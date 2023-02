Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Geburtstags des Kaisers geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die US-Notenbanker haben sich bei ihrer Sitzung am 1. Februar mehrheitlich für eine Verlangsamung der Zinserhöhungen ausgesprochen. Dies sei der beste Weg, um die Risiken einer zu starken oder zu schwachen Inflationsbekämpfung auszugleichen, hieß es im Protokoll. Einige Notenbanker warnten aber auch vor den Gefahren einer zu frühen Verlangsamung oder der Einstellung der Zinserhöhungen. "Einige Teilnehmer merkten an, dass eine nicht ausreichend restriktive Politik die jüngsten Fortschritte bei der Eindämmung des Inflationsdrucks aufhalten könnte", heißt es im Protokoll weiter. Im Sitzungsprotokoll heißt es zudem, dass "fast alle Teilnehmer darin übereinstimmten, dass eine Zinserhöhung um einen Viertelpunkt angemessen sei". Einige wenige Teilnehmer sprachen sich jedoch für einen größeren Schritt von 50 Basispunkten aus oder hätten diesem zugestimmt, heißt es im Protokoll.

Der Präsident der Federal Reserve von New York, John Williams, hat das Inflationsziel der Fed indes bekräftigt. "Wir werden die Inflation zähmen", sagte Williams bei einer Veranstaltung.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

MUNICH RE (7.30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Schaden-Kosten-Quote in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG

4. QUARTAL 4Q22 ggVj Zahl 4Q21

Bruttoprämien 16.200 +9% 10 14.894

Anlageergebnis 2.086 +46% 10 1.425

Operatives Ergebnis 1.929 +101% 10 962

Ergebnis nach Steuern 1.399 +61% 10 871

Ergebnis je Aktie 10,09 +63% 10 6,20

Schaden-Kosten-Quote* 92,4 -- 10 96,4

-* Rückversicherung - Schaden/Unfall

HENSOLDT (7.30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie, nach IFRS):

PROG PROG PROG

GESAMTJAHR Gj22 ggVj Zahl Gj21

Umsatz 1.730 +17% 6 1.474

EBITDA bereinigt 286 +10% 6 261

Ergebnis nach Steuern/Dritten 104 +66% 4 63

Ergebnis je Aktie 1,01 +68% 3 0,60

Dividende je Aktie 0,28 +12% 5 0,25

Weitere Termine:

07:30 DE/Dürr AG, Jahresergebnis (15:00 BI-PK)

07:30 ES/Telefonica SA, Jahresergebnis

07:30 DE/Auto1 Group SE, vorläufiges Jahresergebnis

07:30 DE/Indus Holding AG, vorläufiges Jahresergebnis

07:30 FR/Bouygues SA, Jahresergebnis

07:45 IT/Eni SpA, Jahresergebnis und Kapitalmarkttag mit Vorlage des Strategieplans 2023-2026

08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis

08:00 DE/New Work SE, vorläufiges Jahresergebnis

08:00 DE/Wintershall Dea AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

08:00 GB/BAE Systems plc, Jahresergebnis

08:00 GB/Rolls-Royce plc, Jahresergebnis

15:00 DE/Hochtief AG, Jahresergebnis (15:00 BI-PK)

18:05 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis

22:05 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 4Q

Im Lauf des Tages:

- CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Bertrandt: 0,85 EUR

Astrazeneca: 1,628 GBP

Glaxosmithkline: 0,1375 GBP

Unilever: 0,3812 GBP

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- EU

11:00 Verbraucherpreise Januar

Eurozone

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+8,6% gg Vm

Vorabschätzung: -0,4% gg Vm/+8,5% gg Vj

zuvor: -0,4% gg Vm/+9,2% gg Vm

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +5,2% gg Vj

Vorabschätzung: -0,8% gg Vm/+5,2% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+5,2% gg Vj

- US

14:30 BIP (2. Veröffentlichung) 4Q

annualisiert

PROGNOSE: +2,9% gg Vq

1. Veröff.: +2,9% gg Vq

3. Quartal: +3,2% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +3,5% gg Vq

1. Veröff.: +3,5% gg Vq

3. Quartal: +4,4% gg Vq

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 197.000

zuvor: 194.000

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.479,00 +0,4%

E-Mini-Future S&P-500 4.017,00 +0,5%

E-Mini-Future Nsdq-100 12.194,75 +0,8%

Nikkei-225 Feiertag

Schanghai-Composite 3.281,65 -0,3%

Hang-Seng-Index 20.351,81 -0,4%

+/- Ticks

Bund -Future 134,20% +5

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.399,89 +0,0%

DAX-Future 15.418,00 +0,1%

XDAX 15.393,64 +0,1%

MDAX 28.456,31 -0,9%

TecDAX 3.234,37 -0,2%

EuroStoxx50 4.242,88 -0,2%

Stoxx50 3.933,35 -0,2%

Dow-Jones 33.045,09 -0,3%

S&P-500-Index 3.991,05 -0,2%

Nasdaq-Comp. 11.507,07 +0,1%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 134,15% +27

