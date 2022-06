Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Der Inflationsdruck in Deutschland dürfte im Juni erneut zugenommen haben. Volkswirte erwarten, dass der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (Bekanntgabe um 14.00 Uhr) Ngegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent gestiegen ist, wodurch die Jahresteuerungsrate auf 8,8 (Mai: 8,7) Prozent zunehmen würde. Der Anstieg der deutschen Verbraucherpreise dürfte von zwei Sonderfaktoren gebremst worden sein: der Senkung der Steuersätze auf Benzin und Diesel und der Einführung des 9-Euro-Tickets im Nahverkehr der Bahn. Die deutschen Preisdaten sind der wichtigste Vorlaufindikator der Euroraum-Inflationsdaten, die am Freitag kommen und die - geht es nach den Erwartungen der befragten Analysten - einen abermaligen Anstieg des Inflationsdrucks zeigen werden. Für die EZB würde das wohl bedeuten, dass ihre erst im Juni veröffentlichten Inflationsprognosen schon wieder Makulatur sind. Am Mittwoch werden außerdem die spanischen HVPI-Daten veröffentlicht. Hier wird ein Anstieg der Teuerung auf 8,7 (8,5) Prozent prognostiziert.

Für den nationalen deutschen Verbraucherpreisindex erwarten die befragten Volkswirte einen monatlichen Anstieg um 0,5 Prozent und eine Jahresinflationsrate von 8,0 (7,9) Prozent. Die jährliche Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen (NRW) ist derweil im Juni spürbar gesunken auf 7,5 Prozent nach 8,1 Prozent im Mai.

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q

08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Ergebnis 2Q

10:00 DE/Nagarro SE, Online-HV

11:00 LU/Grand City Properties SA, Online-HV und ao Online-HV (ab 11:40)

11:00 LU/Adler Group SA, Online-HV

13:00 DE/Deutsche Börse AG, Investorentag mit Update zur

Umsetzung des Mittelfrist-Plans "Compass 2023"

Cancom 1,00 EUR

Deutsche Grundstückauktion 1,50 EUR

Deutsche Rohstoff 0,60 EUR

- ES

09:00 HVPI und Verbraucherpreise Juni (vorläufig)

HVPI

PROGNOSE: +8,7% gg Vj

zuvor: +8,5% gg Vj

- EU

10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Mai

PROGNOSE: +5,8% gg Vj

zuvor: +6,0% gg Vj

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: +6,0% gg Vj

zuvor: +6,2% gg Vj

11:00 Index Wirtschaftsstimmung Juni

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 103,0

zuvor: 105,0

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: +5,0

zuvor: +6,3

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -23,6

Vorabschätzung: -23,6

zuvor: -21,2

- DE

14:00 Verbraucherpreise Juni (vorläufig)

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+8,0% gg Vj

zuvor: +0,9% gg Vm/+7,9% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+8,8% gg Vj

zuvor: +1,1% gg Vm/+8,7% gg Vj

- US

14:30 BIP (3. Veröffentlichung) 1Q

annualisiert

PROGNOSE: -1,5% gg Vq

vorläufig: 2. Veröff.: -1,5% gg Vq

zuvor: 4. Quartal: +6,9% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +8,1% gg Vq

vorläufig: 2. Veröff.: +8,1% gg Vq

zuvor: 4. Quartal: +7,1% gg Vq

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 13.148,00 +0,4%

E-Mini-Future S&P-500 3.835,00 +0,2%

E-Mini-Future Nsdq-100 11.723,00 +0,4%

Nikkei-225 26.735,90 -1,2%

Schanghai-Composite 3.382,24 -0,8%

+/- Ticks

Bund -Future 146,60 +124

Dienstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 13.231,82 +0,3%

DAX-Future 13.100,00 -0,3%

XDAX 13.119,50 -0,3%

MDAX 27.119,15 -0,1%

TecDAX 2.950,70 -0,3%

EuroStoxx50 3.549,29 +0,3%

Stoxx50 3.505,42 +0,2%

Dow-Jones 30.946,99 -1,6%

S&P-500-Index 3.821,55 -2,0%

Nasdaq-Comp. 11.181,54 -3,0%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 145,36 -104

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart im Minus erwartet. Die Richtung gibt zunächst die Wall Street vor, an der es nach Börsenschluss in Europa weiter nach unten ging. Auslöser war das schwache US-Verbrauchervertrauen, der Index rutschte im Juni auf den niedrigsten Stand seit Februar 2021. Auch die Subindizes zur Einschätzung der aktuellen Lage und für die Erwartungen ermäßigten sich. Dies verstärkte die Befürchtungen, dass die angekündigte harsche Gangart der US-Notenbank bei den kommenden Zinserhöhungen die Rezessionsgefahr erhöht. Allerdings könnten neue Preisdaten für entscheidende Impulse sorgen. So ist die Teuerung in Nordrhein-Westfalen im Juni günstiger ausgefallen als erwartet, worauf der Bund-Future nach oben schießt und sich auch die Stimmung für Aktien etwas aufhellt. Für Gesamtdeutschland werden die Daten erst am Nachmittag gemeldet. Auch aus Spanien werden Preisdaten gemeldet. Für die EU kommen sie dann am Freitag.

