Die Spitzen der Koalition nehmen am Dienstagmorgen nach einer Unterbrechung ihre Gespräche zur Klärung politischer Streitfragen wieder auf (09.00 Uhr). Am Montagnachmittag hatte sich der Koalitionsausschuss nach rund 20 Stunden Beratungen im Kanzleramt ergebnislos vertagt, weil Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und mehrere Kabinettsmitglieder zu einem Termin in die Niederlande reisen mussten. Scholz sprach nach der Vertagung aber von "sehr guten Fortschritten", die bislang in den Gesprächen erreicht worden seien. Über den Zwischenstand der Beratungen drang wenig nach außen. Themen waren etwa der beschleunigte Ausbau von Verkehrsinfrastruktur und Gesetze zum ökologischen Umbau von Wirtschaft und Energieversorgung - etwa über den geplanten vorgezogenen Ausstieg aus Öl - und Gasheizungen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:30 DE/Dermapharm Holding SE,

ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:30 DE/Elringklinger AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Mister Spex SE, ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/Jost Werke SE, ausführliches Jahresergebnis

11:30 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 2Q

20:05 CA/Lululemon Atheltica Inc, Ergebnis 4Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Norma Group SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

08:45 Geschäftsklimaindex März

PROGNOSE: 103

zuvor: 104

- US

16:00 Index des Verbrauchervertrauens März

PROGNOSE: 100,7

zuvor: 102,9

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des

privaten American Petroleum Institute (API)

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

AKTUELL

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.339,00 +0,1%

E-Mini-Future S&P-500 4.011,75 +0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 12.799,75 +0,1%

Nikkei-225 27.469,24 -0,0%

Schanghai-Composite 3.258,84 +0,2%

Hang-Seng-Index 19.731,67 +0,8%

+/- Ticks

Bund -Future 136,51% +26

Montag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.127,68 +1,1%

DAX-Future 15.324,00 +0,9%

XDAX 15.169,03 +0,9%

MDAX 26.714,53 +0,9%

TecDAX 3.261,54 +1,2%

EuroStoxx50 4.164,62 +0,8%

Stoxx50 3.840,32 +1,0%

Dow-Jones 32.432,61 +0,6%

S&P-500-Index 3.977,75 +0,2%

Nasdaq-Comp. 11.768,84 -0,5%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 136,25% -150

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit steigenden Kursen rechnen Händler. Die Anspannung nach den Sorgen um eine mögliche Bankenkrise lasse global nach. In den USA habe sich die Lage um die SVB und in der Schweiz mit der Credit Suisse beruhigt. Dazu seien rein stimmungsgetriebene Kursabschläge wie bei der Deutschen Bank wieder aufgeholt worden. Dem Markt sei klar geworden, dass es keine Ansteckungsgefahren für Investoren gebe, so Stimmen aus dem Handel. Es dürfte noch einige Tage zu Umschichtungen und Änderungen der Portfoliogewichtung kommen. Per Saldo spreche das für eine große Seitwärtsbewegung an den Börsen. In den USA steht am Nachmittag das Verbrauchervertrauen im Fokus. Hier wird mit Interesse darauf geblickt, wie die Sorgen um das US-Bankensystem auf die Konsumlaune gedrückt haben.

Rückblick: Fester - Die Börsen haben den Montag mit Aufschlägen beendet. Die wieder aufgeflammten Sorgen rund um den Bankensektor ließen zu Wochenbeginn nach. Über das Wochenende hatte es keine neuen Negativnachrichten gegeben. Im Handel war aber von einer fragilen Stimmung die Rede, die jederzeit umschlagen könne. Der Ifo-Index rief keine größere Marktreaktion hervor. Die Erholung im Bankensektor fiel mit plus 1,4 Prozent nach dem Abverkauf moderat aus. Das sprach für eine anhaltende Skepsis der Marktteilnehmer. Novartis erhöhten sich um 7,7 Prozent. Eine Studie zu einem Brustkrebsmedikament kann möglicherweise vorzeitig beendet werden, da sich das Medikament als wirksam erwiesen hat. Für Cineworld ging es um 3 Prozent nach oben. Beteiligungsgesellschaften sollen Interesse an Teilen des Kinokettenbetreibers haben.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Angeführt wurde die Erholung von der Aktie der Deutschen Bank, für die es um 6,1 Prozent nach oben ging. Die Kosten für CDS-Ausfallversicherungen auf Deutsche-Bank-Anleihen gaben nach. Auch für Commerzbank (+3,8%) engten sich die Spreads ein. Siemens stiegen um 0,8 Prozent. Denn das zweite Quartal läuft laut CFO Ralf Thomas "vielleicht noch einen Tick besser als erwartet". Siemens Energy kamen auf ein Plus von 2,5 Prozent - hier soll eine Kaufempfehlung von HSBC gestützt haben. Gut lief es 2022 für Salzgitter (+6,9%). Varta legten um 7,6 Prozent. Der Batteriehersteller hat sich mit den Banken auf eine Umstrukturierung geeinigt. Gegen den Trend gaben K+S um 2,3 Prozent nach. Im Handel wurde auf fallende Düngemittelpreise verwiesen. Biontech verloren nach Zahlenausweis auf Xetra 2 Prozent. Der Ausblick auf das laufende Jahr blieb hinter den Erwartungen.

