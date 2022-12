Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Teamviewer will aus der Partnerschaft mit Manchester United (ManU) aussteigen und erhofft sich davon eine Verbesserung der Ertragslage. Eine "für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarung" räumt demnach ManU die Möglichkeit ein, die Rechte am Haupttrikotsponsoring des Vereins zurückzukaufen. Teamviewer erwartet den weiteren Angaben nach, "so schnell wie technisch möglich" aus dem Sponsoring auszusteigen. Sobald ein neuer Haupttrikotsponsor gefunden sei und diese Rolle aktiv übernehme, werde Teamviewer bis zum Ende der ursprünglichen Vertragslaufzeit mit angepasstem Umfang Teil des Partnernetzwerks von ManU bleiben. Das Volumen der Partnerschaft würde sich substanziell auf einen einstelligen US-Dollar-Millionenbetrag pro Jahr verringern, was einen deutlich positiven Einfluss auf die Profitabilität von Teamviewer hätte.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

10:00 DE/Volkswagen AG (VW), ao HV mit Entscheidung über

Sonderdividende über 49% des gesamten Erlöses des

Porsche-Börsengangs

11:30 LU/Aroundtown SA, ao HV; ab 12:15 ordentliche HV

Nach Handelsende

Folgende Index-Änderungen werden wirksam:

DAX

+ NEUAUFNAHME

- Porsche AG

+ HERAUSNAHME

- Puma

MDAX

+ NEUAUFNAHME

- Puma

- Verbio

+ HERAUSNAHME

- Deutsche Wohnen

- Varta

SDAX

+ NEUAUFNAHME

- Adva Optical Networking

- Deutsche Wohnen

- Elmos Semiconductor

- Varta

+ HERAUSNAHME

- About You Holding

- Instone Real Estate Group

- Medios

- Verbio

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-FR

09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: 48,0

zuvor: 48,3

-DE

09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: 46,3

zuvor: 46,1

09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: 46,3

zuvor: 46,2

-EU

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

Eurozone (1. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: 48,5

zuvor: 48,5

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

Eurozone (1. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: 47,1

zuvor: 47,1

Einkaufsmanagerindex gesamt

PROGNOSE: 48,0

zuvor: 47,8

11:00 Verbraucherpreise November

Eurozone

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+10,0% gg Vj

Vorabschätzung: -0,1% gg Vm/+10,0% gg Vj

zuvor: +1,5% gg Vm/+10,6% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/ +5,0% gg Vj

Vorabschätzung: 0,0% gg Vm/ +5,0% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/ +5,0% gg Vj

-GB

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: 48,5

zuvor: 48,8

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: 46,5

zuvor: 46,5

-US

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service

(1. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: 46,5

zuvor: 46,2

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: 47,7

zuvor: 47,7

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 14.079,00 +0,1%

E-Mini-Future S&P-500 3.897,50 +0,0%

E-Mini-Future Nsdq-100 11.353,75 +0,1%

Nikkei-225 27.527,12 -1,9%

Schanghai-Composite 3.160,77 -0,2%

Hang-Seng-Index 19.439,85 +0,4%

+/- Ticks

Bund -Future 138,27 -31

Donnerstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 13.986,23 -3,3%

DAX-Future 13.999,00 -2,6%

XDAX 14.000,20 -2,6%

MDAX 25.288,27 -2,3%

TecDAX 2.978,37 -3,3%

EuroStoxx50 3.835,70 -3,5%

Stoxx50 3.693,60 -3,0%

Dow-Jones 33.202,22 -2,2%

S&P-500-Index 3.895,75 -2,5%

Nasdaq-Comp. 10.810,53 -3,2%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 138,58 -166

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Nach dem Kursrutsch am Vortag wird der DAX zum Wochenschluss zunächst kaum verändert nahe der Marke von 14.000 Punkten erwartet. Zum Wochenschluss gilt es nun, die Einkaufsmanagerindizes für Dezember zu verarbeiten, die weiter ein Schrumpfen der Wirtschaftsleistung in Frankreich und Deutschland signalisieren dürften. Zudem steht der Hexensabbat an, also der Verfall der Futures mit Fälligkeit Dezember sowie der Optionen. Ein Blick auf das Open Interest zeigt, dass es an der runden 14.000er-Marke ein hohes Interesse gibt. Das größere ist dabei auf der Put-Seite vorhanden, daher könnte die runde Marke zum Mittag hin eine Unterstützung bieten.

