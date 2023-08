Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Wegen der aggressiven Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank wurde erwartet, dass sich die Schaffung von Arbeitsplätzen abschwächen würde. Das ist bisher aber nur sehr eingeschränkt passiert. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen rechnen für Juli mit 200.000 (Juni: 209.000) zusätzlichen Stellen. Die Arbeitslosenquote soll der Prognose zufolge auf dem sehr niedrigen Stand von 3,6 Prozent verharren. Bei den Stundenlöhnen erwarten Ökonomen ein monatliches Plus von 0,3 (0,4) Prozent und eine jährliche Steigerung von 4,2 (4,4) Prozent. Sollte sich das Stellenwachstum auf eine nachhaltigere Dynamik abzukühlen, würde dies der US-Notenbank helfen, eine weiche Landung der US-Wirtschaft zu bewerkstelligen. Die US-Wirtschaft leidet unter hohen Zinsen, hoher Inflation und der Sorge um eine mögliche Rezession, die aus den aggressiven Bemühungen der Fed zur Eindämmung des Preisanstiegs erwächst. Die HSBC-Ökonomen rechnen mit einem Zuwachs um 240.000 Stellen und einer Arbeitslosenquote von 3,6 Prozent. Insgesamt seien ein solides Beschäftigungswachstum und eine niedrige Entlassungsrate Anzeichen dafür, dass die Unternehmen weiterhin eine starke Nachfrage nach Arbeitskräften haben. Wie im jüngsten geldpolitischen Bericht der US-Notenbank festgestellt wurde, habe sich zudem das Arbeitskräfteangebot im vergangenen Jahr durch ein schnelleres Bevölkerungswachstum erhöht.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Die Commerzbank hat im zweiten Quartal von den höheren Zinsen profitiert. Sie steigerte Gewinn und Erträge stärker als erwartet. Für das Gesamtjahr wird die Bank bei Zinseinnahmen und der Risikovorsorge optimistischer, rechnet aber mit leicht höheren Kosten. Die Gewinnprognose hat Bestand. Im laufenden Jahr rechnet die Bank nun mit einem Zinsüberschuss von mindestens 7,8 Millionen Euro. Bisher war sie von 7 Milliarden Euro ausgegangen. Die Risikovorsorge soll nun bei unter 800 Millionen Euro statt bei unter 900 Millionen Euro liegen. Die Kosten werden wegen einer etwas höheren variablen Vergütung im Zuge der besseren Geschäftsentwicklung bei 6,4 statt 6,3 Milliarden Euro gesehen. Für den Konzerngewinn gilt weiterhin, dass er im Vergleich zum Vorjahreswert von 1,44 Milliarden Euro "deutlich" steigen soll. Die Commerzbank will zudem weitere Aktien zurückkaufen. Wie die Bank mitteilte, will sie die Zustimmung für ein weiteres Aktienrückkaufprogramm bei der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Finanzagentur beantragen. Ein vorheriges Programm über 122 Millionen Euro hatte die Bank im Juni abgeschlossen. Das Management hat zuletzt signalisiert, dass es einen größeren Spielraum sieht, um Kapital an die Aktionäre auszuschütten. Für das zweite Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q23 ggVj 2Q23 ggVj 2Q22

Erträge vor Risikoergebnis 2.629 +9% 2.549 +5% 2.420

Zinsüberschuss 2.130 +44% 2.005 +36% 1.478

Provisionsüberschuss 841 -6% 809 -10% 894

Risikovorsorge 208 +96% 210 +98% 106

Verwaltungsaufwand 1.481 +4% 1.436 +1% 1.423

Operatives Ergebnis 888 +19% 828 +11% 746

Ergebnis vor Steuern 885 +23% 825 +14% 721

Ergebnis nach Steuern/Dritten 565 +20% 538 +14% 470

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1H

07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 2Q (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK)

07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK)

07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 1H (07:30 PK, 14:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK)

07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 2Q

07:30 DE/SNP Schneider Neureither & Partner SE, Ergebnis 1H

08:00 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1H

08:00 DE/Hawesko Holding AG, Ergebnis 1H

08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 2Q

10:00 DE/Freenet AG, Analystenkonferenz zu Ergebnis 1H

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Auftragseingang Juni

saisonbereinigt

PROGNOSE: -1,5% gg Vm

zuvor: +6,4% gg Vm

- FR

08:45 Industrieproduktion Juni

PROGNOSE: -0,3% gg Vm

zuvor: +1,2% gg Vm

- EU

11:00 Einzelhandelsumsatz Juni

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

- US

14:30 Arbeitsmarktdaten Juli

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +200.000 gg Vm

zuvor: +209.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 3,6%

zuvor: 3,6%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,2% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+4,4% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 16.001,00 -0,1%

