Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: Wegen des Feiertags zum ersten Mai ruht der Börsenhandel in Belgien, China, Deutschland (Aktien), Deutschland (Eurex), Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Südkorea.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Eine anhaltend hohe Nachfrage nach Luxusautos hat Mercedes-Benz im ersten Quartal einen hohen Umsatz- und Gewinnzuwachs beschert. Der DAX-Konzern blickt daher auf das Gesamtjahr etwas optimistischer als bisher: Während der Konzernausblick bekräftigt wurde, dürfte im Kerngeschäft das obere Ende der bisherigen Prognosespanne bei der Rendite erreicht werden. Im Vans-Geschäft, wo die Schwaben im ersten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen haben, wurde der Margenausblick spürbar erhöht. Mercedes-Benz sieht den Konzernumsatz für 2023 weiter auf Vorjahresniveau. Das EBIT werde weiter leicht unter 2022 und der Free Cash Flow im Industriegeschäft auf Vorjahresniveau erwartet. Bei Cars wird die bereinigte Rendite nun am oberen Ende der Spanne 12 bis 14 Prozent erwartet. Bei Vans rechnet der Konzern nun mit einer bereinigten Rendite von 11 bis 13 (bisher 9 bis 11) Prozent.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Die Prosiebensat1 Media SE will künftig deutlich weniger Dividenden zahlen. Für 2022 sollen es nur noch 5 Cent sein nach 80 ein Jahr zuvor. Bei der Ausschüttung sollen künftig auch der Verschuldungsgrad und die Investitionserfordernisse in das operative Geschäft berücksichtigt werden. Die Bezugsgröße für Dividendenzahlungen bleibt der bereinigte Konzernjahresüberschuss. Zudem kündigte das Unternehmen an, dass Martin Mildner zum 1. Mai das Amt des Finanzvorstands übernimmt.

BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR Gj22 ggVj Gj22 ggVj Gj21

Umsatz 4.163 -7% 4.173 -7% 4.495

EBITDA bereinigt 678 -19% 653 -22% 841

Erg. nach Steuern/Dritten bereinigt 301 -18% 285 -22% 365

Operative "Free Cashflow" bereinigt 492 -18% -- -- 599

Dividende je Aktie 0,05 -94% 0,64 -20% 0,80

- Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro;

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Jahresergebnis (08:15 PK)

07:30 FR/Electricite de France SA (EDF), Umsatz 1Q

07:30 FR/Remy Cointreau SA, Jahresumsatz

07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 1Q

08:00 JP/Sony Corp, Jahresergebnis

08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Bayer AG, HV

10:00 DE/Merck KGaA, HV

10:00 DE/Kuka AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 PK)

11:00 DE/Atoss Software AG, HV

11:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, HV

12:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 1Q

13:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 1Q

17:45 DE/Varta AG, ausführliches Jahresergebnis

Im Laufe des Tages:

DE/Allgeier SE, ausführliches Jahresergebnis

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/Henkel AG & Co KG, Umsatz 1Q

DE/Encavis AG, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

BASF 3,40 EUR

Continental AG 1,50 EUR

Deutz AG 0,15 EUR

Gea 0,95 EUR

MPC Münchmeyer Petersen 0,20 EUR

ASML 1,69 EUR

Engie 1,40 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

07:30 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

PROGNOSE: 1. Quartal: +0,2% gg Vq/+0,9% gg Vj

zuvor: 4. Quartal: +0,1% gg Vq/+0,5% gg Vj

08:45 Privater Verbrauch März

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-2,1% gg Vj

zuvor: -0,8% gg Vm/-4,1% gg Vj

08:45 Verbraucherpreise (vorläufig) April

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+6,0% gg Vj

zuvor: +0,8% gg Vm/+5,6% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+6,5% gg Vj

zuvor: +1,0% gg Vm/+6,7% gg Vj

- DE

08:00 Import-/Exportpreise März

Importpreise

PROGNOSE: -0,9% gg Vm/-3,6% gg Vj

zuvor: -2,4% gg Vm/+2,8% gg Vj

09:55 Arbeitsmarktdaten April

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: +5.000 gg Vm

zuvor: +16.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 5,6%

zuvor: 5,6%

10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

kalender- und saisonbereinigt gg Vq

PROGNOSE: +0,2% gg Vq

4. Quartal: -0,4% gg Vq

kalenderbereinigt gg Vj

PROGNOSE: +0,3% gg Vj

4. Quartal: +0,9% gg Vj

14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) April

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+7,3% gg Vj

zuvor: +0,8% gg Vm/+7,4% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+7,6% gg Vj

zuvor: +1,1% gg Vm/+7,8% gg Vj

- ES

09:00 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+2,7% gg Vj

4. Quartal: +0,2% gg Vq/+2,7% gg Vj

09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig)

