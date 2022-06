Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Die Weltbank hat ihre Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft in diesem Jahr drastisch gesenkt und vor mehreren Jahren mit hoher Inflation und lauem Wirtschaftswachstum gewarnt. Angesichts der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, der Covid-19-Pandemie und der gestörten Lieferketten geht sie 2022 nur noch von einem globalen Wirtschaftswachstum von 2,9 Prozent aus nach 5,7 Prozent im vergangenem Jahr. Im Januar hatte die Weltbank noch ein Wachstum von 4,1 Prozent in Aussicht gestellt. Zudem nannte Weltbank-Präsident David Malpass das Risiko einer Stagflation "beträchtlich". Seiner Meinung nach wird eine Rezessionin in vielen Ländern unvermeidbar sein. Er drängte die politischen Entscheidungsträger zu produktionsfördernden Maßnahmen und zur Vermeidung von Handelsbeschränkungen. Änderungen in der Steuer-, Geld-, Klima- und Schuldenpolitik seien notwendig, um Kapitalfehlallokation und Ungleichheit entgegenzuwirken.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:30 AT/Voestalpine AG, Jahresergebnis

07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Gerresheimer AG, Online-HV

10:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Online-HV

10:00 DE/Aumann AG, Online-HV

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende

Surteco Group SE 1,00 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe April

saisonbereinigt

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: -3,9% gg Vm

- EU

11:00 BIP (3. Veröffentlichung) 1Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+5,1% gg Vj

2. Veröff: +0,3% gg Vq/+5,1% gg Vj

4. Quartal: +0,3% gg Vq/+4,7% gg Vj

- US

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Stand +/-

DAX-Future 14.604,00 +0,1%

E-Mini-Future S&P-500 4.146,75 -0,3%

E-Mini-Future Nsdq-100 12.661,00 -0,4%

Nikkei-225 28.191,07 +0,9%

Schanghai-Composite 3.227,97 -0,4%

+/- Ticks

Bund -Future 149,34 -23

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 14.556,62 -0,7%

DAX-Future 14.593,00 -0,1%

XDAX 14.597,83 -0,1%

MDAX 30.391,58 -0,5%

TecDAX 3.188,00 -0,3%

EuroStoxx50 3.806,74 -0,8%

Stoxx50 3.669,19 -0,2%

Dow-Jones 33.180,14 +0,8%

S&P-500-Index 4.160,68 +1,0%

Nasdaq-Comp. 12.175,23 +0,9%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 149,20 +21

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer volatilen Seitwärtsbewegung rechnen Händler am Mittwoch. Von den US-Börsen komme durch den späten Dreh ins Plus zwar ein positiver Impuls, einen Tag vor der wichtigen Zinsentscheidung der EZB dürften sich Marktteilnehmer aber wohl nicht mehr weit aus dem Fenster lehnen wollen. Dazu hat die Weltbank die Prognose für das globale Wirtschaftswachstum von zuletzt 4,1 auf 2,9 Prozent gesenkt. Sie rechnet zudem mit mehreren Jahren mit hoher Inflation und schwachem Wachstum und hält das Risiko einer Stagflation wie in den 1970ern für hoch.

Rückblick: Leichter - Inflations- und Zinssorgen drückten im Vorfeld der am Donnerstag erwarteten ersten geldpolitischen Straffungen der EZB. Dazu hatte in Australien die Notenbank die Zinsen überraschend deutlich erhöht. Ein Dämpfer kam auch vonschwächer als gedacht ausgefallenen deutschen Auftragseingängen im April. Schwach kamen zudem neue Einzelhandelsumsätze aus Großbritannienherein und in den USA veröffentlichte mit Target die achtgrößte Einzelhandelskette eine Gewinnwarnung . Der Stoxx-Subindex der Einzelhandelswerte verlor 0,8 Prozent, der der als besonders zinsempfindlich geltenden Technologiewerte 1,2 Prozent. Casino Guichard büßten 4,1 Prozent ein. Hier belasteten Berichte, wonach die Supermarktkette Schwierigkeiten habe, Kaufinteressenten für ihre Erneuerbare-Energien-Tochter zu finden. Mediaset Espana (+2,0%) profitierten von einem verbesserten Angebot durch MFE-Mediaforeurope (-2,1%). SAS brachen um knapp 14 Prozent ein, weil die schwedische Regierung nicht mehr zu weiteren Kapitalspritzen bereit ist. Glencore (-0,3%) profitierten noch nicht davon, dass sie für Adidas (-1,2%) in den Stoxx-50 aufrücken. Andere Rohstoffwerte waren stärker gefragt: Der Index der Roh- und Grundstoffe stand mit einem Plus von 1,3 Prozent ganz oben.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Unter Druck standen vor allem konsumabhängige Titel, weil die hohe Inflation an den Budgets der Verbraucher zehrt. Zalando fielen um 4,8 und Hellofresh um 2,5 Prozent. Größter DAX-Gewinner waren RWE mit einem Plus von 1,9 Prozent. Sartorius erholten sich um 1,1 Prozent. Kepler hatte zwar das Kursziel gesenkt, dieses lag aber immer noch deutlich über dem Kurs. Rheinmetall stiegen um 2,8 Prozent - gestützt vom Krieg in der Ukraine und der Aufrüstung der Bundeswehr . SGL Carbon schossen um rund 11 Prozent nach oben - angetrieben von einem erhöhten Ausblick. Dagegen verloren Auto1 knapp 7 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Positive US-Vorgaben haben den Kursen im nachbörslichen Handel am Dienstag zu einer kleinen Erholung verholfen. An der Wall Street hatten Anleger anfängliche Verluste zu Gelegenheitskäufen genutzt. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht bekannt, zumal die Nachrichtenlage sehr dünn war.

