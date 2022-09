Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im August verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global (ehemals IHS Markit) ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 49,5 (Juli: 50,4) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im August auf 49,4 (Vormonat: 49) Punkte gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hält eine Einigung über ein neues Atomabkommen mit dem Iran nach eigenen Aussagen für greifbar nahe. Er hoffe, dass eine Neuauflage der Übereinkunft aus dem Jahr 2015 "in den kommenden Tagen" abgeschlossen werden könne, sagte Borrell nach einem Treffen der EU-Außenminister in Prag. Es sei "klar", dass nun eine Einigung vorliege, die die "Anliegen aller" berücksichtige. Die EU hatte am 8. August einen als "abschließenden Text" bezeichneten Vorschlag für ein neues Abkommen unterbreitet. Der Iran hatte darauf mit Änderungsvorschlägen geantwortet, auf die Washington wiederum mit eigenen Vorschlägen erwidert hatte - ohne allerdings Details dazu zu veröffentlichen. Die US-Regierung hatte in den vergangenen Tagen erklärt, dass der Iran einige seiner Forderungen abgeschwächt habe. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, äußerte sich in Washington "vorsichtig optimistisch", ohne jedoch einen Zeitrahmen für einen Abschluss zu nennen. Ein Abkommen könnte besonders am Erdölmarkt Beachtung finden.

07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Jahresergebnis

Alstria Office 3,09 EUR

Linde 1,17 USD

Prosus 0,14 EUR

- DE

08:00 Einzelhandelsumsatz Juli

saisonbereinigt real

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -1,5% gg Vm

09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 49,8

1. Veröff.: 49,8

zuvor: 49,3

- CH

08:30 Verbraucherpreise August

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,4% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+3,4% gg Vj

- IT

09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

August

PROGNOSE: 48,0

zuvor: 48,5

- FR

09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 49,0

1. Veröff.: 49,0

zuvor: 49,5

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

Eurozone (2. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 49,7

1. Veröff.: 49,7

zuvor: 49,8

11:00 Arbeitsmarktdaten Juli

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 6,6%

zuvor: 6,6%

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 46,0

1. Veröff.: 46,0

zuvor: 52,1

- US

14:30 Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 2Q

annualisiert

PROGNOSE: -4,3% gg Vq

1. Veröff.: -4,6% gg Vq

1. Quartal: -7,4% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +10,6% gg Vq

1. Veröff.: +10,8% gg Vq

1. Quartal: +12,7% gg Vq

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 245.000

zuvor: 243.000

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 51,3

1. Veröff.: 51,3

zuvor: 52,2

16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August

PROGNOSE: 51,8 Punkte

zuvor: 52,8 Punkte

16:00 Bauausgaben Juli

PROGNOSE: -0,4% gg Vm

zuvor: -1,1% gg Vm

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 12.761,00 -0,4%

E-Mini-Future S&P-500 3.933,50 -0,6%

E-Mini-Future Nsdq-100 12.155,25 -1,1%

Nikkei-225 27.648,64 -1,6%

Schanghai-Composite 3.204,10 +0,1%

+/- Ticks

Bund -Future 147,42% -28

Mittwoch:

INDEX Schluss +/-

DAX 12.834,96 -1,0%

DAX-Future 12.813,00 -0,8%

XDAX 12.816,31 -0,8%

MDAX 25.219,13 -0,7%

TecDAX 2.923,71 -0,7%

EuroStoxx50 3.517,25 -1,3%

Stoxx50 3.501,61 -1,4%

Dow-Jones 31.510,43 -0,9%

S&P-500-Index 3.955,00 -0,8%

Nasdaq-Comp. 11.816,20 -0,6%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 147,70% -77

EUROPA

Ausblick: Mit einer Fortsetzung des orientierungslosen Geschäfts an den Aktienmärkten rechnen Händler. Mit dem Start in den September geht es nun auch noch in den statistisch schlechtesten Monat. Der DAX dürfte sich am Morgen knapp unter der Marke von 12.800 Punkten zeigen. Übergeordnet warten Anleger auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag und hoffen dabei auf eher schwache Werte. Denn je stärker der Arbeitsmarkt, desto mehr Potenzial für Zinserhöhungen hat die US-Notenbank. Die Vorlagen inspirieren nicht, in den USA gab es überwiegend Verluste. Auch rutschte in China der Caixin-Einkaufsmanager-Index der Industrie in den Kontraktionsbereich. Im Fokus stehen daher die weiteren Revisionen der Industrie-PMI rund um den Globus, vor allem aber die aus Europa am Vormittag und den USA am Nachmittag.

