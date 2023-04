===

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Mercedes-Benz hat im ersten Quartal 2023 nach eigener Angabe starke finanzielle Ergebnisse erzielt und die Erwartungen des Kapitalmarkts insbesondere beim freien Cashflow des Industriegeschäfts übertroffen. Demnach beläuft sich das EBIT auf 5,5 Milliarden Euro, dem eine Konsensschätzung von 4,9 Milliarden gegenübersteht. Vor allem sei das durch das höhere EBIT des Geschäftsfelds Mercedes-Benz Vans bedingt. Der freie Cashflow erreichte 2,2 (Konsens 1,2) Milliarden Euro, was das Unternehmen mit einer starken Profitabilität der automobilen Geschäftsfelder begründet. Das Unternehmen sprach von einer gesunden Nettopreisgestaltung, höheren Absätzen und einem guten Produktmix - trotz negativer Effekte aus höheren Materialkosten und gestiegenen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen.

Nachfolgend erste Eckdaten und von Dow Jones ermittelte Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Renditen in Prozent):

PROG PROG

1. QUARTAL 1Q23 ggVj 1Q23 ggVj 1Q22

EBIT 5.500* +5% 4.874 -7% 5.229

bereinigte Umsatzrendite Cars 14,8 -- 13,9 -- 16,4

bereinigte Umsatzrendite Vans 15,6 -- 13,0 -- 12,6

Freier Cashflow Industriegeschäft 2.200* +81% k.A. -- 1.216

* gerundete Angaben des Unternehmens

+++++ TAGESTHEMA II +++++

SAP hat im ersten Quartal von der anhaltenden Nachfrage nach seinen Cloudlösungen profitiert und die vom Management versprochene Rückkehr zu einem steigenden Betriebsgewinn geschafft. Die operative Marge verbesserte sich auf 25,2 Prozent von 24,8 Prozent ein Jahr zuvor, Analysten hatten im Konsens mit 25,0 Prozent gerechnet.

Damit hat der Softwarekonzern einen robusten Start in das Jahr erreicht und die Grundlage für die Trendwende hin zu einer höheren Rentabilität nach der Strategieumstellung mit dem Fokus auf die Cloud gelegt. In diesem Bereich nahm der Umsatz um 24 bzw währungsbereinigt 22 Prozent auf 3,178 Milliarden Euro zu.

Insgesamt kletterte der Umsatz um 10 Prozent auf 7,441 Milliarden Euro, operativ verdient wurden 1,875 Milliarden Euro, ein Plus von 12 Prozent und damit eine zweistellige Steigerung, die das Management auch im Gesamtjahr erreichen will. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 1,587 (Vorjahr 1,166) Milliarden Euro oder 1,08 (1,00) Euro je Aktie. Die Angaben sind auf Non-IFRS-Basis und enthalten noch die Beiträge der vor dem Verkauf stehenden US-Tochter Qualtrics.

Der für die Einschätzung der weiteren Entwicklung wichtige Cloud-Auftragsbestand auf Sicht eines Jahres (Current Cloud Backlog - CCB) nahm um 25 Prozent auf 11,148 Milliarden Euro zu.

Die im Januar ausgegebene Jahresprognose wurde angepasst, Folge des damals angekündigten Verkaufs von Qualtrics, der im zweiten Halbjahr vollzogen sein soll.

Ohne sie will der Walldorfer Konzern einen operativen Gewinn in der Spanne von 8,6 bis 8,9 Milliarden erreichen nach 8,03 Milliarden 2022. Das wäre ein Plus von 8 bis 11 Prozent (währungsbereinigt). Bislang, also mit Qualtrics, waren es 8,8 bis 9,1 Milliarden Euro.

Die Einnahmen im Cloudgeschäft sollen sich nun auf 14,0 bis 14,4 Milliarden (statt 15,3 bis 15,7) Milliarden Euro summieren, ein Anstieg von 23 bis 26 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

00:30 AU/BHP Group Ltd, Produktionsbericht 9 Monate

06:30 CH/Holcim Ltd, Zwischenbericht 1Q

07:00 DE/SAP SE, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz)

08:00 DE/Va-Q-Tec AG, ausführliches Jahresergebnis

11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Auslieferungen Konzern März und 1Q

