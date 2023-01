Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Aktionäre von Linde haben den Weg für den Rückzug des Industriegasekonzerns von der Frankfurter Börse freigemacht. Auf der außerordentlichen Hauptversammlung am operativen Konzernsitz in Danbury im US-Bundesstaat Connecticut stimmten sie für die Verschmelzung auf eine neue Dachgesellschaft, die nur noch an der New Yorker Börse gelistet sein wird. Die neue Holdinggesellschaft soll den Namen Linde tragen und unter dem bestehenden Börsenkürzel (LIN) gehandelt werden. Den vorläufigen Abstimmungsergebnissen zufolge waren mindestens 93 Prozent der abgegebenen Stimmen für den Antrag. Für die Entscheidung war eine Mehrheit von 75 Prozent notwendig. Nach Abschluss der Genehmigungen geht Linde davon aus, dass die Reorganisation und das Delisting am oder um den 1. März 2023 abgeschlossen sein werden. Der geplante Rückzug sorgte im Vorfeld teils für Kritik, weil der Leitindex DAX damit einen wichtigen Wert verliert.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

SUSE (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Dollar, nach ISFR):

PROG PROG PROG

4. QUARTAL 4Q22 ggVj Zahl 4Q21

Annualsierter Auftragswert 134 +7% 7 125

Umsatz bereinigt 173 +12% 7 154

EBITDA bereinigt* 60 +25% 7 48

Cash EBITDA bereinigt* 56 +8% 7 52

* pro forma

Weitere Termine:

07:00 CH/Zur Rose Group AG, Jahresumsatz

12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Siemens Energy AG, Ergebnis 1Q

- DE/Puma SE, Jahresergebnis

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Baubeginne/-genehmigungen Dezember

Baubeginne

PROGNOSE: -4,7% gg Vm

zuvor: -0,5% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: -11,2% gg Vm

Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 215.000

zuvor: 205.000

Philadelphia-Fed-Index Januar

PROGNOSE: -10,0

zuvor: -13,8

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.163,00 -0,1%

E-Mini-Future S&P-500 3.939,75 -0,2%

E-Mini-Future Nsdq-100 11.464,50 -0,1%

Nikkei-225 26.405,23 -1,4%

Schanghai-Composite 3.233,40 +0,3%

Hang-Seng-Index 21.663,52 -0,1%

+/- Ticks

Bund -Future 140,58 +37

Mittwoch:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.181,80 -0,0%

DAX-Future 15.178,00 -0,4%

XDAX 15.118,57 -0,4%

MDAX 28.819,29 +0,6%

TecDAX 3.209,13 -0,1%

EuroStoxx50 4.174,34 +0,0%

Stoxx50 3.915,11 +0,1%

Dow-Jones 33.296,96 -1,8%

S&P-500-Index 3.928,86 -1,6%

Nasdaq-Comp. 10.957,01 -1,2%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 140,21 +106

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer etwas leichteren Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler am Donnerstag. "Angesichts der deutlichen Verluste an der Wall Street ist die Relative Stärke Europas beeindruckend", so ein Marktteilnehmer. Die massive Untergewichtung Europas sei offensichtlich immer noch nicht abgebaut, so dass fallende Kurse schnell zum Einstieg genutzt würden. Daneben richten sich die Blicke aber auch auf den kleinen Terminbörsenverfall am Freitag mit einer relativ großen offenen Position auf der 15.000er Marke. "Der Markt könnte dazu tendieren, diese möglichst ins Leere laufen zu lassen", so ein Marktteilnehmer bereits am Mittwoch. "Möglicherweise hält der Verfall den DAX aber auch oben", ergänzte er. Dann könnte es im Anschluss einen deutlicheren Rücksetzer geben. Im Blick stehen am Donnerstag neben der Berichtssaison aber auch wieder Konjunkturdaten wie der Philly-Fed. Sollten sie nach den schwachen US-Daten vom Mittwoch ebenfalls auf eine nachlassende Konjunktur hindeuten, könnten sich die Leitzinserwartungen schnell drehen, heißt es. Die langen Renditen sind weiter auf dem Rückzug.

Rückblick: Die Fortsetzung der Jahresauftaktrally geriet im späten Handel ins Stocken, nachdem es an der Wall Street deutlicher nach unten ging. Rohstoffaktien (+2,4%) waren gemessen an ihrem Subindex Gewinner unter den Branchen, gefolgt von den als zinsempfindlich bekannten Technologieaktien (+1,2%). Schlusslicht war der Lebensmittelsektor (-1,4%). Die Erwartungen an die weiteren Zinsanhebungen kamen weiter zurück, unterstützt von günstigen neuen Inflationsdaten aus den USA. Richemont stiegen um 0,7 Prozent, und das trotz schwächerer Umsatzzahlen für das dritte Quartal. Mit dem Ende der Corona-Einschränkungen in China dürfte sich das dortige Geschäft erholen, die Blicke gingen nach vorne, hieß es im Handel. BNP Paribas gewannen 0,3 Prozent. Die Anleger reagierten mit Erleichterung auf die Nachricht, dass alle regulatorischen Hürden für den Verkauf der Tochter Bank of the West an die BMO Financial Group genommen worden sind. Nach starken Zahlen für das vierte Quartal haussierten ASM International um knapp 10 Prozent. Just Eat Takeaway gewannen 4,7 Prozent nach einem starken Unternehmensausblick. Das zog den Kurs von Delivery Hero um 1,7 Prozent mit nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

