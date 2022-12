Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Siemens hat sich ambitioniertere Nachhaltigheitsziele gesetzt. Wie der Münchener DAX-Konzern anlässlich der Veröffentlichung seines Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2022 mitteilte, sollen bis zum Geschäftsjahr 2025 55 Prozent der physischen CO2-Emissionen aus dem eigenen Geschäftsbetrieb gegenüber 2019 reduziert werden. Bis 2030 peilt Siemens eine Reduktion von 90 Prozent statt 50 Prozent im Vergleich zu 2019 an. Dafür will Siemens bis 2030 650 Millionen Euro in die eigene Dekarbonisierung investieren. Bislang habe man die betriebsbedingten CO2-Emissionen gegenüber dem Basisjahr 2019 bereits um 46 Prozent verringert, hieß es.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT),

Pre-Close Trading Update

22:05 CA/Lululemon Athletica Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 230.000

zuvor: 225.000

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 14.276,00 -0,1%

E-Mini-Future S&P-500 3.937,25 +0,0%

E-Mini-Future Nsdq-100 11.506,25 -0,0%

Nikkei-225 27.574,43 -0,4%

Schanghai-Composite 3.193,60 -0,2%

Hang-Seng-Index 19.367,63 +2,9%

+/- Ticks

Bund -Future 142,29 -24

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 14.261,19 -0,6%

DAX-Future 14.287,00 -0,1%

XDAX 14.280,87 -0,1%

MDAX 25.263,08 -1,4%

TecDAX 3.028,01 -0,7%

EuroStoxx50 3.920,90 -0,5%

Stoxx50 3.756,75 -0,5%

Dow-Jones 33.597,92 +0,0%

S&P-500-Index 3.933,92 -0,2%

Nasdaq-Comp. 10.958,55 -0,5%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 143,12 +26

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Weiter im Spannungsfeld von Unsicherheit um die weitere Dynamik der Zinserhöhungen und Sorgen um die Weltkonjunktur, dürfte es am Donnerstag an den europäischen Börsen seitwärts gehen, mit einem eher etwas schwächeren Unterton. Dazu kommen erneut negative US-Vorgaben, wenn auch diesmal nur leicht negativ. Im Vorfeld der Zinssitzungen der US-Notenbank und der EZB in der nächsten Woche und nach der Erholungsrally im Herbst dürften die meisten Anleger auf dem erreichten Niveau weiter zurückhaltend agieren.

Rückblick: Leichter - Im Handel war von Zurückhaltung vor den geldpolitischen Sitzungen der US-Notenbank sowie der EZB in der kommenden Woche die Rede. Dass aus China enttäuschende Ex- und Importdaten kamen, half nicht, trat aber in den Hintergrund, weil Peking weitere Lockerungen seiner strengen Null-Covid-Politik angekündigt hatte. Für Kursgewinne bei Pharmaaktien sorgte eine erste Abweisung von Klagen wegen des Medikaments Zantac in den USA. Ein Gericht in Florida hat geurteilt, dass die Pharmakonzerne sich nicht fast 2.000 Klagen wegen angeblicher Krebsrisiken des Medikaments gegen Sodbrennen stellen müssen. Für Sanofi ging es um 6,1 Prozent nach oben, GSK stiegen um 7,5 Prozent und Haleon um 3,6 Prozent. Airbus (-2,2%) hatte mitgeteilt, die Auslieferungsziele für 2022 nicht länger aufrecht zu erhalten. Für Brunello Cucinelli ging es um 9,8 Prozent nach oben nach positiven Aussagen zur Umsatzentwicklung.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - DWS stiegen um 2,7 Prozent. Der Vermögensverwalter strebt ab 2025 eine Dividenden-Auszahlungsquote von rund 65 Prozent an und will 2024 eine Sonderdividende von bis zu 1,0 Milliarden Euro ausschütten. Daneben hat sich DWS ehrgeizige neue Gewinnziele gesetzt. Morphosys (+1,2%) profitierten davon, sein präklinisches Onkologie-Programm an Novartis (+0,6%) auszulizenzieren. Dafür erhält das Biotechnikunternehmen eine sofortige Vorauszahlung von 23 Millionen Dollar. Das Minus von 4,4 Prozent bzw 2,90 Euro bei KWS Saat wurde vom Dividendenabschlag von 80 Cent verstärkt. Gegenwind kam aber auch vom US-Düngemittelhersteller Mosaic, der wegen einer sinkenden Nachfrage seine Produktion drosselt. K+S gaben darauf sogar um 7 Prozent nach.

XETRA-NACHBÖRSE

In einem gut behaupteten Gesamtmarkt gab es bei Einzelwerten keine Auffälligkeiten.