E-Mini-Future S&P-500 4.539,50 +0,4%

E-Mini-Future Nsdq-100 15.526,75 +0,6%

Nikkei-225 32.116,99 -0,1%

Schanghai-Composite 3.295,49 +0,5%

Hang-Seng-Index 19.609,64 +1,0%

+/- Ticks

Bund -Future 131,72 -3

Donnerstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.893,38 -0,8%

DAX-Future 16.015,00 -0,3%

XDAX 15.943,70 -0,3%

MDAX 27.936,10 -0,4%

TecDAX 3.197,52 -1,2%

EuroStoxx50 4.304,63 -0,7%

Stoxx50 3.932,43 -0,8%

Dow-Jones 35.215,89 -0,2%

S&P-500-Index 4.501,89 -0,3%

Nasdaq-Comp. 13.959,72 -0,1%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 131,75 -77

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem vorsichtigen Start in den Freitag rechnen Händler an Europas Börsen. Der DAX wird leicht oberhalb der wichtigen Unterstützung bei 15.800 Punkten gesehen. Vor dem wichtigen monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag gebe es keinen Grund, in den Indizes aktiv zu werden. Der Job-Report steht nun noch stärker als sonst im Fokus, da die US-Notenbank ihre Zinsentscheidungen künftig datenabhängig treffen will. Sollten noch mehr als die erwarteten 200.000 neuen Stellen geschaffen werden, dürften die Zinssorgen deutlich steigen. Schon das über Erwarten starke US-BIP hatte den Marktteilnehmern vor Augen geführt, dass ihre Hoffnungen auf ein rasches Zins-Top verfrüht sein dürften. Auch zeigen die Kernraten der internationalen Inflationsdaten nicht den erhofften Rückgang. Die Gefahr eines Kurssabsturzes sehen Händler derzeit aber auch nicht. Schließlich hatten Apple und vor allem Amazon am Abend starke Zahlen vorgelegt. Im Blick steht zudem weiter die Berichtssaison in Europa.

Rückblick: Schwächste Sektoren waren die Technologiewerte und Versorger, während der Sektor der Öl und Gaswerte 0,8 Prozent im Plus schloss. Nachdem die jüngst schwachen Konjunkturdaten aus der Eurozone an der Börse lange übersehen worden waren, griffen sie nun. Für Gegenwind sorgte zudem der steigende Ölpreis. Aber auch für die Marktzinsen ging es weiter nach oben, die Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren rentierten bei 2,56 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwächer - Die Aktie von Infineon wurde um fast 10 Prozent nach unten durchgereicht. Der Ausblick hatte negativ überrascht. Die Analysten der Citi bemängelten, dass der Ausblick auf das vierte Quartal unter dem Konsens liege, was sowohl den Umsatz wie die Marge betreffe. Beiersdorf (+3,8%) legte Jefferies zufolge für die Verbrauchersparte erneut außergewöhnlich gute Ergebnisse vor. Die Unternehmensprognose für das Umsatzwachstum sei angehoben worden, der Ausblick für Tesa und die Marge sei unverändert. Merck KGaA legten trotz einer Prognosesenkung für das laufende Jahr um 3,2 Prozent zu. Beim Halbleitergeschäft rechnen die Analysten der Citi für das zweite Halbjahr mit einer Stabilisierung. Adidas gewannen nach endgültigen Zahlen 0,5 Prozent. Der Sportartikel-Hersteller machte leichte Fortschritte beim Abbau der Lagerbestände. Bei Zalando (+7%) stufte Baader Helvea die Ergebnisse für das zweite Quartal als uneinheitlich ein. Bei Lufthansa (-5,5%) lagen zwar die Zahlen fast alle über den Erwartungen, der freie Cashflow fiel mit 589 Millionen Euro allerdings noch nicht einmal halb so hoch wie erwartet aus.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Freenet-Aktie rückte 2,7 Prozent vor. Das Telekomunternehmen hat im ersten Halbjahr Umsatz und Gewinn gesteigert sowie die Jahresprognose bestätigt. Für Allgeier ging es minimal nach unten. Das Unternehmen hat im ersten Halbjahr trotz einer Umsatzsteigerung einen Gewinnrückgang verbucht.

USA - AKTIEN

