Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Singapur ruht der Börsenhandel wegen des Feiertags Deepavali bzw Diwali.

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Chinas Wirtschaft ist im dritten Quartal stärker gewachsen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs in den drei Monaten bis zum 30. September im Jahresvergleich um 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Nationale Statistikamt mitteilte. Ökonomen hatten mit einer Wachstumsrate von 3,5 Prozent gerechnet. Die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal war damit deutlich stärker als im zweiten Quartal mit einem BIP-Wachstum um 0,4 Prozent, als der Lockdown in Großstädten wie Schanghai die Wirtschaft lahmlegte und Millionen Menschen zu Hause blieben, manchmal wochen- oder monatelang. Dennoch blieb das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal hinter der Rate von 4,8 Prozent in den ersten drei Monaten des Jahres zurück. Die Daten zeigen auch, dass das Gesamtwachstum für die ersten neun Monate des Jahres 2022 bei 3,0 Prozent liegt und damit deutlich unter dem offiziellen Jahresziel von etwa 5,5 Prozent, das im März von den Spitzenpolitikern festgelegt wurde. Das Ziel ist aber mittlerweile kassiert worden.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Die EU-Kommission hat Deutschland schon vor Monaten davor gewarnt, einen Teilverkauf eines Terminals des Hamburger Hafen an die chinesische Staatsreederei Cosco zuzulassen. Eine entsprechende Stellungnahme der Behörde mit Sicherheitsbedenken sei im Frühjahr an die Bundesregierung übermittelt worden, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle AFP. Sie bestätigte damit einen Bericht des "Handelsblatts". In ihrer Einschätzung habe die Kommission darauf verwiesen, dass sensible Informationen über das Hafengeschäft an China abfließen könnten, hatte das "Handelsblatt" berichtet. Zudem hätten die Brüsseler Experten das Argument vorgebracht, dass der Hamburger Hafen nicht nur zivile, sondern auch militärische Bedeutung habe. Deshalb sei besondere Vorsicht beim Einstieg eines chinesischen Investors geboten. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte beim EU-Gipfel Kritik an einer möglichen chinesischen Beteiligung zurückgewiesen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 DE/Atoss Software AG, Ergebnis 3Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Bechtle, Ergebnis 3Q

- DE/Jungheinrich, Ergebnis 9M

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende

Nokia 0,02 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 51,5

zuvor: 52,9

09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 47,1

zuvor: 47,7

- DE

09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 44,9

zuvor: 45,0

09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 47,1

zuvor: 47,8

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

Eurozone (1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 48,2

zuvor: 48,8

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

Eurozone (1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 48,0

zuvor: 48,4

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 47,6

zuvor: 48,1

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 48,0

zuvor: 50,0

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 48,0

zuvor: 48,4

- US

14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) September

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung)

Oktober

PROGNOSE: 49,7

zuvor: 49,3

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 51,8

zuvor: 52,0

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

DAX-Future 12.831,00 -0,3%

E-Mini-Future S&P-500 3.768,75 +0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 11.382,25 +0,2%

Nikkei-225 27.029,09 +0,5%

Schanghai-Composite 2.995,61 -1,4%

Hang-Seng-Index 15.368,85 -5,2%

+/- Ticks

Bund -Future 135,88% +44

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 12.730,90 -0,3%

DAX-Future 12.871,00 +1,4%

XDAX 12.854,57 +1,5%

MDAX 22.918,01 -1,5%

TecDAX 2.736,10 -0,7%

EuroStoxx50 3.476,63 -0,5%

Stoxx50 3.414,27 -0,3%

Dow-Jones 31.082,56 +2,5%

S&P-500-Index 3.752,75 +2,4%

Nasdaq-Comp. 10.859,72 +2,3%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 135,44% +48

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die Aktienmärkte werden zum Handelsstart leicht höher erwartet. Etwas Unterstützung kommt von den Anleihen, die am Morgen weiter freundlich tendieren. Diese Woche tagt die EZB und dürfte die Leitzinsen um 75 Basispunkte anheben. Daneben gilt es in den kommenden Tagen, eine ganze Reihe von Unternehmenszahlen zu verarbeiten. Die Berichtssaison in Europa nimmt Fahrt auf. Der Parteitag der KP in China ist zu Ende und belastet die chinesischzen Börsen - vor allem die in Hongkong. Staatspräsident Xi Jinping wurde wie erwartet für weitere fünf Jahre zum Staats- und Parteichef gewählt, damit bricht er mit der Regel einer Begrenzung auf zwei Amtszeiten. Die neue Zusammensetzung des Zentralkomitees verstärkt die Befürchtung, dass Xi seine ideologiegetriebene Politik auf Kosten des Wirtschaftswachstums fortsetzen werde, so Marktteilnehmer. Dem gegenüber stehen die offiziellen Daten für das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal. Demnach hat sich das (BIP) etwas stärker erhöht als erwartet.