HVPI

PROGNOSE: +3,5% gg Vj

zuvor: +3,1% gg Vj

- IT

10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

PROGNOSE: 0,0% gg Vq/+1,3% gg Vj

4. Quartal: -0,1% gg Vq/+1,4% gg Vj

- US

14:30 Arbeitskostenindex 1Q

PROGNOSE: +1,0% gg Vq

zuvor: +1,0% gg Vq

14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen März

Persönliche Ausgaben

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

Persönliche Einkommen

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/ +4,5% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/ +4,6% gg Vj

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago April

PROGNOSE: 43,5

zuvor: 43,8

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) April

PROGNOSE: 63,5

1. Umfrage: 63,5

zuvor: 62,0

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.990,00 -0,1%

E-Mini-Future S&P-500 4.150,75 -0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 13.217,25 -0,1%

Nikkei-225 28.732,21 +1,0%

Schanghai-Composite 3.306,15 +0,6%

Hang-Seng-Index 19.971,93 +0,7%

+/- Ticks

Bund -Future 134,28% +35

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.800,45 +0,0%

DAX-Future 16.004,00 +0,9%

XDAX 15.880,26 +0,9%

MDAX 27.608,19 +0,5%

TecDAX 3.252,05 -0,1%

EuroStoxx50 4.358,05 +0,2%

Stoxx50 4.029,96 +0,1%

Dow-Jones 33.826,16 +1,6%

S&P-500-Index 4.135,35 +2,0%

Nasdaq-Comp. 12.142,24 +2,4%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 133,93% -75

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die Aktienmärkte werden im Plus erwartet. Die Richtung geben die Wall Street und die Börsen in Asien vor, nachdem große US-Technologiewerte mehrheitlich mit den Quartalszahlen überzeugt hatten. "Sie liefern Überraschungen und übertreffen die Erwartungen", sagt ein Investmentstratege. Allerdings steht mit dem Feiertag am Montag ein langes Wochenende vor der Tür. Von daher ist nicht auszuschließen, dass Investoren nahe dem DAX-Jahreshoch ihr Risiko minimieren und verkaufen. Händler halten daher Gewinnmitnahmen vor dem langen Wochenende für denkbar im Sitzungsverlauf.

Rückblick: Kaum verändert - Einzelwerte erhielten Impulse von der Bilanzsaison, die Indizes traten jedoch auf der Stelle. Dies ließ vermuten, dass es je nach Nachrichtenlage zu Umschichtungen bei Einzelwerten oder innerhalb von Sektoren kam, allerdings kein Geld den Weg an die Börse fand - oder eben abgezogen wurde. Im Rahmen der Erwartungen bewegten sich die Umsatzzahlen von Air Liquide (+1,0%). Bei Schneider Electric ging es knapp 4 Prozent aufwärts nach Zahlenausweis, der einhellig gelobt wurde.

DAX/MDAX/TECDAX

Kaum verändert - Deutsche Börse fielen um 7,7 Prozent. Nach guten Erstquartalszahlen gab der Börsenbetreiber den Kauf von Simcorp bekannt. Im Handel sprach man von einer teuren Übernahme. Das bereinigte Vorsteuerergebnis der Deutschen Bank (+2,5%) lag laut Citi 5 Prozent über dem Konsens. Als durchwachsen wurden die Geschäftszahlen der Fondstochter DWS (-2,1%) eingestuft. In den finalen Geschäftszahlen der BASF (-4,3%) bemängelten Marktteilnehmer die Entwicklung des Cashflows. Für Fielmann ging es nach Zahlenausweis um 7,9 Prozent nach oben. Die DZ Bank merkte an, dass die Kunden zu Fielmann zurückkehrten. Von sehr schwachen Geschäftszahlen sprach ein Marktteilnehmer mit Blick auf Aixtron (-8,9%). Bei Hellofresh (+1,7%) lobten Händler das bereinigte EBIT. Die Analysten der Citi stellten das Kundenwachstum positiv heraus. Bei Delivery Hero (+10%) leistete das Management nach Zahlenausweis über den Tag viel Aufklärungsarbeit und verhalf so der Aktie zu einem Tagesswing von knapp 20 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktie von Prosiebensat1 wurde 15 Prozent niedriger getaxt. Der Medienkonzern will künftig deutlich weniger Dividenden zahlen.

USA - AKTIEN

