Der Energieversorger Eon hat im ersten Quartal den Umsatz gesteigert und deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Die Markterwartungen wurden übertroffen. Der Konzern profitierte dabei von einem investitionsbedingtem Wachstum, einer Erholung des Marktumfelds sowie Nachholeffekte im Netzgeschäft. Der Ausblick auf das laufende Jahr wurde bestätigt. "Wir sind erfolgreich in das neue Geschäftsjahr gestartet", sagte Finanzvorstand Marc Spieker laut Mitteilung. "Wir konnten die Schlagzahl bei der Investitionstätigkeit noch einmal deutlich erhöhen. Wir sehen uns auf einem sehr guten Weg, unsere operativen und finanziellen Ziele für das Gesamtjahr 2023 zu erreichen." Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q23 ggVj 1Q23 ggVj 1Q22

Umsatz 33.543 +14% -- -- 29.507

EBITDA bereinigt 2.715 +30% 2.618 +25% 2.088

EBIT bereinigt 2.036 +46% 1.835 +31% 1.396

Konzernüberschuss bereinigt 1.031 +51% 981 +44% 683

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,40 +54% 0,34 +31% 0,26

AUSBLICK UNTERNEHMEN

CONTINENTAL (8:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22

Umsatz 10.062 +8% 5 9.278

EBIT bereinigt 447 +2% 4 439

EBIT-Marge bereinigt 4,4 -- -- 4,7

Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- -- 245

Ergebnis je Aktie unverwässert 1,07 -13% 3 1,23

HEIDELBERG MATERIALS (11:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22

Umsatz 4.790 +8% 16 4.427

Ergebnis laufendes Geschäft* 497 +26% 16 394

Ergebnis laufendes Geschäft-Marge* 10,4 -- 16 8,9

Ergebnis laufendes Geschäft 192 +111% 16 91

* vor Abschreibungen

UNITED INTERNET (7:35)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22

Umsatz 1.511 +5% 3 1.444

EBITDA 306 -7% 3 330

EBIT 180 -14% 3 210

Ergebnis vor Steuern 169 -12% 3 193

Ergebnis nach Steuern/Dritten 87 -15% 3 102

Ergebnis je Aktie unverwässert 0,52 -5% 2 0,55

COMPUGROUP (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22

Umsatz 277 +10% 3 252

EBITDA bereinigt 60 +17% 3 52

Ergebnis nach Steuern/Dritten 19 +4% 2 18

Ergebnis/Aktie bereinigt, verwässert 0,38 -7% 3 0,41

Weitere Termine:

06:25 JP/Toyota Motor Corp, Jahresergebnis

06:30 FR/Alstom SA, Jahresergebnis

07:00 DE/Knaus Tabbert Group, ausführliches Ergebnis 1Q

07:00 DE/Synlab AG, Ergebnis 1Q

07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 1Q

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 1Q

07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1Q

07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/Exasol AG, Trading Update 1Q

07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 1Q

07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 1H (09:30 PK)

08:00 DE/Hawesko Holding AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 1Q

08:00 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 1Q

09:30 EU/Europäisches Gericht (EuG), Urteil zur Beihilfe Deutschlands

für Lufthansa angesichts der Covid-19-Krise

10:00 DE/Volkswagen AG (VW), HV

10:00 DE/Elmos Semiconductor SE, HV

10:00 DE/K+S AG, HV

10:00 DE/Rational AG, HV

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1Q

11:00 DE/Symrise AG, HV

11:55 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 1Q

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages:

- US/Alphabet Inc, Jährliche Entwicklerkonferenz von Google I/O 2023

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende

Data Modul 2,50 EUR

Hugo Boss 1,00 EUR

PNE 0,08 EUR

Rheinmetall 4,30 EUR

ZEAL Network 3,60 EUR

INDEXÄNDERUNG

Folgende Indexänderungen werden zum Handelsbeginn am Mittwoch, 10. Mai, wirksam:

+ MDAX

AUFNAHME

- Hochtief

HERAUSNAHME

- Vantage Towers

+ TecDAX

AUFNAHME

- Atoss Software

HERAUSNAHME

- Vantage Towers

+ SDAX

AUFNAHME

- Vossloh

HERAUSNAHME

- Hochtief

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE

08:00 Verbraucherpreise (endgültig) April

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+7,2% gg Vj

vorläufig: +0,4% gg Vm/+7,2% gg Vj

zuvor: +0,8% gg Vm/+7,4% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+7,6% gg Vj

vorläufig: +0,6% gg Vm/+7,6% gg Vj

zuvor: +1,1% gg Vm/+7,8% gg Vj

- US

14:30 Realeinkommen April

14:30 Verbraucherpreise April

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+5,0% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+5,0% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+5,5% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+5,6% gg Vj