Behauptet - Nach Vorlage erster 2022er Zahlen verloren Continental 3,0 Prozent. Vor allem der schwach ausgefallene freie Cashflow belastete. Zum 2022er Milliardenverlust von BASF (+0,5%) hieß es dagegen, der Umsatz habe sich im Rahmen der Erwartungen bewegt und operativ sei das Geschäft gut gelaufen. Das schwache Ergebnis sei lediglich die Folge nicht zahlungswirksamer Wertberichtigungen bei der Tochter Wintershall Dea, wiederum als Folge von deren Ausstieg in Russland. Linde schlossen 1,5 Prozent tiefer, nachdem die Aktionäre dem Delisting-Vorschlag des Unternehmens in Deutschland zugestimmt hatten. Als Nachfolger für den demnächst damit frei werdenden Platz im DAX werden Rheinmetall (-0,2%) gehandelt. Nachdem schon lange darauf gewartet wurde, gab die Lufthansa (+5,1%) ein Angebot für eine Beteiligung am Alitalia-Nachfolger ITA Airways ab. Dabei soll zunächst nur ein Minderheitsanteil erworben werden. Die Lufthansa-Aktie hat ebenfalls noch Chancen auf die Linde-Nachfolge im DAX, neben Commerzbank (+2,9%).

XETRA-NACHBÖRSE

Die Medigene-Aktie legte bei Lang & Schwarz um rund 3 Prozent auf 2,20 Euro zu. Das Biotechnologieunternehmen hatte mitgeteilt, von seinem Partner 2seventy bio im Rahmen einer Allianz in der Krebsimmuntherapie eine Meilensteinzahlung in Höhe von 3 Millionen Dollar erhalten zu haben. Die auf 55 Cent abgestürzte Aktie des ins Straucheln geratenen Immobilien-Investmentmanagers Corestate reagierte nicht darauf, dass das Unternehmen Probleme bei der Bestellung eines Abschlussprüfers hat und sich deswegen der geprüfte Abschluss verzögern wird.

USA - AKTIEN

Schwach - Nachdem anfangs günstig ausgefallene US-Erzeugerpreise Hoffnungen auf ein langsameres Zinserhöhungstempo schürten, gewannen dann Sorgen vor einer Rezession die Oberhand. Auslöser waren Daten wie Industrieproduktion, Kapazitätsauslastung oder Einzelhandelsumsätze, die durchweg die Erwartungen verfehlten. In der zweiten Handelshälfte untermauerte das "Beige Book", eine Umfrage der US-Notenbank, die Konjunktursorgen noch. Zur schlechten Stimmung trug außerdem der Präsident der Federal Reserve von St. Louis, James Bullard, bei. Er ist weiter der Ansicht, dass die US-Notenbank den Leitzins so schnell wie möglich über 5 Prozent bringen sollte. United Airlines (-4,6%) hatte zwar gute Geschäftszahlen vorgelegt, der Kurs geriet dennoch unter Druck. Unternehmenschef Scott Kirby hatte gewarnt, dass Engpässe bei Personal und Technologie das Wachstum der Branche begrenzten, und zwar mehr als viele Wettbewerber dächten. Moderna stiegen um 3,3 Prozent. Ein Impfstoffkandidat des Unternehmens gegen Atemwegserkrankungen erreichte in einer Phase-3-Studie die primären Endpunkte. Microsoft verloren 1,9 Prozent. Der Konzern hatte den kolportierten Abbau von 10.000 Arbeitsplätzen bestätigt, knapp 5 Prozent der Belegschaft.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,09 -11,8 4,21 -33,1

5 Jahre 3,43 -18,9 3,62 -56,7

7 Jahre 3,40 -19,9 3,60 -57,3

10 Jahre 3,38 -17,1 3,55 -50,3

30 Jahre 3,53 -13,0 3,66 -44,0

Die Gemengelage rückläufiger Inflation und schwacher Konjunkturdaten sorgte für einknickende Renditen - trotz der falkenhaften Bullard-Aussagen. Die Zehnjahresrendite sackte um 17 Basispunkte auf 3,38 Prozent ab und damit den niedrigsten Stand seit September.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 19, 2023 01:32 ET (06:32 GMT)