Die US-Notenbank hat den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte erhöht. Bei seiner Pressekonferenz gab Fed-Chef Jerome Powell keine neuen Hinweise über künftige Zinsschritte. Der Leitzins stieg auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Das ist der höchste Stand seit Januar 2001. Ökonomen und Börsianer hatten mit diesem Beschluss gerechnet. Der Beschluss des Federal Open Market Committee (FOMC) fiel einstimmig. Das Wirtschaftswachstum war in den jüngsten Monaten zu stabil, als dass Powell bei seiner Pressekonferenz signalisieren konnte, dass die aktuelle Zinserhöhung der letzte Zinsschritt im aktuellen Straffungszyklus gewesen ist. Andererseits könnte die bisherige Abschwächung der Inflation es den Vertretern der Zentralbank erschweren, jegliche Pläne für eine weitere Zinserhöhung zu beerdigen. "Wir haben viel erreicht, und die volle Wirkung unserer Straffung muss sich erst noch zeigen", sagte Powell bei seiner Pressekonferenz. "Künftige Zinsschritte hängen von den ökonomischen Daten und Entwicklungen ab." Die Entscheidungen würden von Treffen zu Treffen gefällt. Es gebe auch keinen Beschluss zu Zinserhöhungen bei jeder zweiten Sitzung. "Eine Zinserhöhung im September ist möglich, aber keine Erhöhung ist auch möglich", sagte Powell. Im aktuellen Umfeld sollte das Federal Open Market Committee (FOMC) nicht viel Forward Guidance geben, erklärte Powell. Die Kerninflation sei immer noch "ziemlich hoch" und die Zinsen müssten für "einige Zeit" hoch bleiben. Der Arbeitsmarkt bleibe sehr angespannt. Powell sagte jedoch, die langfristigen Inflationserwartungen blieben "gut verankert".

Es wird vielleicht nicht die letzte Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) im aktuellen Zyklus sein, aber wohl die letzte mit Ansage. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen rechnen einhellig mit einer Anhebung des Einlagensatzes um 25 Basispunkte auf 3,75 Prozent, nachdem EZB-Präsidentin Christine Lagarde einen solchen Schritt im Juni angekündigt hatte. Weniger Einigkeit herrscht in der Frage, ob und wie stark die EZB ihre Zinsen weiter anheben wird.

VOLKSWAGEN (7:30 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Rendite in Prozent):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22

Umsatz* 79.376 +14% 7 69.543

Operatives Ergebnis 5.963 +32% 9 4.505

Operatives Ergebnis** 6.104 +29% 2 4.735

Operative Umsatzrendite** 7,7 -- -- 6,8

Ergebnis vor Steuern 5.550 +8% 2 5.140

Ergebnis nach Steuern/Dritten 4.217 +13% 3 3.741

Ergebnis je Vorzugsaktie 7,66 +3% 3 7,46

-** vor Sondereinflüssen

AIXTRON (7:30 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22

Umsatz 134 +30% 3 103

EBIT 30 +75% 3 17,2

Ergebnis je Aktie 0,24 +50% 3 0,16

BEFESA (7:30 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22

Umsatz 296 -5% 3 311

EBITDA bereinigt 49 -14% 3 57

Weitere Termine:

07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 1H

07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1H

07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 2Q

07:30 AT/Andritz AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1H

07:30 FR/Electricite de France SA (EDF), Ergebnis 1H

07:30 FR/Faurecia SA, Ergebnis 1H

07:30 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Ergebnis 1H

07:35 FR/Forvia, Ergebnis 1H

08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1H

08:00 GB/Anglo American plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1H (10:30 PK)

08:00 GB/BT Group plc, Zwischenbericht 1Q

08:00 GB/Relx plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 2Q

08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 2Q

08:00 DE/Wintershall Dea AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK)

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 2Q

08:00 KR/LG Electronics Inc, Ergebnis 2Q

08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 1H

08:20 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1H

10:00 DE/Vantage Towers AG, HV

10:20 DE/PSI Software AG, ausführliches Ergebnis 1H

11:00 DE/Deutsche Bahn AG, Halbjahres-PK

12:00 DE/Linde plc, Ergebnis 2Q (15:00 Analystenkonferenz)

