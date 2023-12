Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Oracle hat seinen Umsatz im zweiten Geschäftsquartal dank des starken Cloud-Wachstums gesteigert. Die Erlöse verfehlten allerdings die Erwartungen der Analysten. Der Konzernumsatz kletterte im Zeitraum von September bis November um 5 Prozent auf 12,9 Milliarden US-Dollar von 12,3 Milliarden Dollar im Vorjahr. Analysten hatten im Konsens mit 13,1 Milliarden gerechnet, während Oracle selbst ein Plus von 5 bis 7 Prozent bzw 3 bis 5 Prozent wechselkursbereinigt in Aussicht gestellt hatte. Der Umsatz des Cloud-Geschäfts legte um 25 Prozent auf 4,8 Milliarden Dollar zu. Unter dem Strich erzielte Oracle einen Gewinn von 2,5 Milliarden Dollar nach 1,74 Milliarden im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 1,34 (Vorjahr: 1,21) Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 1,33 Dollar gerechnet. Einen Ausblick wird das Unternehmen während einer Telefonkonferenz mit Analysten am späteren Nachmittag (Ortszeit) geben. Die Aktie verlor nachbörslich auf nasdaq.com 7,6 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Termine:

08:00 DE/Hannover Rück SE, Investorentag mit Bekanntgabe Ausblick 2024 (09:00 Investorenkonferenz)

DIVIDENDENABSCHLAG

Telefonica: 0,15 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Dezember

PROGNOSE: +8,0 Punkte

zuvor: +9,8 Punkte

Konjunkturlage

PROGNOSE: -77,0 Punkte

zuvor: -79,8 Punkte

- US

14:30 Verbraucherpreise November

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+3,1% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+3,2% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,0% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+4,0% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 16.848,00 +0,1%

E-Mini-Future S&P-500 4.626,00 0%

E-Mini-Future Nsdq-100 16.259,75 +0,1%

Nikkei-225 32.843,70 +0,2%

Schanghai-Composite 3.000,44 +0,3%

Hang-Seng-Index 16.383,46 +1,1%

+/- Ticks

Bund -Future 135,07 +24

Montag:

INDEX Schluss +/-

DAX 16.794,43 +0,2%

DAX-Future 16.832,00 +0,2%

XDAX 16.817,87 +0,2%

MDAX 26.622,25 -0,3%

TecDAX 3.266,27 +0,5%

EuroStoxx50 4.540,19 +0,4%

Stoxx50 4.077,39 +0,3%

Dow-Jones 36.404,93 +0,4%

S&P-500-Index 4.622,44 +0,4%

Nasdaq-Comp. 14.432,49 +0,2%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 134,83 +16

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit verhalten steigenden Kursen an Europas Börsen rechnen Händler am Dienstag. Mit dem Beginn der Sitzung der US-Notenbank dürfte Stille an den Märkten einkehren, heißt es im Handel. Alle zinsabhängingen Asset-Klassen seien in Deckung gegangen und hätten ihre verteilten Vorschusslorbeeren wieder leicht zurückgefahren. So gingen alle großen US-Techwerte am Vorabend an Wall Street mit Minuszeichen aus dem Handel. Und bei den US-Anleihen zogen die Renditen der zehnjährigen Papiere wieder leicht an auf 4,21 Prozent, was eine Bodenbildung in diesem Bereich andeutet. Bei den Aktien geht es indes weiter langsam aber bestimmt nach oben, die DAX-Terminkontrakte zeigen sich über der 16.800er-Marke. Nachrichtlich im Fokus stehen die US-Inflationsdaten am Nachmittag. In Europa kommen vor allem Daten aus Deutschland: So die Inflation der Preise im Großhandel, die als Grundlage für die weitere Entwicklung der Verbraucherpreise gelten. Dazu gibt der Verband VDMA den Ausblick für die Geschäftsaussichten der deutschen Maschinenbauer. Und mit dem ZEW-Index werden die Konjunkturerwartungen für Dezember bekannt gegeben.