Rückblick: Sehr schwach - Das Umfeld blieb schwierig, Anleger hielten sich zurück. Die europäischen Verbraucherpreise waren im August wieder sehr deutlich gestiegen - der Inflationsdruck nahm weiter zu. Zur Energiekrise gab es neue Hiobsbotschaften. Denn Polen muss wegen geplatzter Gaslieferverträge kurzfristig zukaufen. Auch der Einfluss der Fehlspekulation bei Wien Energie auf die Zuverlässigkeit der Lieferverträge sei noch nicht sicher, hieß es. Und durch die Pumpleitung Nord Stream 1 fließt nun mindestens drei Tage lang kein Gas mehr. Weiter unter Druck standen Versorgerwerte, ihr Stoxx-Branchenindex verlor 2,6 Prozent. Mit plus 4,5 Prozent lagen Unicredit viel besser als der Bankensektor insgesamt im Markt. Die EZB genehmigte die zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms. Bankenwerte gewannen im Schnitt 0,1 Prozent - die Branche wurde gestützt von der Aussicht weiter steigender Zinsen.

Schwächer - Die Lufthansa und der Reedereikonzern MSC kommen mit ihrer Offerte für ITA Airways nicht zum Zug. Die italienische Regierung hat angekündigt, exklusive Verhandlungen mit Delta Air Lines und Air France-KLM über die Privatisierung der staatlichen Fluggesellschaft zu führen. Anleger zeigten sich eher erleichtert, das Papier schloss 0,5 Prozent fester. Für Hellofresh ging es 4,3 Prozent nach unten. Die steigende Wahrscheinlichkeit eines Abstiegs aus dem DAX belastete. Nachfolger dürften wie erwartet Siemens Energy werden. Befesa büßten gleich 6,5 Prozent ein - die Citigroup hatte das Kursziel kräftig gesenkt.

Für die Aktien von Brenntag ging es leicht nach unten. Der Konzern hat sich über die Ausgabe eines Schuldscheindarlehens frisches Kapital beschafft. Ein Schuldschein über rund 640 Millionen Euro wurde erfolgreich platziert. Der Erlös soll in die allgemeine Geschäftsentwicklung fließen. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 0,4 Prozent tiefer getaxt. Die Covestro-Papiere verloren 0,5 Prozent. Dem Unternehmen machen die gestiegenen Energiekosten zu schaffen. Der Kunststoffhersteller ist daher auf der Suche nach Einsparpotenzial und Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung. Die Morphosys-Aktie legte um 0,6 Prozent zu. Das Unternehmen ernennt Tim Demuth zum neuen Entwicklungschef.

Leichter - Ein Erholungsversuch im frühen Handel konnte sich nicht behaupten, denn die Rezessions- und Zinserhöhungssorgen bestanden weiter. Der Markt kämpfte um eine Richtung, da die US-Arbeitsmarktdaten für August am Freitag möglicherweise den Anlass für einen Stimmungsumschwung unter Anlegern bilden könnten, hieß es. Einen Vorgeschmack lieferte der ADP-Beschäftigungsbericht, der enttäuschte. Dieser stützte aber kaum, da Anleger nicht davon ausgingen, dass die Fed das Zinserhöhungstempo abbremse. Die Indizes sind in den vier vergangenen Sitzungen deutlich gefallen, nachdem der Präsident der US-Notenbank, Jerome Powell, am Freitag sich unerwartet aggressiv zu künftigen Zinserhöhungen geäußert hatte. HP fielen um 7,7 Prozent, nachdem der Computer- und Druckerhersteller einen Umsatzrückgang vermeldet und den Ausblick gesenkt hatte. Hewlett-Packard Enterprise (HPE) hatte hingegen im dritten Geschäftsquartal Umsatz und Gewinn gesteigert. Zwar senkte HPE ebenfalls die Gewinnprognose, doch berichtete CEO Antonio Neri auch von einer "andauernden Nachfrage". Die Aktien verloren "nur" 0,4 Prozent.

September 01, 2022 01:40 ET (05:40 GMT)