Rückblick: Etwas fester - Gestützt wurde die Stimmung von der Lockerung der chinesischen Corona-Regeln. Dies heizte u.a. die Spekulation um eine stärkere Nachfrage nach Rohstoffen an. Der Index der Öl - und Gasaktien stand mit 2 Prozent Plus an der Spitze. Der Index der rohstoffnahen Aktien zog um 1,2 Prozent an. Philips verloren 1,8 Prozent. Ein Zwischenbericht zu den problembehafteten Beatmungsgeräten des Konzerns brachte keinen wirklichen Befreiungsschlag. SAS legten um knapp 6 Prozent zu. Die Aktie der angeschlagenen Fluglinie profitierte von der Nachricht, dass sich der norwegische Staat grundsätzlich bereit erklärt hat, auf die Rückzahlung von Hilfen im Tausch für Unternehmensanteile zu verzichten. Am Rentenmarkt ging es mit den Kursen steil abwärts, die Renditen stiegen also.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Adidas und Puma verloren bis zu 2,2 Prozent. Der Konkurrent Nike hatte am späten Montag Quartalszahlen vorgelegt, die von gestiegenen Lagerbeständen und Engpässen in der Lieferkette geprägt waren. Nach der Übernahme von Brightly Software in den USA für knapp 1,6 Milliarden Dollar schlossen Siemens unverändert. Der potenzielle Gewinnbeitrag dürfte nur klein sein, so Analysten. Im MDAX stiegen Hugo Boss um 1,6 Prozent, nachdem die Analysten von Jefferies die Aktie auf "Buy" hochgestuft hatten. K+S profitierten mit einem Plus von 4,6 Prozent von einer positiven Einschätzung der DZ Bank. Friedrich Vorwerk Group machten einen Satz um gut 7 Prozent. Das Unternehmen realisiert einen Teil der Anschlussleitung für das LNG-Terminal in Wilhelmshaven. Bet-at-home gewannen gut 6 Prozent, obwohl der Online-Wettenanbieter nach einem verlorenen Rechtsstreit in der Schweiz die Prognosen gesenkt hatte. Hier könnten Teilnehmer nach dem Motto "Sell the Rumour, buy the fact" agiert haben.

XETRA-NACHBÖRSE

Continental wurden gegen die insgesamt schwache Tendenz 1,8 Prozent höher getaxt. Nach Aussage aus dem Handel soll Exane BNP die Titel auf "Outperform" von "Neutral" hochgestuft haben.

USA - AKTIEN

Sehr schwach - Ein schwaches US-Verbrauchervertrauen sorgte für kräftige Abgaben. Der Index rutschte im Juni auf den niedrigsten Stand seit Februar 2021. Das verstärkte die Befürchtungen vor der angekündigten harschen Gangart der US-Notenbank bei den kommenden Zinserhöhungen und damit verbundenen Rezessionsgefahren. Anfänglich hatten die Indizes noch zugelegt, ausgelöst durch Corona-Lockerungen in China. Nike (-7,0%) übertraf zwar im vierten Geschäftsquartal die Erwartungen und kündigte einen Aktienrückkauf an und klang auch im Ausblick optimistisch. Am Markt überwogen aber Aussagen über höhere Lagerbestände und Engpässe in der Lieferkette. Besser als der Gesamtmarkt hielten sich Bankenaktien. Nachdem die Institute den jährlichen Stresstest der US-Notenbank bestanden haben, melden sie nun Dividendenerhöhungen. Morgan Stanley (+0,9%) kündigte außerdem ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 20 Milliarden Dollar an.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,13 +1,1 3,12 240,0

5 Jahre 3,25 +0,1 3,25 199,2

7 Jahre 3,26 -1,5 3,28 182,2

10 Jahre 3,19 -1,6 3,21 168,2

30 Jahre 3,29 -2,4 3,32 139,3

Die Anleihen stabilisierten sich nach den jüngsten deutlichen Abgaben. Die Zehnjahresrendite reduzierte sich um 1,6 Basispunkte auf 3,19 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 18:03 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0512 -0,1% 1,0522 1,0532 -7,5%

EUR/JPY 143,11 -0,1% 143,25 143,45 +9,3%

EUR/CHF 1,0057 -0,2% 1,0447 1,0073 -3,1%

EUR/GBP 0,8618 -0,2% 0,8636 0,8636 +2,6%

USD/JPY 136,16 +0,0% 136,13 136,20 +18,3%

GBP/USD 1,2199 +0,1% 1,2184 1,2194 -9,9%

USD/CNH 6,7048 +0,0% 6,7038 6,7073 +5,5%

Bitcoin

BTC/USD 20.286,38 -0,4% 20.371,23 20.571,56 -56,1%

