Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Singapur bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die wirtschaftliche Schwäche Chinas zeigt sich nun auch bei den chinesischen Verbraucherpreisen, die im Juli gefallen sind. Der Verbraucherpreisindex sank um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nachdem er im Juni stabil geblieben war. Zuletzt war der Index im Februar 2021 gefallen. Ökonomen hatten einen noch stärkeren Rückgang um 0,4 Prozent prognostiziert. Im Monatsvergleich stieg der Verbraucherpreisindex um 0,2 Prozent, im Juni hatte ein Minus von 0,2 Prozent zu Buche gestanden. Unterdessen sanken die Erzeugerpreise um 4,4 Prozent. Hier hatten die Ökonomen ein Minus von 4,1 Prozent erwartet. Im Juni hatte das Minus bei 5,4 Prozent gelegen. Auf Monatssicht sank der Erzeugerpreisindex um 0,2 Prozent nach 0,8 Prozent im Vormonat.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

HANNOVER RÜCK (7:30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22

EBIT 677 +29% 4 523

Ergebnis nach Steuern/Dritten 454 +18% 4 385

Ergebnis je Aktie 3,77 +18% 3 3,19

DELIVERY HERO (7:30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22

GMV 10.907 +1% 2 10.776

Umsatz 2.454 +6% 3 2.325

GMV = Bruttowarenwert (gross merchandise value)

JENOPTIK (7:35 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22

Auftragseingang 271 -9% 9 298

Umsatz 262 +10% 11 239

EBITDA 51 +5% 11 49

EBITDA-Marge 19,6 -- -- 20,4

EBIT 33 +3% 9 32

MORPHOSYS (22:01 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22

Umsatz 54 -9% 5 59

Operativer Gewinn -75 -- 3 -55

Konzernüberschuss -76 -- 2 -235

Erg./Aktie unverwässert -2,35 -- 4 -6,88

Weitere Termine:

07:00 DE/Synlab AG, Ergebnis 1H

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 2Q

07:05 DE/Leoni AG, Ergebnis 1H

07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 1Q

07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 2Q (10:00 Analystenkonferenz)

08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 3Q (09:00 PK)

08:00 IR/Flutter Entertainment plc, Ergebnis 1H

08:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1Q (09:00 Analystenkonferenz)

08:00 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 2Q

08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 1Q

08:30 DE/Continental AG, Ergebnis 1H (15:00 Analystenkonferenz)

15:00 NL/Qiagen NV, PK zum Ergebnis 2Q

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Delignit: 0,05 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.937,00 +0,2%

E-Mini-Future S&P-500 4.523,25 +0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 15.387,50 +0,2%

Nikkei-225 32.245,87 -0,4%

Schanghai-Composite 3.247,61 -0,4%

Hang-Seng-Index 19.164,45 -0,1%

+/- Ticks

Bund -Future 133,36% +27

Dienstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.774,93 -1,1%

DAX-Future 15.899,00 -0,9%

XDAX 15.834,89 -0,9%

MDAX 27.911,39 -0,4%

TecDAX 3.121,59 -1,3%

EuroStoxx50 4.288,85 -1,1%

Stoxx50 3.964,67 +0,4%

Dow-Jones 35.314,49 -0,4%

S&P-500-Index 4.499,38 -0,4%

Nasdaq-Comp. 13.884,32 -0,8%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 133,09% +133

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick - Nach den Abgaben des Vortages zeichnen sich zur Eröffnung in einer technischen Gegenbewegung Gewinne an den Börsen ab. Die chinesischen Verbraucherpreise sind im Juli gefallen. Die Daten deuten auf Deflationsrisiken im Reich der Mitte und unterstreichen die dortigen Wirtschaftsprobleme. Allerdings lag die Markterwartung zum Rückgang noch einen Tick höher. Auch dürften die Preisdaten neue Spekulationen über mögliche Konjunkturhilfen durch die chinesischen Behörden auslösen. Das Umfeld an den Börsen bleibt indes schwierig. Im Fokus steht der Bankensektor, nachdem Moody's am Vortag erklärt hat, man habe die Kreditwürdigkeit von zehn regionalen US-Banken gesenkt und überprüfe die Ratings von sechs größeren Banken. Händler sprechen von einem weiteren Nackenschlag für den Sektor nach der italienischen Sondersteuer.

