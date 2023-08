Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Auf der Sitzung der US-Notenbank (Fed) am 25. und 26. Juli haben sich die meisten Teilnehmer weiterhin besorgt über ernsthafte Inflationsrisiken gezeigt, die eine weitere Straffung der Geldpolitik erfordern könnten, wie aus dem Protokoll der Juli-Sitzung hervorgeht. Einige Teilnehmer hätten jedoch eine Beibehaltung der Zinssätze befürwortet. Dem Protokoll zufolge waren die Fed-Vertreter der Ansicht, dass die in den kommenden Monaten eintreffenden Daten Aufschluss darüber geben würden, ob die "zaghaften Anzeichen für ein Nachlassen der Inflation" sich als dauerhafter Trend erweise. Im Protokoll gab es keine neuen Hinweise über künftige Zinsschritte.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 CH/ Docmorris AG (ehemals Zur Rose Group AG), Ergebnis 1H (11:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:00 NL/Aegon NV, Ergebnis 1H

07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 1H (15:00 Analystenkonferenz)

10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1H

12:30 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

GSK: 0,14 GBP

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 240.000

zuvor: 248.000

14:30 Philadelphia-Fed-Index August

PROGNOSE: -10,0

zuvor: -13,5

16:00 Index der Frühindikatoren Juli

PROGNOSE: -0,4% gg Vm

zuvor: -0,7% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.724,00 -0,4%

E-Mini-Future S&P-500 4.420,25 +0,0%

E-Mini-Future Nsdq-100 14.931,00 -0,1%

Nikkei-225 31.623,17 -0,5%

Schanghai-Composite 3.144,79 -0,2%

Hang-Seng-Index 18.254,26 -0,4%

+/- Ticks

Bund -Future 130,58% -34

Mittwoch:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.789,45 +0,1%

DAX-Future 15.782,00 -0,1%

XDAX 15.731,35 -0,1%

MDAX 27.816,26 +0,1%

TecDAX 3.117,68 -0,2%

EuroStoxx50 4.284,27 -0,1%

Stoxx50 3.939,86 +0,0%

Dow-Jones 34.765,74 -0,5%

S&P-500-Index 4.404,33 -0,8%

Nasdaq-Comp. 13.474,63 -1,1%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 130,92% +24

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit weiter sinkenden Kursen rechnen Händler. Vor allem die Vorgaben aus den USA machen Sorgen. Dort brach die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen nach oben aus und kletterte auf ein 15-Jahreshoch. Händler sehen hinter dem US-Renditeanstieg einen Stimmungswandel, nachdem die Märkte zu lange auf ein nahendes Zinstop gesetzt hatten. "Ein Ausbruch nach fast einjähriger Seitwärtsbewegung deutet an, dass sich der Markt jetzt auf noch viel höhere Renditen einstellt", sagt ein Händler. Besonders für zinsabhängige Aktienbewertungen sei dies sehr gefährlich, vor allem die Technologieaktien könnten unter Druck geraten. Dazu gesellen sich neue Sorgen aus China: Nicht nur die Konjunktur läuft dort nicht rund, wie der dortige Nachfrageeinbruch von 29 Prozent beim PC-Hersteller Lenovo zeigt. Schlimmer wiegt die Liquiditätskrise des Vermögensverwalters Zhongzhi. China droht eine ausgewachsene Immobilien- und Finanzkrise.

Rückblick: Wenig verändert - Mit dem Höhepunkt der Urlaubssaison in vielen Ländern, dem Ende der Berichtssaison und auch fehlenden Nachrichten zeigten sich die meisten Kurse in engen Spannen. Eine Belebung könnte am Donnerstag eintreten, falls sich im mit Spannung erwarteten Fed-Protokoll am Abend besonders deutliche Kommentare von Notenbankern zur Inflation finden lassen. Zwischenzeitlich leicht negativ wirkten erneut gute US-Daten. Diese passten in das Bild zuletzt überzeugender US-Daten, welche die Spekulationen um eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank im September befeuert hatten. Bei den Verbraucherpreisen in Großbritannien sorgte für etwas Erleichterung, dass sie einen Tick unter der Erwartung blieben. Die Kernrate lag allerdings etwas darüber. Am Vortag hatte ein rekordhoher Lohnanstieg Sorgen geweckt, dass die Bank of England die Zinsen weiter erhöhen muss. Gut kamen die Ergebnisse des Versicherers und Vermögensverwalters Aviva (+0,9%) an.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Im DAX standen Bayer mit einem Minus von 1,7 Prozent unter Druck, nachdem Berenberg die Aktie auf "Hold" von zuvor "Buy" abgestuft hatte. Dagegen stiegen Dermapharm um 12,8 Prozent. Der Arzneimittelhersteller konnte im ersten Halbjahr den Umsatz um 24 Prozent und das EBITDA um 13 Prozent steigern. Entsprechend sah man sich zum Jahresende am oberen Rand der bisherigen Prognosespannen. Als "ordentlich" wurden auch die Geschäftszahlen von Grand City Properties (+1,3%) im Handel bezeichnet. Der Titel des Cannabis-Unternehmens Synbiotic haussierte um 30 Prozent. Hintergrund dürfte die Cannabis-Legalisierung durch das Bundeskabinett gewesen sein.