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 16.022,00 -0,0%

E-Mini-Future S&P-500 4.136,50 +0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 13.268,75 +0,0%

Nikkei-225 29.131,85 -0,4%

Schanghai-Composite 3.322,95 -1,0%

Hang-Seng-Index 19.798,03 -0,4%

+/- Ticks

Bund -Future 135,19 +5

Dienstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.955,48 +0,0%

DAX-Future 16.024,00 -0,1%

XDAX 15.949,05 -0,1%

MDAX 27.315,08 -0,8%

TecDAX 3.236,82 -1,3%

EuroStoxx50 4.323,09 -0,6%

Stoxx50 4.041,35 -0,2%

Dow-Jones 33.561,81 -0,2%

S&P-500-Index 4.119,17 -0,5%

Nasdaq-Comp. 12.179,55 -0,6%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 135,14 -28

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften wenig verändert in den Handel am Mittwoch starten. Vor Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am Nachmittag ist mit einem zurückhaltenden Geschäft zu rechnen. Einzig die Bekanntgabe zahlreicher Unternehmensergebnisse dürfte im Vorfeld Impulse in Einzelaktien setzen. Für April wird mit einem Anstieg von 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat gerechnet, gegenüber dem Vorjahr um 5,0 Prozent. Die Daten könnten einen wichtigen Hinweis darauf liefern, ob die US-Notenbank tatsächlich eine Zinspause einlegen wird. Daneben droht den USA weiterhin der Zahlungsfausfall, sollten sich Republikaner und Demokraten in den kommenden Wochen nicht auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze einigen. Die Republikaner wollen eine Anhebung oder Aussetzung der Schuldenobergrenze nur im Gegenzug für milliardenschwere Kürzungen der Staatsausgaben billigen.

Rückblick: Die Diskussionen um die US-Schuldenobergrenze belastete. Daneben warteten Marktteilnehmer auf neue US-Preisdaten. Diese könnten Aufschluss geben, ob die Erwartung von bis zu vier Zinssenkungen bis zum Jahresende gerechtfertigt sei, so ein Marktteilnehmer. Anleger hegten Zweifel, die kurzen US-Zinsen zogen an. RWE und Eon rückten im Gleichschritt um etwa 1,6 Prozent vor. Einen Bericht zu Übernahmeinteresse von Iberdrola an RWE hatten die Spanier zwar dementiert. "Die deutschen Versorger verfügen aber über stabile Ertragsmodelle", so ein Marktteilnehmer. Endesa verloren 1,6 Prozent. Hier drückte der negative Cashflow. Iberdrola schlossen fast unverändert.

DAX/MDAX/TECDAX

Unverändert - Der DAX wurde von einer Rally bei Fresenius gestützt, der Kurs schnellte um 8,7 Prozent hoch. Jefferies attestierte Fresenius ein solides Quartal, insbesondere Kabi habe überzeugt. Nach endgültigen Erstquartalszahlen von Daimler Truck ging es um 2 Prozent nach unten. Anleger hatten sich am nur bestätigten Ausblick gestört. Sartorius gaben die jüngsten Erholungsgewinne wieder her und verloren 3,7 Prozent. Als uneinheitlich wurden die Geschäftszahlen von Dürr (-2,6%) bezeichnet. Für K+S ging es um 1,6 Prozent nach unten nach einer gesenkten Gewinnprognose. Evonik (+0,2%) erwartet beim bereinigten EBITDA "eher das untere Ende" der Prognosespanne. Andererseits rechnet Evonik mit einer Beschleunigung der Nachfrage. Hensoldt gaben 0,5 Prozent ab. Der Rückgang der Auftragseingänge sei nur ein statistischer Basiseffekt, hieß es. Ansonsten bewegten sich die Kennzahlen im erwarteten Rahmen. Schaeffler brachen um 7,7 Prozent ein. Laut UBS dürfte das positive Ersatzteilgeschäft nicht wiederholbar sein.