Rückblick - Schwächer - Händler verwiesen zum einen auf sehr schwache chinesische Handelsdaten und zum anderen auf die geplante Sondersteuer für Banken in Italien. Der europäische Stoxx-Branchenindex der Banken verlor 2,8 Prozent, der FTSE-Mib in Mailand gab mehr als 2 Prozent ab. Unicredit brachen um 5,9 Prozent ein, Intesa Sanpaolo sogar um 8,7 Prozent. Die Aktien der übrigen europäischen Banken wurden gleich in Sippenhaft genommen, Commerzbank verloren 3,3 Prozent, Deutsche Bank 3,8 Prozent. Unter den Daten aus China litt Branchenindex der Rph- und Grundstoffwerte, der 1,8 Prozent verlor. Auf der Gewinnerseite standen die Pharmatitel mit einem Plus von 3,3 Prozent. Hier stiegen Novo Nordisk um mehr als 17 Prozent, Grund waren positive Nachrichten zur Abnehmspritze Wegovy bei der Vorbeugung gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwächer - Bayer drehten im Verlauf zeitweise ins Plus und behaupteten sich schließlich mit einem Minus von 0,1 Prozent knapp. Laut Aussagen aus der Analystenkonferenz kommen die Strukturen auf den Prüfstand. Gerresheimer stiegen um knapp 11 Prozent auf 114,10 Euro, nachdem Berenberg das Kursziel auf 127 Euro erhöht hatte. Daneben gewannen Eon vor ihren für Mittwoch angekündigten Quartalszahlen 1 Prozent und RWE 0,5 Prozent. Metzler hat das Kursziel für RWE erhöht. Fraport (+7,5%) hat von der anhaltenden Erholung der Passagierzahlen profitiert. Norma stiegen um 4,1 Prozent. Das Unternehmen hat von einer besseren Nachfrage der Autobranche Schub erhalten. "Die Zahlen zum zweiten Quartal sind überzeugend", so ein Marktteilnehmer zu Sixt (-0,3%). Die Aktie habe seit Jahresbeginn bereits um ein Viertel zugelegt, daher seien Gewinnmitnahmen möglich, sagten Händler.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Qiagen-Aktie stand im Fokus. Der DAX-Konzern hat die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023 gesenkt, mit den Ergebnissen für das zweite Quartal aber die Erwartungen leicht übertroffen. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 0,3 Prozent höher gestellt. Die Titel hinkten damit der Erholung am Gesamtmarkt leicht hinterher.

USA - AKTIEN

Schwächer - Negative Konjunkturdaten aus China und deutliche Abgaben im Bankensektor haben an der Wall Street auf der Stimmung gelastet. Allerdings erholten sich die Indizes im späten Handel von den Tagestiefs. Moody's hatte erklärt, man habe die Kreditwürdigkeit von zehn regionalen US-Banken gesenkt und überprüfe die Ratings von sechs größeren Banken. Dies verstärkte die Besorgnis über die Anfälligkeit des Finanzsektors, der mit dem stärksten Anstieg der Zinssätze seit März 2022 zu kämpfen hat. Für die Aktien von Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan und Citigroup ging es um bis zu 2,1 Prozent nach unten. Der Bankensektor im S&P-500 verlor 1,1 Prozent. Die UPS-Aktie fiel nach Zahlenausweis um 0,9 Prozent. Das Logistikunternehmen hatte die Umsatzerwartungen verfehlt und die Prognose gesenkt. Dagegen hatte Eli Lilly (+14,9%) die Gewinnerwartungen übertroffen und die Prognose kräftig erhöht. Under Armour gewannen 0,1 Prozent. Der Sportartikelkonzern hatte anstelle des befürchteten Verlusts einen kleinen Gewinn eingefahren und auch beim Umsatz die Erwartungen geschlagen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,75 -2,1 4,77 32,5

5 Jahre 4,11 -6,0 4,17 10,7

7 Jahre 4,07 -6,5 4,13 9,9

10 Jahre 4,02 -6,9 4,09 14,1

30 Jahre 4,20 -6,9 4,27 22,9

Die Staatsanleihen profitierten von ihrem Status als sicherer Hafen, im Gegenzug gaben die Renditen nach den jüngsten Aufschlägen kräftig nach. Die enttäuschenden Daten aus China hätten die Käufer in die US-Treasurys getrieben, hieß es.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 09, 2023 01:30 ET (05:30 GMT)