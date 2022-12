Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Finnland bleiben die Börsen wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Aktien der Porsche AG ersetzen Puma im DAX. Neben Puma werden Verbio in den MDAX aufgenommen. Dafür müssen Varta und Deutsche Wohnen den MDAX verlassen. In den SDAX kommen neben den Absteigern Varta und Deutsche Wohnen auch Elmos Semiconductor und Adva Optical Networking. Den SDAX verlassen werden der MDAX-Aufsteiger Verbio sowie About You, Instone Real Estate und Medios. Bei der Dezember-Überprüfung wurde nur nach den Regeln "Fast Exit" und "Fast Entry" überprüft. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 19. Dezember in Kraft.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 DE/Talanx AG, Capital Markets Day (07:30 Telefonkonferenz)

09:00 NL/Prosus NV, Capital Markets Day

11:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, HV

14:00 DE/Gerresheimer AG, Capital Markets Day

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Auftragseingang Oktober

saisonbereinigt

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: -4,0% gg Vm

- US

14:30 Handelsbilanz Oktober

PROGNOSE: -80,00 Mrd USD

zuvor: -73,28 Mrd USD

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 14.435,00 -0,1%

E-Mini-Future S&P-500 4.003,75 +0,0%

E-Mini-Future Nsdq-100 11.793,00 -0,1%

Nikkei-225 27.885,87 +0,2%

Schanghai-Composite 3.206,21 -0,2%

Hang-Seng-Index 19.256,10 -1,3%

+/- Ticks

Bund -Future 141,66 -3

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 14.447,61 -0,6%

DAX-Future 14.446,00 -0,7%

XDAX 14.439,44 -0,7%

MDAX 25.903,45 -1,1%

TecDAX 3.111,25 -0,8%

EuroStoxx50 3.956,53 -0,5%

Stoxx50 3.793,47 -0,3%

Dow-Jones 33.947,10 -1,4%

S&P-500-Index 3.998,84 -1,8%

Nasdaq-Comp. 11.239,94 -1,9%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 141,69 -74

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Händler sehen weiter keine Signale für einen Ausbruch aus den jüngsten Handelsspannen von DAX & Co. Die Erholungsrally aus dem Herbst werde nun über die Zeit auskonsolidiert. Mit der Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche und dem großen Verfalltag an den Derivatemärkten werde das Handelsjahr de facto beendet. Bei den nun laufenden Positionierungen handele es sich oft um Sektorrotationen und veränderte Gewichtungen von Einzeltiteln. Solche Bewegungen seien in den Indizes nicht sichtbar.

Rückblick: Etwas leichter - Die inzwischen günstigeren Konjunkturaussichten mit den ersten Lockerungen der strikten Corona-Maßnahmen in China verhinderten stärkere Gewinnmitnahmen nach der Rally der vergangenen Wochen. Auf der Verliererseite standen Nahrungsmittelaktien, Chemieaktien und Titel von Herstellern von Konsumgütern des täglichen Bedarfs. Credit Suisse rückten 2,8 Prozent vor. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman und ein US-Finanzinvestor sollen zu den Investoren gehören, die Geld in die neue Einheit CS First Boston stecken wollen. Mohammed bin Salman erwägt nach den Berichten eine Geldspritze von rund 500 Millionen Dollar. Grifols zogen um 3,6 Prozent an, laut Marktteilnehmern gestützt von einer Hochstufung. Glencore (+0,6%) profitierten davon, mit der Demokratischen Republik Kongo wegen mutmaßlicher Korruptionsfälle eine Einigung erzielt zu haben, wofür das Bergbauunternehmen 180 Millionen Dollar zahlt.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Flatexdegiro brachen um fast 37 Prozent ein. Das Unternehmen hatte seine Jahresprognosen für Umsatz und Gewinnmarge erneut gesenkt. Dazu erweitert Flatexdegiro seinen Vorstand, nachdem die Bafin bei einer Sonderprüfung Mängel festgestellt hatte. Sehr schwach lagen Rational (-8% auf 575 Euro). Die Analysten der Bank of America haben die Aktie mit einer "Underperform"-Empfehlung aufgenommen mit einem Kursziel von 450 Euro.

XETRA-NACHBÖRSE

Talanx verbesserten sich um 0,8 Prozent. Die Aktionäre des Versicherers sollen für das laufende Geschäftsjahr 25 Prozent mehr Dividende bekommen als für das Vorjahr.

