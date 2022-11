Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Bayer scheint in der aktuellen Energiekrise zu den Unternehmen zu gehören, die trotz exorbitant steigender Kosten nicht erheblich Federn lassen müssen. Die Markterwartungen zum Jahresgewinn liegen im Schnitt über den Versprechungen des Konzerns, so dass zumindest einige Analysten bereits die klare Erwartung äußern, dass bei Vorlage der Drittquartalszahlen am Dienstag (7:30h) erneut die Prognose angehoben wird. Aus Sicht von Stifel hat Bayer unterschätzt, wie stabil auf hohem Niveau der Preis des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat geblieben ist. Im Sommer hatte Vorstandschef Werner Baumann die Jahresziele schon einmal angehoben. Damals war allerdings von einer bevorstehenden Normalisierung der Glyphosat-Preise die Rede gewesen. Eigentlich ist das dritte Quartal das schwächste im Agrargeschäft. Rückenwind dürften überdies der starke Dollar und der starke brasilianische Real gegeben haben. Da im Pharmageschäft mehr Kosten als Umsätze in der US-Währung anfallen, sollte die Euro-Schwäche hier dämpfend auf den Gewinn gewirkt haben.

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

3. QUARTAL 3Q22 ggVj Zahl 3Q21

Umsatz Konzern 10.983 +12% 14 9.781

-Pharmaceuticals 4.938 +9% 14 4.539

-Consumer Health 1.478 +10% 14 1.346

-Crop Science 4.512 +17% 14 3.850

EBITDA bereinigt Konzern 2.307 +10% 14 2.089

-Pharmaceuticals 1.546 +13% 14 1.366

-Consumer Health 327 +6% 14 308

-Crop Science 589 +25% 14 471

Ergebnis nach Steuern u Dritten 603 +609% 12 85

Ergebnis je Aktie Core 1,11 +6% 14 1,05

HENKEL (07:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, organisches Wachstum in Prozent):

3. QUARTAL 3Q22 ggVj Zahl 3Q21

Umsatz Konzern 5.761 +13% 20 5.092

-Adhesive Technologies 2.910 +19% 19 2.442

-Beauty Care 967 +4% 19 934

-Laundry & Home Care 1.852 +10% 19 1.680

Organisches Wachstum Konzern 9,4 -- 20 3,5

-Adhesive Technologies 14,5 -- 19 7,0

-Beauty Care 0,2 -- 19 -3,0

-Laundry & Home Care 6,8 -- 19 2,0

MUNICH RE (07:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Schaden-Kosten-Quote in Prozent):

3. QUARTAL 3Q22 ggVj Zahl 3Q21

Bruttoprämien 16.600 +7% 15 15.480

Anlageergebnis 1.242 -41% 15 2.107

Operatives Ergebnis -513 -- 15 204

Ergebnis nach Steuern -167 -- 15 366

Ergebnis je Aktie -1,19 -- 15 2,61

Schaden-Kosten-Quote* 113,2 -- 15 112,8

* Rückversicherung - Schaden/Unfall

Weitere Termine:

06:50 DE/Basler AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

07:00 FR/Renault SA, Kapitalmarkttag u.a. mit Update zum Mittelfristausblick und zur Strategie

07:30 DE/Manz AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 9 Monate

08:00 LU/Global Fashion Group SA, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Jahresergebnis

08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H

08:30 DE/Leifheit AG, Ergebnis 9 Monate

10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 3Q

11:00 NL/Qiagen NV, PG (virtuell) zum Ergebnis 3Q

12:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 3Q

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 4Q

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q

- EU

11:00 Einzelhandelsumsatz September

Eurozone

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

- US

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 13.564,00 +0,0%

E-Mini-Future S&P-500 3.811,00 -0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 10.998,00 -0,1%

Nikkei-225 27.872,11 +1,3%

Schanghai-Composite 3.050,20 -0,9%

Hang-Seng-Index 16.445,91 -0,9%

Bund -Future 136,17% -1

Montag:

INDEX Schluss +/-

DAX 13.533,52 +0,5%

DAX-Future 13.563,00 +0,4%

XDAX 13.544,87 +0,4%

MDAX 24.084,26 +1,1%

TecDAX 2.850,34 +0,5%

EuroStoxx50 3.708,80 +0,6%

Stoxx50 3.596,17 -0,0%

Dow-Jones 32.827,00 +1,3%

S&P-500-Index 3.806,80 +1,0%

Nasdaq-Comp. 10.564,52 +0,9%

Bund-Future 136,16% -73

EUROPA

Ausblick: Die Aktienmärkte werden zum Handelsstart zunächst kaum verändert erwartet. Die Impulse für die Einzelwerte liefert einmal mehr die Berichtssaison. Qiagen hat überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt, es folgen weitere aus der ersten deutschen Reihe. Ansonsten schaut der Markt auf die Zwischenwahlen in den USA. Ein offizielles Ergebnis kann allerdings auf sich warten lassen. Das gilt vor allem dann, wenn es bei der Stimmauszählung knapp wird. Die Halbzeitwahlen werden in aller Regel als Stimmungsbild zur Politik des amtierenden Präsidenten interpretiert. Wahlbeobachter erwarten, dass die Republikaner das Repräsentantenhaus zurückerobern werden. Im Senat dürfte es hingegen auf eine Spitz-auf-Knopf-Entscheidung hinauslaufen. Dass Präsident Joe Biden nach Zwischenwahlen weiter durchregieren kann, halten Marktstrategen der LBBW für wenig wahrscheinlich. Eine solche Konstellation muss aber nicht unbedingt schlecht für die Börsen sein.

Rückblick: Freundlich - Getreu dem Motto "the trend is your friend" setzte sich die Aufwärtsbewegung der zurückliegenden Wochen fort. Anleger hofften unter anderem auf ein baldiges Ende der chinesischen Null-Covid-Politik - trotz anders lautender Verlautbarungen. Gestützt wurde die Stimmung ferner etwas von der deutschen Produktion, die sich im September besser als erwartet entwickelt hatte. Und nach einem mehrmonatigen Negativtrend hat sich zudem die Verbraucherstimmung im November nach Angaben des HDE leicht verbessert. Mit deutlichen Kursaufschlägen von 5,5 Prozent reagierten Ryanair auf den Zahlenausweis. "Die Zahlen sind ausgezeichnet", lobte ein Händler. Unicredit fielen um 1,9 Prozent. Hier belastete ein Bericht, wonach die Europäische Zentralbank und die Unicredit im Clinch über die weitere Präsenz der italienischen Bank in Russland trotz des Ukraine-Krieges lägen.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Aus dem MDAX lieferte CTS Eventim überzeugende Geschäftszahlen zum dritten Quartal und einen positiven Ausblick für das Jahr, der deutlich über der Erwartung der Analysten lag. Die Aktie schloss in der Folge 7,3 Prozent im Plus. Mit dem Anstreben eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrags durch die Busch-Gruppe stiegen Pfeiffer Vacuum um gut 25 Prozent. Bei Adidas (+0,8%) setzten Anleger wohl weiter auf eine CEO-Verpflichtung von Noch-Puma-Chef Björn Gulden, auch wenn Marktteilnehmer warnten, dass dieser Wechsel keineswegs sicher sei.

XETRA-NACHBÖRSE

Qiagen hat die Prognose für das Gesamtjahr 2022 angehoben. Umsatz für das dritte Quartal und bereinigter verwässerte Gewinn je Aktie lagen über der Prognose, aber unter Vorjahreswert. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 1,8 Prozent höher getaxt. Elmos Semiconductor zeigten sich unverändert. Die Übernahme der Chip-Fertigung von Elmos durch Silex, Tochter des chinesischen Konzerns Sai Microelectronics, wird wahrscheinlich nicht genehmigt werden.

USA - AKTIEN

Fester - Nach den durchwachsenen US-Arbeitsmarktdaten für Oktober stützten weiterhin Hoffnungen, dass die US-Notenbank das Tempo ihrer Zinserhöhungen etwas drosseln könnte - ungeachtet der falkenhaften Aussagen der Fed nach dem Zinsentscheid von Mittwoch. Vor den Zwischenwahlen am Dienstag und den Inflationsdaten für Oktober am Donnerstag habe aber auch Zurückhaltung geherrscht, hieß es. Die Verbraucherpreise dürften Aufschluss darüber geben, ob die oben gemachten Annahmen zur künftigen Geldpolitik realistisch sind. Apple stiegen nach anfänglichen Abgaben um 0,4 Prozent. Die Auslieferung der hochpreisigen iPhone-Modelle wird sich wegen der Corona-Beschränkungen in einer Fabrik im chinesischen Zhengzhou verzögern. Meta Platforms legten um 6,5 Prozent zu. Informierte Personen berichteten, die Facebook-Mutter plane umfangreiche Stellenstreichungen. Biontech (+4,2%) hat im dritten Quartal deutlich weniger umgesetzt und verdient als im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres, aber dennoch die Erwartungen des Markts übertroffen. Überdies hob das Unternehmen den unteren Rand des Prognosekorridors für seine Covid-Produkte an.

