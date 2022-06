===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In den USA bleiben die Aktien- und Rentenbörsen wegen des Feiertages Juneteenth, dem Gedenktag zur Befreiung der afroamerikanischen Bevölkerung aus der Sklaverei, geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Bank of Japan behält ihre ultraniedrigen Zinssätze bei. Das Ziel für die kurzfristigen Zinssätze liegt weiter bei minus 0,1 Prozent und für die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen bei etwa Null, teilte die japanische Notenbank mit. Sie schließt sich damit den großen Zentralbanken der Welt nicht an, die derzeit alle ihre Geldpolitik straffen. Devisenhändler haben den Yen wegen der sich ausweitenden Zinsdifferenz zwischen Japan und den USA in diesem Jahr nach unten getrieben. Nach der Entscheidung vom Freitag fiel der Yen auf 134,25 gegenüber dem Dollar, nachdem er vor der Entscheidung bei 133,30 gelegen hatte.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende

Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) 0,75 EUR

+++++ INDEXÄNDERUNG +++++

Folgende Indexänderungen werden zum Handelsende am 17. Juni wirksam:

+ DAX

AUFNAHME

- Beiersdorf

HERAUSNAHME

- Delivery Hero

+ MDAX

AUFNAHME

- Delivery Hero

- Encavis

HERAUSNAHME

- Beiersdorf

- Hypoport

+ SDAX

AUFNAHME

- Hypoport

- Hensoldt

- PNE AG

- Medios AG

HERAUSNAHME

- Encavis

- LPKF LASER

- SGL Carbon

- Nordex SE

+ TecDAX

AUFNAHME

- Hensoldt

- SMA Solar Technology AG

HERAUSNAHME

- Eckert & Ziegler

- Nordex SE

+ STOXX-50

AUFNAHME

- Glencore

HERAUSNAHME

- Adidas

+ STOXX-600

AUFNAHME

- Aixtron (Deutschland)

- Axfood (Schweden)

- Fortnox (Schweden)

- Gaztransport et Technigaz (Frankreich)

- Harbour Energy (Großbritannien)

- Indivior (Großbritannien)

- Nexans (Frankreich)

- OCI (Niederlande)

- Saab (Schweden)

- Telefonica Deutschland (Deutschland

- Wacker Chemie (Deutschland)

HERAUSNAHME

- CD Project (Polen)

- Dr Martens (Großbritannien)

- Ets Colruyt (Belgien)

- Mips (Schweden)

- Nokian Renkaat (Finnland)

- Orpea (Frankreich)

- Qt Group (Finnland)

- Quilter (Großbritannien)

- S4 (Ord. Shares) (Großbritannien)

- Schibsted Gruppen (Norwegen)

- Vifor Pharma (Schweiz)

+ FTSE-100

AUFNAHME

- Centrica Plc

- Unite Group Plc

HERAUSNAHME

- ITV Plc

- Royal Mail Plc

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- EU

11:00 Verbraucherpreise Mai

Eurozone

PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+8,1% gg Vj

Vorabschätzung: +0,8% gg Vm/+8,1% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+7,4% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Lebensmittel, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,8% gg Vj

Vorabschätzung: +0,5% gg Vm/+3,8% gg Vj

zuvor: +1,0% gg Vm/+3,5% gg Vj

- US

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +1,1% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 79,2%

zuvor: 79,0%

16:00 Index der Frühindikatoren Mai

PROGNOSE: -0,4% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 13.097,00 +0,9%

E-Mini-Future S&P-500 3.685,75 +0,5%

E-Mini-Future Nsdq-100 11.191,75 +0,6%

Nikkei-225 26.007,95 -1,6%

Schanghai-Composite 3.284,74 -0,0%

+/- Ticks

Bund -Future 143,83 +17

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 13.038,49 -3,3%

DAX-Future 13.010,00 -4,1%

XDAX 12.984,69 -4,3%

MDAX 26.735,77 -3,8%

TecDAX 2.792,63 -3,0%

EuroStoxx50 3.427,91 -3,0%

Stoxx50 3.371,12 -2,1%

Dow-Jones 29.927,07 -2,4%

S&P-500-Index 3.666,77 -3,3%

Nasdaq-Comp. 10.646,10 -4,1%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 143,66% -171

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

AUSBLICK: Nach dem Ausverkauf am Vortag zeichnen sich zur Eröffnung an Europas Börsen am Freitag etwas höhere Notierungen ab. Um mehr als eine technische Gegenbewegung handelt es sich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht. Die Lage bleibt instabil. Die Notenbanken haben sich nun ganz der Inflationsbekämpfung verschrieben und sind bereit, wirtschaftliche Folgekosten hinzunehmen. Vor den Aktienmärkten liegen daher voraussichtlich weitere schwierige Monate, geprägt von steigenden Leitzinsen und Liquiditätsentzug bei zugleich steigenden Risiken einer Rezession.

Akzente könnte am Freitag der Große Verfall von Optionen und Futures auf Indizes und Einzelaktien setzen. An der 13.000er Marke sollte der nahende Verfall den DAX auch weiterhin stärker unterstützen. Denn hier ist eine große Put-Position von knapp 21.000 Kontrakten offen. Weitere größere offene Positionen gibt es bei 12.800 mit gut 12.200 Put-Kontrakten, und auf der Oberseite bei 13.650 und 14.000. Bei 14.000 ist auch eine größere Call-Position offen. Üblicherweise versuchen Marktteilnehmer vor dem Verfall zu verhindern, dass solche Positionen ins Geld laufen.