USA - AKTIEN

Schwach - Sorgen wegen einer aggressiven Zinspolitik der US-Notenbank bestimmten den Handel, nachdem zuletzt US-Konjunkturdaten die Stärke der US-Wirtschaft unterstrichen, was die Fed in Zugzwang bringt. Am Berichtstag fielen sowohl der Einkaufsmanagerindex (ISM) für das Dienstleistungsgewerbe als auch der Auftragseingang der Industrie über den Erwartungen aus. Auch der Sub-Index der Preise beim ISM übertraf die Prognosen. Unter den Einzelwerten gaben Tesla 6,4 Prozent nach. Die Aktie reagierte auf Agenturberichte, denen zufolge die Produktion im Werk in Schanghai wegen einer rückläufigen Nachfrage reduziert werden soll. Tesla dementierte dies. Dazu hatte Fox am Sonntag berichtet, dass die Schweiz wegen Stromknappheit Elektrofahrzeuge untersagen könnte. Salesforce stürzten um 7,4 Prozent ab. Stewart Butterfield, CEO und Mitgründer des Kommunikationsdienstes Slack Technologies, plant, das Unternehmen zu verlassen. Salesforce hatte Slack 2020 übernommen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,38 +9,5 4,29 365,3

5 Jahre 3,78 +12,4 3,66 252,1

7 Jahre 3,71 +11,4 3,59 226,9

10 Jahre 3,59 +9,9 3,49 208,2

30 Jahre 3,60 +5,3 3,55 170,0

Am Anleihemarkt legten die Renditen nach den Verlusten vom Freitag und angesichts weiterer starker Konjunkturdaten, die für weiter kräftig steigende Zinsen sprechen, deutlich zu. Die Rendite 10-jähriger Papiere stieg um 9,9 Basispunkte auf 3,59 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:21 % YTD

EUR/USD 1,0480 -0,1% 1,0495 1,0512 -7,8%

EUR/JPY 143,82 +0,2% 143,50 143,34 +9,9%

EUR/CHF 1,0589 +0,1% 1,0614 1,0633 -4,6%

EUR/GBP 0,8608 +0,0% 0,8605 0,8623 +2,4%

USD/JPY 137,27 +0,4% 136,74 136,37 +19,3%

GBP/USD 1,2175 -0,2% 1,2194 1,2190 -10,0%

USD/CNH 6,9803 +0,1% 6,9717 6,9675 +9,9%

Bitcoin

BTC/USD 16.997,25 +0,3% 16.940,53 17.047,87 -63,2%

Der Dollar zeigte sich mit den starken US-Daten und steigenden Marktzinsen fest. Der Dollarindex gewann 0,8 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,36 76,93 +0,6% +0,43 +11,7%

Brent/ICE 82,99 82,68 +0,4% +0,31 +14,6%

Die Ölpreise (-3%) drehten steil nach unten ab. Zum einen belastete der feste Dollar, zum anderen weckten die gut ausgefallenen Konjunkturdaten die Sorge, dass ein Anziehen der Zinsschraube durch die Fed die Nachfrage nach Öl verringern könnte.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.769,56 1.767,18 +0,1% +2,39 -3,3%

Silber (Spot) 22,35 22,28 +0,3% +0,08 -4,1%

Platin (Spot) 992,75 1.002,33 -1,0% -9,58 +2,3%

Kupfer-Future 3,79 3,79 -0,1% -0,00 -14,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis (-1,6%) gab mit den steigenden Anleiherenditen deutlich nach. Auch der feste Dollar bremste.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

AUSTRALIEN - Geldpolitik

Die australische Notenbank hat das Tempo ihrer Zinserhöhungen beibehalten und den Leitzins den dritten Monat in Folge um 25 Basispunkte auf nun 3,10 Prozent angehoben. Sie geht davon aus, die Zinsen noch weiter zu erhöhen.

FRANKREICH - Klimapolitik

Frankreich will den Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen. Die Nationalversammlung startete die Debatte eines Gesetzesentwurfs, der unter anderem bürokratische Hürden für den Bau von Anlagen für Wind- und Sonnenenergie abbauen soll. Im Senat wurde der Gesetzentwurf bereits verabschiedet worden.

FMC

Nach wenigen Wochen gibt es einen erneut Wechsel an der Spitze. Der Aufsichtsrat hat die Finanzvorständin und stellvertretende CFO Helen Giza mit Wirkung zum 6. Dezember zur Vorstandsvorsitzenden ernannt. Carla Kriwet, die ihr Amt erst am 1. Oktober angetreten hatte, verlässt das Unternehmen auf eigene n Wunsch aufgrund strategischer Differenzen.

TALANX

will seinen Gewinn in den kommenden Jahren kräftig steigern, der Nettogewinn soll 2025 bei rund 1,6 Milliarden Euro liegen. Für dieses Jahr peilt Talanx weiter 1,05 bis 1,15 Milliarden an. Die Eigenkapitalrendite will Talanx dauerhaft bei über 10 Prozent halten. Bereits im laufenden Jahr soll die Rendite auf diesem Niveau liegen. Am Vorabend hatte Talanx bereits angekündigt, die Dividende für 2022 um 25 Prozent auf 2,00 Euro je Aktie zu erhöhen. Bis 2025 soll sie auf 2,50 Euro steigen.

THYSSENKRUPP

verliert im Marineschiffbau den Produktionschef. Alejandro Orellano legt sein Amt als Chief Operating Officer von Thyssenkrupp Marine Systems Ende Januar nieder.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 06, 2022 01:31 ET (06:31 GMT)