12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende

Schaeffler 0,45 EUR

Bilfinger 1,30 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 53,9

zuvor: 53,9

09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 48,0

zuvor: 47,3

- DE

09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 53,5

zuvor: 53,7

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 52,6

zuvor: 52,6

09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 45,6

zuvor: 44,7

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

Eurozone (1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 54,6

zuvor: 55,0

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

Eurozone (1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 48,0

zuvor: 47,3

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 54,0

zuvor: 54,1

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 52,6

zuvor: 52,9

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 48,3

zuvor: 47,9

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 51,5

zuvor: 52,6

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 49,0

zuvor: 49,2

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.924,00 -0,1%

E-Mini-Future S&P-500 4.153,25 +0,0%

E-Mini-Future Nsdq-100 13.088,75 +0,1%

Nikkei-225 28.591,73 -0,2%

Schanghai-Composite 3.329,65 -1,1%

Hang-Seng-Index 20.267,38 -0,6%

+/- Ticks

Bund -Future 134,17 +6

Donnerstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.795,97 -0,6%

DAX-Future 15.940,00 -0,7%

XDAX 15.804,01 -0,6%

MDAX 27.747,97 -0,5%

TecDAX 3.241,45 -1,6%

EuroStoxx50 4.384,86 -0,2%

Stoxx50 4.053,47 +0,2%

Dow-Jones 33.786,62 -0,3%

S&P-500-Index 4.129,79 -0,6%

Nasdaq-Comp. 12.059,56 -0,8%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 134,11 +60

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

AUSBLICK: Mit einem vorsichtigen Start in den Freitag rechnen Händler an Europas Börsen. Die internationalen Vorgaben seien von einer Mischung aus Zins- und Konjunktursorgen geprägt. Der DAX dürfte knapp unter der 15.800er-Marke starten. "Dem Markt wird klar, dass er schon wieder mit seinen Zinshoffnungen danebengelegen hat", sagt ein Händler mit Blick auf Aussagen von Philadelphia-Fed-Chef Patrick Harker. Er machte erneut klar, dass die Zinsen weiter steigen und auch dort für eine Weile verbleiben müssen. Damit verwies er implizit Spekulationen ins Reich der Fantasie, die noch dieses Jahr Zinssenkungen in den USA erwarten.

Die wichtigsten Daten kommen aber zur Konjunktur: Mit den Einkaufsmanager-Indizes (PMI) zu den Aussichten von Industrie und Service-Bereich erhalten die Märkte frische Konjunktureinschätzungen rund um den Globus. Vor allem der Einfluss der gesunkenen Energiekosten hat Hoffnungen auf eine stärkere Belebung geweckt, wie sie auch bereits schon Zahlen aus China gezeigt hatten.

Im Fokus stehen im Tagesverlauf auch weitere Sprecher von Notenbanken. Zudem läuft die Berichtssaison immer stärker an. Hier haben bereits Mercedes und Holcim positiv überrascht. Am Abend könnte der kleine April-Verfalltag am Optionsmarkt für etwas Volatilität sorgen.

RÜCKBLICK: Wenig verändert - Ein sich anbahnender Preiskampf bei Elektroautos drückte stark auf die Aktien der Automobilhersteller. Deren Stoxx-Subindex verlor 3,7 Prozent und war mit weitem Abstand größter Verlierer. Daneben machten Konjunktursorgen die Runde, weshalb Aktien aus als defensiv geltenden Branchen etwas gesucht waren. Tendenziell stützend wirkten stärker als erwartet gesunkene deutsche Produzentenpreise im März. Neben dem von Tesla mutmaßlich entfachten Preiskrieg litt der Autosektor auch unter den Geschäftszahlen von Renault (-8%). Bemängelt wurde insbesondere der stark gestiegene Lagerbestand. L'Oreal stiegen um 1,7 Prozent, angetrieben von einem Umsatzanstieg von 13 Prozent auf organischer Basis. Von einem tendenziell schwachen Start ins Jahr sprachen Händler bei der Online-Apotheke Zur Rose (+1,0%); das Unternehmen bestätigte allerdings den Jahresausblick..

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Der DAX litt unter der starken Gewichtung des auf breiter Front schwachen Autosektors (s.o.). BMW verloren 3,6, Mercedes-Benz 3,4 und VW 3,1 Prozent. Gar nicht zufrieden waren Börsianer mit den Geschäftszahlen von Sartorius. Die schwächer als erwartet ausgefallene Marge habe zu einem geringeren Gewinn geführt und der rückläufige Auftragseingang sei auch nicht gut für die Perspektiven, hieß es. Sartorius brachen um knapp 11 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

