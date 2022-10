===

Das Umfeld bleibt weiter günstig für die Deutsche Börse. Nach überzeugenden Zahlen für das erste und zweite Quartal zeichnen sich auch für das dritte Quartal sehr solide Ergebnisse ab. Neben anhaltendem organischen Wachstum treibt insbesondere der kräftige zyklische Rückenwind das Geschäft des Börsenbetreibers. Den Ausblick für das laufende Jahr könnte die Deutsche Börse dieses Mal nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ erhöhen.

Die Deutsche Börse wird die Geschäftszahlen am Mittwoch, den 19. Oktober, veröffentlichen, voraussichtlich nach Börsenschluss gegen 19 Uhr.

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum dritten Quartal und für das Gesamtjahr 2022:

Termine:

07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 3Q

07:00 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Trading Update 3Q

07:15 CH/Nestle SA, Umsatz 9 Monate

10:00 DE/Flatexdegiro AG, ausführliches Ergebnis 3Q

(09:00 Presse-Call)

12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q

13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 3Q

13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q

22:07 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q

22:08 US/International Business Machines Corp (IBM),

Ergebnis 3Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 3Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

23:59 DE/Sixt SE, Ergebnis 3Q

- GB

08:00 Verbraucherpreise September

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+10,0% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+9,9% gg Vj

- EU

11:00 Verbraucherpreise September

Eurozone

PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+10,0% gg Vj

Vorabschätzung: +1,2% gg Vm/+10,0% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+9,1% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+4,8% gg Vj

Vorabschätzung: +1,0% gg Vm/+4,8% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+4,3% gg Vj

- US

14:30 Baubeginne/-genehmigungen September

Baubeginne

PROGNOSE: - 6,7% gg Vm

zuvor: +12,2% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: + 1,5% gg Vm

zuvor: -10,0% gg Vm

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der

staatlichen Energy Information Administration (EIA)

20:00 Fed, Beige Book

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 12.906,00 +0,5%

E-Mini-Future S&P-500 3.761,75 +0,8%

E-Mini-Future Nsdq-100 11.330,50 +1,2%

Nikkei-225 27.305,71 +0,6%

Schanghai-Composite 3.065,18 -0,5%

Hang-Seng-Index 16.717,81 -1,2%

+/- Ticks

Bund -Future 137,14 -21

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 12.765,61 +0,9%

DAX-Future 12.843,00 +1,4%

XDAX 12.826,86 +1,4%

MDAX 23.248,90 +1,2%

TecDAX 2.800,55 +1,3%

EuroStoxx50 3.463,83 +0,6%

Stoxx50 3.414,70 -0,1%

Dow-Jones 30.523,80 +1,1%

S&P-500-Index 3.719,98 +1,1%

Nasdaq-Comp. 10.772,40 +0,9%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 137,35 +74

EUROPA

AUSBLICK: Mit steigenden Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer am Mittwoch. Der DAX wird vorbörslich an der 12.900er Marke gehandelt und damit nur knapp unter dem Tageshoch vom Dienstag. Einerseits löst die Erwartung weiteren Liquiditätsabzugs nun Gewinnmitnahmen aus, wie der späte Rücksetzer am Dienstag nach einer entsprechenden Ankündigung von Anleihenverkäufen durch die Bank of England gezeigt hatte. Andererseits läuft die Berichtssaison bisher überraschend gut: Nach Börsenschluss in den USA reagierten Netflix und United Airlines mit kräftigen Kursgewinnen auf ihre Quartalszahlen. Hinzu kommt der nahende Optionsverfall, der über Deckungskäufe im Vorfeld der Expiry die Kurse nach oben treibt. Trotzdem sollte eine Atempause nach dem Anstieg um fast 1.000 Punkte innerhalb nur weniger Handelstage nicht überraschen, so Holger Struck von hs-livetrading.