RÜCKBLICK: Sehr schwach - Die durchgreifende Zinswende trübe die Stimmung kräftig ein, hieß es. "Wir müssen drei Zinserhöhungen verarbeiten: in den USA, in der Schweiz und in Großbritannien", sagte ein Händler. Am Anleihemarkt konnten sehr schwache US-Konjunkturdaten die Kurse stützen. Der Schweizer Börsenindex SMI knickte um 2,9 Prozent ein nach der Zinserhöhung in der SNB. Zinssensible Technikwerte fielen um 4,4 Prozent, die von der Konsumstimmung und den wegen der Inflation schrumpfenden Budgets der Verbraucher abhängenden Einzelhandelsaktien verloren 3,6 Prozent, Öl - und Gaswerte 3,5 Prozent. Am besten hielten sich noch die als defensiv und weniger zyklisch geltenden Aktien aus den Sektoren Telekommunikation, Nahrungsmittel und Pharma. Bei den Einzeltiteln zeigte sich die Angst, dass die steigenden Zinsen und die Inflation auf den Konsum drücken. Zalando fielen um 12,4 Prozent, für Boohoo ging es nach schwachen Geschäftszahlen um 11,3 Prozent nach unten und für Asos nach einer Gewinnwarnung um 32 Prozent. Von Vinci (-1,0%) sind laut Citi erfreuliche Verkehrszahlen gekommen.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Eon brachen um 6,6 Prozent ein: Sie litten unter der geringeren Durchleitung russischen Gases durch ihre Netze. Im MDAX gaben Uniper 9,7 Prozent ab. Südzucker setzten auch in dem schwachen Gesamtmarkt ihre Rally fort. Der Kurs gewann weitere 3,3 Prozent. Sowohl Goldman Sachs als auch Warburg hatten die Kursziele erhöht. Angetrieben wurde der Kurs nach wie vor von der Prognoseerhöhung mit dem hohen Ergebnisbeitrag von Cropenergies. Diese stiegen um weitere 2,2 Prozent. Nordex litten nicht unter der außerplanmäßigen Entnahme aus TecDAX und SDAX, der Kurs legte 0,2 Prozent zu. Nachrücker im SDAX sind Medios (-1,9%), im TecDAX rücken SMA Solar (+0,3%) nach. Nordex hat unterdessen mitgeteilt, neue Aufträge über 369 MW aus Kolumbien erhalten zu haben.

XETRA-NACHBÖRSE

Auffällige Einzelwerte hätten sich nicht gezeigt, es habe auch keine handelbaren Nachrichten gegeben, sagte ein Händler von Lang & Schwarz.

USA - AKTIEN

Sehr schwach - Ein zweiter Blick auf die Fed-Leitzinserhöhung des Vortages hat Aktienanleger zu Verkäufen veranlasst. Wie so häufig nach geldpolitischen Entscheidungen der Fed kamen Anleger nach einer Nacht des Nachdenkens auch diesmal zu einer anderen Einschätzung. Anleger riefen sich in Erinnerung, dass der Kampf gegen die Inflation zunächst weiter Vorrang gegenüber dem Wirtschaftswachstum haben wird. Daran hatte US-Notenbankchef Jerome Powell keinen Zweifel aufkommen lassen. Das schürte einmal mehr Rezessionsängste. Da passte der Philadelphia-Fed-Index bereits ins Bild, denn der fiel viel schwächer als erwartet aus. Dazu gesellten sich schwache Daten vom Immobilienmarkt und selbst die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten enttäuschten leicht und ermutigten nicht zu Käufen. Boeing hielten sich mit minus 0,3 Prozent wacker. Im Handel verwies man auf eine Hochstufung der Titel durch Citi auf "Kaufen". Twitter drehten 1,7 Prozent ins Minus. Tesla-CEO Elon Musk stellte sich den Fragen der Twitter-Mitarbeiter. Seine Übernahmepläne für Twitter stellte er dabei nicht in Frage. Tesla stürzten um 8,5 Prozent ab. Der Elektroautobauer hatte die Preise für einige seiner Fahrzeuge deutlich erhöht. Revlon meldete Gläubigerschutz nach Chapter-11 an. Der Kurs verlor weitere 13,3 Prozent, nachdem er mit entsprechenden Berichten schon zuvor eingebrochen war.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,12 -10,0 3,22 238,8

5 Jahre 3,32 -5,2 3,37 206,1

7 Jahre 3,32 -5,0 3,37 188,4

10 Jahre 3,25 -4,2 3,29 173,5

30 Jahre 3,30 -3,0 3,33 140,2

Auch am Rentenmarkt wurde die Rezessionsangst gespielt. Denn die Renditen kamen deutlich von den Tageshochs zurück und drehten klar ins Minus - die Rentennotierungen wurden gestützt vom schwachen Philly-Fed-Index. Die Daten ließen Anleger am forschen geldpolitischen Straffungskurs der Fed etwas zweifeln.