Rückblick: Etwas leichter - Die Börsen erholten sich von ihren Tiefs, nachdem das Wall Street Journal berichtet hatte, die US-Notenbank könnte von dem bislang erwartet steilen Zinspfad Abstand nehmen. Die Rendite der zweijährigen Bundesanleihe kam im Tagesverlauf vom Mehrjahreshoch bei 2,22 Prozent zurück auf 2,02 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen entfernte sich mit 2,42 Prozent vom jüngsten 11-Jahreshochs ebenfalls etwas nach unten. Daneben stand die Bilanzsaison im Blick. Kering fielen nach Zahlenvorlage um 3,3 Prozent. Hier enttäuschte die Marke Gucci. Die Citigroup ging davon aus, dass die Marktschätzungen für das laufende Jahr leicht nach unten revidiert werden. Auch die Geschäftszahlen von L'Oreal (-5,8%) konnten nicht überzeugen. Rückläufige britische Einzelhandelsumsätze belasteten die Branchenaktien. JD Sports Fashion fielen um 6,1 Prozent, während Frasers Group 4 Prozent verloren. Der Sektor der Einzelhändler stellte mit Minus 3,3 Prozent den größten Verlierer unter den STOXX-Indizes.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Nach Drittquartalszahlen und einer neuerlichen Gewinnwarnung liefen Adidas mit minus 9,5 Prozent dem Gesamtmarkt hinterher. Die UBS erwartete fortgesetzt branchenweiten Gegenwind für den Sportbekleidungssektor. Das gelte selbst gegenüber den immer noch gut laufenden Marken wie Puma (-7,3%). Munich Re reagierten mit Aufschlägen von 3,7 Prozent auf Eckdaten für das dritte Quartal und die bestätigte Prognose. Im Fahrwasser ging es für die Aktie der Hannover Rück um 2,7 Prozent nach oben. Morphosys (-4,3%) senkte wegen schleppender Monjuvi-Umsätze die Jahresprognose. GFT legten um weitere 9,2 Prozent zu, nachdem das IT-Unternehmen am Vortag seine Jahresprognose zum zweiten Mal angehoben hatte.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem "ruhigen" Geschäft am Freitagabend berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Es gab keine relevanten Unternehmensnachrichten.

USA - AKTIEN

Fester - Nach zwei Tagen mit Verlusten haben die US-Börsen mit deutlichen Aufschlägen geschlossen. Gekennzeichnet war der Handel von hoher Volatilität. Stützend wirkte ein Artikel des Wall Street Journals, wonach die Fed von dem erwartet steilen Zinspfad Abstand nehmen könnte. Nachdem bisher mit zwei weiteren Zinsanhebungen um jeweils 75 Basispunkte gerechnet worden war, könnte der zweite Zinsschritt mit 50 Basispunkten kleiner ausfallen. Anleger blickten zudem auf die laufende Bilanzsaison. Twitter fielen um 4,8 Prozent. Einem Bericht zufolge, erwägt die US-Regierung, einige Aktivitäten des Tesla-Gründers und voraussichtlichen Twitter-Käufers Elon Musk unter dem Aspekt nationaler Sicherheitsinteressen zu überprüfen. Die Tesla-Aktie legte indessen um 3,5 Prozent zu. Snap brachen um 28,1 Prozent ein. Die Mutter des sozialen Netzwerks Snapchat war im dritten Quartal langsamer gewachsen und hatte einen pessimistischen Ausblick gegeben. Im Schlepptau verloren Pinterest (-6,4%) oder die Facebook-Mutter Meta Platforms (-1,2%). Negativ wurden die Geschäftszahlen von Verizon (-4,5%) aufgenommen. American Express (-1,6%) hatte mehr verdient als erwartet und den Ausblick erhöht. Gleichzeitig hat die Kreditkartengesellschaft jedoch die Rückstellungen für Kreditausfälle kräftig erhöht. Pfizer (+4,8%) will den Preis ihres mit Biontech (+11,2%) entwickelten Corona-Impfstoff in den USA

