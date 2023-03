Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Henkel-Chef Carsten Knobel ist mit dem Traditionskonzern in neuem Gewand in das neue Jahr gestartet. Seit Anfang 2023 hat der Hersteller von Persil und Pritt nur noch zwei Geschäftsbereiche: Consumer Brands - in dem Laundry & Home Care und Beauty Care aufgegangen sind - sowie Adhesive Technologies. Für 2023 steht angesichts höherer Inputkosten, Kaufkraftverlusten sowie des Auslaufens der Corona-Sonderkonjunktur für bestimmte Produkte eine vorsichtige Prognose an. Im vergangenen Jahr dürfte der DAX-Konzern die im November angehobenen Ziele für Umsatz, Marge und Gewinn je Aktie zumindest auf Konzernebene überwiegend erreicht oder leicht übertroffen haben. Bei der Dividende könnte 1 Cent mehr drin sein. Der angekündigte Russland-Exit lässt auf sich warten. Weitere Wertberichtigungen könnten erforderlich sein. Zuletzt peilte Henkel auf Konzernebene ein organisches Umsatzwachstum von 7 bis 8 Prozent an, einen bereinigte Gewinn je Vorzugsaktie 15 bis 25 Prozent unter Vorjahr sowie eine bereinigte EBIT-Marge von 10,0 bis 11,0 Prozent. Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Wachstum in Prozent, nach IFRS):

. PROG PROG PROG

4. QUARTAL 4Q22 ggVj Zahl 4Q21

Umsatz Konzern 5.562 +10% 4 5.047

- Adhesive Technologies 2.775 +13% 4 2.446

- Beauty Care 937 +4% 4 905

- Laundry & Home Care 1.801 +9% 4 1.650

Organisches Wachstum Konzern 6,2 -- 4 5,4

- Adhesive Technologies 9,7 -- 4 7,1

- Beauty Care -1,1 -- 4 -1,4

- Laundry & Home Care 5,0 -- 4 5,9

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

GEA

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. PROG PROG PROG

4. QUARTAL 4Q22 ggVj Zahl 4Q21

Auftragseingang 1.329 +3% 13 1.297

Umsatz 1.388 +8% 16 1.283

EBITDA* 196 +9% 16 180

EBITDA-Marge* 14,1 -- 16 14,0

Ergebnis nach Steuern/Dritten 88 -3% 3 91

Ergebnis je Aktie 0,50 -2% 16 0,51

* vor Restrukturierungsaufwand

SCHAEFFLER

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. PROG PROG PROG

4. QUARTAL 4Q22 ggVj Zahl 4Q21

Umsatz 3.786 +8% 13 3.506

EBIT bereinigt 242 -7% 13 260

EBIT-Marge bereinigt 6,4 -- 13 7,4

Weitere Termine:

07:00 DE/Zalando SE, Jahresergebnis (09:00 PK; seperat 09:00 Analystenkonferenz)

07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Gea Group AG, Jahresergebnis (09:30 BI-PK)

07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz; 11:00 PK)

07:45 DE/Va-Q-Tec AG, vorläufiges Jahresergebnis

08:00 DE/Schaeffler AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

08:15 DE/Traton SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

08:30 DE/Helma Eigenheimbau AG, Jahresergebnis

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-DE

08:00 Auftragseingang Januar

saisonbereinigt

PROGNOSE: -1,0% gg Vm

zuvor: +3,2% gg Vm

-CH

09:00 Währungsreserven Februar

zuvor: 784,40 Mrd CHF

-US

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American

Petroleum Institute (API)

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.672,00 +0,2%

E-Mini-Future S&P-500 4.059,00 +0,2%

E-Mini-Future Nsdq-100 12.348,00 +0,2%

Nikkei-225 28.309,16 +0,3%

Schanghai-Composite 3.294,31 -0,8%

Hang-Seng-Index 20.445,05 -0,8%

+/- Ticks

Bund -Future 131,81 +15

Montag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.653,58 +0,5%

DAX-Future 15.647,00 +0,1%

XDAX 15.635,12 +0,1%

MDAX 29.172,98 +0,9%

TecDAX 3.278,37 +1,0%

EuroStoxx50 4.313,78 +0,4%

Stoxx50 3.918,13 -0,2%

Dow-Jones 33.431,44 +0,1%

S&P-500-Index 4.048,42 +0,1%

Nasdaq-Comp. 11.675,74 -0,1%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 131,66 -56

