Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Der geldpolitische Ausschuss der Bank of England (BoE) dürfte im Pausenmodus bleiben. Analysten rechnen damit, dass das MPC den Leitzins wie schon im September unverändert bei 5,25 Prozent lassen wird, nachdem das Gremium ihn zuvor 14-mal in Folge angehoben hatte. Die BoE ist trotz des schon Ende 2021 begonnenen Zinsanhebungszyklus weit davon entfernt, die Inflation unter Kontrolle zu bekommen. Im September stiegen die Verbraucherpreise wie im August mit einer Jahresrate von 6,7 Prozent und die Kernverbraucherpreise um 6,1 Prozent. Großbritannien liegt bei der Inflation damit deutlich höher als die USA oder der Euroraum. Die für die Inflationserwartungen der Konsumenten besonders wichtigen Einzelhandelspreise stiegen sogar mit einer Jahresrate von 8,9 Prozent. Die Wirtschaft auf der Insel lief zumindest bis zuletzt nicht schlecht.

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins auf einem 22-Jahreshoch gelassen, hielt sich aber die Möglichkeit offen, ihn später anzuheben, um die Inflation zu bremsen. Der Schlüsselzins blieb damit in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Der Zinsbeschluss des Offenmarktausschusses fiel einstimmig. Das konstante Zinsniveau war von Ökonomen und Börsianern allgemein erwartet worden. Die Notenbanker bezeichneten die jüngste Wirtschaftstätigkeit als stark und wiesen in ihrem Statement darauf hin, dass ein Anstieg der langfristigen Zinssätze die Wirtschaftstätigkeit belasten könnte. Fed-Chef Jerome Powell hielt sich in seiner Pressekonferenz die Option für eine weitere Zinserhöhung offen. "Die Fed ist fest entschlossen, das Inflationsziel zu erreichen", sagte er. Zinssenkungen stünden hingegen nicht zur Debatte.

HUGO BOSS (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q23 ggVj Zahl 3Q22

Umsatz 1.021 +9% 19 933

EBIT 102 +11% 19 92

EBIT-Marge 10,0 -- 19 9,9

Ergebnis vor Steuern 91 +8% 16 84

Ergebnis nach Steuern/Dritten 63 +9% 15 58

Ergebnis je Aktie 0,91 +8% 15 0,84

SCOUT24 (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q23 ggVj Zahl 3Q22

Umsatz 131 +14% 3 115

EBITDA* 74 +16% 2 64

EBITDA-Marge* 56,5 -- -- 55,7

* aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit

Weitere Termine:

07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 9 Monate (09:00 Analystenkonferenz)

07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz)

07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q (13:00 Telefonkonferenz)

07:30 AT/Andritz AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Bike24 Holding AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Cliq Digital AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 3Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 3Q

08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 9 Monate

08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz)

08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 9 Monate

08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 3Q

11:00 DE/Heidelberg Materials AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)

12:00 US/Starbucks Corp, Jahresergebnis

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 3Q

14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q

14:00 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 3Q

21:30 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 3Q

21:30 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q

22:00 US/Apple Inc, Jahresergebnis

23:30 US/EZB-Direktorin Schnabel, Rede in der St. Louis Fed

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- CH

08:30 Verbraucherpreise Oktober

Prognose: +0,1% gg Vm/+1,7% gg Vj

Zuvor: -0,1% gg Vm/+1,7% gg Vj

- IT

09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Oktober

Prognose: 46,3

Zuvor: 46,8

- FR

09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

Prognose: 46,3

1. Veröff.: 42,6

Zuvor: 46,8

- DE

09:55 Arbeitsmarktdaten Oktober

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

Prognose: +15.000 gg Vm

Zuvor: +10.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

Prognose: 5,8%

Zuvor: 5,7%

09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

Prognose: 40,7

1. Veröff.: 40,7

Zuvor: 39,6

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Oktober

Prognose: 43,0

1. Veröff.: 43,0

Zuvor: 43,4

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

Prognose: k.A.

