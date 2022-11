Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In den USA findet am sogenannten Black Friday nur ein verkürzter Handel am Aktien- und Anleihemarkt statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Irlands Regierungschef Michael Martin sehen eine "günstige Gelegenheit", die Handelsstreitigkeiten mit der britischen Regierung hinsichtlich Nordirland infolge des Brexits beizulegen. Beide seien sich einig über die "Bedeutung einer neuen und lebendigen Partnerschaft" mit dem Vereinigten Königreich, hieß es in einer Erklärung. Es gebe "jetzt" eine Möglichkeit, Belange hinsichtlich des Nordirland-Protokolls zu klären. Nordirland befindet sich derzeit wegen des zwischen London und der EU ausgehandelten Protokolls in einer politischen Pattsituation. Mit der Vereinbarung bleibt Nordirland Teil des Europäischen Binnenmarktes, wodurch eine De-facto-Zollgrenze mit der Insel Großbritannien entsteht. Nordirlands Unionisten finden das inakzeptabel, sie fürchten um die Zugehörigkeit Nordirlands zum Vereinigten Königreich. Die Grenze zwischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland muss gemäß dem Karfreitagsabkommen aus dem Jahr 1998 offen bleiben.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

13:00 DE/Thyssenkrupp AG, Capital Market Update

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 BIP (2. Veröffentlichung) 3Q

kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: +0,3% gg Vq

1. Veröff.: +0,3% gg Vq

2. Quartal: +0,1% gg Vq

kalenderbereinigt

PROGNOSE: +1,2% gg Vj

1. Veröff:: +1,2% gg Vj

2. Quartal: +1,6% gg Vj

08:00 GfK-Konsumklimaindikator Dezember

PROGNOSE: -40,0 Punkte

zuvor: -41,9 Punkte

- FR

08:45 Verbrauchervertrauen November

PROGNOSE: 83

zuvor: 82

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

DAX-Future 14.554,00 -0,1%

E-Mini-Future S&P-500 4.041,75 +0,2%

E-Mini-Future Nsdq-100 11.901,75 +0,3%

Nikkei-225 28.283,03 -0,4%

Schanghai-Composite 3.098,17 +0,3%

Hang-Seng-Index 17.500,69 -0,9%

+/- Ticks

Bund -Future 141,90 -12

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 14.539,56 +0,8%

DAX-Future 14.560,00 +0,8%

XDAX 14.547,75 +0,8%

MDAX 26.054,93 +1,6%

TecDAX 3.127,37 +0,9%

EuroStoxx50 3.961,99 +0,4%

Stoxx50 3.766,05 +0,2%

Dow-Jones 34.194,06 +0,3% (Mittwoch)

S&P-500-Index 4.027,26 +0,6% (Mittwoch)

Nasdaq-Comp. 11.285,32 +1,0% (Mittwoch)

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 142,04 +85

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Der Handel dürfte geprägt werden von einem Mangel an Impulsen und wohl dünnen Umsätzen. Viele US-Anleger dürften nach dem Thanksgiving-Feiertag nicht aktiv sein, fundamentale Nachrichten seien Mangelware, heißt es. Im Blick stehe der sogenannte Black Friday, der traditionelle Start des Weihnachtsgeschäfts in den USA. "Die ersten Zahlen zu den Black Friday Umsätzen haben das Potenzial, über die zukünftige Richtung an den Börsen zu entscheiden oder zumindest mitzuentscheiden", sagt QC Partners. Denn angesichts steigender Lebenshaltungskosten werde in diesem Jahr besonders spannend, wieviel Geld für Weihnachtsgeschenke ausgegeben werde.

Rückblick: Etwa fester - Der unerwartet kräftige Anstieg des deutschen Ifo-Geschäftsklimaindex stützte die Stimmung. Dazu kam das Protokoll der jüngsten US-Notenbank-Sitzung, das die Hoffnung auf ein langsameres Tempo bei den künftigen Zinserhöhungen nährte. Einzelhandelsaktien (Stoxx-Subindex +0,6%) standen mit Blick auf den "Black Friday" im Fokus. Die Erwartungen seien diesmal etwas gedämpfter, weil viele Angebote aufgrund voller Lager sehr früh gekommen seien, hieß es. Remy Cointreau (-0,1%) zeigten sich vom Ausweis der endgültigen Quartalszahlen kaum bewegt. Vodafone büßten bedingt durch den Dividendenabschlag 2,1 Prozent ein. Kering (+0,3%) standen mit dem Rücktritt des von Gucci-Kreativdirektors im Fokus. Der Wechsel könnte für die wichtigste Konzernmarke neuen Schwung bringen, so Analysten.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - LEG Immobilien legten um 6,8 Prozent zu nach einer Erhöhung auf "Overweight" durch Morgan Stanley. Aber auch insgesamt lagen Immobilienaktien gut im Markt. Für Vonovia ging es 5,7 Prozent nach oben, Aroundtown kletterten um 4,8 Prozent nach oben., obwohl es für beide niedrigere Kursziele gegeben hatte. Händler sptrachen von einem "Short-Squeeze". "Die halbe Welt ist short", meinte einer. Viele Kurse hätten sich halbiert oder gedrittelt, auch die Erholung vom Frühherbst sei wieder in eine Abwärtswelle gemündet. Dabei helle sich das Umfeld mit den fallenden Renditen etwas auf. Teamviewer (+0,5%) erholten sich im Tagesverlauf. Hintergrund waren Spekulationen, dass Apple Interesse am Erwerb von Manchester United haben soll. Im Handel hieß es, dass im Fall einer Übernahme Teamviewer aus dem teuren Marketing-Vetrag mit dem Fußballclub aussteigen könnte.

