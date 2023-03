(technische Wiederholung)

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Wenige Tage nach der Schließung der insolventen Silicon Valley Bank (SVB) haben die US-Behörden weitreichende Schritte zum Schutz der Einlagen bei dem Kreditinstitut angekündigt und auch anderen Geldhäusern Hilfen zugesagt. Die US-Notenbank Fed, das Finanzministerium und der Bundeseinlagensicherungsfonds FDIC teilten am Sonntag mit, SVB-Einleger hätten ab Montag Zugriff auf "ihr gesamtes Geld". Der Steuerzahler werde dafür nicht aufkommen müssen. Auch werde der Zugang zu allen Einlagen bei der Signature Bank mit Sitz in New York ermöglicht, hieß es weiter in der gemeinsamen Erklärung der Behörden. Die Bank war ebenfalls in Schwierigkeiten geraten und am Sonntag von den US-Behörden geschlossen worden. Zudem kündigte die US-Notenbank Fed an, sie werde Banken zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen, um die Bedürfnisse ihrer Einleger zu erfüllen - das dürfte auch Abhebungen betreffen. Das US-Bankensystem sei nach wie vor widerstandsfähig und stehe auf einem soliden Fundament. Die FDIC sichert Einlagen nur bis zu einer Höhe von 250.000 US-Dollar pro Kunde und Bank ab. Nach einem Bericht der Washington Post würde es das Bundesbankengesetz dem Einlagensicherungsfonds jedoch erlauben, ungesicherte Einlagen zu schützen, wenn andernfalls systemische Risiken drohten. US-Präsident Joe Biden versprach am Sonntag, die Verantwortlichen für die Pleite der Banken zur Rechenschaft zu ziehen. "Die amerikanische Bevölkerung und die amerikanischen Unternehmen können darauf vertrauen, dass ihre Bankeinlagen da sind, wenn sie sie brauchen", führte der Demokrat fort. Der Staatschef kündigte an, sich am Montag zum Bankensystem äußern zu wollen. Am Freitag hatten die US-Behörden die SVB geschlossen. Das Geldinstitut war infolge von Milliardenverlusten beim Verkauf von Wertpapieren in massive Schwierigkeiten geraten. Die SVB ist eine in der breiten Öffentlichkeit wenig bekannte Bank, die aber seit den 1980er Jahren eine große Rolle bei der Finanzierung von Startup-Unternehmen in den USA spielte.

SAP hat den Anteil an der Tochter Qualtrics verkauft. Käufer sind Silver Lake und mit ihr verbundene Fonds sowie das Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments). Silver Lake und CPP Investments übernehmen auch die übrigen Anteile von Qualtrics International Inc, die in den USA börsennotiert ist. Wie SAP mitteilte, hat der Konzern seine 423 Millionen Aktien an Qualtrics für je 18,15 US-Dollar in bar verkauft bzw für insgesamt 7,7 Milliarden US-Dollar. Dies entspreche einem Qualtrics-Unternehmenswert in der Transaktion von rund 12,5 Milliarden Dollar auf vollständig verwässerter Basis und sei ein Aufschlag von 73 Prozent gegenüber dem durchschnittlichen 30-Tage-Handelskurs vor der Ankündigung der SAP, einen Verkauf zu prüfen. Gegenüber dem unbeeinflussten Schlusskurs am 25. Januar betrage der Aufschlag 62 Prozent. Die Transaktion muss noch von den Behörden genehmigt werden, sie solle im zweiten Halbjahr abgeschlossen sein. SAP werde Qualtrics in den Ergebnissen für das erste Quartal, die am 21. April veröffentlicht werden, als nicht fortgeführten Geschäftsbereich ausweisen.

PORSCHE AG

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Rendite in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. PROG PROG PROG

GESAMTJAHR Gj22 ggVj Zahl Gj21

Umsatz Konzern 38.222 +15% 13 33.138

Operatives Ergebnis 6.914 +30% 13 5.314

Operative Umsatzrendite 18,1 -- -- 16,0

Ergebnis nach Steuern/Dritten 5.002 +24% 8 4.032

Weitere Termine:

07:00 DE/Bilfinger SE, vollständiges Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/Porsche AG, Jahresergebnis (09:00 Jahres-PK)

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.461,00 +1,0%

E-Mini-Future S&P-500 3.930,50 +1,8%

E-Mini-Future Nsdq-100 12.060,25 +1,9%

Nikkei-225 27.832,96 -1,1%

Schanghai-Composite 3.263,70 +1,0%

Hang-Seng-Index 19.720,72 +2,1%

+/- Ticks

Bund -Future 133,76 -3

Freitag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.427,97 -1,3%

DAX-Future 15.315,00 -1,3%

XDAX 15.307,61 -1,3%

MDAX 27.998,63 -1,6%

TecDAX 3.255,25 -0,7%

EuroStoxx50 4.229,53 -1,3%

Stoxx50 3.854,51 -1,0%

Dow-Jones 31.909,64 -1,1%

S&P-500-Index 3.861,59 -1,4%

Nasdaq-Comp. 11.138,89 -1,8%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 133,79 +166

