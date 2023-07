===

Die Deutsche Bank hat im zweiten Quartal unter Restrukturierungskosten, einer höheren Risikovorsorge und dem schwachen Marktumfeld gelitten. Das Ergebnis sank allerdings nicht so deutlich wie von Analysten erwartet.

Der Vorsteuergewinn ging um 9 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro zurück. Analysten hatten in einem von der Bank selbst veröffentlichten Konsens mit 1,12 Milliarden gerechnet. Der den Anteilseignern zuzurechnende Gewinn brach um über ein Viertel auf 763 Millionen Euro ein.

Belastet wurde das Ergebnis unter anderem von der höheren Risikovorsorge. So legte die Bank 401 Millionen Euro für ausfallgefährdete Kredite beiseite nach 233 Millionen im Vorjahr. Die Analystenprognose hatte auf 344 Millionen Euro gelautet. Zudem fielen nicht-operative Kosten für Rechtsstreitigkeiten und Abfindungen an.

Die Erträge legten dank der steigenden Zinsen um 11 Prozent auf 7,4 Milliarden Euro zu. Den deutlich höheren Erträgen in der Unternehmens- und der Privatkundenbank stand ein Rückgang in der Division Investmentbank gegenüber. Insbesondere im Geschäft mit festverzinslichen Produkten machte sich die Marktflaute bemerkbar, wohingegen die Einnahmen im Emissions- und Beratungsgeschäft wieder zulegten.

Die Eigenkapitalrendite, die Konzernchef Christian Sewing bis 2025 auf über 10 Prozent hieven will, lag bei 5,4 Prozent.

Ein Verleich der Eckdaten mit den Prognosen:

. BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q23 ggVj 2Q23 ggVj 2Q22

Erträge 7.409 +11% 7.062 +6% 6.650

- Investmentbank 2.361 -11% 2.210 -16% 2.646

- FIC Sales & Trading 2.146 -10% 1.948 -18% 2.385

Aufwand-Ertrag-Relation 75,6 -- 78,4 -- 73,2

Kosten bereinigt 4.947 +4% 4.880 +2% 4.768

Risikovorsorge 401 +72% 344 +48% 233

Eigenkapitalrendite (RoTE) 5,4 -- 4,0 -- 7,9

Ergebnis vor Steuern 1.405 -9% 1.188 -23% 1.547

Ergebnis nach Steuern 940 -22% 744 -39% 1.211

Ergebnis nach Steuern/Dritten 763 -27% 713 -32% 1.046

Ergebnis je Aktie verwässert 0,19 -42% 0,27 -18% 0,33

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

AIRBUS (17:45 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22

Umsatz 15.867 +24% 20 12.810

EBIT bereinigt 1.725 +25% 20 1.382

EBIT 1.666 +45% 20 1.150

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.201 +76% 20 682

Ergebnis je Aktie 1,54 +77% 20 0,87

Free Cashflow* 1.785 +2% 20 1.742

* vor M&A und Kundenfinanzierungen

MTU AERO ENGINES (8:00 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22

Umsatz 1.527 +18% 20 1.289

EBIT bereinigt 194 +22% 20 159

EBIT-Marge bereinigt 12,7 -- -- 12,3

Ergebnis nach Steuern bereinigt 144 +26% 20 114

Ergebnis je Aktie bereinigt 2,63 +23% 20 2,14

Free Cashflow 45 +36% 20 33

PORSCHE AG (8:00 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Rendite in Prozent):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22

Umsatz 10.699 +8% 5 9.879

Operatives Ergebnis 1.941 -4% 5 2.013

Operative Umsatzrendite 18,1 20,4

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.381 -7% 3 1.492

Ergebnis je Vorzugsaktie 1,50 -9% 2 1,64

PUMA (8:00 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22

Umsatz 2.055 +3% 11 2.002

EBIT 110 -25% 10 146

EBIT-Marge 5,3 -- -- 7,3

Ergebnis nach Steuern/Dritten 56 -33% 6 84

Ergebnis je Aktie 0,37 -34% 4 0,56

TELEFONICA DEUTSCHLAND (7:30 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22