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer etwas festeren Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler. Die Handelsspanne im DAX hat nun schon seit 15 Handelstagen Bestand: "Und ein Ausbruch ist auch weiterhin nicht in Sicht", so ein Marktteilnehmer. Etwas gestützt wird die Stimmung von festen Börsen in Südkorea und Taiwan sowie einer besseren Stimmung für die Technologie-Aktien nach guten Geschäftszahlen und einem starken Ausblick von Nvidia. Das Fed-Protokoll hat keine Impulse mehr gesetzt, die leicht falkenhafte Darstellung gilt mit dem Renditeanstieg vom Dienstag als eingepreist.

Rückblick: Knapp behauptet - Nach einem Schwächeanfall im frühen Handel haben die Aktienmärkte kaum verändert geschlossen. Mit der Aufwärtsbewegung an den Aktienmärkten waren jüngst die Risikoprämien nach unten gegangen, so dass einige Investoren vermehrt in Anleihen wechselten, wie eine Begründung für die Seitwärtsbewegung lautete. Die aktuellen Renditen böten momentan Investoren eine Alternative, so dass weniger Geld den Weg an den Aktienmarkt finde. Rio Tinto gaben 3,6 Prozent ab. Der Nettogewinn ist im vergangenen Jahr um 41 Prozent gesunken und hat auch die Erwartungen verfehlt. Danone gewannen dagegen 4,5 Prozent. "Das organische Wachstum ist mit einem Plus von 7 Prozent etwas höher als erwartet ausgefallen", sagte ein Händler. Schindler legten um 7,6 Prozent zu. Der schweizerische Aufzugskonzern zahlt trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs eine unveränderte Dividende. Wolters Kluwer (+5,4%) stiegen nach Vorlage von Geschäftszahlen. Überraschend sei vor allem der Ausblick auf ein organisches Wachstum von 6 Prozent, hieß es.

DAX/MDAX/TECDAX

Wenig verändert - Fresenius schlossen 4,4 Prozent im Minus, Fresenius Medical Care (FMC) haussierten um 7,3 Prozent. Fresenius gab Pläne zur FMC-Entkonsolidierung bekannt. Während FMC mit dem Ausblick überzeugte, enttäuschte er bei Fresenius. BASF gaben um 0,2 Prozent nach. Der Chemiekonzern könnte einen Teil seiner Ammoniakproduktion in Ludwigshafen stilllegen. Telefonica Deutschland schlossen nach Zahlenausweis 1,1 Prozent leichter. Nach positiven Analystenstimmen stiegen Wacker Chemie um 5,7 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktien von Freenet legten nach Zahlenvorlage um 1,6 Prozent zu. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr wie erwartet den operativen Gewinn bei stabilen Umsätzen gesteigert und zahlt eine höhere Dividende.

USA - AKTIEN

Etwas leichter bis behauptet - Das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank hat Hoffnungen auf langsamere Zinserhöhungen oder gar eine Zinspause zerschlagen. Allerdings hatten Zinsängste die Wall Street schon am Dienstag auf Talfahrt geschickt, so dass die Botschaft des Protokolls, nämlich dass weitere Zinserhöhungen notwendig sind, weitgehend eingepreist gewesen sein dürfte. Die Aktien des Online-Stellenvermittlers ZipRecruiter sackten nach Umsatzrückgang und schwachem Ausblick um fast 23 Prozent ab. Das IT-Sicherheitsunternehmen Palo Alto Networks wartete dagegen mit einem erhöhten Ausblick auf. Die Aktie wurde 12,5 Prozent höher gehandelt. Beim Inneneinrichter La-Z-Boy (+15,1) kamen verbesserte Ergebnisse und Umsätze gut an. Der Eigenheimbauer Toll Brothers (+3,0%) meldete zwar einen rückläufigen Quartalsgewinn und -umsatz, schnitt damit aber jeweils immer noch besser als gedacht ab. Intel sanken um 2,3 Prozent, nachdem der Chiphersteller seine Dividende drastisch um 66 Prozent gekürzt und den pessimistischen Ausblick vom Januar bekräftigt hatte.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,70 -2,1 4,72 27,9

5 Jahre 4,15 -2,3 4,18 15,3

7 Jahre 4,07 -1,7 4,09 10,5

10 Jahre 3,93 -2,8 3,95 4,5

30 Jahre 3,92 -5,1 3,97 -4,8

Die Anleihen erholten sich etwas, nachdem sie am Vortag abverkauft worden waren. Teilnehmer sahen darin lediglich eine kleine Gegenbewegung, zumal nach den falkenhaften Aussagen des Fed-Protokolls.

