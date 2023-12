===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Thyssenkrupp will die einzelnen Geschäfte wieder enger führen, um seine Renditeziele zu schaffen. Der Aufsichtsrat des Industriekonzerns beschloss dazu am Abend eine Erweiterung des Konzernvorstands von drei auf fünf Mitglieder. Der Vorstand soll auch die operative Steuerung des Unternehmens übernehmen - mit den Schwerpunkten Performance und Portfolio. Dazu wurde mit Jens Schulte ein Nachfolger für Finanzvorstand Klaus Keysberg gefunden, der Anfang September seinen Rückzug im nächsten Jahr angekündigt hatte. Schulte ist derzeit in gleicher Funktion bei der Schott AG tätigt.

Den Konzernvorstand erweitern sollen zu Jahresbeginn zwei Manager aus der zweiten Reihe des Unternehmens: Volkmar Dinstuhl, zuletzt Chef des aufgelösten Geschäftsbereichs Multi Tracks, soll künftig für das Automotive-Geschäft verantwortlich sein. Ilse Henne, Vorstandsmitglied des Werkstoffhandels Material Services, verantwortet diese Sparte künftig im Konzernvorstand. Konzernchef Miguel Lopez behält die Verantwortlichkeiten für die neue Sparte Decarbon Technologies sowie das Stahlgeschäft, Personalvorstand Oliver Burkhard bleibt Chef des Marineschiffbaus.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:30 FR/Remy Cointreau SA, Ergebnis 1H

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, ausführliches Jahresergebnis

10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 3Q

14:00 DE/Jenoptik AG, Kapitalmarkttag

Im Laufe des Tages

- DE/Rational AG, Kapitalmarkttag

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Einzelhandelsumsatz Oktober

saisonbereinigt real

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: -0,6% gg Vm

09:55 Arbeitsmarktdaten November

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: +20.000 gg Vm

zuvor: +30.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 5,8%

zuvor: 5,8%

- EU

11:00 Arbeitsmarktdaten Oktober

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 6,5%

zuvor: 6,5%

Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) November

Eurozone

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+2,9% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+4,0% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+4,2% gg Vj

- IT

11:00 Verbraucherpreise (vorläufig) November

PROGNOSE: k.A. gg Vm/+1,3% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/+1,8% gg Vj

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 220.000

zuvor: 209.000

14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober

Persönliche Ausgaben

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,7% gg Vm

Persönliche Einkommen

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,5% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago November

PROGNOSE: 46,0

zuvor: 44,0

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 16.243,00 +0,2%

E-Mini-Future S&P-500 4.566,25 +0,2%

E-Mini-Future Nsdq-100 16.058,25 +0,2%

Nikkei-225 33.394,85 +0,2%

Schanghai-Composite 3.026,43 +0,2%

Hang-Seng-Index 17.024,43 +0,2%

+/- Ticks

Bund -Future 132,53 -19

Mittwoch:

INDEX Schluss +/-

DAX 16.166,45 +1,1%

DAX-Future 16.207,00 +1,1%

XDAX 16.173,36 +1,1%

MDAX 26.313,98 +1,2%

TecDAX 3.192,16 +1,8%

EuroStoxx50 4.370,53 +0,5%

Stoxx50 3.950,53 +0,2%

Dow-Jones 35.430,42 +0,0%

S&P-500-Index 4.550,58 -0,1%

Nasdaq-Comp. 14.258,49 -0,2%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,72 +78

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

AUSBLICK: Mit einer Fortsetzung der positiven Stimmung an Europas Aktienbörsen rechnen Händler auch am Donnerstag. Die besseren deutschen Inflationsdaten hätten am Vortag den Startschuss zu einer Rally gegeben, die global auf ein Überschreiten der Hochpunkte im Zinszyklus setzt. Die Terminkontrakte auf den DAX zeigen sich am Morgen weitere 0,2 Prozent höher. "Extrem wichtig" für den Fortgang der Rally sei nun ausschließlich, dass bessere Inflationsdaten vermeldet werden. Klar im Blick stehen daher am Vormittag die Verbraucherpreise (CPI) aus der Eurozone und aus den USA der PCE-Preis-Index, der im Fokus der US-Notenbank steht.