Rückblick: Sehr schwach - Dass die EZB neben der erwarteten Zinserhöhung um 50 Basispunkte weitere deutliche Zinserhöhungen in den Raum stellte und auch die Inflationsprognose anhob, lastet schwer auf dem Markt, nachdem zuvor bereits die falkenhaft aufgetretene US-Notenbank bereits die Stimmung getrübt hatte. Insgesamt nähmen damit die Rezessionsrisiken zu, hieß es. Dazu gab es auch noch schwache Wirtschaftsdaten aus China und am Nachmittag schwache US-Einzelhandelsumsätze, sowie deutlich nachgebende Kurse an der Wall Street. Schlusslicht bei den Branchen waren Einzelhandel (-4,0%) und Technologie (-4,7%). Bei den Umsatzzahlen von H&M (-6,8%) zum vierten Quartal hatten Händler eine etwas stärkere Entwicklung erwartet. Besonders unter Druck standen auch die Aktien der stark vom China-Geschäft abhängigen Luxusgüterhersteller. LVMH, Hermes, Richemont und Kering verloren bis zu 5,6 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Wachstumssorgen und Berichte über ein angebliches Interesse an Schenker, der Logistiktochter der Deutschen Bahn, drückten auf den Kurs der Deutschen Post (-7,2%). Bei Siemens Healthineers (-5,6%) wurde auf einen Bloomberg-Artikel verwiesen, wonach das Unternehmen Interesse an Teilen des Medizintechnikkonzerns Medtronic haben soll. Ceconomy brachen um 13 Prozent ein, belastet von einem deutlich gesunkenen Gewinn und einem mit hohen Unsicherheiten behafteten Ausblick. Metro (-0,3%) zeigten sich stabil, Der Großhandelskonzern lässt zwar das zweite Jahr in Folge die Dividende ausfallen, hob aber die Mittelfristziele an, wenn auch nur inflationsbedingt. Südzucker (+2,4%) bestätigte die Anfang November nach einer fortgesetzt positiven Entwicklung nochmals deutlich erhöhte Konzernprognose für 2022/23 und rechnet auch für 2023/24 mit einem weiteren deutlichen Ergebnisanstieg.

XETRA-NACHBÖRSE

Teamviewer sprangen um fast 10 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat sich mit Manchester United auf einen Ausstieg aus der teuren Sponsorpartnerschaft mit dem Fußballclub verständigt. VW zeigten sich geringfügig erholt. Konzernchef Oliver Blume will Porsche dauerhaft in Personalunion führen. Hella legten um 0,6 Prozent zu, nachdem der Autozulieferer die Zahlung einer Sonderdividende angekündigt hatte.

USA - AKTIEN

Sehr schwach - Anleger trennten sich von Risikopapieren aus Furcht, die US-Notenbank könnte zu fest an der Zinsschraube drehen und damit die Wirtschaft in eine Rezession treiben. Dazu passend sanken die Einzelhandelsumsätze im November stärker als angenommen. Tesla (+0,6%) zeigten sich überraschend fest, nachdem Tesla-Chef Musk in dieser Woche weitere Aktien des Unternehmens im Wert von mehr als 3,5 Milliarden Dollar verkauft hatte. Novavax knickten um 34 Prozent ein, belastet von der Ankündigung gewinnverwässernder Kapitalmaßnahmen. Nach Veröffentlichung enttäuschender Nutzerzahlen für November knickte die Aktie des Videospieleanbieters Roblox um 15,6 Prozent ein. Netflix fielen um 8,6 Prozent. Laut dem Online-Fachmagazins Digiday verkauft sich das neue Basis-Abo mit Werbung bislang nicht gut.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,24 +2,9 4,21 351,3

5 Jahre 3,62 +0,7 3,61 236,0

7 Jahre 3,56 -0,6 3,57 212,0

10 Jahre 3,45 -2,7 3,48 194,1

30 Jahre 3,50 -3,6 3,53 159,8

Der Anleihemarkt profitierte angesichts des falkenhaften Auftritts mehrerer Notenbanken und damit verbundener Rezessionssorgen tendenziell vom Sicherheitsbedürfnis der Anleger.

