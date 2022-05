Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Japans Exporte sind im April den 14. Monat in Folge gestiegen. Getrieben wurden sie in erster Linie von einer robusten Auslandsnachfrage nach Stahl und mineralischen Brennstoffen, wie aus Daten des Finanzministeriums hervorgeht. Die Exporte kletterten im April auf Jahressicht um 12,5 Prozent. Im März hatte der Anstieg bei 14,7 Prozent gelegen. Die Ausfuhren nach Europa und in die USA führten das Wachstum an und legten um 19,1 Prozent bzw. 17,6 Prozent zu, was vor allem auf die starke Nachfrage nach Stahl-, Automobil- und Halbleiterausrüstung zurückzuführen war. Die Ausfuhren nach China gingen dagegen um 5,9 Prozent zurück.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:55 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Compleo Charging Solutions AG, Ergebnis 1Q

07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Easyjet plc, ausführliches Ergebnis 1H

08:00 GB/National Grid plc, Jahresergebnis

09:00 DE/Deutsche Bank AG, Online-HV

10:00 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Online-HV

10:00 DE/LEG Immobilien SE, Online-HV

10:00 DE/Elringklinger AG, Online-HV

10:00 DE/SAF-Holland SE, Online-HV

10:00 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Online-HV

10:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Online-HV

10:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Online-HV

10:00 DE/PSI Software AG, Online-HV

10:00 DE/Südzucker AG, BI-PK

11:00 DE/Amadeus Fire AG, Online-HV

11:00 DE/Compugroup Medical SE & Co KGaA, Online-HV

11:00 DE/Encavis AG, Online-HV

11:00 DE/United Internet AG, Online-HV

13:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Strategy Update "The Economics of Desire"

DIVIDENDENABSCHLAG

1&1 0,05 EUR

Deutsche Börse 3,20 EUR

FCR Immobilien 0,35 EUR

Init Innovation 0,55 EUR

KPS 0,19 EUR

PNE 0,08 EUR

SAP 2,45 EUR

Stemmer Imaging 0,75 EUR

Takkt 1,10 EUR

Uniper 0,07 EUR

Vossloh 1,00 EUR

Glaxosmithkline 0,14 GBP

Unilever 0,359 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 200.000

zuvor: 203.000

14:30 Philadelphia-Fed-Index Mai

PROGNOSE: 15,0

zuvor: 17,6

16:00 Index der Frühindikatoren April

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

16:00 Verkauf bestehender Häuser April

PROGNOSE: -2,3% gg Vm

zuvor: -2,7% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 13.870,00 +0,1%

E-Mini-Future S&P-500 3.915,75 -0,2%

E-Mini-Future Nsdq-100 11.887,00 -0,4%

Nikkei-225 26.447,09 -1,7%

Schanghai-Composite 3.080,64 -0,2%

+/- Ticks

Bund -Future 152,73% -23

Mittwoch:

INDEX Schluss +/-

DAX 14.007,76 -1,3%

DAX-Future 13.855,00 -2,6%

XDAX 13.862,58 -2,6%

MDAX 29.101,48 -0,9%

TecDAX 3.041,68 -2,2%

EuroStoxx50 3.690,74 -1,4%

Stoxx50 3.600,02 -1,2%

Dow-Jones 31.490,07 -3,6%

S&P-500-Index 3.923,68 -4,0%

Nasdaq-Comp. 11.418,15 -4,7%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 152,96% +41

FINANZMÄRKTE

EUROPA

EUROPA

Ausblick: Mit kräftigem Druck auf die Börsen rechnen Händler. Der Kursrutsch der US-Börsen dürfte sich hier spiegeln, vor allem bei Technologiewerten. Der DAX-Future rutschte am Vorabend während der US-Handelszeit um rund 400 Punkte ab. Ab Morgen zeigt er sich leicht erholt. Getroffen wurde Wall Street von der Kombination aus schwachen Geschäftszahlen aus dem Einzelhandelssektor, die wie befürchtet den Willen der Fed zur Inflationsbekämpfung verschärfen. Vor allem Technologietitel gerieten daher mit Zinserhöhungserwartungen unter Druck. Quell der Sorgen ist der Einzelhandel in den USA: Nach Walmart und Amazon enttäuschten nun auch die Geschäftszahlen des Discounters Target. Die steigende Inflation führt erkennbar zu Kaufzurückhaltung unter Konsumenten. Gleichzeitig drückt die Kosteninflation die Gewinnmargen der Unternehmen. US-Notenbankchef Powell unterstrich daher, die Fed werde die Zinsen solange erhöhen, bis es "klare und überzeugende Beweise" für einen Rückgang der Inflation gebe.

