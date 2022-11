Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die chinesischen Exporte sind im Oktober aufgrund einer schwächelnden globalen Nachfrage unerwartet gesunken. Nach Angaben der Allgemeinen Zollverwaltung Chinas gingen die Ausfuhren im Oktober um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück, während sie im September noch um 5,7 Prozent gestiegen waren. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Anstieg der Exporte um 4,0 Prozent erwartet. Die Importe fielen im Oktober um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit einem Wachstum von 0,3 Prozent im September. Ökonomen hatten erwartet, dass die Importe stagnieren würden. Der chinesische Handelsbilanzüberschuss stieg im Oktober auf 85,15 Milliarden US-Dollar von 84,7 Milliarden im September, lag aber unter den prognostizierten 95,8 Milliarden Dollar.

China hat indes Hoffnungen auf eine Lockerung der Null-Covid-Politik einen Dämpfer versetzt, indem es von offizieller Seite hieß, diese werde beibehalten. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, die Coronapolitik in China könnte geändert werden.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

QIAGEN (22:05)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (in Millionen US-Dollar, Ergebnis je Aktie in US-Dollar):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q22 ggVj Zahl 3Q21

Umsatz 481 -10% 13 535

Operatives Ergebnis bereinigt 130 -21% 12 165

Ergebnis nach Steuern bereinigt 102 -24% 6 135

Ergebnis/Aktie verwässert bereinigt 0,45 -22% 13 0,58

Weitere Termine:

07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Qbeyond AG, Ergebnis 3Q

12:00 DE/Biontech SE, Ergebnis 3Q (14:00 Telefonkonferenz)

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/Nordex SE, Ergebnis 9 Monate

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe September

saisonbereinigt

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: -0,8% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 13.472,00 -0,2%

E-Mini-Future S&P-500 3.774,00 -0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 10.864,75 -0,2%

Nikkei-225 27.527,64 +1,2%

Schanghai-Composite 3.073,96 +0,1%

Hang-Seng-Index 16.607,73 +2,8%

+/- Ticks

Bund -Future 136,90% +1

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 13.459,85 +2,5%

DAX-Future 13.500,00 +2,7%

XDAX 13.482,55 +2,8%

MDAX 23.811,57 +2,4%

TecDAX 2.835,07 +1,3%

EuroStoxx50 3.688,33 +2,6%

Stoxx50 3.596,48 +1,6%

Dow-Jones 32.403,22 +1,3%

S&P-500-Index 3.770,55 +1,4%

Nasdaq-Comp. 10.475,25 +1,3%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 136,75% -64

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: DAX und Euro-Stoxx-50 dürften die jüngsten Gewinne erst einmal verteidigen. In den Blick treten nun die Kongresswahlen in den USA. Hier geht es am Dienstag um die Frage, ob und wie stark die Macht von US-Präsident Joe Biden eingeschränkt wird. "Und anschließend dürften sich die Blicke auf das Weihnachtsgeschäft richten", sagt Marktanalyst Christoph Geyer. Geyer meint auch, nach dem DAX-Anstieg um 1.500 Punkte sei nun eine überkaufte Lage entstanden. Andererseits zeige der jüngste Umsatzanstieg aber auch, dass Anleger wieder mehr Vertrauen in die Entwicklung fassten. Das spreche für einen Test des Septemberhochs bei 13.565 Punkten. Darüber liegt die 200-Tagelinie bei 13.636 Punkten als Dreh- und Angelpunkt der weiteren Entwicklung.

Rückblick: Sehr fest - Für Zuversicht sorgten erneute Spekulationen, dass China die strikten Corona-Regeln lockern könnte, was der Konjunktur weltweit Auftrieb verleihen würde. Zudem stützte der US-Arbeitsmarktbericht die Stimmung, wobei die Meinungen durchaus auseinandergingen, was aus ihm für den weiteren Zinspfad in den USA herauszulesen ist - langsamere Zinserhöhungen oder weiter kräftige. Von der China-Hoffnung profitierten vor allem zyklische Aktien wie die der Luxusgüterhersteller, die stark an der Nachfrage aus China hängen. Der Stoxx-Subindex der Rohstoffaktien gewann 5,3 Prozent, der Index der Autowerte 3,7 Prozent. Pirelli schnellten nach einem erhöhten Ausblick um 11 Prozent nach oben, im Sog gewannen Continental im DAX 9,5 Prozent. Positiv kamen die Geschäftszahlen der Societe Generale (+2,5%) an. Enel stiegen nach anfänglichen Verlusten nach einem reduzierten Ausblick dennoch um 2,3 Prozent. Das Unternehmen werde mittelfristig mit seiner starken Marktposition bei Erneuerbaren Energien und im Netzgeschäft ein Gewinner der Umbruchsituation im Sektor sein, so die DZ Bank, die die Aktie auf "Kaufen" erhöhte. Rüstungsaktien lagen schwach im Markt. Hensoldt fielen um 6,6, Rheinmetall um 5,3, Thales um 2,6 und BAE Systems um 3 Prozent. "Die Spekulationen um eine Verhandlungslösung im Ukraine-Krieg nehmen wieder einmal zu", meinte ein Händler, auch mit Blick darauf, dass Bundeskanzler Scholz China zu mehr Druck auf Russland bewegt habe.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Der DAX stieg auf den höchsten Stand seit sechs Wochen, ehe er mit der schwächelnden Wall Street etwas zurückkam. Gewinner des Tages waren Adidas, die um 21 Prozent nach oben schossen. Treiber waren Spekulationen, dass der bei Puma ausscheidende Chef Björn Gulden zu Adidas wechselt. Adidas bestätigte, dass Gespräche stattfänden. Puma schlossen ein halbes Prozent niedriger, im Tagestief waren sie um bis zu fast 11 Prozent eingebrochen. Angesichts des großen Einflusses und Beitrags, den Gulden während seiner Amtszeit für Puma geleistet habe, sei dies negativ für das Unternehmen zu werten. Umgekehrt sei die mögliche Personalrochade für Adidas positiv, kommentierte RBC. Nach dem Quartalsbericht gewannen Vonovia 7,2 Prozent auf 22,72 Euro. JP Morgan hatte die Aktie mit "Overweight" bestätigt mit einem Kursziel von 34 Euro. Bei Gea (+7,4%) wurde die Ertragsentwicklung positiv herausgestellt. Das EBITDA fiel rund 10 Prozent oberhalb des Konsens aus.