1. Veröff.: 45,2

Zuvor: 44,3

13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats

sowie geldpolitischer Bericht

Bank Rate

Prognose: 5,25%

Zuvor: 5,25%

- US

13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

Prognose: 214.000

Zuvor: 210.000

13:30 Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q

Annualisiert

+4,3% gg Vq

2. Quartal: +3,5% gg Vq

Lohnstückkosten

+0,7% gg Vq

2. Quartal: +2,2% gg Vq

15:00 Auftragseingang Industrie September

Prognose: +2,5% gg Vm

Zuvor: +1,2% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.072,00 +0,1%

E-Mini-Future S&P-500 4.263,25 +0,2%

E-Mini-Future Nsdq-100 14.791,25 +0,3%

Nikkei-225 31.949,89 +1,1%

Schanghai-Composite 3.015,32 -0,3%

Hang-Seng-Index 17.226,88 +0,7%

+/- Ticks

Bund -Future 129,83% +2

Mittwoch:

INDEX Schluss +/-

DAX 14.923,27 +0,8%

DAX-Future 15.052,00 +0,9%

XDAX 14.978,35 +0,9%

MDAX 24.059,04 +0,1%

TecDAX 2.861,20 +0,6%

EuroStoxx50 4.091,71 +0,8%

Stoxx50 3.841,37 +0,8%

Dow-Jones 33.274,58 +0,7%

S&P-500-Index 4.237,86 +1,1%

Nasdaq-Comp. 13.061,47 +1,6%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 129,82% +132

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die Erholungswelle an den Aktienmärkten geht voraussichtlich auch nach der Fed-Sitzung weiter. Der DAX wird am Morgen knapp über 15.000 Punkten errechnet und damit auf dem höchsten Stand seit zwei Wochen. Die Börsen profitieren von günstigen Vorlagen und sinkenden Renditen. "Die Fed muss viele Zeitverzögerungen bei dem Einsatz ihrer Politik berücksichtigen und tut gut daran, in dem volatilen Umfeld eine ruhige Hand zu bewahren", sagt Michael Heise, Chefvolkswirt von HQ Trust. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Daten auch im Dezember keine Zinserhöhung nahelegen", ergänzt er. Damit dürften die Eindeckungen von Leerverkaufspositionen zunächst weitergehen und die Aktienmärkte treiben. Ob strategische Ansschlusskäufe an den Markt kommen, wird nun von der Berichtssaison abhängen.

Rückblick: Freundlich - Stützend wirkten gefallene Renditen am US-Anleihemarkt. Vom geopolitischen Umfeld kamen für die Märkte weiterhin keine neuen Störfeuer. Die Berichtssaison legte zum Allerheiligen-Feiertag weitgehend eine Pause ein. Auf den ersten Blick hat Aston Martin (-8,9%) geliefert. Auf den zweiten wirkte sich eine geringere Anzahl verkaufter Autos durch den hohen Anteil hochpreisiger Modelle nicht auf den Ertrag aus. Orstedt brachen um 25,7 Prozent ein. Die Gesellschaft verbuchte eine Abschreibung von 28,4 Milliarden dänischen Kronen im Zusammenhang mit ihrem US-Offshore-Windportfolio. Ein schwacher Ausblick schickte Asos um 7,7 Prozent in den Keller.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Freundlich - Das Geschäft verlief im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Abend und wegen des Feiertages zurückhaltend. Salzgitter hatten nach Geschäftszahlen und einem gesenkten Ausblick wenig verändert mit minus 0,1 Prozent geschlossen. Die Neunmonatszahlen sind sowohl auf der Umsatz- wie auch der Ergebnisseite etwas besser als erwartet ausgefallen. Nordex büßten 1,7 Prozent ein sowie Siemens Energy 1,4 Prozent. Das Branchensentiment wurde belastet durch den Kurseinbruch von Orsted. Aktien aus der Chemiebranche waren nicht wohl gelitten, das Umfeld für den Sektor blieb schwierig: BASF büßten 2,9 Prozent ein, Wacker Chemie verloren 4,7 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