Rückblick: Schwach - Gewinnmitnahmen beendeten die Erholungsbewegung der vergangenen Tage. Ansonsten lieferte die Berichtssaison die Impulse. So brachen ABN Amro nach Zahlenausweis um knapp 12 Prozent ein. Zwar hatten die Gewinnkennziffern die Erwartungen übertroffen. Negativ wurde aber gesehen, dass auch die Kosten deutlich über den Schätzungen lagen. Zudem legte die Bank kein neues Aktienrückkaufprogramm auf. Gut kamen dagegen die Geschäftszahlen der Euronext (+3,9%) an. Für die Aktie der Internetholding Prosus ging es um 4,3 Prozent nach unten, nachdem die chinesische Beteiligung Tencent desaströse Geschäftszahlen veröffentlicht hatte. Siemens Gamesa schossen um 12,6 Prozent nach oben. Siemens Energy (+1,3%) prüft ein Übernahmeangebot für die ausstehenden Aktien der Tochtergesellschaft und will das Windkraftunternehmen möglicherweise von der Börse nehmen.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Tui brachen um fast 13 Prozent ein, nachdem der Reiseveranstalter eine Kapitalerhöhung um rund 10 Prozent des Grundkapitals durchgeführt hatte. Presseberichte über eine etwaige Fusion der Commerzbank trieben die Aktie um 3,1 Prozent nach oben. Wieder einmal wurde über die italienische Unicredit als möglichen Fusionspartner spekuliert.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem insgesamt recht ruhigen Handel sprach ein Händler von Lang & Schwarz. Der Gesamtmarkt sei mit negativen US-Vorgaben nach unten gelaufen. Die Umsätze seien aber insgesamt recht niedrig geblieben. Wichtige Nachrichten von Unternehmen habe es nicht gegeben.

USA - AKTIEN

Ausverkauf - Befürchtungen über eine Rezession haben die Wall Street massiv gedrückt. Verstärkt wurden diese durch erneut schwache Quartalszahlen aus dem Einzelhandelssektor. Marktteilnehmer sprachen auch von den Nachwirkungen der Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Vortag. Der Dow-Jones-Index rutschte klar unter die Marke von 32.000 Punkten. Powell hatte gesagt, dass die entschlossene Bekämpfung der Inflation durch die Fed für die Amerikaner schmerzhaft sein könne. Er signalisierte, dass die Fed auch eine höhere Arbeitslosigkeit in Kauf nehmen würde. US-Finanzministerin Janet Yellen sagte, dass die steigenden Lebensmittel- und Energiepreise die Weltwirtschaft vor große Herausforderungen stellten. Dazu kamen verstärkte Sorgen, dass sich die immer weiter steigenden Kosten für Energie und Rohstoffe zunehmend in die Bilanzen der Unternehmen fressen. So hatte der Einzelhändler Target (-24,9%) unter den Erwartungen liegende Quartalszahlen bekannt gegeben.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,69 +0,4 2,69 196,0

5 Jahre 2,91 -4,8 2,96 164,9

7 Jahre 2,92 -9,1 3,02 148,5

10 Jahre 2,90 -9,2 2,99 138,6

30 Jahre 3,07 -11,0 3,18 117,0

Anleihen fanden wieder verstärkt Käufer, nachdem die Treasurys am Vortag kräftig abverkauft worden waren. Die erneuten falkenhaften Aussagen von US-Notenbankpräsident Powell hätten den Renditen am Vortag Rückenwind verliehen, aber Inflations- und Wachstumsängste Anleger nun wieder in Anleihen getrieben, hieß es.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:24 Uhr Di, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0500 +0,4% 1,0530 1,0534 -7,7%

EUR/JPY 135,31 +0,8% 135,96 136,17 +3,4%

EUR/CHF 1,0350 +0,1% 1,0472 1,0455 -0,2%

EUR/GBP 0,8475 -0,0% 0,8448 0,8440 +0,9%

USD/JPY 128,86 +0,4% 129,11 129,27 +11,9%

GBP/USD 1,2389 +0,4% 1,2466 1,2477 -8,4%

USD/CNH (Offshore) 6,7717 -0,1% 6,7551 6,7452 +6,6%

Bitcoin

BTC/USD 29.069,94 -0,2% 29.887,79 30.062,05 -37,1%

Der Dollar machte einen Teil seiner jüngsten Abgaben nach den Powell-Aussagen vom Vortag wett; der Dollar-Index stieg um 0,5 Prozent. Falls die Inflation nicht von ganz alleine wieder sinke, müsse klar sein, dass die Fed-Politik auf "restriktiv" umschwenken müsste. Doch scheine sich Powell solch ein Szenario nicht vorstellen zu können und das mache nervös, weil sich Marktteilnehmer das sehr wohl vorstellen könnten, sagte Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann.

Nach der Dollar-Rally des Vortages kommt der Greenback am Morgen im asiatisch geprägten Handel leicht zurück, der Dollarindex büßt 0,2 Prozent ein - der Euro steigt entsprechend. Doch sehen Analsten nur eine Verschnaufpause des Dollar auf dem Weg nach oben. Die Aussicht auf aggressiv steigende US-Leitzinsen stütze den Dollar einerseits, andererseits seien es auch die damit verbundenen Rezessionssorgen, die den Dollar zusätzlich beflügelten, heißt es im Handel. Denn der Dollar fungiere als Vermeintlich sicherer Hafen. Die MUFG-Analysten glauben, dass die Stagflationsängste weiter dominierten und den Dollar trieben.

ROHSTOFFE

