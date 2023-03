Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Energieversorger Eon hat 2022 den Umsatz kräftig gesteigert und deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Für das laufende Jahr zeigt sich der DAX-Konzern vorsichtig. An die Aktionäre soll für das vergangene Jahr eine um zwei Cent höhere Dividende von 0,51 Euro je Aktie ausgeschüttet werden. Der Umsatz stieg deutlich auf 115,660 (77,358) Milliarden Euro. Die bereits Anfang Februar vorab mitgeteilten Eckdaten wurden konkretisiert. Das bereinigte EBITDA stieg 2022 auf 8,059 (Vj. 7,889) Milliarden Euro und der bereinigte Konzernüberschuss auf 2,728 (2,503) Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,05 (0,96) Euro. "Die Krise macht deutlich: Die Dekarbonisierung, die Energiewende und der Ausbau der Infrastruktur müssen massiv beschleunigt werden", sagte Eon-Vorstandschef Leonhard Birnbaum laut Mitteilung. "Wir planen daher unser Investitionsprogramm auf insgesamt 33 Milliarden Euro bis 2027 auszuweiten. Damit untermauern wir unseren Anspruch, ein führender Treiber und Gestalter der beschleunigten Energiewende in Europa zu sein." Bisher war für das Investitionsprogramm ein Volumen von 27 Milliarden Euro geplant. Die wirtschaftliche Nettoverschuldung sank den weiteren Angaben zufolge gegenüber dem Vorjahr um mehr als 6 Milliarden auf 32,7 Milliarden Euro. Als Grund führt der Konzern den starken operativen Cashflow und den Rückgang von Pensionsrückstellungen an. Der Verschuldungsfaktor sank auf 4,1 Prozent, was deutlich unter dem angepeilten Ziel eines Verschuldungsfaktors von 4,8 bis 5,2 liegt. Für 2023 erwartet die Eon SE einen bereinigten Konzernüberschuss zwischen 2,3 Milliarden und 2,5 Milliarden Euro, was einem Gewinn je Aktie von 0,88 bis 0,96 Euro entsprechen würde. Das bereinigte EBITDA soll zwischen 7,8 bis 8,0 Milliarden Euro liegen. Das Ziel, die Dividende bis 2027 jährlich um bis zu 5 Prozent zu erhöhten, wurde bestätigt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

BMW (7:30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie, nach IFRS):

PROG PROG PROG

4. QUARTAL 4Q22 ggVj Zahl 4Q21

Umsatz Konzern 37.584 +32% 7 28.408

EBIT Konzern 3.624 +46% 6 2.487

Ergebnis nach Steuern 2.376 +5% 2 2.256

Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.343 +5% 3 2.238

Ergebnis je Stammaktie 3,67 +8% 4 3,39

MORPHOSYS (22:01 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie, nach IFRS):

PROG PROG PROG

GESAMTJAHR Gj22 ggVj Zahl Gj21

Umsatz 247 +38% 9 180

Operativer Gewinn -257 -- 8 -508

Konzernüberschuss -442 -- 8 -515

Ergebnis je Aktie unverwässert -12,52 -- 8 -15,40

Weitere Termine:

07:00 DE/Eon SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) und Geschäftsbericht

07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK)

07:30 ES/Inditex SA, Jahresergebnis

08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 1Q

08:00 DE/OHB SE, ausführliches Jahresergebnis

10:00 DE/Volkswagen AG (VW), detailliertes Jahresergebnis und

Ausblick der Kernmarke VW (10:00 BI-PK)

10:00 DE/K+S AG, BI-PK und Geschäftsbericht (13:00 Analystenkonferenz)

21:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 1Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Deutsche Bahn AG, Fortsetzung der Tarifverhandlungen mit Verkehrsgewerkschaft EVG

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- EU

11:00 Industrieproduktion Januar

Eurozone

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,6% gg Vj

zuvor: -1,1% gg Vm/-1,7% gg Vj

- US

13:30 Einzelhandelsumsatz Februar

PROGNOSE: -0,4% gg Vm

zuvor: +3,0% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: +2,3% gg Vm

13:30 Empire State Manufacturing Index März

PROGNOSE: -7,8

zuvor: -5,8

13:30 Erzeugerpreise Februar

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,7% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

