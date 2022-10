===

+++++ FEIERTAG +++++

MONTAG: In Singapur ruht der Börsenhandel wegen des Feiertags Deepavali bzw Diwali.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Adidas hat nach dem dritten Quartal seine Unternehmensziele für das Gesamtjahr erneut gesenkt. Ein zweistelliger Einbruch der China-Umsätze wegen der andauernden Lockdown-Maßnahmen sowie Einmalaufwendungen in Höhe von knapp 300 Millionen Euro im Zusammenhang mit dem Russland-Rückzug belasteten das abgelaufene Quartal. Zudem beobachtet Adidas einen deutlichen Anstieg der Lagerbestände in wichtigen westlichen Märkten.

Adidas rechnet deshalb im Gesamtjahr nun nur noch mit einem währungsbereinigten Umsatzplus im mittleren einstelligen und nicht mehr im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich aus. Die Bruttomarge wird bei rund 47,5 (zuvor: 49,0) Prozent und die operative Marge bei rund 4,0 (zuvor: rund 7,0) Prozent erwartet. Nach Steuern sieht Adidas im fortgeführten Geschäft rund 500 Millionen und nicht mehr rund 1,3 Milliarden Euro Gewinn. Einmalaufwendungen von etwa einer halben Milliarde Euro belasteten das Ergebnis.

Um die erheblichen Kostensteigerungen abzumildern, hat Adidas ein Programm zur Geschäftsverbesserung aufgelegt. Es soll im Jahr 2023 Kostennachteile von bis zu 500 Millionen Euro kompensieren und darüber hinaus einen positiven Beitrag zur Steigerung des Unternehmensgewinns von rund 200 Millionen Euro leisten.

Die Zahlen im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

VORAB

. BEKANNTGABE PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q22 ggVj 3Q22 ggVj Zahl 3Q21

Umsatz 6.408 +11% 6.570 +14% 14 5.752

Betriebsergebnis k.A. -- 652 -3% 12 672

Operative Marge 8,8 -- 9,9 -- -- 11,7

Ergebnis vor Steuern k.A. -- 614 -2% 9 629

Ergebnis nach Steuern* 179 -63% 469 -2% 10 479

Erg./Aktie unverwässert k.A. -- 2,53 +8% 11 2,34

* beeinträchtigt durch mehrere Einmalaufwendungen

in Höhe von knapp 300 Millionen Euro

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

METRO (08:00)

Nachfolgend die Umsatz-Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr 2021/22 (in Millionen Euro, Wachstum in Prozent, nach IFRS):

. PROG PROG PROG

GESAMTJAHR Gj21/22 ggVj Zahl Gj20/21

Umsatz 29.572 +19% 8 24.765

Flächenber. Umsatzwachstum 11,4 -- 2 -0,4

Weitere Termine:

07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 3Q

07:00 FR/Renault SA, Umsatz 3Q

07:35 FR/Faurecia SA, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 9 Monate

08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement

13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q

13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages:

Metro, Jahresergebnis

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/Continental AG, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- EU

16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Oktober

PROGNOSE: -30,1

zuvor: -28,8

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 12.632,00 -0,4%

E-Mini-Future S&P-500 3.662,25 -0,4%

E-Mini-Future Nsdq-100 11.014,00 -0,7%

Nikkei-225 26.935,68 -0,3%

Schanghai-Composite 3.050,18 +0,5%

Hang-Seng-Index 16.252,16 -0,2%

+/- Ticks

Bund -Future 134,50 -46

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 12.767,41 +0,2%

DAX-Future 12.688,00 -0,6%

XDAX 12.670,38 -0,6%

MDAX 23.273,03 +1,3%

TecDAX 2.755,23 +1,3%

EuroStoxx50 3.492,85 +0,6%

Stoxx50 3.424,30 +0,2%

Dow-Jones 30.333,59 -0,3%

S&P-500-Index 3.665,78 -0,8%

Nasdaq-Comp. 10.614,84 -0,6%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 134,96 -70

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften mit Abschlägen in den Handel am Freitag starten. Zuletzt stark gestiegene Renditen an den Anleihemärkten bleiben ein Belastungsfaktor. Inzwischen wird an den Märkten eingepreist, dass die US-Notenbank im kommenden Jahr im Kampf gegen die grassierende Inflation die Leitzinsen auf bis 5 Prozent anheben wird. Anleger fürchten indes, dass steigende Zinsen in Verbindung mit der hartnäckig hohen Inflation die Wirtschaft abwürgen könnten. Daneben setzt die Berichtssaison auf beiden Seiten des Atlantiks Akzente an den Börsen. "Bislang haben etwa zwei Drittel der Unternehmen aus dem S&P-500, die ihre Ergebnisse vorgelegt haben, die Gewinnerwartungen übertroffen", so CMC. Bei aller Sorge der Anleger vor einer Rezession sei das im Moment kein schlechter Zwischenstand. Die US-Notenbank werde zwar weiter die Zinsen erhöhen, um die wirtschaftliche Nachfrage zu dämpfen, um so die hohe Inflation zu bekämpfen. Aber derzeit gelinge es den Unternehmen, ihre Produkte bei den Verbrauchern auch zu höheren Kosten zu platzieren.

