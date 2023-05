Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: Nach der Pause zu Christi Himmelfahrt ruht der Aktienhandel in Dänemark auch am Freitag.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die deutschen Steuereinnahmen haben im April ihren Abwärtstrend verstärkt und sind um 4,6 Prozent gesunken. Das gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. "Dazu trugen in beträchtlichem Ausmaß die steuerlichen Entlastungsmaßnahmen bei", erklärte das Ministerium. Die Entlastungen zeigten sich demnach insbesondere in der Entwicklung des Lohnsteueraufkommens, das trotz der grundsätzlich stabilen Entwicklung am Arbeitsmarkt um 1,8 Prozent rückläufig gewesen sei.

Insbesondere verringerten sich laut dem Ministerium die Einnahmen aus den Gemeinschaftssteuern um rund 5 Prozent. Im "beträchtlichen Ausmaß" hätten hierzu die steuerlichen Entlastungen beigetragen. Die Einnahmen aus den Bundessteuern stiegen um knapp 1 Prozent aufgrund höherer Einnahmen vor allem aus der Energiesteuer und der Versicherungssteuer. Ein seit dem zweiten Halbjahr 2022 andauernder Einnahmerückgang bei den Ländersteuern habe sich auch im Berichtsmonat mit einem Minus von rund 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat fortgesetzt. Vor allem sei dies auf einen Rückgang des Aufkommens aus der Grunderwerbssteuer um 33,9 Prozent zurückzuführen.

Der Bund verbuchte im April insgesamt 0,9 Prozent weniger an Steuereinnahmen und erreichte ein Aufkommen von 22,6 Milliarden Euro. Die Länder nahmen mit 24,8 Milliarden Euro um 6,6 Prozent weniger an Steuern ein. Insgesamt belief sich das Steueraufkommen im April auf rund 54,0 Milliarden Euro. Bereits im März waren die Steuereinnahmen um 1,5 Prozent und im Februar um 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurückgegangen, nachdem sie im Januar noch um 0,8 Prozent gestiegen waren. In den ersten vier Monaten des Jahres nahmen die Steuereinnahmen insgesamt um 2,3 Prozent auf 253,7 Milliarden Euro ab. Während der Bund von Januar bis April einen Zuwachs von 0,6 Prozent verbuchte, nahmen die Länder um 4,2 Prozent weniger an Steuern ein.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Keine wichtigen Termine angekündigt

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe März

Erzeugerpreise April

PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+4,4% gg Vj

zuvor: -1,4% rev. (vorl.: -2,6%) gg Vm

+6,7% rev. (vorl.: +7,5%) gg Vj

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 16.270,00 +0,2%

E-Mini-Future S&P-500 4.217,75 +0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 13.922,75 +0,2%

Nikkei-225 30.811,91 +0,8%

Schanghai-Composite 3.301,59 +0,1%

Hang-Seng-Index 19.538,60 -1,0%

+/- Ticks

Bund -Future 133,97 +10

Donnerstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 16.163,36 +1,3%

DAX-Future 16.240,00 +1,0%

XDAX 16.198,68 +1,1%

MDAX 27.616,47 +0,8%

TecDAX 3.263,39 +1,5%

EuroStoxx50 4.367,45 +1,0%

Stoxx50 4.052,41 +0,5%

Dow-Jones 33.535,91 +0,3%

S&P-500-Index 4.198,05 +0,9%

Nasdaq-Comp. 12.688,84 +1,5%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 133,87 -142

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit weiter steigenden Kursen rechnen Marktteilnehmer zum Wochenausklang. Nachdem sich die Seitwärtsspanne der vergangenen Wochen nun nach oben aufgelöst hat, ist das Allzeithoch bei knapp 16.300 Punkten das nächste Ziel. Ob der DAX nachhaltig auf neue Allzeithochs ausbricht oder der Anstieg in eine weitere Konsolidierungsschleife mündet, ist noch nicht absehbar. Gestützt wird die Stimmung von den günstigen Vorlagen der Wall Street, genährt dort von der Hoffnung auf eine schnelle Anhebung der Schuldenobergrenze im Staatshaushalt. Im Blick stehen zunächst die deutschen Erzeugerpreise Dann rückt der kleine Terminbörsenverfall ins Zentrum der Überlegungen. Nachdem die größeren offenen Positionen auf der 15.900er Basis zuletzt förmlich überrannt worden sind, sollte er trendverlängernd wirken. Das gilt vermutlich nicht nur für den Verfall der DAX-Optionen am Mittag, sondern auch für den der Aktienoptionen zum Börsenschluss.