USA - AKTIEN

Etwas leichter - Nach vier Tagen mit Verlusten überwogen erneut Abgaben, diesmal fielen sie aber kleiner aus. Weiter bremsten Restzeweifel, ob die US-Notenbank zur Bekämpfung der hohen Inflation in der kommenden Woche die Zinsen tatsächlich nur um weitere 50 Basispunkte erhöht und nicht 75. Dazu kam die Sorge vor einem globalen wirtschaftlichen Abschwung aufgrund der Kaufzurückhaltung der Konsumenten. Apple gaben um 1,4 Prozent nach. Der Technologieriese hat seine Ambitionen für ein selbstfahrendes Elektroauto einem Agenturbericht zufolge etwas zurückgefahren und das Zieldatum bis 2026 verschoben. Derweil sieht Morgan Stanley den Umsatz und den Gewinn im Dezemberquartal aufgrund der unsicheren Produktionssituation in China unter dem Konsens. Mastercard gaben minimal nach, obwohl das Kreditkartenunternehmen die Quartalsdividende erhöht und einen neuen Aktienrückkauf angekündigt hatte. Smith & Wesson brachen um 19,6 Prozent ein. Der Schusswaffenhersteller verschreckte mit Zweitquartalszahlen unterhalb der Markterwartung.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,27 -9,2 4,36 354,1

5 Jahre 3,63 -13,8 3,77 236,9

7 Jahre 3,54 -12,1 3,66 210,3

10 Jahre 3,42 -11,2 3,53 191,0

30 Jahre 3,43 -11,8 3,54 152,5

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Am Anleihemarkt gaben die Renditen angesichts der Sorgen um die globale Konjunktur als Folge der Zinserhöhungen massiv nach. Teilnehmer verwiesen als Beleg für die Rezessionsangst auch auf den Ölmarkt, wo US- Öl das niedrigste Niveau seit einem Jahr erreichte. Die Rendite 10-jähriger Papiere sank um 11 Basispunkte auf 3,42 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:21 % YTD

EUR/USD 1,0510 +0,0% 1,0509 1,0494 -7,6%

EUR/JPY 143,83 +0,2% 143,50 143,40 +9,9%

EUR/CHF 1,0624 +0,1% 1,0633 1,0642 -4,7%

EUR/GBP 0,8617 +0,1% 0,8608 0,8614 +2,6%

USD/JPY 136,87 +0,3% 136,47 136,65 +18,9%

GBP/USD 1,2196 -0,1% 1,2207 1,2180 -9,9%

USD/CNH 6,9696 +0,0% 6,9684 6,9788 +9,7%

Bitcoin

BTC/USD 16.798,89 -0,2% 16.839,44 16.810,03 -63,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar fiel mit den stark sinkenden US-Marktzinsen zurück. Der Dollarndex gab um 0,4 Prozent nach. Laut der Commerzbank ist der Devisenmarkt von Unsicherheit darüber geprägt, ob die US-Notenbank im Kampf gegen die Inflation "vom Sturmangriff in den Stellungskampf wechseln kann". Entsprechend anfällig bleibe das Währungspaar Euro/Dollar vorerst für plötzliche Stimmungsumschwünge vor der am 14. Dezember anstehenden Zinsentscheidung.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,76 72,01 +1,0% +0,75 +5,0%

Brent/ICE 77,60 77,17 +0,6% +0,43 +7,1%

Die Ölpreise drehten nach frühen Gewinnen deutlich um bis zu 2,5 Prozent ins Minus. Sorgen um einen globalen wirtschaftlichen Abschwung drückten auf die Preise. Daten zu den Rohöllagerbeständen hatten zwar einen starken Rückgang der US-Rohöllagerbestände aufgewiesen, doch dafür legten die Benzin- und Destillate-Bestände deutlich zu.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.785,35 1.786,20 -0,0% -0,85 -2,4%

Silber (Spot) 22,68 22,73 -0,2% -0,04 -2,7%

Platin (Spot) 1.012,55 1.007,00 +0,6% +5,55 +4,3%

Kupfer-Future 3,86 3,86 +0,0% +0,00 -12,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis (+0,9%) profitierte vom schwächelnden Dollar und den sinkenden Renditen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

DEUTSCHLAND - Energiepolitik

Das Bundeswirtschaftsministerium hat einen Gesetzentwurf zur Digitalisierung der Energiewende vorgelegt, mit dem eine Überlastung der Stromnetze angesichts des steigenden Stromverbrauchs verhindert werden soll. Außerdem sollen Verbraucher stärker von dynamischen Stromtarifen profitieren.

DEUTSCHLAND/CHINA

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat sich wegen der Abhängigkeit Deutschlands vom chinesischen Binnenmarkt besorgt gezeigt. Deutschland sollte seine Handelsbeziehungen mit anderen Weltregionen ausbauen, sagte Lindner im Interview mit dem vbw-Unternehmermagazin. Im Verhältnis mit China müsse man bei Investitionen auf eine gleiche Behandlung insistieren.

JAPAN - Konjunktur

Die japanische Wirtschaft ist im dritten Quartal etwas weniger geschrumpft als ursprünglich angenommen. Das BIP sank annualisiert um 0,8 Prozent nach einem Minus von 1,2 Prozent in der ersten Veröffentlichung Mitte November.

NIEDERLANDE - Konjunktur

Die niederländische Jahresinflation erreichte im November 9,9 Prozent, verglichen mit 14,3 Prozent im Oktober.

EU/RUSSLAND - Sanktionen

