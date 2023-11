Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertags "Arbeitsdank-Tag" geschlossen. In den USA bleiben wegen Thanksgiving die Börsen geschlossen.

FREITAG: In den USA findet wegen Thankgiving nur ein verkürzter Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Fresenius Medical Care (FMC) erhöht dank eines Vergleichs mit der US-Regierung den Ausblick. Als Folge des rechtsverbindlichen Vergleichs werden Umsatz und operatives Ergebnis positiv beeinflusst. FMC erwartet im vierten Quartal 2023 einen positiven Nettoeinfluss auf das operative Ergebnis von rund 175 Millionen Euro. Die Gesellschaft hatte bisher für das Geschäftsjahr 2023 erwartet, dass das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr im niedrigen einstelligen Prozentbereich wachsen werde. Nun erwartet FMC, dass das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 12 bis 14 Prozent zulegen werde. Alle übrigen Bestandteile des Ausblicks 2023 bleiben unverändert.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Bei der Sitzung der US-Notenbank am 31. Oktober und 1. November waren die Notenbanker nicht bereit, die Zinserhöhungen für beendet zu erklären, als sie eine Zinspause beschlossen. Das Protokoll der Sitzung deutet jedoch darauf hin, dass sie die aktuellen Zinssätze zumindest für den Rest des Jahres beibehalten könnten. "Alle Teilnehmer waren sich einig, dass der Ausschuss in der Position war, vorsichtig vorzugehen", heißt es in dem am Dienstag veröffentlicht Sitzungsprotokoll. Die Teilnehmer gingen davon aus, dass die in den kommenden Monaten eintreffenden Daten zeigen würden, inwieweit der Inflationsrückgang vor dem Hintergrund höherer Kreditkosten anhalte. Seit der jüngsten Sitzung hat sich kein Notenbanker für eine Zinserhöhung auf der nächsten Sitzung am 12. und 13. Dezember ausgesprochen, auch wenn einige erklärten, es sei zu früh, um ihre Ansicht zu ändern, dass eine weitere Zinserhöhung wahrscheinlicher sei als eine Zinssenkung . Laut dem Protokoll sahen sie weiterhin die Risiken einer höher als erwartet ausfallenden Inflation und eines niedriger als erwartet ausfallenden Wachstums. Die US-Notenbank hat bei dieser Sitzung ihre Zinspause verlängert, hielt sich aber die Möglichkeit offen, den Leitzins später anzuheben, um die Inflation weiter zu drücken.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

10:30 DE/DZ Bank, Jahresausblick 2024

- DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 9 Monate

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- EU

16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) November

PROGNOSE: -17,8

zuvor: -17,9

- US

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober

PROGNOSE: -3,4% gg Vm

zuvor: +4,6% gg Vm

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 229.000

zuvor: 231.000

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan

(2. Umfrage) November 60,6

PROGNOSE: 60,6

1. Umfrage: 60,4

zuvor: 63,8

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.957,00 +0,0%

E-Mini-Future S&P-500 4.546,25 -0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 15.949,75 -0,3%

Nikkei-225 33.451,83 +0,3%

Schanghai-Composite 3.051,77 -0,5%

Hang-Seng-Index 17.670,22 -0,4%

+/- Ticks

Bund -Future 130,93 -18

Dienstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.900,53 -0,0%

DAX-Future 15.956,00 -0,1%

XDAX 15.908,99 -0,1%

MDAX 25.948,02 -1,7%

TecDAX 3.111,27 -0,7%

EuroStoxx50 4.331,90 -0,2%

Stoxx50 3.948,30 +0,1%

Dow-Jones 35.088,29 -0,2%

S&P-500-Index 4.538,19 -0,2%

Nasdaq-Comp. 14.199,98 -0,6%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 131,11% +20

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Auf einen eher ruhigen Handelstag stellen sich Marktteilnehmer in Europa am Mittwoch ein. Denn mit dem Thanksgiving-Feiertag in den USA am Donnerstag dürften sich dort viele Anleger auf ein verlängertes Wochenende vorbereiten. Dies dürfte sich dann in Gewinnmitnahmen, verstärkten Absicherungsgeschäften und geringer Reaktion auf neue Informationen widerspiegeln. Auch an Europas Aktien dürften US-Anleger dann ein geringeres Interesse zeigen. Dazu kommt das Fed-Protokoll vom Vorabend, das differenzierter gelesen werden musste, als sich der Markt erhofft hatte. "Das große 'Feuer frei' für eine Rally konnte man nicht hineininterpretieren", so ein Händler. Die Märkte hatten auf klar taubenhafte Signale der Fed-Mitglieder gehofft, so dass mit Sicherheit von einem Zinsgipfel in den USA ausgegangen werden konnte. Stattdessen habe sich sogar im Gegenteil eine Einigkeit bei den US-Notenbankern gezeigt, dass die US-Zinsen noch länger hoch bleiben müssen. Selbst die extrem starken Zahlen vom KI-Spezialisten Nvidia konnten daher in der US-Nachbörse keine Anleger mehr zu Neuengagements motivieren. Etwas Bewegung sei am Nachmittag mit den US-Daten denkbar.

