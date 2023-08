Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

In Südafrika beginnt am Dienstag ein dreitägiger Gipfel der Brics-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Hochrangige Vertreter der fünf Länder werden in Johannesburg erwartet, wo der Gipfel bis zum Donnerstag stattfindet. Die Brics-Gruppe versteht sich als Gegengewicht zu westlichen Bündnissen und versucht, ihren internationalen Einfluss zu stärken. Auf der Agenda des Gipfels steht eine mögliche künftige Erweiterung. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa wird voraussichtlich Chinas Präsident Xi Jinping, Indiens Ministerpräsident Narendra Modi und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva empfangen. Russlands Präsident Wladimir Putin wird angesichts eines Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs nicht vor Ort sein, stattdessen soll Russlands Außenminister Sergej Lawrow nach Johannesburg reisen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 2Q

10:00 DE/Flatexdegiro AG, ausführliches Ergebnis 1H

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

16:00 Verkauf bestehender Häuser Juli

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: -3,3% gg Vm

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American

Petroleum Institute (API)

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Stand +/-

DAX-Future 15.696,00 +0,0%

E-Mini-Future S&P-500 4.407,25 -0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 14.960,25 -0,2%

Nikkei-225 31.839,81 +0,9%

Schanghai-Composite 3.085,43 -0,2%

Hang-Seng-Index 17.642,28 +0,1%

+/- Ticks

Bund -Future 130,67 -3

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.603,28 +0,2%

DAX-Future 15.691,00 +0,3%

XDAX 15.648,78 +0,3%

MDAX 27.011,95 -0,5%

TecDAX 3.053,66 -0,2%

EuroStoxx50 4.224,87 +0,3%

Stoxx50 3.893,92 +0,2%

Dow-Jones 34.464,41 -0,1%

S&P-500-Index 4.399,91 +0,7%

Nasdaq-Comp. 13.497,59 +1,6%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 130,70 -68

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit leicht erholten Börsen rechnen Händler am Dienstag in Europa. Vor allem die kräftige Erholung der US-Techwerte sollte stützen. Der DAX wird rund 0,4 Prozent höher erwartet. Mit einigem Interesse wird nach Südafrika geblickt, wo der Gipfel der Bric-Staaten beginnt. Mit den Präsidenten von unter anderem China, Indien und Brasilien ist er hochkarätig besetzt. Am Nachmittag dürften diverse Aussagen von US-Notenbankern über die künftige Zinspolitik in den Blick geraten. Unter anderem sprechen Fed-Richmond-Präsident Barkin und Fed-Chicago-Präsident Goolsbee.

Rückblick: Etwas fester - Die deutschen Erzeugerpreise, die zuletzt deutlicher als erwartet gesunken sind und im Jahresvergelich büberhaupt erstmals seit November 2020, sorgten stimmungsmäßig für Unterstützung. Sie schürten die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Inflationsdrucks und damit auch der Zinserhöhungsrunden. Unter den Subindizes gewannen die Automobilwerte 1,0 Prozent. An der Spitze lagen Continental, die mit Spekulationen über eine Aufspaltung des Konzerns gesucht waren und um 6 Prozent zulegten. Laut einem Bericht plant Conti den Verkauf des milliardenschweren Autobereichs von Contitech. Um 8,8 Prozent abwärts ging es für den Kurs des britischen Hausbauers Crest Nicholson nach einer Gewinnwarnung . Taylor Wimpey fielen im Schlepptau um 4,3 und Persimmon um 3,8 Prozent. Die italienischen Bankenwerte gehörten zu den Gewinnern, weil die geplante Bankenzusatzsteuer geringer ausfallen dürfte als zunächst angenommen. Unicredit gewann 1,4 und Intesa Sanpaolo 1,2 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Adidas legten leicht zu, Händler verwiesen auf den WM-Sieg von Spaniens Fußballfrauen, die von Adidas gesponsert werden. Die Trikotverkäufe könnten damit zulegen, hieß es. Paragon machten einen Satz um über 8 Prozent. Der Automilelektronikhersteller steigerte die Umsätze weiter und reduzierte gleichzeitig die Verschuldung.

XETRA-NACHBÖRSE

Auffällige Bewegungen bei Einzelwerten gab es Marktbeobachtern zufolge nicht.