Umsatz 2.081 +4% 16 2.003

OIBDA bereinigt* 648 +3% 16 629

OIBDA-Marge bereinigt* 31,1 -- 16 31,4

Ergebnis nach Steuern 55 +34% 16 41

Ergebnis je Aktie k.A. -- -- 0,01

-* um Sondereffekte

Weitere Termine:

06:45 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 2Q

06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 2Q

06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 2Q

07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 2Q (10:00 Analystenkonferenz)

07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1H

07:15 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Ergebnis 1H

07:30 FR/Danone SA, Ergebnis 1H

07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1H

08:00 DE/Traton SE, Ergebnis 1H (10:00 PK)

08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Ergebnis 1H

08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Ergebnis 1H

08:00 NL/Stellantis NV, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz)

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1H

08:15 GB/Rio Tinto plc, Ergebnis 1H

09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1Q

09:30 GB/ Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 1H

10:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, HV

12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 2Q

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zu Ergebnis 2Q

16:00 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q

17:40 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Ergebnis 1H

17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 1H

17:50 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1H

18:05 FR/Saint-Gobain SA, Ergebnis 1H

22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 2Q

22:10 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Symrise AG, Ende der Andienungsfrist für Aktien von Swedencare

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

07:30 Ifo-Exporterwartungen Juli

- FR

08:45 Verbrauchervertrauen Juli

PROGNOSE: 86

zuvor: 85

- EU

10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juni

Geldmenge M3

PROGNOSE: +1,0% gg Vj

zuvor: +1,4% gg Vj

- US

16:00 Neubauverkäufe Juni

PROGNOSE: -5,0% gg Vm

zuvor: +12,2% gg Vm

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA)

20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 5,25% bis 5,50%

zuvor: 5,00% bis 5,25%

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 16.327,00 +0,0%

E-Mini-Future S&P-500 4.596,75 +0,0%

E-Mini-Future Nsdq-100 15.657,00 -0,1%

Nikkei-225 32.644,27 -0,1%

Schanghai-Composite 3.220,23 -0,3%

Hang-Seng-Index 19.280,21 -0,8%

+/- Ticks

Bund -Future 133,54 -7

Dienstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 16.211,59 +0,1%

DAX-Future 16.320,00 +0,3%

XDAX 16.231,67 +0,3%

MDAX 28.297,17 +0,3%

TecDAX 3.261,55 +0,9%

EuroStoxx50 4.391,30 +0,2%

Stoxx50 4.009,71 +0,4%

Dow-Jones 35.438,07 +0,1%

S&P-500-Index 4.567,46 +0,3%

Nasdaq-Comp. 14.144,56 +0,6%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 133,61 +9

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

AUSBLICK: Mit einem ruhigen Handelstag bei Europas Indizes rechnen Händler auch am Mittwoch. Vor der Bekanntgabe der Fed-Zinsentscheidung und ihres Ausblicks am Abend dürften sich Anleger bedeckt halten. Der DAX wird am Morgen auf Vortagsniveau über 16.200 gesehen. Zudem steht auch noch die EZB am Donnerstagmittag an. Umso stärker dürfte bis dahin auf die vielen Einzelunternehmen mit ihren Quartalszahlen geblickt werden. Bei größeren Abweichungen von den Konsensschätzungen dürfte es wieder zu kräftigen Kursausschlägen in die eine oder andere Richtung geben. Aus dem DAX haben am Vorabend bereits RWE und Deutsche Börse gute Zahlen vermeldet, am Morgen wird nun besonders auf Deutsche Bank und MTU geblickt. Nachrichten gibt es besonders aus Europa, wo über 20 Schwergewichte aus allen Branchen berichten. Darunter Stellantis, Danone, LVMH, Unicredit und viele andere. Sehr viele Zahlen kamen bereits aus dem Tech-Sektor rund um den Globus. Einheitliche Vorlagen für Europas Branchenwerte machen Händler bislang jedoch noch nicht aus.