Rückblick: Im Handel war von einem weiter positiven Grundton die Rede. Richtungsweisend für die weitere Tendenz könnte das Protokoll der US-Notenbank der jüngsten Sitzung am Abend werden. An den Märkten werden zunehmend erste Zinssenkungen für 2024 eingepreist. Nach US-Handelsschluss legt dann Nvidia Zahlen vor. Sollten sie gut ausfallen, könnte dies am Mittwoch nicht nur Technologieaktien stützen. Nvidia gilt als Stimmungsbarometer für den KI-Boom. Unter Druck standen die Aktien europäischer Lieferdienste wegen Kartelluntersuchungen der EU-Kommission. Delivery Hero gaben 4,7 Prozent, Just Eat Takeaway 3,2 und Hellofresh 8,1 Prozent ab. Mit dem Kauf von Martin Marietta für 2,1 Milliarden Dollar stärkt CRH (+2,7%) ihre Wettbewerbsposition in den USA. Nach Einschätzung von AJ Bell macht der Kauf Sinn, stärke der Baukonzern doch damit seine Position in Texas, einem der wichtigsten Wachstumsmärkte in den USA.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Behauptet - Morphosys fielen mit einem Kurseinbruch um 21,3 Prozent auf - entgegen erster positiver Einschätzungen nach den Ergebnissen einer Phase-3-Studie mit Pelabresib. "Es gibt in der Studie noch andere Faktoren, die den positiven Ersteindruck völlig konterkarieren", sagte ein Händler. Sehr gut kamen am Markt Aussagen vom Rheinmetall-Kapitalmarkttag an. Die Aktien stieg um 3,7 Prozent. Der Konzern will den Umsatz bis 2026 auf 13 bis 14 Milliarden Euro und zudem eine operative Marge von mehr als 15 Prozent erreichen. Tagesverlierer im DAX waren Siemens Energy mit minus 7,9 Prozent. Im Handel war von Gewinnmitnahmen die Rede. Eine Platzierung durch Großaktionär Permira drückte die Teamviewer-Aktie um 12,4 Prozent. Gea-Papiere verloren 5,4 Prozent. Groupe Bruxelles Lambert hat sich von nahezu ihrer gesamten Beteiligung an dem Anlagenbauer getrennt. Evonik fielen um 4,8 Prozent. Grund sei die Ankündigung von Wandelschuldverschreibungen durch den Großaktionär RAG Stiftung.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler von Lang & Schwarz wurden FMC 1 Prozent fester gehandelt. Dank eines Vergleichs mit der US-Regierung hatte FMC den Ausblick erhöht. "Das ist eine sehr konservative Sichtweise des Marktes", wunderte sich der Marktteilnehmer über die verhaltene Marktreaktion. Die Viertquartalszahlen des Wasserstoffspezialisten Thyssenkrupp Nucera enthielten Licht und Schatten. Daher wurde der Kurs nach einigem Auf und Ab am Ende unverändert gestellt.

USA - AKTIEN

Knapp behauptet - Zwar gab es neue Belege für die These nach dem Erreichen des Zinsgipfels in Form schwacher Immobiliendaten, doch warteten Anleger zunächst auf handfestere Hinweise. Diese lieferte das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung nur zum Teil. Denn bei der jüngsten Sitzung waren die Notenbanker nicht bereit, die Zinserhöhungen für beendet zu erklären. Das Protokoll deutete jedoch darauf hin, dass sie die aktuellen Zinssätze zumindest für den Rest des Jahres beibehalten könnten. Als Stimmungsbarometer für den KI-Boom wurden zudem die nach Börsenschluss erwarteten Geschäftszahlen von Nvidia (-0,9%) gesehen. Zoom Video hatte nach einem besser als erwartet ausgefallenen Drittquartal den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Die Prognose für das laufende Quartal konnte jedoch nicht ganz überzeugen. Die Aktie büßte 0,1 Prozent ein. Merck & Co (-0,5%) übernimmt Caraway Therapeutics. CRH kauft von Martin Marietta Materials ein Portfolio von Zement- und Transportbetonanlagen in Texas für insgesamt 2,1 Milliarden US-Dollar. Die Aktie rückte 4,1 Prozent vor. Symbotic machten einen Kurssprung um 40,2 Prozent nach oben. Der Umsatz übertraf im vierten Geschäftsquartal die Erwartungen. Das Unternehmen erwartet zudem, dass der Umsatz im laufenden ersten Quartal über den Schätzungen liegen werde.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,90 +0,4 4,90 48,0

5 Jahre 4,42 -1,1 4,43 42,1

7 Jahre 4,44 -2,0 4,46 46,8

10 Jahre 4,41 -0,9 4,42 53,1

30 Jahre 4,56 -0,8 4,57 59,3