XETRA-NACHBÖRSE

Shop Apotheke verteuerten sich um 1 Prozent. Der Wettbewerber Zur Rose hatte mitgeteilt, seinen Logistikstandort in Bremen zu schließen.

USA - AKTIEN (Mittwoch)

Etwas fester - Im Blick standen die Einkaufsmanagerindizes, die im November schwächer als erwartet ausgefallen waren. Schwache Daten werden gegenwärtig von den Börsianern durchaus positiv interpretiert, weil sie die Hoffnung auf eine etwas weniger rigide Zinspolitik der US-Notenbank unterstützen. Auch das Fed-Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung nährte diese Hoffnung, denn die meisten Mitglieder des Offenmarktausschusses traten für eine baldige Verlangsamung bei den Zinserhöhungen ein. Apple (+0,6%) zeigten sich unbeeindruckt davon, dass es an der größten iPhone-Fabrik in China erneut zu Protesten von Arbeitern gekommen war. HP gewannen 1,8 Prozent nach etwas besser als erwartet ausgefallenen bereinigten Quartalszahlen. Nordstrom (-4,2%) setzte im dritten Quartal weniger um und senkte den Gewinnausblick. Für Autodesk ging es um rund 5,7 Prozent südwärts nach einer gesenkten Umsatzprognose. Tesla steigerten sich um 7,8 Prozent, nachdem Citi die Aktie hochgestuft hatte. Deere verbesserten sich mit Umsatzzahlen um 5 Prozent.

USA - ANLEIHEN (Mittwoch)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,48 -2,9 4,50 374,6

5 Jahre 3,89 -6,8 3,95 262,7

7 Jahre 3,80 -7,6 3,88 236,1

10 Jahre 3,70 -5,9 3,76 218,7

30 Jahre 3,73 -10,0 3,83 182,8

Am Anleihemarkt ging es mit den Renditen passend zu den Spekulationen über zukünftig langsamer steigende Leitzinsen abwärts.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:21 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0410 +0,0% 1,0409 1,0407 -8,4%

EUR/JPY 144,35 +0,1% 144,25 144,06 +10,3%

EUR/CHF 1,0592 +0,1% 1,0603 1,0596 -5,3%

EUR/GBP 0,8603 +0,1% 0,8592 0,8582 +2,4%

USD/JPY 138,69 +0,1% 138,59 138,43 +20,4%

GBP/USD 1,2099 -0,1% 1,2115 1,2127 -10,6%

USD/CNH 7,1659 -0,0% 7,1685 7,1606 +12,8%

Bitcoin

BTC/USD 16.374,70 -1,3% 16.595,32 16.587,88 -64,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar tendierte nach anfänglicer fortgesetzter Schwäche seitwärts. Die Perspektive weniger rigider Zinserhöhungen durch die US-Notenbank habe weiter gebtremst, hieß es. Der Forint stand weiter unter Druck. Er litt unter Spekulationen, dass EU-Gelder für Ungarn im Streit um die Rechtsstaatlichkeit des Landes zurückgehalten werden könnten.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,28 77,94 +0,4% +0,34 +13,0%

Brent/ICE 85,62 85,34 +0,3% +0,28 +16,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise zeigten sich nach dem jüngsten deutlichen Rückgang stabilisiert. Im Fokus standen laut Teilnehmern die laufenden Gespräche der G7 über einen Preisdeckel für russisches Öl.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.754,81 1.756,15 -0,1% -1,34 -4,1%

Silber (Spot) 21,36 21,55 -0,9% -0,19 -8,4%

Platin (Spot) 987,15 991,75 -0,5% -4,60 +1,7%

Kupfer-Future 3,65 3,63 +0,8% +0,03 -17,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

NATO

Ungarn will den Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands erst im kommenden Jahr ratifizieren.

HELMA EIGENHEIMBAU

hat die Gewinnprognose für das laufende Jahr deutlich gesenkt und rechnet beim Umsatz mit dem Erreichen des unteren Randes der Zielspanne. Gründe sind zum einen Gewährleistungen bei der Tochter Helma Ferienimmobilien im Zusammenhang mit der Insolvenz eines großen Subunternehmers, zum anderen seien die Auftragseingänge im zweiten Halbjahr "in einem sehr schwierigen Marktumfeld" weiter zurückgegangen.

WESTWING

