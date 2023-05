Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei scheinen sich die beiden Hauptkonkurrenten auf eine Stichwahl in zwei Wochen einzustellen. Oppositionskandidat Kemal Kilicdaroglu sagte nach der Auszählung fast aller Stimmen am frühen Montag, im Falle einer Stichwahl "werden wir die zweite Runde unbedingt gewinnen". Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan verwies vor Anhängern in Ankara auf seine "klare Führung", zeigte sich aber ebenfalls bereit für eine Stichwahl.

Das türkische Staatsoberhaupt reklamierte zudem eine klare Mehrheit für seine islamisch-konservativen AKP und ihre Bündnispartner bei der gleichzeitig stattfindenden Parlamentswahl.

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete in der Nacht mit Verweis auf über 96 Prozent ausgezählte Stimmen einen Anteil von knapp unter 50 Prozent für Präsident Erdogan - für den Staatspräsidenten lag der Anteil demnach bei 49,4 Prozent, für Kilicdaroglu bei 44,9 Prozent. Zu Beginn des Abends hatte Erdogan der Agentur zufolge nach der Auszählung von rund 25 Prozent der Stimmen noch bei 54,3 Prozent gelegen. Offensichtlich waren anfangs aber vor allem Stimmen aus Hochburgen des islamisch-konservativen Präsidenten ausgezählt worden.

Neuer Präsident wird, wer im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt. Schafft dies keiner der Kandidaten, treten die zwei Erstplatzierten in zwei Wochen in einer Stichwahl gegeneinander an. Es wäre die erste Stichwahl in der Geschichte der Türkei.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Vantage Towers AG, Jahresergebnis

07:00 DE/Varta AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 1Q (08:00 PK)

07:30 DE/Adesso SE, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1Q

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1Q

07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1H

07:50 DE/MBB SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1Q

Im Laufe des Tages

- DE/Allgeier SE, ausführliches Ergebnis 1Q

- DE/Cherry SE, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende

DMG Mori 1,03 EUR

Dürr 0,70 EUR

Stemmer Imaging 3,00 EUR

Technotrans 0,64 EUR

Air Liquide 2,95 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- EU

11:00 Industrieproduktion März

Eurozone

PROGNOSE: -2,0% gg Vm/+1,3% gg Vj

zuvor: +1,5% gg Vm/+2,0% gg Vj

- US

14:30 Empire State Manufacturing Index Mai

PROGNOSE: -5,0

zuvor: +10,8

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.998,00 +0,2%

E-Mini-Future S&P-500 4.143,75 +0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 13.409,00 +0,1%

Nikkei-225 29.576,68 +0,6%

Schanghai-Composite 3.257,56 -0,5%

Hang-Seng-Index 19.738,35 +0,6%

+/- Ticks

Bund -Future 135,87 -18

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.913,82 +0,5%

DAX-Future 15.965,00 +0,4%

XDAX 15.911,57 +0,5%

MDAX 27.335,32 +0,3%

TecDAX 3.230,16 +0,3%

EuroStoxx50 4.317,88 +0,2%

Stoxx50 4.040,71 +0,5%

Dow-Jones 33.300,62 -0,0%

S&P-500-Index 4.124,08 -0,2%

Nasdaq-Comp. 12.284,74 -0,4%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 136,05 -55

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick:

An den europäischen Aktienmärkten ist auch zu Beginn der neuen Woche noch kein Ende der Seitwärtsspannen in Sicht. Der DAX wird eng am Schlussstand vom Freitag von 15.914 Punkten erwartet. Weder von den Auslandsbörsen noch vom Umfeld kommen nennenswerte Impulse: Die asiatischen Börsen notieren uneinheitlich, und sowohl der Euro als auch die längeren Renditen weisen nun ebenfalls zur Seite. Etwas gestützt wird die Stimmung von den wieder fallenden Ölpreisen. Außerdem können sich die Kryptowährungen nach dem jüngsten Rücksetzer erholen, ein Zeichen, dass die Anleger nach wie vor nicht risikoavers eingestellt sind. Impulse könnten von den deutschen Großhandelspreisen ausgehen sowie von der Industrieproduktion der Eurozone. Am Nachmittag wird der Empire State Manufacturing Index veröffentlicht. Auf der Unternehmensseite legen unter anderem AXA und Siemens Energy ihre Zahlen auf den Tisch.