XETRA-NACHBÖRSE

Bei extrem hohen Umsätzen wurden Synbiotic um weitere 40 Prozent bei Lang & Schwarz hochgekauft. Die Cannabis-Legalisierung durch das Bundeskabinett stützte weiter. Ein Händler sprach zudem von der Möglichkeit, dass sich Anleger in den Sozialen Medien zum Kauf verabredet hätten.

USA - AKTIEN

Leichter - Die Wall Street ist erneut von Zinserhöhungssorgen belastet worden. Daran hatte das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank seinen Anteil. Denn eine Mehrheit der Fed-Vertreter hatte sich weiterhin besorgt über die Inflationsrisiken gezeigt. Diese könnten eine weitere Straffung der Geldpolitik erfordern, ging aus dem Protokoll hervor. Untermauert wurde diese Sicht durch erneut deutlich besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten. Intel fielen um 3,6 Prozent. Der Halbleiterkonzern hatte die milliardenschwere Übernahme von Tower Semiconductor abgesagt. Die notwendigen behördlichen Genehmigungen für die Übernahme des israelischen Chipherstellers seien nicht rechtzeitig eingegangen. Tesla hat zum zweiten Mal in weniger als einer Woche die Preise in China gesenkt. Der Kurs gab 3,2 Prozent nach. Arcelormittal erwägt offenbar, ein Angebot für U.S. Steel abzugeben. Dies wäre bereits das dritte Angebot für U.S. Steel, der Kurs legte um 1,4 Prozent zu. Der vietnamesische Elektroautohersteller Vinfast war am Vortag in New York an die Börse gegangen, wobei der Kurs um fast 70 Prozent emporgeschossen war. Vinfast wurde damit mit rund 23 Milliarden Dollar bewertet. Das erschien Anlegern nun doch übertrieben und es wurden tüchtig Gewinne eingestrichen, der Kurs brach um 18,8 Prozent ein.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,97 +0,9 4,96 54,5

5 Jahre 4,42 +4,1 4,37 41,5

7 Jahre 4,36 +4,3 4,32 38,9

10 Jahre 4,27 +4,9 4,22 38,5

30 Jahre 4,37 +4,8 4,32 39,6

Deutlich besser als erwartet ausgefallene Immobiliendaten belasteten die Rentennotierungen ebenso wie das Fed-Protokoll. Händler sprachen von neuen Zeichen der Stärke am Häusermarkt. Die Zehnjahresrendite bewegte sich auf dem höchsten Niveau seit 2008.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:12 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0866 -0,2% 1,0882 1,0908 +1,5%

EUR/JPY 159,09 -0,1% 159,18 159,05 +13,4%

EUR/CHF 0,9567 -0,1% 0,9574 0,9588 -3,3%

EUR/GBP 0,8542 -0,1% 0,8547 0,8554 -3,5%

USD/JPY 146,42 +0,1% 146,28 145,79 +11,7%

GBP/USD 1,2719 -0,1% 1,2731 1,2753 +5,2%

USD/CNH 7,3405 +0,1% 7,3361 7,3319 +6,0%

Bitcoin

BTC/USD 28.587,59 -1,1% 28.899,28 29.134,52 +72,2%

Der Dollar folgte den Renditen nach oben, der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent. Die Strategen von JP Morgan sind für den Greenback generell positiv gestimmt und glauben, dass es keine gute Idee sei, eine Schwäche der US-Währung zu erwarten.The dollar gained some ground in Asia amid higher Treasury yields, which boosted the allure of U.S. fixed-income assets and demand for the greenback.

Der US-Dollar legt am Morgen im asiatisch geprägten Handel weiter zu, der Dollar-Index steigt um weitere 0,1 Prozent. Zum Yen markiert er ein Jahreshoch, auch der freier handelbare Außen-Renminbi notiert zum Dollar auf Jahrestief. "Der Offenmarktausschuss der Fed hat nicht bestätigt, dass der Zinserhöhungszyklus im Juli geendet hat", stellen die Devisenanalysten der DBS Group fest. Die Fed habe die Tür für weitere Zinserhöhungen vielmehr offen gehalten.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,29 79,38 -0,1% -0,09 +0,6%

Brent/ICE 83,49 83,45 +0,0% +0,04 +1,0%

Die Ölpreise gerieten unter Abgabedruck (bis zu 2,2%) - belastet von der Sorge über eine schwache Nachfrage aus China. Zugleich hielt sich aber auch die Befürchtung, die US-Notenbank könnte die geldpolitischen Straffungen überdrehen und die US-Konjunktur abwürgen. Die US-Lagerbestandsdaten lieferten Argumente für Bullen und Bären: Die Rohölvorräte hatten sich in der Vorwoche verringert und dies deutlicher als erwartet. Allerdings stieg die US-Förderung und erreichte das Niveau vor der Pandemie.

