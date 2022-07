Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Es läuft weiter rund für die Deutsche Börse. Nach dem starken Jahresauftakt zeichnen sich auch für das zweite Quartal sehr solide Geschäftszahlen ab. Das Umfeld bleibt günstig für den Börsenbetreiber. Das Unternehmen wächst organisch und profitiert zudem von einem starken zyklischen Rückenwind. Die nach dem Auftaktsquartal erhöhte Jahresprognose wirkt in der Zwischenzeit konservativ, eine neuerliche Anhebung käme nicht überraschend. Der Börsenbetreiber dürfte auch im zweiten Quartal sowohl auf der Umsatz- wie auch auf der Ergebnisseite kräftig gewachsen sein. Dazu sollten alle Sparten beigetragen haben, nur im Bereich Fund Services rechnen Analysten mit einem Rückgang. Die Eschborner profitieren von einem starken zyklischen Rückenwind in Form steigender US-Zinsen und einer hohen Volatilität, durch derivative Absicherungsgeschäfte sowie die Rohstoffpreise getrieben.

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q22 ggVj Zahl 2Q21

Nettoerlöse 972 +10% 14 882

Operative Kosten 418 +9% 13 383

EBITDA 561 +8% 13 518

Ergebnis nach Steuern/Dritten 337 +8% 3 311

Ergebnis je Aktie 1,79 +6% 14 1,69

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Ergebnis 1H

07:25 FR/Remy Cointreau SA, Umsatz 1Q

08:00 DE/Wintershall Dea AG, Ergebnis 2Q (08:30 Videokonferenz)

08:00 GB/Unilever plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Easyjet plc, Zwischenbericht 3Q

12:00 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 2Q

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q

12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 2Q

12:30 US/3M Co, Ergebnis 2Q

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q

12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 2Q

13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 2Q

17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1H

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Ergebnis 1H

22:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 4Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Alphabet Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 2Q

22:09 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Eckert & Ziegler, Ergebnis 1H

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juli

PROGNOSE: 97,0

zuvor: 98,7

16:00 Neubauverkäufe Juni

PROGNOSE: -5,2% gg Vm

zuvor: +10,7% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 13.176,00 -0,4%

E-Mini-Future S&P-500 3.957,75 -0,3%

E-Mini-Future Nsdq-100 12.307,00 -0,4%

Nikkei-225 27.637,29 -0,2%

Schanghai-Composite 3.273,36 +0,7%

+/- Ticks

Bund -Future 154,74% +4

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 13.210,32 -0,3%

DAX-Future 13.233,00 +0,5%

XDAX 13.242,36 +0,5%

MDAX 26.632,66 -0,5%

TecDAX 3.011,80 -1,2%

EuroStoxx50 3.604,16 +0,2%

Stoxx50 3.581,91 +0,5%

Dow-Jones 31.990,04 +0,3%

S&P-500-Index 3.966,84 +0,1%

Nasdaq-Comp. 11.782,67 -0,4%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 154,70% +32

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem zurückhaltenden Geschäft rechnen Händler auch am Dienstag. Bevor die Zinserhöhung der Fed und ihre Pläne für danach nicht bekannt sind, fehlt Anlegern ein wichtiger Orientierungspunkt. Vor allem US-Daten belasten zur Zeit, sie machen immer stärker in allen Lebensbereichen sichtbar, wie stark die Inflation die Portemonnaies der Verbraucher belastet. Dies lasse ein entschiedenes Vorgehen der Fed gegen die Inflation erwarten. Nach Börsenschluss sprach Walmart eine Gewinnwarnung aus, als deren Grund ausdrücklich die Inflation und die Kaufzurückhaltung der US-Verbraucher angeführt wurde. Besonders blicken Händler daher am Nachmittag auf das US-Verbrauchervertrauen und die Neubauverkäufe und auf den Umstand, wie groß die Folgeschäden durch Inflation ausfallen. In Deutschland dürften sich wieder Gassorgen breitmachen, weil Gazprom nur 20 Prozent der Nord-Stream-Kapazität liefern wird.