Rückblick: Fest - Die Stimmung wurde gestützt von der Hoffnung auf ein baldiges Ende im Streit um die Schuldenobergrenze der USA. Damit würde ein drohender Zahlungsausfall vermieden, der zuletzt für Vorsicht und Zurückhalten an den Börsen weltweit gesorgt hatte, weil er das Zeug hätte, die US-Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen. Am Anleihemarkt ging es mit den Renditen erneut kräftig nach oben vor dem Hintergrund zuletzt wieder falkenhafter klingender Kommentare aus Kreisen der US-Notenbank. Burberry verbilligten sich um 5,2 Prozent. Zwar profitierte das Unternehmen zuletzt wie auch andere Luxusgüterhersteller von der anziehenden Nachfrage aus China nach dem Ende der Lockdowns, laut Analysten lag das Burberry-Wachstum allerdings hinter dem der meisten Wettbewerber. Die Zahlen von BT (-5,0%) kamen nicht gut an. Der Umsatz fiel gegenüber dem Vorjahr leicht, der Vorsteuergewinn dagegen mit 12 Prozent deutlich. Bei Aston Martin (+12,5%) beflügelte die Nachricht, dass Geely rund 234 Millionen Pfund investieren wird, um drittgrößter Aktionär zu werden.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Der DAX erreichte im Tageshoch 16.230 Punkte und war damit in Tuchfühlung mit dem Allzeithoch bei 16.290 aus dem November 2021. CTS Eventim gewannen nach dem Quartalsausweis 5 Prozent. Bei dem Ticketing- und Veranstaltungskonzern hat der Umsatz zwar trotz einer massiven Steigerung um 163 Prozent die Markterwartung leicht verfehlt, das operative Ergebnis ist aber 15 Prozent über Erwarten ausgefallen. Für das VW-Papier ging es um 3,2 Prozent nach oben. Der Automobilkonzern strebt in der Kernmarke durch mehr Effizienz und Synergien eine nachhaltige Umsatzrendite von 6,5 Prozent an. Dies wäre mehr als eine Verdopplung gegenüber dem im ersten Quartal erreichten Wert.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit den Kursen deutscher Aktien ging es in der Breite leicht nach oben gegangen, gemessen am 0,2 Prozent höheren XDAX. Hintergrund waren die am Abend weiter zulegenden Börsen. Ausreißer bei Einzelwerten gab es mangels neuer Nachrichten nicht.

USA - AKTIEN

Fest - Treiber war weiter die Hoffnung auf eine rechtzeitige Beilegung des Streits um die US-Schuldenobergrenze, bevor es zu einer Zahlungsunfähigkeit kommt. Konjunkturseitig fiel die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe etwas stärker als erwartet, zugleich hellte sich die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia im Mai deutlicher auf als erwartet. Das drängte Rezessionssorgen in den Hintergrund. Die Nasdaq-Indizes mit vielen Wachstumswerten schnitten erneut am besten ab und erreichten Neunmonathochs. Cisco stiegen um 1,2 Prozent. Der Netzwerkausrüster hatte überraschend starke Zahlen vorgelegt und die Gewinnprognose erhöht, während der Auftragseingang etwas enttäuschte. Take-Two Interactive machten einen Sprung um 11,7 Prozent. Der Anbieter von Videospielen hatte durchwachsene Zahlen vorgelegt, kündigte aber im Ausblick für das nächste Jahr bahnbrechende neue Titel an. Walmart (+1,3%) übertraf die Erwartungen für das erste Quartal und hob die Jahresgewinnprognose an. Micron (+4,1%) will die Halbleiterproduktion der nächsten Generation nach Japan verlagern und erhält dafür laut einem Bloomberg-Bericht finanzielle Hilfe Japans über 1,5 Milliarden Dollar. Netflix (+9,2%) meldete für sein werbeunterstütztes Streamingangebot 5 Millionen aktive monatliche Nutzer - sechs Monate nach dem Start des verbilligten Angebots.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,26 +9,8 4,16 -15,8

5 Jahre 3,69 +9,8 3,59 -31,4

7 Jahre 3,67 +9,3 3,57 -30,3

10 Jahre 3,65 +8,0 3,57 -23,3

30 Jahre 3,91 +5,1 3,85 -6,5

Der Aufwärtstrend der Renditen setzte sich beschleunigt fort vor dem Hintergrund falkenhafter Kommentare aus Kreisen der US-Notenbank. Laurie Logan, Präsidentin der Fed in Dallas, sagte am Berichtstag, dass sie in den jüngsten Konjunkturdaten noch keinen Grund für eine Pause bei den Zinserhöhungen sehe. Laut dem FedWatch-Tool liegt aktuell die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Juni bei 35 Prozent, verglichen mit 11 Prozent vor einer Woche. Dabei dürfte auch der offenbar weiter robuste US-Arbeitsmarkt eine Rolle spielen, wie auch günstige Konjunkturdaten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:35 % YTD

EUR/USD 1,0764 -0,1% 1,0771 1,0771 +0,6%

EUR/JPY 149,01 -0,2% 149,37 149,22 +6,2%

EUR/CHF 0,9741 -0,1% 1,1046 0,9749 -1,6%

EUR/GBP 0,8682 -0,0% 0,8682 0,8679 -1,9%

USD/JPY 138,44 -0,2% 138,68 138,54 +5,6%

GBP/USD 1,2398 -0,1% 1,2405 1,2411 +2,5%

USD/CNH 7,0618 +0,1% 7,0533 7,0539 +1,9%

Bitcoin

BTC/USD 26.843,07 -0,3% 26.925,10 27.117,64 +61,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