XETRA-NACHBÖRSE

Bastei Lübbe büßten 5 Prozent ein nach einer gesenkten Ergebnisprognose. Für die Aktie des Medizindienstleisters Doccheck ging es nach der Vorlage von Neunmonatszahlen und einer Erhöhung der Prognosen um rund 1 Prozent nach oben.

USA - AKTIEN

Fest - Einer anfänglich kräftigen Erholung folgte erst ein ebenso kräftiger Rücksetzer, ehe es im späten Geschäft wieder nach oben ging. Auslöser war der US-Arbeitsmarktbericht. Er bot für beide Lager Argumentationshilfe - für diejenigen, die auf bedächtigere Zinserhöhungen durch die Notenbank hoffen und diejenigen, die weiter auf kompromisslose Zinserhöhungen setzen im Kampf gegen die Inflation. Am Zinsterminmarkt verschob sich die Wahrscheinlichkeit etwas in Richtung eines kleineren Zinsschritts im Dezember. Dass es mit den Aktienkursen nach oben ging, dazu trugen auch erneute Spekulationen bei, dass China seine strikte Null-Covid-Strategie lockern könnte, was für die globale Konjunktur einen positiven Impuls bedeutete. Paypal verloren 1,8 Prozent, nachdem die Gesellschaft die Umsatzprognose gesenkt hatte. Überraschend gut schnitt Doordash im Berichtsquartal (+8,3%) ab. Expedia schossen um 5,7 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte mehr umgesetzt als erwartet und auch der Gewinn konnte kräftig gesteigert werden. Pessimistische Ausblicke ließen dagegen Atlassian und Twilio um 29,0 bzw. 34,6 Prozent abstürzen. Biontech gewannen 6,2 Prozent nach einem Bericht, wonach China die Covid-19-Impfstoffe des Unternehmens für in China ansässige Ausländer zugelassen habe.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,69 -3,7 4,72 395,8

5 Jahre 4,34 -3,3 4,37 308,0

7 Jahre 4,27 -0,5 4,27 282,6

10 Jahre 4,17 +1,9 4,15 266,1

30 Jahre 4,27 +8,4 4,19 236,9

Am Anleihemarkt sanken die Renditen am kürzeren Ende - ebenfalls nach einer Berg- und Talfahrt zuvor. Letztlich überwog aber die Sichtweise, dass die US-Notenbank im Dezember das Zinserhöhungstempo drosseln dürfte.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:31 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9946 +0,2% 0,9922 0,9910 -12,5%

EUR/JPY 146,36 +0,4% 145,84 145,82 +11,8%

EUR/CHF 1,0047 +0,0% 1,0025 1,0021 -4,6%

EUR/GBP 0,8774 +0,0% 0,8770 0,8775 +4,4%

USD/JPY 147,16 +0,1% 146,98 147,16 +27,8%

GBP/USD 1,1336 +0,2% 1,1315 1,1289 -16,2%

USD/CNH 7,2197 -0,3% 7,2420 7,1885 +13,6%

Bitcoin

BTC/USD 20.863,37 -1,3% 21.139,09 20.811,77 -54,9%

Beim Dollar, der nach den Jobdaten deutlich zurückkam, spielte der Markt dagegen offenbar eine Verlangsamung des Zinserhöhungspfades. Der Dollarindex sackte um 1,9 Prozent regelrecht ab, nachdem er an den Vortagen aber auch deutlicher zugelegt hatte. Der Euro stieg um über 2 Prozent auf 0,9962 Dollar.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 07, 2022 01:30 ET (06:30 GMT)