Rückblick: Freundlich - "Die Erholungsrally der vergangenen Woche ist einem gemischten Bild gewichen", sagte ein Händler. Im Blick stand aber vor allem Großbritannien mit dem Rücktritt von Premierministerin Liz Truss. Während das Pfund und die britischen Anleihen etwas profitierten, trat der FTSE-100 mehr oder weniger auf der Stelle. Der Stoxx-Subindex der Chemie stieg um 0,9 Prozent. Auch die Indizes der Technologie-Aktien und der Autoaktien legten zu. Auf der anderen Seite gaben Telekom-Aktien und Pharmatitel nach. Bei Ericsson (-15%) lagen Quartalszahlen und Ausblick unter den Erwartungen. Nokia (-7,6%) enttäuschte mit der Bruttomarge. Die Zahlen von Yara (+6,6%) zum dritten Quartal kamen dagegen gut an und beflügelten auch K+S (+6,5%). Deutlich besser als erwartet ist auch der Zwischenbericht von Hermes (+1,6%) ausgefallen. Bei ABB (+0,3%) überzeugten die Zahlen weitgehend, doch hat der Auftragseingang unter Gegenwind von der Währungsseite gelitten, wie die Analysten von Berenberg meinten. Bei Akzo (-1,4%) ist das dritte Quartal zwar im Rahmen der Erwartung gelaufen, doch bemängelten die Jefferies-Analysten den Ausblick auf das vierte Quartal.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Größter DAX-Verlierer waren nach ihrem Quartalsbericht Deutsche Börse mit einem Minus von 3,7 Prozent. Hier habe der Markt auf eine deutlichere Ausblickerhöhung gehofft, hieß es. Dagegen konnten sich vor allem einige der jüngsten Verlierer deutlich erholen: So gewannen Sartorius 3,7 Prozent und Vonovia 3,1 Prozent. Größter Gewinner waren mit 4,1 Prozent Plus Siemens Healthineers. Daneben fielen Daimler Truck um 2,4 Prozent, Siemens Energy um 2,2 Prozent und RWE um 0,7 Prozent. Die Chemietitel wiederum setzten ihre Erholung fort: BASF stiegen um 0,9 Prozent auf 45,70 Euro, Covestro um 2,2 Prozent und Lanxess um 0,9 Prozent. Ein Händler sprach von Anschlusskäufen, nachdem die Branche zuletzt vor allem vom starken Gaspreisrückgang profitiert hatte. Im MDAX gewannen Rheinmetall mit einer Kaufempfehlung durch Goldman Sachs 5,7 Prozent. Und die Aktien der neuen Porsche AG markierten einen neuen Höchststand, sie stiegen um 0,7 Prozent auf 94,00 Euro. Grund könnten Umschichtungen aus Tesla-Aktien sein, mutmaßte ein Händler.

XETRA-NACHBÖRSE

Adidas wurden im nachbörslichen Handel 4,8 Prozent tiefer gestellt. Der Sportartikelhersteller hat nach dem dritten Quartal seine Unternehmensziele für das Gesamtjahr erneut gesenkt. Ein zweistelliger Einbruch der China-Umsätze wegen der anhaltenden Lockdown-Maßnahmen sowie Einmalaufwendungen im Zusammenhang mit dem Russland-Rückzug belasteten das abgelaufene Quartal. Die Aktie der Deutschen Beteiligungs AG büßte 2,7 Prozent ein. Das Unternehmen hat ihre im Juli gesenkte Prognose im Geschäftsjahr 2021/22 verfehlt. Grund dafür sei u.a. ein per Saldo negativer Wertbeitrag aus der Ergebnisveränderung und der Verschuldung der Portfoliounternehmen. PNE stiegen um 1,8 Prozent. Das Unternehmen bestätigte Marktgerüchte, nach denen Morgan Stanley bzw. die Photon Management beabsichtigen, ergebnisoffene Vorgespräche mit potentiellen Interessenten über einen vollständigen Erwerb der gehaltenen Beteiligung zu führen.

USA - AKTIEN

Etwas leichter - Nach den Einbußen am Vortag haben die US-Börsen erneut mit Abschlägen geschlossen. Zeitweise deutlichere Aufschläge konnten nicht gehalten werden. Zum volatilem Umfeld hatte auch der Rücktritt der britischen Premierministerin Liz Truss beigetragen. Belastet wurden die Börsen erneut von weiter steigenden Anleiherenditen. Für Bewegung sorgte zudem die laufende Berichtssaison. Tesla (-6,6%) hat zwar einen Rekordgewinn ausgewiesen, Analysten hatten aber noch mehr erwartet. IBM (+4,7%) hat im dritten Quartal einen Umsatzanstieg aufgrund einer höheren Nachfrage verzeichnet. Für den Umsatz im Gesamtjahr zeigte sich das Management zuversichtlicher. American Airlines hat im dritten Quartal von einer soliden Nachfrage nach Flugreisen profitiert. Die Erlöse übertrafen das Vor-Corona-Niveau, obwohl der Konzern die Preise anhob und weniger Kapazität vorhielt. Die Aktie gab dennoch 3,8 Prozent nach, was wohl auch auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen ist. Bei Philip Morris (-1,7%) schrumpfte der Umsatz nicht so stark wie erwartet. Der US-Tabakkonzern hat indessen sein Übernahmeangebot für Swedish Match AB erhöht. Dow (-0,4%) hat im dritten Quartal Rückgänge bei Umsatz und Gewinn verzeichnet, die Erwartungen aber