Rückblick: Etwas fester - Übergeordnet ging man im Handel trotz der leichten Aufschläge von einer Fortsetzung der Seitwärtsbewegung aus. Solange über den Börsen das Damoklesschwert einer nicht gelösten Frage zur US-Schuldenobergrenze schwebe, dürfte sich daran auch nichts ändern, hieß es. Scor schossen um 9,4 Prozent empor. Der Versicherer hatte die Analystenerwartungen massiv überboten, wie es von der Citigroup hieß. Leicht positiv wurden auch die Geschäftszahlen der Societe Generale (+1,2%) gewertet. Überraschend sei der kräftige Anstieg der Profitabilität, hieß es. Richemont notierten mit Aufschlägen von 3,5 Prozent nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen. Der Umsatz war laut Bernstein 2 Prozent höher als prognostiziert, das EBIT sogar 5 Prozent besser. Insbesondere Jewellery Mansion habe positiv überrascht.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Von den Umbauten in den MSCI-Indizes profitierten Wacker Chemie (+1,1%) und Talanx (+4,5%). Unter dem Strich positiv kamen die Geschäftszahlen der Allianz (+0,2%) an. Operativ sei es deutlich besser gelaufen als erwartet, nur einige steuerabhängige Kennziffern schienen wegen einer höheren Steuerquote etwas unter noch höheren Erwartungen zu liegen, so Stimmen. Als "wie erwartet schwächer" wurden Zahlenausweis und Ausblick von Vitesco (-2,1%) kommentiert. Nordex legten um 5,5 Prozent zu. Ein deutlicher Umsatzanstieg bei gleichzeitiger Verlustausweitung belastete zunächst. Doch die Aussichten könnten sich aufhellen, hieß es. Überrascht von guten Quartalszahlen bei Metro (+1,2%) zeigten sich zudem Marktteilnehmer.

XETRA-NACHBÖRSE

Nagarro gerieten unter Druck, nachdem das Unternehmen am frühen Abend seine Umsatzprognose für 2023 gesenkt hatte. Die Titel wurden am Abend fast 8 Prozent schwächer getaxt.

Basler zeigten sich 4,2 Prozent schwächer. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass es am Tag zuvor ein Paket von 394.000 eigenen Aktien "Over the Counter" (OTC) zu einem Kurs von 20,40 Euro je Aktie unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre verkauft habe.

USA - AKTIEN

Etwas leichter - Hinweise auf ein sich eintrübendes Konsumklima haben die US-Börsen am Freitag belastet. Der von der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA ist zur Monatsmitte überraschend deutlich gefallen. Da der private Konsum für etwa zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung steht, nährte dies Befürchtungen einer Rezession gegen Ende des Jahres, auch wenn der wirtschaftliche Abschwung für ein Ende der Zinserhöhungen spricht. Zumindest für eine Pause im Zinserhöhungszyklus sprachen die Importpreise, die auf Jahressicht gesunken waren. Neben Rezessionssorgen dämpfte der ungelöste Streit um die Schuldenobergrenze die Stimmung. Die A-Aktien der News Corp zogen um 8,5 Prozent an. Der Medienkonzern schnitt in seinem dritten Geschäftsquartal trotz eines Umsatzrückgangs besser ab als erwartet. Tesla verloren 2,4 Prozent, belastet von einer Rückrufaktion in China. Die Entscheidung von Tesla-Chef Elon Musk , den Posten als Twitter-CEO an die Werbemanagerin Linda Yaccarino abzutreten, stützte nicht.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,99 +7,9 3,91 -42,9

5 Jahre 3,45 +8,6 3,36 -55,4

7 Jahre 3,46 +9,2 3,36 -51,3

10 Jahre 3,47 +8,1 3,39 -41,2

30 Jahre 3,78 +4,1 3,74 -18,7

Nach dem Anstieg der Rentennotierungen am Vortag kamen diese zum Wochenschluss zurück, die Renditen stiegen im Gegenzug. Fed-Gouverneurin Michelle Bowman zeigte sich nicht zuversichtlich, dass die Zentralbank genügend Fortschritte bei der Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit und der Inflation macht. Sie hält weitere Straffungen für wahrscheinlich.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:32 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0867 +0,1% 1,0855 1,0861 +1,5%

EUR/JPY 147,95 +0,4% 147,33 147,02 +5,4%

EUR/CHF 0,9750 +0,0% 1,1135 0,9741 -1,5%

EUR/GBP 0,8716 -0,0% 0,8719 0,8711 -1,5%

USD/JPY 136,15 +0,3% 135,72 135,39 +3,8%

GBP/USD 1,2468 +0,1% 1,2452 1,2467 +3,1%

USD/CNH 6,9674 -0,1% 6,9709 6,9723 +0,6%

Bitcoin

BTC/USD 27.271,77 +1,3% 26.916,73 26.345,81 +64,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