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem verhaltenen Start an Europas Börsen rechnen Händler am Dienstag. Die Kursgewinne einzelner US-Technologieriesen wie Apple und Alphabet vom Vortag könnten zwar den Sektor stützen, ansonsten sehe das Bild aber recht gemischt aus. "So richtig Aufwärtsmomentum will nicht aufkommen und uns geht die Zeit aus", kommentierte ein Händler. Die internationalen Börsen dürften daher die Wartezeit bis zum mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht am Freitag mit einer ausgedehnten Seitwärtsbewegung verbringen. Die Handelsbilanzdaten aus China sehen indes erklärungsbedürftig aus. Sie zeigten im Januar und Februar einen starken Einbruch der Importnachfrage, was keine gute Nachricht für Exporteure aus Europa sei. "Der Markt könnte dies aber noch als verzeihlich betrachten, wenn er das auf Neujahr und Anlaufprobleme nach Corona zurückführt", so ein anderer Kommentar dazu. In Europa im Fokus stehen im Tagesverlauf zunächst einige Geschäftszahlen, so im DAX mit Henkel oder bei den Anlagenbauern mit Gea. Für Deutschland achtet man besonders auf den Auftragseingang im Januar. Die Prognosen sehen nur ein geringes Minus, was aber angesichts des Einbruchs bei den VDMA-Aufträgen als zunehmend unwahrscheinlich gilt. Bei den Notenbanken steht am Nachmittag die Anhörung von Fed-Chef Powell im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Bankenausschuss des Senats im Fokus

Rückblick: Fester - Nach dem deutlichen Plus am Freitag ging es an den europäischen Aktienmärkten zum Wochenstart weiter nach oben. Der DAX markierte mit 15.678 Punkten ein neues Jahreshoch. In Paris stieg der CAC-40 auf ein Allzeithoch. Das chinesische Wachstumsziel von 5 Prozent für das Jahr 2023 wurde als schwach empfunden. Entsprechend standen die Rohstoff- und Minenwerte unter Druck: Der Sektor-Index war mit minus 2,7 Prozent der schwächste in Europa. Telecom Italia gewannen 3,1 Prozent, da es einen weiteren Interessenten für das Festnetzgeschäft gibt. Kaufempfehlungen und erhöhte Kursziele beflügelten Lufthansa (+5,7%). Der Sektor der Reise- und Freizeitwerte war mit plus 1,9 Prozent Tagesgewinner. Nestle (-2,4%) litten unter der Abstufung durch RBC auf "Underperform". Bei Credit Suisse (-1,0%) hat Großaktionär Harris Associates seinen Ausstieg komplett abgeschlossen, wie Harris-CIO David Herro der Financial Times sagte.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Rheinmetall gewannen 3,5 Prozent, wohl auch wegen der DAX-Aufnahme. Sie verdrängen mit Wirkung zum 20. März die Aktien von Fresenius Medical Care (+2,3%). Die Aktien seien zwar nach der jüngsten Aufwärtswelle überkauft, ein größerer Rückschlag aber nur bei einem Waffenstillstand in der Ukraine zu erwarten, hieß es im Handel. Ähnliches gelte für Hensoldt (+2,4%), die in den MDAX aufsteigen. Für SAP ging es um 2,4 Prozent nach oben. Hier gibt es Kaufinteresse von Silver Lake und einer kanadischen Pensionskasse an der US-Tochter Quatltrics. Traton schalteten einen Tag vor Zahlenvorlage einen Gang höher und schlossen 5,3 Prozent im Plus. Auch für die Aktie des Wettbewerbers Daimler Truck Holding ging es um 2,6 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Stemmer Imaging legten leicht zu. Das Unternehmen will seinen Aktionären für das vergangene Jahr eine höhere Dividende sowie eine Sonderdividende zahlen. Shop Apotheke verloren rund 3 Prozent. Das Unternehmen muss sich einen neuen CEO suchen. Wie Shop Apotheke mitteilte, steht Stefan Feltens nach Ablauf seiner vierjährigen Amtszeit mit der Hauptversammlung am 26. April nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung.

USA - AKTIEN

Wenig verändert - Zaudern und Zögern waren am Montag die Devise am US-Aktienmarkt. Die Indizes bewegten sich nur wenig vom Fleck, nachdem sie zunächst noch kleinere Aufschläge verzeichnet hatten. Hauptgrund für die Zurückhaltung waren im weiteren Wochenverlauf anstehende wichtige Termine. So stehen am Dienstag und Mittwoch die Anhörungen von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats und dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses an. Vor diesem Hintergrund sind auch die monatlichen US-Arbeitsmarktdaten für Februar am Freitag von besonderer Bedeutung. Für die Tesla-Aktie ging es um 2 Prozent nach unten. Das Unternehmen will seinen Absatz in den USA mit günstigeren Angeboten ankurbeln. Der Elektroautohersteller senkte seine Preise für das Model S und das Model X. Die Altria-Aktie gewann 1,4 Prozent. Der Tabakkonzern verstärkt sich mit einem Hersteller von E-Zigaretten. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es sich mit dem Vaping-Anbieter NJOY Holdings auf eine Übernahme geeinigt. Der Kurs von Ciena stieg um 3,7 Prozent, nachdem der Telekom-Ausrüster mit den Ergebnissen zum ersten Geschäftsquartal die Erwartungen klar übertroffen hat.

