 1Q

annualisiert

PROGNOSE: -5,2% gg Vq

4. Quartal: +6,6% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +10,5% gg Vq

4. Quartal: +0,9% gg Vq

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 14.272,00 +0,2%

E-Mini-Future S&P-500 4.292,00 -0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 13.520,75 -0,1%

Nikkei-225 Kein Handel wegen Feietrtag

Schanghai-Composite 3.080,77 +1,1%

+/- Ticks

Bund -Future 153,44 -13

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 13.970,82 -0,5%

DAX-Future 14.243,00 +1,6%

XDAX 14.239,13 +1,5%

MDAX 29.696,37 -0,8%

TecDAX 3.065,11 -0,6%

EuroStoxx50 3.724,99 -1,0%

Stoxx50 3.651,87 -1,1%

Dow-Jones 34.061,06 +2,8%

S&P-500-Index 4.300,17 +3,0%

Nasdaq-Comp. 12.964,86 +3,2%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 153,57% +68

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

AUSBLICK: Die globale Rally nach der US-Notenbank-Sitzung wird am Donnerstag auch die europäischen Märkte erfassen. Im DAX sieht es vorbörslich nach einem Plus von über 2 Prozent auf etwa 14.250 Punkte aus. Marktteilnehmer sprechen von einer "Relief-Rally": "75 Basispunkte sind vom Tisch", so ein Händler. Sie seien auch für die kommenden Sitzungen nicht thematisiert worden. Der Markt setze nun auf ein "Soft-Landing-Szenario". Thomas Altmann von QC Partners spricht vom "mildest möglichen Kurs im Rahmen des Erwartbaren". Kein einziges der FOMC-Mitglieder habe für einen noch größeren Zinsschritt gestimmt.

RÜCKBLICK: Etwas leichter - Die Anleger hielten sich zurück vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Abend. Wie von manchen befürchtet, hat sich der Einzelhandelsumsatz in der EU schwächer gezeigt. Er fiel im März zum Vormonat um 0,4 Prozent, obwohl ein leichtes Plus von 0,1 Prozent erwartet worden war. Damit nehmen die Stagflationsrisiken weiter zu. Umicore haussierten mit Aufschlägen von 10,4 Prozent. Hintergrund war ein Bloomberg-Bericht, laut dem LG Chemicals Interesse an einer Übernahme des Materialtechnologie-Konzerns haben soll. Erneut für gute Laune sorgten die Quartalszahlen vom Chemiekonzern Solvay. Der Kurs stieg um 5,8 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