Rückblick: Gut behauptet - Etwas belastend wirkte, dass Gazprom die Gaslieferungen durch die nach Deutschland führende Ostsee-Pipeline Nord Stream noch einmal deutlich zurückgefahren hat - unter einem Vorwand. Ein schwacher ifo-Geschäftsklimaindex spielte dagegen eine untergeordnete Rolle. Er nahm tendenziell Zinsängste. Philips brachen um 7,7 Prozent ein, der Konzern hatte erneut den Ausblick gesenkt. Eutelsat (-17,8%) tendierten ebenfalls sehr schwach angesichts des Übernahmeinteresses für OneWeb. Nach Einschätzung von Berenberg beeinflusste eine Fusion die Ergebnisse von Eutelsat negativ. Faurecia gewannen dagegen 2,8 Prozent. Der französische Autozulieferer war in die roten Zahlen gerutscht, bestätigte aber den Ausblick. Die Geschäftszahlen von Vodafone (unverändert) wurden im Handel als "unspektakulär, aber vertrauenerweckend" bezeichnet. Gewinnmitnahmen drückten Kühne & Nagel um 2,5 Prozent, nachdem der Logistiker gute Geschäftszahlen veröffentlicht hatte.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Der Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden Herbert Diess bei Volkswagen (-1,3%) stellte laut Marktteilnehmern zwar keine Überraschung dar. Der Zeitpunkt sei aber unglücklich. Bei Sartorius (-4,6%) wurden Gewinne mitgenommen. Positiv wurden die Geschäftszahlen von Bechtle (+4,8%) gewertet. Bei Siemens Healthineers (-2,1%) belastete eine neuerliche Gewinnwarnung des Konkurrenten Philips. Lufthansa (-0,2%) hielten sich gut trotz eines Warnstreiks des Bodenpersonals am Mittwoch. Uniper brachen mit den weiter reduzierten Gaslieferungen aus Russland um 12,4 Prozent ein. Starke Geschäftszahlen und eine angehobene Gewinnprognose verhalfen Baywa zu einem Plus von rund 7 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Im Mittelpunkt standen die beiden Berichtsunternehmen Hypoport und Wackser Neuson. Hypoport steigerten sich um 5 Prozent. Das Unternehmen war im zweiten Quartal kräftig gewachsen, der Umsatz stieg um 20 Prozent, das EBIT legte um 35 Prozent zu. Wacker Neuson gewannen ohne nennenswerten Umsatz 1,5 Prozent. Bei einem deutlich höheren Umsatz verdiente der SDAX-Konzern im zweiten Quartal spürbar weniger als im Vorjahreszeitraum. Allerdings hatten Analysten einen stärkeren Rückgang prognostiziert.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Zwischen kleinen Gewinnen und Verlusten hat die Wall Street gependelt. Anleger agierten vorsichtig, denn zum einen müssen sie in den kommenden Tagen eine Fülle von Unternehmenszahlen verarbeiten, zum anderen wird die Fed am Mittwoch das Ergebnis ihrer Zinssitzung bekanntgeben. Kursgewinne von 29 bzw 5,2 Prozent verzeichneten die Aktien der Pharmahersteller Siga Technologies und Inovia Pharmaceuticals, nachdem die WHO den jüngsten Affenpockenausbruch zur internationalen Notlage erklärt hatte. Mit Enttäuschung wurden die Geschäftszahlen des Goldminenbetreibers Newmont (-13,2%) aufgenommen. Nachdem enttäuschende Geschäftszahlen die Snap-Aktie am Freitag um gut 39 Prozent hatten einbrechen lassen, reagierten Analysten mit Abstufungen. Der Kurs tendierte etwas im Minus. Intel (-0,1%) profitierten nicht davon, dass die taiwanische Mediatek Technik von Intel zur Herstellung von Smart-Geräten einsetzen wird.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,03 +4,6 2,99 230,3

5 Jahre 2,89 +4,0 2,85 163,0

7 Jahre 2,88 +4,3 2,83 143,6

10 Jahre 2,81 +4,8 2,76 129,5

30 Jahre 3,03 +6,0 2,97 113,4

Am Anleihemarkt erholten sich die Renditen nach dem deutlichen Rücksetzer der vergangenen Woche. Die Zinsstrukturkurve ist indessen nach wie vor invers, was als Rezessionssignal gilt.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0226 +0,1% 1,0221 1,0212 -10,1%

EUR/JPY 139,63 -0,0% 139,68 139,61 +6,7%

EUR/CHF 0,9861 +0,1% 1,0370 0,9858 -5,0%

EUR/GBP 0,8477 -0,1% 0,8485 0,8483 +0,9%

USD/JPY 136,52 -0,1% 136,66 136,68 +18,6%

GBP/USD 1,2064 +0,1% 1,2048 1,2039 -10,9%

USD/CNH 6,7559 +0,0% 6,7532 6,7536 +6,3%

Bitcoin

BTC/USD 21.141,88 -4,0% 22.029,61 21.796,41 -54,3%

Der Dollarindex gab um 0,3 Prozent nach. Stratege Matthew Ryan von Ebury traut dem Dollar nicht mehr viel Aufwertungspotenzial zu. Er verweist darauf, dass einige Notenbanken die Zinsen stärker als erwartet angehoben hätten, was bei der US-Notenbank wohl aber nicht der Fall sein werde. Zwar dürfte die Fed am Mittwoch die Zinsen wie weithin erwartet um 75 Basispunkte erhöhen, danach dürfte sie das Tempo aber drosseln und wie in der Vergangenheit Zinsschritte von 25 oder 50 Basispunkten vornehmen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 26, 2022 01:40 ET (05:40 GMT)