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Erleichterung über die Entwicklung um die Silicon Valley Bank (SVB) treibt am Montag voraussichtlich auch die europäischen Aktienbörsen nach oben. Der DAX dürfte zunächst die nachbörslichen Verluste wieder wettmachen, auch weitergehende Aufschläge gelten als möglich. "Die Systemrisiken sind erst einmal gebannt", so ein Marktteilnehmer. Der Bundeseinlagensicherungsfonds FDIC hat die angeschlagene Bank übernommen und die Einlagen garantiert. Die Gouverneure der US-Notenbank kommen am Montag zu einer Sondersitzung zusammen. "Die Fed wird bei den Zinserhöhungen nun behutsamer vorgehen und die Zinsen langsamer erhöhen", erwartet Heino Ruland von Ruland Research. Wegen der gestiegenen Zinsen hatte der Verkauf von Vermögenswerten bei der SVB zu hohen Verlusten geführt. Sollte die US-Notenbank die Inflation auch mit langsameren Zinserhöhungen in den Griff bekommen, wäre das positiv, sagt der Analyst.

Rückblick: Die schlechten Nachrichten kamen aus dem US-Bankensektor, dort ist die SVB Financial in Schieflage geraten, was den gesamten Sektor in Mitleidenschaft zog. Dies sorgte für Verunsicherungund löste "Risk Off" aus. Schwächste Branche in Europa waren Banken mit einem Minus von 3,8 Prozent, für die Finanzdienstleister ging es 2,8 Prozent abwärts. Der unerwartet hohe Zuwachs um 311.000 Stellen im Februar zeigte nach Ansicht von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, dass der US-Arbeitsmarkt bisher unbeeindruckt von den Zinserhöhungen der US-Notenbank ist. Ob 25 oder 50 Basispunkte auf die Agenda kämen, dürften die in der kommenden Woche anstehenden Inflationsdaten für Februar entscheiden. Die Aktien des Rüstungsherstellers Leonardo (+2,8%) legten dank starker Jahreszahlen zu. In Frankreich belasteten dagegen die Jahreszahlen von Casino. Denn die Hypermarche-Kette will keine Dividende für vergangenes Jahr zahlen. Die Aktien verloren 5,6 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Mit den Entwicklungen im US-Bankensektor wurden die Aktien der Deutschen Bank (-7,3%) wie auch der Commerzbank (-2,6%) verkauft. Die Anleger wurden auf die schlummernden Risiken durch den immensen Anstieg der Zinsen aufmerksam gemacht, der zunächst eine Bank als Opfer gefordert hat. Aber auch andere Unternehmen haben mit einer gestiegenen Zinslast zu kämpfen, wie die Immobilienunternehmen. Hier gab die Aktie von Vonovia um 3,3 Prozent nach, für LEG Immobilien ging es um weitere 5,3 Prozent nach unten. Daimler Truck (-4,5%) hat Daten und Ausblick vorgelegt. Der Umsatz im Gesamtjahr 2022 lag dabei etwas unter Erwartung. Der Ausblick auf 2023 falle aber deutlich optimistischer als befürchtet aus, hieß es. Hypoport brachen um 17,2 Prozent ein, nachdem der vom Immobilienmarkt stark abhängige Plattform-Anbieter bei der Vorlage vorläufiger Zahlen einen schwachen Ausblick geliefert hatte.

XETRA-NACHBÖRSE

Der Gesamtmarkt wurde von der schwachen Wall Street nach unten gezogen. In Einzelwerten gab es keine auffallenden Bewegungen.

USA - AKTIEN

Schwach - Im Blick standen der US-Arbeitsmarktbericht und der Banken-Sektor. Dieser lag nach einem volatilen Verlauf schließlich 0,5 Prozent im Minus. Sorgen, dass die in Schwierigkeiten geratene Bank SVB auf den Sektor übergreifen könnte, drückten die Aktien. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen lag im Februar mit 311.000 über der Prognose einer Zunahme um 225.000, doch erhöhte sich die Arbeitslosenquote auf 3,6 von zuvor 3,4 Prozent. Hier war mit einem unveränderten Stand gerechnet worden. Die Verluste der SVB warfen die Frage auf, wie viel die Wertpapiere, die die Banken halten, wert sind, wenn sie verkaufen müssen. Im Dow-Jones-Index fielen die Aktien von Goldman Sachs um 4,2 Prozent. Die Papiere von JP Morgan lagen dagegen 2,5 Prozent im Plus. Die Aktien einiger kleinerer Institute sackten massiv ab. So verloren Western Alliance 21 Prozent und First Republic Bank 15 Prozent. Oracle hat in seinem dritten Geschäftsquartal trotz eines kräftigen Wachstums weniger verdient. Die Papiere fielen um 3,2 Prozent. Für Gap ging es um 6,1 Prozent nach unten. Der Modehändler meldete für sein viertes Geschäftsquartal einen Umsatzrückgang und eine Verlustausweitung. Caterpillar verloren 5,8 Prozent. Die UBS ist der Ansicht, dass die Gewinndynamik bis 2024 nicht ausreicht, um den aktuellen Aktienkurs zu rechtfertigen. Die Analysten senkten die Einstufung auf "Verkaufen".