12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 2Q

13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 2Q

13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 2Q

14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 2Q

17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1H

17:45 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 2Q

18:00 FR/L'Oreal SA, Ergebnis 1H

18:00 FR/Vivendi SE, Ergebnis 1H

22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q

22:04 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 2Q

22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q

- DE

08:00 GfK-Konsumklimaindikator August

PROGNOSE: -24,4 Punkte

zuvor: -25,4 Punkte

- EU

14:15 EZB, Ergebnis der Ratssitzung

Hauptrefinanzierungssatz

PROGNOSE: 4,25%

zuvor: 4,00%

Einlagensatz

PROGNOSE: 3,75%

zuvor: 3,50%

- US

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni

PROGNOSE: +1,5% gg Vm

zuvor: +1,8% gg Vm

14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

annualisiert

PROGNOSE: +2,0% gg Vq

1. Quartal: +2,0% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +3,2% gg Vq

1. Quartal: +4,1% gg Vq

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 235.000

zuvor: 228.000

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 16.276,00 +0,3%

E-Mini-Future S&P-500 4.610,25 +0,3%

E-Mini-Future Nsdq-100 15.719,75 +0,7%

Nikkei-225 32.802,06 +0,4%

Schanghai-Composite 3.237,13 +0,4%

Hang-Seng-Index 19.626,11 +1,3%

+/- Ticks

Bund -Future 133,32 +11

Mittwoch:

INDEX Schluss +/-

DAX 16.131,46 -0,5%

DAX-Future 16.225,00 -0,6%

XDAX 16.137,71 -0,6%

MDAX 28.275,17 -0,1%

TecDAX 3.234,15 -0,8%

EuroStoxx50 4.346,15 -1,0%

Stoxx50 3.973,55 -0,9%

Dow-Jones 35.520,12 +0,2%

S&P-500-Index 4.566,75 -0,0%

Nasdaq-Comp. 14.127,28 -0,1%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 133,21 -40

EUROPA

Ausblick: Mit einem leicht positiven Start in den Handelstag rechnen Händler am Donnerstag. Der DAX wird über Vortagsniveau um 16.150 Punkte erwartet. Die Börsen dürften zunächst einige Zeit benötigen, um die Zinserhöhung der US-Notenbank zu besprechen. Dazu müsse auch noch auf die EZB am frühen Nachmittag gewartet werden. "Erst dann sind beide Seiten der Gleichung bekannt", sagt ein Händler. Die Anleihen- und Devisenmärkte sind stark von den Zinsdifferenzen zwischen den Anlageräumen Dollar und Euro geprägt. Da es einige Unsicherheit über den weiteren Kurs der EZB gibt, ist das Überraschungpotenzial in ihren Aussagen höher als bei der US-Notenbank. Dazu hat sich der Markt mit einer Flut von Quartalszahlen herumzuschlagen. Und am Nachmittag stehen mit dem neuen US-BIP zum ersten Quartal noch Konjunkturdaten an, die an normalen Handelstagen schon für sich alleine große Aufmerksamkeit auf sich ziehen würden. Dazu werden noch der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter im Juni und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht.

Rückblick: Leichter - Die Aktienmärkte koppelten sich weiter von der Wall Street ab, die zuletzt auf Jahreshochs geklettert war. Mit jüngst eher schwachen Konjunkturdaten aus der Eurozone sowie vor Bekanntgabe der Fed-Zinsentscheidung am Abend hielten sich Anleger in Europa dagegen zurück. Für den Euro-Stoxx-50 ging deutlicher talwärts, es belastete der Sektor der nichtzyklischen Konsumwerte, zu denen auch die Aktien der Luxusgüterhersteller gehören. Der Subindex gab 1,8 Prozent nach, nachdem das Schwergewicht LVMH die hohen Erwartungen nicht erfüllt hatte. Die Titel verloren 5,1 Prozent. Umsatz und Gewinn stiegen weiter kräftig. Dies sei aber erwartet worden, der Konsens sei nicht mehr geschlagen worden, hieß es von Bernstein. Citigroup bemängelte die Abschwächung des Gewinn-Momentums. Eine Hausse von gut 21 Prozent legten Rolls-Royce nach einem starken Halbjahresbericht hin. Unicredit legten um 0,3 Prozent zu und honorierten damit die starken Quartalszahlen.

DAX/MDAX/TECDAX

