Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Prognose für das Weltwirtschaftswachstum im laufenden Jahr leicht angehoben und rechnet für 2024 mit einer Wachstumsverstärkung. Der IWF rechnet nach einer Aktualisierung seiner bisherigen Prognose jetzt für 2023 mit 2,9 (Oktober: 2,7) Prozent Wachstum und für 2024 mit 3,1 (3,2) Prozent Wachstum. Besonders deutlich wurden die Prognosen für einige Schwellenländer sowie für Italien erhöht. Eine spürbare Senkung betrifft Großbritannien. Das Weltwirtschaftswachstum ist nach Aussage des IWF im vergangenen Jahr vom globalen Kampf gegen die Inflation, von Russlands Krieg gegen die Ukraine sowie vom Ausbruch einer Corona-Infektionswelle in China belastet worden sei, und dabei dürfte es auch 2023 bleiben. "Trotz dieses Gegenwinds war das reale Wirtschaftswachstum im dritten Quartal in zahlreichen Volkswirtschaften überraschend stark, darunter in den USA, im Euroraum, sowie in wichtigen Schwellen- und Entwicklungsländern", schreibt der IWF in seinem aktualisierten Weltwirtschaftsausblick.

Die US-Wirtschaft könnte laut IWF 2023 um 1,4 (1,0) und 2024 um 1,0 (1,2) Prozent wachsen und die des Euroraums um 0,7 (0,5) und 1,6 (1,8) Prozent. Für Deutschlands BIP werden jetzt Raten von plus 0,1 (minus 0,3) und plus 1,4 (plus 1,5) Prozent veranschlagt. Allerdings berücksichtigt diese Prognose nicht das schwache vierte Quartal. Frankreich traut der IWF unverändert Wachstumsraten von 0,7 und 1,6 Prozent zu, Italiens BIP-Prognosen wurden auf plus 0,6 (minus 0,2) und plus 2,4 (plus 2,6) Prozent geändert.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 4Q

07:00 DE/Vantage Towers AG, Ergebnis 3Q

07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 4Q

07:30 DE/Atoss Software AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Cliq Digital AG, Jahresergebnis

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 4Q

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 4Q

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q

12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q

12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q

13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q

13:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q

22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 4Q

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 4Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

07:30 BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

PROGNOSE: 0,0% gg Vq

3. Quartal: +0,2% gg Vq

Privater Verbrauch Dezember

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-4,2% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/-5,2% gg Vj

08:45 Verbraucherpreise (vorläufig) Januar

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+6,1% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/+5,9% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+7,0% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/+6,7% gg Vj

- DE

08:00 Einzelhandelsumsatz Dezember

saisonbereinigt real

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +1,7% gg Vm

Import-/Exportpreise Dezember

Importpreise

PROGNOSE: -2,0% gg Vm/+12,2% gg Vj

zuvor: -4,5% gg Vm/+14,5% gg Vj

09:55 Arbeitsmarktdaten Januar Arbeitslosenzahl

saisonbereinigt

PROGNOSE: +5.000 gg Vm

zuvor: -13.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 5,5%

zuvor: 5,5%

- EU

11:00 BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

Eurozone

PROGNOSE: -0,1% gg Vq/+1,7% gg Vj

3. Quartal: +0,3% gg Vq/+2,3% gg Vj

- IT

11:00 BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

PROGNOSE: -0,2% gg Vq/+1,6% gg Vj

3. Quartal: +0,5% gg Vq/+2,6% gg Vj

- US

14:30 Arbeitskostenindex 4Q

PROGNOSE: +1,1% gg Vq

3. Quartal: +1,2% gg Vq

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Januar

PROGNOSE: 45,3

zuvor: 45,1

16:00 Index des Verbrauchervertrauens Januar

PROGNOSE: 109,5

zuvor: 108,3

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.111,00 -0,4%

E-Mini-Future S&P-500 4.031,00 -0,0%

E-Mini-Future Nsdq-100 11.941,75 -0,2%

Nikkei-225 27.327,11 -0,4%

Schanghai-Composite 3.254,21 -0,5%

Hang-Seng-Index 21.700,53 -1,7%

+/- Ticks

Bund -Future 136,63 0

Montag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.126,08 -0,2%

DAX-Future 15.150,00 -0,4%

XDAX 15.115,72 -0,3%

MDAX 28.869,14 -0,7%

TecDAX 3.187,09 -0,5%

EuroStoxx50 4.158,63 -0,5%

Stoxx50 3.862,04 -0,0%

Dow-Jones 33.717,09 -0,8%

S&P-500-Index 4.017,77 -1,3%

Nasdaq-Comp. 11.393,81 -2,0%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 136,63 -94