USA - AKTIEN

Fester - Anfängliche Verluste wurden wettgemacht. Stagflationssorgen beherrschten laut Beobachtern zwar nach wie vor den Markt, doch seien Rücksetzer zum Wiedereinstieg genutzt worden. Die Gewinnwarnung des Einzelhändlers Target (-2,3%) und eine unerwartet hoch ausgefallene Leitzinsanhebung in Australien wurden im Handelsverlauf abgehakt. Steigende Leitzinsen und schwache Geschäftszahlen im Einzelhandel (Subindex -1%) umrissen zwar exakt die Stagflationssorgen, andererseits sei Target nicht das erste Branchenunternehmen gewesen, das aufgrund der hohen Inflation vor einer schwächeren Geschäftsentwicklung gewarnt habe, hieß es. Dass die Weltbank ihre Wachstumsschätzung für die Weltwirtschaft gesenkt hatte, belastete ebenfalls nicht nachhaltig. Kohl's (+8,2%) befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Verkauf, bei dem die US-Warenhauskette mit rund 8 Milliarden Dollar bewertet werden könnte. Apple (+1,8%) will ab Herbst US-Kunden den Kauf mit Ratenzahlung anbieten und dafür mit Mastercard (+1,1%) zusammenarbeiten. J.M. Smucker stiegen nach besser als gedacht ausgefallenen Zahlen um 5,7 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,72 +0,4 2,72 199,0

5 Jahre 2,98 -5,5 3,04 172,4

7 Jahre 3,02 -6,5 3,08 158,0

10 Jahre 2,99 -5,6 3,05 148,1

30 Jahre 3,13 -6,5 3,20 123,4

Am Anleihemarkt erholten sich die Notierungen mit den düsteren Konjunkturaussichten, die Renditen sanken nach dem jüngsten deutlicghen Anstieg wieder, im Zehnjahresbereich etwas unter 3,00 Prozent. Zwar forderte der frühere US-Finanzminister Lawrence Summers aggressivere Schritte zur Eindämmung der Inflation, die zuletzt gestiegenen Renditen hätten aber Käufer angelockt, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:35 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0687 -0,2% 1,0706 1,0692 -6,0%

EUR/JPY 142,32 +0,2% 142,01 141,75 +8,7%

EUR/CHF 1,0420 +0,1% 1,0283 1,0403 +0,4%

EUR/GBP 0,8503 -0,0% 0,8504 0,8502 +1,2%

USD/JPY 133,17 +0,4% 132,64 132,58 +15,7%

GBP/USD 1,2568 -0,2% 1,2591 1,2576 -7,1%

USD/CNH 6,6806 +0,2% 6,6689 6,6773 +5,1%

Bitcoin

BTC/USD 30.279,94 -3,5% 31.378,36 29.817,82 -34,5%

Der Dollar sank im Sog der Anleiherenditen, der Dollarindex gab um 0,1 Prozent nach. Das Pfund zog kräftiger an, nachdem es zunächst nachgegeben hatte in Reaktion auf das nur knapp überstandene Misstrauensvotum von Premier Boris Johnson.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 120,00 119,41 +0,5% 0,59 +64,9%

Brent/ICE 121,15 120,57 +0,5% 0,58 +60,6%

Die Ölpreise zeigten sich am Ende einer volatilen Sitzung fester. Zum Settlement kostete US-Rohöl der Sorte WTI 0,8 Prozent mehr als am Vortag. Die Akteure am Ölmarkt setzten darauf, dass die Ölvorräte der USA gesunken seien, hieß es mit Blick auf die anstehende Veröffentlichung der entsprechenden Daten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.847,78 1.852,10 -0,2% -4,33 +1,0%

Silber (Spot) 22,08 22,23 -0,7% -0,15 -5,3%

Platin (Spot) 1.010,00 1.014,30 -0,4% -4,30 +4,1%

Kupfer-Future 4,42 4,44 -0,5% -0,02 -0,6%

Mit dem nachgebenden Dollar und den sinkenden Anleihezinsen wurde das zinslos gehaltene Gold wieder attraktiver. Die Feinunze verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 1.855 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

GROßBRITANNIEN