XETRA-NACHBÖRSE

Es habe keine kursbewegenden Unternehmensnachrichten gegeben, so ein Händler von Lang & Schwarz. Aumann notierten kaum verändert. Das Unternehmen will für 2022 eine zum Vorjahr unveränderte Dividende zahlen.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Marktteilnehmer sprachen von einer leichten Entspannung im Bankensektor. Unsicherheiten blieben jedoch bestehen. Beruhigend wirkte, dass die First Citizens Bank die Reste der Silicon Valley Bank (SVB) übernehmen will. Die Aktie der First Citizens machte einen Kurssprung um 53,7 Prozent. Wie der US-Einlagensicherungsfonds FDIC mitteilte, erwirbt First Citizens von der SVB alle Einlagen, Kredite und Filialen. Der Bankensektor stieg um 3,1 Prozent. Goldman Sachs und JP Morgan gewannen 1,9 bzw 2,9 Prozent. Bank of America legten 5,0 Prozent zu. Die Titel von Silvergate Capital zogen um 14,5 Prozent an. Das Unternehmen ist dabei, den Betrieb ihrer Tochter Silvergate Bank abzuwickeln - ein im Bereich Kryptowährungen aktives Institut, das in den vergangenen Monaten in Verwerfungen des Kryptomarktes verwickelt war. Biontech büßten nach Quartalszahlen 3,6 Prozent ein. Umsatz und Gewinn waren im vierten Quartal deutlich zurückgegangen, auch Ausblick enttäuschte.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,02 +24,3 3,78 -40,2

5 Jahre 3,61 +19,9 3,41 -38,8

7 Jahre 3,59 +18,5 3,40 -38,4

10 Jahre 3,54 +16,6 3,37 -34,0

30 Jahre 3,77 +12,2 3,65 -20,1

Am US-Anleihemarkt gaben die Notierungen mit der Entspannung im Bankensektor nach. Die Renditen stiegen im Gegenzug deutlich an.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:03 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0813 +0,1% 1,0798 1,0780 +1,0%

EUR/JPY 141,23 -0,6% 142,05 141,74 +0,6%

EUR/CHF 0,9885 -0,1% 1,0916 0,9881 -0,1%

EUR/GBP 0,8780 -0,1% 0,8790 0,8783 -0,8%

USD/JPY 130,61 -0,7% 131,55 131,48 -0,4%

GBP/USD 1,2322 +0,3% 1,2285 1,2274 +1,9%

USD/CNH 6,8834 -0,0% 6,8837 6,8892 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 26.918,37 -1,0% 27.179,42 26.784,36 +62,2%

Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollar nach den jüngsten Zugewinnen etwas leichter. Der Dollar-Index gab um 0,2 Prozent nach. Teilnehmer verwiesen auf die Entspannungszeichen aus dem Bankensektor. Investoren blieben allerdings vorsichtig hinsichtlich neuer negativer Nachrichten. Diese könnten den Greenback als vermeitlich sicheren Hafen wieder stützen, hieß es.

Davon kann im asiatisch geprägten Geschäft am Morgen aber keine Rede sein, denn der Dollarindex verliert weitere 0,2 Prozent. Vieles an Pessimismus entschwinde aus dem Markt, urteilen die Analysten der MUFG Bank. Die Gefahr einer Ansteckung im Bankensektor werde niedriger eingeschätzt. Goldman Sachs warnt unterdessen, dass die Kreditverschärfungen ebenfalls negativ für den Greenback ausfielen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,74 72,81 -0,1% -0,07 -9,6%

Brent/ICE 77,75 78,12 -0,5% -0,37 -8,9%

Die Ölpreise stiegen nach den Verlusten am Freitag deutlich an. WTI und Brent verteuerten sich um bis zu 5,4 Prozent. Die Befürchtung, dass sich die Probleme im Bankensektor zu einer ausgewachsenen Krise entwickeln könnten, hatte zuletzt Ängste vor einem Wirtschaftsabschwung und einem Nachfragerückgang geschürt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.958,59 1.955,80 +0,1% +2,79 +7,4%

Silber (Spot) 23,01 23,13 -0,5% -0,11 -4,0%

Platin (Spot) 976,80 976,50 +0,0% +0,30 -8,5%

Kupfer-Future 4,10 4,08 +0,5% +0,02 +7,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab mit der wieder etwas größeren Risikobereitschaft der Anleger und den gestiegenen Renditen nach. Der Preis für die Feinunze fiel um 1,0 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN USA / JAPAN