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Viele Anleger dürften sich vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank und der EZB im Wochenverlauf zurückhalten, wie bereits zum Wochenstart zu beobachten war. Vor den beiden ersten entscheidenden Notenbanksitzungen des noch jungen Börsenjahres würden die Anleger nervös, zumal sie mit der Rally in den vergangenen Wochen die Geldpolitik herausgefordert hätten. Die Angst sei nun, dass allen voran die Fed mit einem weiter straffen Kurs im Kampf gegen die Inflation dagegenhalte, heißt es bei CMC. Daneben spielt die Berichtssaison eine immer wichtigere Rolle. Auch sie ist nach Einschätzung der DZ Bank nicht ohne Risiken. Im Rahmen der Kursrally seien bereits viele Vorschusslorbeeren vergeben worden, die von den Unternehmen durch entsprechend gute/robuste Ergebnisse und positive Ausblicke nun bestätigt werden müssten.

Rückblick: Etwas leichter - Die Anleger hielten sich bedeckt vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank bzw EZB im weiteren Wochenverlauf. Nicht hilfreich war das deutsche BIP, das im vierten Quartal unerwartet um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal sank und nicht stagnierte. Auch eine unerwartet hohe Inflation in Spanien belastete die Stimmung. Sie sorgte zudem für stark steigende Marktzinsen. Im Technologiesegment (-1,6%) verloren ASML 2,7 Prozent. Dem Unternehmen drohen Exportbeschränkungen für seine Chipherstellungstechnologie nach China. Für Infineon ging es um 3,1 Prozent nach unten. Ryanair verbilligten sich nach Quartalszahlen um 1,2 Prozent. Nach Vorlage von Geschäftszahlen stiegen Philips dagegen um 7 Prozent. Das Unternehmen hatte operativ überzeugt und die Erwartungen übertroffen. Unilever gewannen 1,3 Prozent, nachdem das Unternehmen in Hein Schumacher per 1. Juli einen neuen Chef gefunden hat.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Rheinmetall fielen um 0,4 Prozent. Die Aktie war lange als erster DAX-Nachrücker für Linde per 27. Februar gehandelt worden, nun machte aber die Commerzbank (+1,1%) mit dem Vorziehen der Zahlen und darin einem operativ positiven Ergebnis einen Strich durch die Rechnung und dürfte Linde ersetzen. Im SDAX brachen PNE um 16,1 Prozent ein, nachdem der Mehrheitsaktionär unerwartet den Verkauf seines Aktienpaketes abgesagt hatte. Stabilus (-2,5%) konnte im ersten Geschäftsquartal 2022/23 bei Umsatz und bereinigtem Gewinn zwar zulegen, die Margen litten allerdings unter höheren Materialkosten. Positiv kam an, dass Deutz (+1,8%) mit der Beteiligung durch Daimler Truck (-0,8%) nun einen starken Aktionär an Bord geholt hat.

XETRA-NACHBÖRSE

Friedrich Vorwerk wurden bei Lang & Schwarz 10 Prozent niedriger gestellt, nachdem das Unternehmen ein unerwartet schwaches mitgeteilt hatte (s.u.). Atoss Software zeigten sich nach der Dividendenmitteilung unverändert.

USA - AKTIEN

Schwach - Händler sprachen von erhöhter Zurückhaltung im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Am Donnerstag folgt zudem die EZB. Dazu stehen potenziell richtungweisende Ergebnisse von Technologieriesen wie Apple, Amazon, Meta Platforms und der Google-Mutter Alphabet bevor und am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für Januar. Amazon gaben um 1,7 Prozent nach. Amazon-Prime-Mitglieder müssen bei der Bestellung von Lebensmitteln im Internet über Amazon Fresh in den USA künftig mehr bestellen, um keine Lieferkosten zu bezahlen. Die Ford-Aktie büßte 2,9 Prozent ein. Der Autohersteller kündigte an, die Produktion zu erhöhen und die Preise bei einigen Modellen zu senken. Der Schritt kommt nur wenige Wochen nachdem Tesla die Preise für eine Reihe seiner Modelle gesenkt hat. General Motors gaben um 4,4 und Tesla um 6,3 Prozent nach.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,27 +7,0 4,19 -15,5

5 Jahre 3,68 +6,8 3,61 -32,2

7 Jahre 3,62 +5,6 3,57 -34,8

10 Jahre 3,54 +3,5 3,51 -33,5

30 Jahre 3,66 +4,2 3,62 -30,8

Die Renditen zogen vor der US-Zinsentscheidung am Mittwoch und dem Arbeitsmarktsmarktbericht am Freitag an. Die Arbeitsmarktdaten waren zuletzt meist überraschend robust, und könnten daher der US-Notenbank Spielraum für weiter steigende Zinsen geben.