RÜCKBLICK: Etwas fester - Die Märkte standen ganz im Bann der Inflationsentwicklung - und erhielten gute Nachrichten. Die Inflation ging in Deutschland im November deutlicher als erwartet zurück. Damit dürften auch die europäischen Daten am Donnerstag günstig ausfallen. "Diskussionen über den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung dürften noch lauter und lebhafter werden", hieß es darauf im Handel. Entsprechend sanken die Anleiherenditen weiter. Der Stoxx-Subindex der als besonders zinsempfindlich geltenden Technologietitel gewann 1,7 Prozent. Tagessieger waren aber Autowerte (+2,4%). Kurstreiber war die Aussicht, dass sinkende Zinsen den Kreditkauf von Autos erleichtern dürften. Unter den Einzelwerten gaben Philips um 3,7 Prozent nach. Die US-Arzneimittelaufsicht hatte vor neuen Sicherheitsproblemen bei Schlaf- und Atemtherapiegeräten von Philips gewarnt. Die FDA teilte ebenfalls mit, dass sie weiterhin Philips' Umgang mit einem Rückruf von Schlaftherapie- und Beatmungsgeräten im Juni 2021 überprüft. Ferrovial stiegen um 1,9 Prozent. Das spanische Bauunternehmen will seine Beteiligung am Flughafen Heathrow verkaufen.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fest - Der zyklischere DAX marschierte europaweit vorneweg. Im Technologiesektor stiegen Infineon um 4,2, SAP um 1,4 Prozent und Siltronic um 9 Prozent. Unter den Autowerten zogen BMW um 3,1, und VW und Mercedes-Benz um 2,4 Prozent an. Die zinsempfindliche Immobilienaktie Vonovia legte um 2,4 Prozent zu. Aroundtown fielen dagegen um 2,4 Prozent, weil neue Geschäftszahlen nicht gut ankamen. Adidas (+3,3%) und Puma (+3,5%) schlossen nach starken Geschäftszahlen von Foot Locker und einem angehobenen Ausblick sehr fest. Für Borussia Dortmund ging es um 5,6 Prozent höher, nachdem der Club das Achtelfinale der lukrativen Champions League erreicht hat.

XETRA-NACHBÖRSE

Thyssen bewegten sich kaum, nachdem das Unternehmen am Abend eine Erweiterung des Vorstands mitgeteilt hatte, um die einzelnen Geschäfte enger zu führen und die Renditeziele zu erreichen. Mutares legten dagegen um knapp 1 Prozent zu. Das Beteiligungsunternehmen hatte eine Vereinbarung zum Kauf von 83,08 Prozent an TeamTex bekannt gegeben, einen und französischen Hersteller von Kinderrückhaltesystemen. Auffallend fest zeigten sich Morphosys mit einem Anstieg von rund 5 Prozent. Nachrichten habe es nicht gegeben, eine größere Order habe den Kurs bewegt, meinte ein Händler von Lang & Schwarz.

USA - AKTIEN

Kaum Bewegung - Nach einem verheißungsvollen Start waren Anfangsgewinne schnell wieder geschmolzen. Treiber zum Handelsstart waren weiter fallende Marktzinsen und das in zweiter Lesung stärker ausgefallene US-BIP-Wachstum im dritten Quartal. Als der während des späten Handels veröffentlichte Wirtschaftsbericht "Beige Book" der US-Notenbank zeigte, dass sich die wirtschaftlichen Aussichten für die nächsten sechs bis zwölf Monate verschlechtert haben, trübte sich die Stimmung im späten Handel etwas ein, wie Teilnehmer sagten. General Motors machten einen Satz um 9,4 Prozent Der Automobilkonzern will die Ausschüttung an die Aktionäre deutlich aufstocken und kündigte einen beschleunigten Aktienrückkauf im Wert von 10 Milliarden Dollar an. Hewlett-Packard Enterprise verteuerten sich um 6,4 Prozent. Der IT-Konzern erzielte trotz eines Umsatzrückgangs eine Gewinnsteigerung und schnitt über den Schätzungen von Analysten ab. Crowdstrike Holdings (+10,4%) schrieb im dritten Quartal dank eines Umsatzanstiegs wieder schwarze Zahlen und übertraf zudem die Gewinnschätzung des Marktes. Auch für Workday (+11,0%) ging es steil nach oben - ebenfalls nach stark ausgefallenen Quartalszahlen. Foot Locker schossen um gut 16 Prozent nach oben, nach einem angehobenen Ausblick des Sportartikelherstellers. Im Sog gewannen Nike 1,5 und Under Armour 1,9 Prozent. Nach einem gesenkten Ausblick büßte der Kurs des Elektronik-Auftragsfertigers Jabil fast 12 Prozent ein.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,67 -6,2 4,73 24,8

5 Jahre 4,24 -4,2 4,28 23,5

7 Jahre 4,29 -5,1 4,35 32,4

10 Jahre 4,27 -5,4 4,32 38,9

30 Jahre 4,45 -6,0 4,51 47,6

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 30, 2023 01:36 ET (06:36 GMT)