15:00 Lagerbestände Januar

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

15:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.251,00 +0,1%

E-Mini-Future S&P-500 3.927,00 +0,2%

E-Mini-Future Nsdq-100 12.229,75 +0,2%

Nikkei-225 27.229,48 +0,0%

Schanghai-Composite 3.266,23 +0,6%

Hang-Seng-Index 19.523,81 +1,4%

+/- Ticks

Bund -Future 134,03 +5

Dienstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.232,83 +1,8%

DAX-Future 15.236,00 +1,7%

XDAX 15.231,79 +1,7%

MDAX 27.779,76 +2,0%

TecDAX 3.254,19 +1,8%

EuroStoxx50 4.179,47 +2,0%

Stoxx50 3.825,60 +1,4%

Dow-Jones 32.155,40 +1,1%

S&P-500-Index 3.920,56 +1,7%

Nasdaq-Comp. 11.428,15 +2,1%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 134,04% -211

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem wenig veränderten DAX rechnen Händler am frühen Mittwochmorgen. "Vielleicht sind noch ein paar Anschlusskäufe drin", so ein Marktteilnehmer. "Nach dem Erholungsschub dürften die Anleger nun aber zunehmend an die Seitenlinie wechseln und auf die EZB warten", sagt er. Die Zentralbank wird am Donnerstag vermutlich erneut die Leitzinsen erhöhen: Mit der US-Bankenkrise wurden aber zuletzt Zweifel geäußert, ob es sich erneut um einen Schritt um 50 Basispunkte handeln wird oder um einen kleinen um 25 Basispunkte. "Verglichen mit der Fed ist die EZB 'behind the curve'", so der Marktteilnehmer. Die Fed tagt in der kommenden Woche, sie könnte die Leitzinsen noch einmal um 25 Basispunkte anheben und dann eine längere Pause einlegen. Unterstützung könnte von den Ölpreisen kommen, die nahe ihrer 12-Monats-Tiefs gehandelt werden. Impulse könnten zudem am Nachmittag von den US-Einzelhandelsumsätzen sowie den US-Erzeugerpreisen ausgehen. Daneben steht weiterhin die Berichtssaison mit den Detail-Zahlen und den Ausblicken im Blick.

Rückblick: Nach dem Ausverkauf zu Wochenbeginn haben sich die europäischen Börsen kräftig erholt. Beschleunigt hat sich die Erholung am Nachmittag nach den neuen US-Preisdaten: Die US-Inflationsrate ist im Februar wie erhofft zurückgekommen. Die Erholung erfasste im Verlauf auch den gebeutelten Bankenbereich: Der Stoxx-Branchenindex gewann 2,5 Prozent und war damit Gewinner Nummer 2. Im DAX erholten sich Commerzbank um 4,4 Prozent und Deutsche Bank um 4,3 Prozent. Den größten Gewinner in Europa stellte der Index der Industrieaktien, er stieg um 2,7 Prozent. Im DAX gewannen MTU 3,6 Prozent und Siemens 3,3 Prozent. Der Index der Technologieaktien zog um 2,1 Prozent an. Schlusslichter waren die Indizes der Telekom-Aktien sowie der Pharmatitel, sie legten moderat um jeweils gut ein halbes Prozent zu. Bei den Banken fielen Credit Suisse um knapp 0,8 Prozent. Das Haus hatte auch zu Jahresbeginn Geldabflüsse zu verkraften. Gut kamen die 2022er Zahlen des italienischen Versicherungskonzerns Generali (+3,6%) an.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Während die Aktien der Porsche Sportwagen AG um 5,6 Prozent stiegen, gaben VW um 1,6 Prozent nach. Mit Blick auf die Details von VW zum vierten Quartal hieß es an der Börse, dass die Margen bei den Volumenmarken oder Audi etwas die Erwartung verfehlt hätten. Porsche Holding verloren im Schlepptau 1,4 Prozent. Daneben fielen Qiagen um 0,8 Prozent. Überraschend fest zeigten sich Wacker Chemie mit Aufschlägen von 4,4 Prozent. Die Unternehmensprognose für 2023 lag laut der Citigroup leicht unter den Konsenserwartungen, die Prognose für das erste Quartal sei sogar deutlich schwächer ausgefallen, so die Analysten. Für Fraport ging es nach Zahlen um 0,5 Prozent nach unten, obgleich der Ausblick im Handel auf eine recht positive Resonanz traf. K+S gewannen 5,4 Prozent, der Düngemittelkonzern erhöht die Dividende und kauft eigene Aktien zurück. Hensoldt stiegen auf neue Allzeithochs. Der Kurs gewann 6,2 Prozent. "In den Rüstungsaktien sind die Rücksetzer schnell gekauft worden", so ein Marktteilnehmer. Rheinmetall zogen um 4,6 Prozent an.

XETRA-NACHBÖRSE

Ein Händler von Lang & Schwarz wusste über keine auffällige Titel zu berichten, es habe allerdings auch keine handelbaren Nachrichten nach Xetra-Schluss gegeben, räumte er ein.

USA - AKTIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 15, 2023 02:32 ET (06:32 GMT)