USA - AKTIEN

Freundlich - Trotz weiter steigender Marktzinsen griffen Anleger nach den Verlusten der Vortage wieder zu. Gespielt wurde diesmal die Konjunkturkarte, weil die US-Wirtschaft den stark gestiegenen Zinsen weiter zu trotzen scheint. Meta Platforms gewannen 2,4 Prozent. Die Facebook-Mutter dürfte in der laufenden Woche eine Desktop-Version ihrer App "Threads" vorstellen und verstärkt in den Konkurrenzkampf mit dem Kurznachrichtendienst X (ehamals Twitter) einsteigen. Tesla erholten sich um 7,3 Prozent vom über 11-prozentigen Vorwochenabsturz. Nvidia legten im Vorfeld der Zahlenvorlage für das zweite Quartal am Mittwoch um 8,5 Prozent zu. Napco knickten um 45,0 Prozent ein, nachdem das Unternehmen Fehler in früheren Jahresabschlüssen festgestellt hatte. Palo Alto machten einen Kurssprung um 14,8 Prozent. Der Anbieter von Sicherheitssoftware übertraf mit den Ergebnissen für das vierte Quartal die Markterwartungen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 5,01 +6,9 4,94 59,3

5 Jahre 4,47 +7,2 4,39 46,6

7 Jahre 4,43 +8,6 4,34 46,0

10 Jahre 4,34 +8,5 4,25 45,6

30 Jahre 4,46 +7,8 4,38 48,8

Am Rentenmarkt gaben die Notierungen wieder nach. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg erneut auf einen mehrjährigen Höchststand. "Wir sehen, dass sich der Ausverkauf an den Anleihemärkten im Vorfeld der Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell in Jackson Hole verstärkt, was zeigt, wie sich der Markt im Vorfeld positionieren will", sagte Edward Moya, leitender Marktanalyst für Nord- und Südamerika bei Oanda und weiter: "Die US-Notenbank wird wahrscheinlich weiterhin aggressiv gegen die Inflation vorgehen und signalisieren, dass weitere Zinserhöhungen möglich sind."

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:32 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0909 +0,1% 1,0897 1,0887 +1,9%

EUR/JPY 159,25 -0,0% 159,32 159,32 +13,5%

EUR/CHF 0,9580 +0,1% 0,9573 0,9582 -3,2%

EUR/GBP 0,8542 +0,0% 0,8542 0,8551 -3,5%

USD/JPY 145,98 -0,2% 146,22 146,34 +11,3%

GBP/USD 1,2771 +0,1% 1,2757 1,2733 +5,6%

USD/CNH 7,2951 +0,1% 7,2867 7,2945 +5,3%

Bitcoin

BTC/USD 26.011,54 -0,7% 26.198,28 25.923,60 +56,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Beim Dollar tat sich wenig, gemessen am Dollarindex. Händler sprachen von einer gestiegenen Risikoneigung, die den Greenback belastet habe. Der Dollar dürfte seine jüngsten Aufschläge laut ING aber verteidigen und sogar noch etwas ausbauen. Es sei zu früh, auf ein Ende der Inflation zu setzen, hieß es mit Blick auf die Geldpolitik .

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,65 80,72 -0,1% -0,07 +2,3%

Brent/ICE 84,30 84,46 -0,2% -0,16 +2,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Erdölpreise gaben um rund ein halbes Prozent nach, zwischenzeitliche Aufschläge konnten nicht gehalten werden. Marktteilnehmer verwiesen auf anhaltende Sorgen um die Weltwirtschaft angesichts der schwachen Wirtschaftsentwicklung in China.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.895,26 1.894,79 +0,0% +0,47 +3,9%

Silber (Spot) 23,26 23,38 -0,5% -0,12 -3,0%

Platin (Spot) 912,58 914,00 -0,2% -1,43 -14,6%

Kupfer-Future 3,73 3,72 +0,3% +0,01 -2,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis wurde etwas vom gesunkenen Dollarkurs gestützt. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,3 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

BHP

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 nur noch halb so viel verdient wie im Jahr zuvor, als der Konzern vom Verkauf seines Öl- und Gasgeschäfts und von fast rekordhohen Rohstoffpreisen profitiert hatte. Für die zwölf Monate per Ende Juni berichtete der nach Marktwert größte Bergbaukonzern der Welt einen Nettogewinn von 12,92 (Vorjahr: 30,9) Milliarden Dollar. Analysten hatten im Konsens mit rund 13,3 Milliarden Dollar gerechnet.

SWISS RE

S&P Global Ratings hat das Emissionsrating für drei Anleihen gesenkt. Die Senkung hängt ausschließlich mit einer geplanten Gesetzesänderungen zusammen. S&P hatte erst am 16. August das 'AA-' Rating der Swiss Re bestätigt und den Ausblick auf stabil von negativ angehoben.