RÜCKBLICK: Fester - Gestützt wurde die Stimmung von kräftig fallenden Gaspreisen und von einem starken Beginn der Berichtssaison zum dritten Quartal. Auf Branchenebene waren neben Chemie- auch Auto-, Technologie- und Bauaktien gesucht. Telecom Italia profitieren von Berichten zur möglicher Übernahme. In Mailand stieg die Aktie um gut 6 Prozent. Erste Akzente kamen von der Berichtssaison. Swiss Re (+0,3%) wurde im dritten Quartal von Hurrikan Ian belastet. Der Rückversicherer rechnet wegen der durch den Hurrikan verursachten Schäden für das dritte Quartal mit einem Verlust von 500 Millionen Dollar. Vermutlich hätten aber einige Anleger mit einer noch höheren Belastung gerechnet, heißt es zur Begründung der Aufschläge in der Aktie. Beim Pharma-Riesen Roche entwickelten sich die Umsätze im dritten Quartal schwächer als erwartet. Der Ausblick wurde bestätigt, die Aktie notierte 0,6 Prozent leichter.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Das Tageshoch von 12.932 konnte der DAX nicht halten, auch weil die Bank of England entgegen einem Bericht vom Morgen nun doch mit dem Verkauf von Anleihen beginnen und dem Markt so Liquidität entziehen will. Zu den größten Gewinnern sind mit dem Tarifabschluss in der Branche ausgewählte deutsche Chemie- und Pharma-Aktien geworden. BASF stiegen um 1,9 Prozent, Covestro um 2,1 Prozent und Sartorius um 3 Prozent. In der zweiten Reihe zogen K+S um 3,9 Prozent an. Größter DAX-Gewinner waren Heidelberg Materials mit einem Plus von 3,8 Prozent. Nach Qantas und IAG legte auch die Lufthansa überzeugende Quartalszahlen vor. Der Kurs stieg um 1,2 Prozent. Pfeiffer Vacuum schlossen nach einem überzeugenden Geschäftsverlauf im dritten Quartal 10,2 Prozent höher. Mit einem Plus von knapp 5 Prozent standen auch Nagarro auf der Gewinnerseite. Der IT-Dienstleister hat den Ausblick weiter nach oben genommen.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktien von Flatexdegiro haben am Dienstag im nachbörslichen Handel um fast 4 Prozent zugelegt, nachdem der Online-Broker überzeugende Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt und die Jahresprognose bekräftigt hatte.

Gut kamen auch 9-Monats-Zahlen von Steico an. Mit dem Kurs ging es bei Lang & Schwarz um 2 Prozent aufwärts.

Stratec hat dagegen die Jahresumsatzprognose bei der Veröffentlichung vorläufiger Eckdaten für die ersten neun Monate und das dritte Quartal gesenkt. Die Prognose der adjustierten EBIT-Marge bekräftigte das Unternehmen jedoch. Die Aktie zeigte sich am Abend auf Tradegate gut 1 Prozent niedriger.

USA - AKTIEN

Fest - Gestützt von einigen ermutigenden Unternehmenszahlen haben die US-Börsen ihre Erholung am Dienstag fortgesetzt, wenn auch langsamer als zu Wochenbeginn. Konjunkturseitig ist die Industrieproduktion im September etwas stärker als von Ökonomen erwartet gestiegen. Die Kapazitätsauslastung lag im Rahmen der Erwartungen. Johnson & Johnson (-0,3%) hat im dritten Quartal mit Gewinn und Umsatz die Markterwartungen übertroffen, gab aber eine pessimistischere Umsatzprognose. Bei Goldman Sachs (+2,3%) brach der Gewinn nicht so stark ein wie befürchtet. Zudem kündigte die Bank an, ihr Geschäft in drei operativen Segmenten zu bündeln. Microsoft gewannen 0,4 Prozent. Der Konzern will fast 1.000 Arbeitsplätze in verschiedenen Abteilungen und Regionen abbauen. Der Börsengang der auf autonomes Fahren spezialisierten Intel-Tochter Mobileye Global fällt deutlich kleiner aus als ursprünglich geplant. Die Intel-Aktie schloss 2,1 Prozent schwächer. Amazon.com (+2,3%) will mehr als 5 Milliarden Dollar in den Aufbau von Rechenzentren und anderer Infrastruktur in Thailand investieren, um die globale Reichweite seiner Cloud-Dienste zu erweitern. Der Pharmakonzern Eli Lilly (+0,6%) kauft das auf Präzisionsgenetik-Medizin spezialisierte Unternehmen Akouos für bis zu 610 Millionen US-Dollar in bar. Akouos machten einen Sprung um fast 90 Prozent nach oben. Lockheed Martin (+8,9%) hat im dritten Quartal unter dem Strich den Gewinn mehr als verdreifacht und die Markterwartungen übertroffen. Die Nachricht vom geplanten Einstieg des aktivistischen Investors Starboard Value hievte Salesforce (+4,3%) an die Spitze des Dow.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,44 -1,3 4,45 370,5

5 Jahre 4,22 -0,9 4,23 296,2

7 Jahre 4,12 -2,2 4,14 267,7

10 Jahre 3,99 -1,9 4,01 248,4

30 Jahre 4,02 +0,1 4,02 212,0

Am Anleihemarkt gaben die Renditen nochmals leicht nach. Zehnjährige Papiere rentierten etwa 2 Basispunkte niedriger mit 3,99 Prozent. Die haushaltspolitische Kehrtwende des neuen britischen Finanzministers habe Befürchtungen gelindert, dass es zu einem Zusammenbruch der Anleihemärkte und einem Übergreifen auf andere Märkte kommen könnte, meinte Susannah Streeter, Senior Investment and Markets Analyst bei Hargreaves Lansdown.