Rückblick: Im Fokus stehen die Zinsentscheidungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank im Wochenverlauf. Positiv ist, dass von gefährlicher Euphorie an den Börsen keine Rede sein kann. In China nehmen derweil die Deflationsgefahren weiter zu. Die dortigen Verbraucherpreise sind im November um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr gefallen. Die Preise signalisieren eine anhaltende Nachfrageschwäche der chinesischen Wirtschaft. Für den chinasensiblen Rohstoffsektor ging es 0,9 Prozent nach unten, Rio Tinto verloren in London 1,8 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Gut behauptet - Bei 16.818 Punkten hat der DAX ein neues Allzeithoch markiert. Morphosys gewannen 34,7 Prozent. Das Biotech -Unternehmen stand im Fokus mit seiner Investoren-Konferenz zu zukünftigen Aussichten von Pelabresib. Hier wurden positive Studiendaten aus einer Phase-3-Manifest-2-Studie vermeldet. Zalando verloren 2,5 Prozent. Im Handel war nach Medienberichten von der Sorge der Anleger die Rede, Zalando könnte Marktanteile an die asiatischen Online-Konkurrenten Shein und Temu verlieren. Siemens Energy gaben um 2,5 Prozent nach - hier drückten charttechnische Verkäufe. Derweil erholten sich Sartorius weiter und schlossen 2,9 Prozent fester. Uniper haussierten mit Aufschlägen von 12,5 Prozent. Treiber waren Pläne, nach einem Kapitalschnitt wieder mit Dividendenzahlungen zu beginnen. Encavis litten mit einem Minus von 8,8 Prozent unter einer Abstufung auf "Underweight" durch Morgan Stanley.

XETRA-NACHBÖRSE

SAP zeigten sich unbewegt von den Geschäftszahlen des US-Wettbewerbers Oracle, dessen Umsatz die Erwartungen verfehlt hatte. Unter den Nebenwerten wurden Cyan gut 4 Prozent niedriger gestellt. Aufgrund von Sondereffekten wird der EBITDA-Verlust in diesem Jahr höher ausfallen als im vergangenen. Die Prognosen des bereinigten EBITDA und des Umsatzes 2023 bekräftigte das Unternehmen. Noratis zeigten sich nach Bekanntgabe einer bezugsrechtsfreien Barkapitalerhöhung 2,2 Prozent niedriger. Die Maßnahme war im November schon angekündigt worden.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Zurückhaltung vor den US-Verbraucherpreisen am Dienstag und dem Zinsentscheid der Federal Reserve am Mittwoch hat den Handel am Montag geprägt. Anleger hätten weiter aus den in diesem Jahr gut gelaufenen Technologieriesen in Aktien kleinerer Unternehmen umgeschichtet, berichteten Händler. Bei den Einzelwerten richteten die Anleger den Blick auf Macy's (+19,4%). Eine Investorengruppe hat ein Kaufangebot in Höhe von 5,8 Milliarden Dollar für die Kaufhauskette gemacht, nachdem der harte Wettbewerb durch Online-Konkurrenten den Wert des Unternehmens stark reduziert hat. Im Schlepptau stiegen Nordstrom und Kohl's um je etwa 7 Prozent. Occidental Petroleum (+1%) übernimmt den nicht börsennotierten Rivalen Crownrock für 12 Milliarden Dollar. Damit dürfte Occidental zu den großen Wettbewerbern Exxon Mobil und Chevron aufschließen, die kürzlich ebenfalls große Übernahmen bekanntgegeben haben. Cigna (+16,7%) hat einen 140 Milliarden Dollar schweren Zusammenschluss mit Humana (-1%)aufgegeben, nachdem sich die Aktionäre gegen den Krankenversicherungs-Megadeal gesträubt hatten, und plant nun umfangreiche Aktienrückkäufe.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,70 -2,1 4,72 28,2

5 Jahre 4,24 +0,3 4,24 24,4

7 Jahre 4,27 +0,2 4,27 30,1

10 Jahre 4,23 +0,4 4,23 35,2

30 Jahre 4,32 +1,7 4,31 35,3

Die Kurse der US-Anleihen gaben leicht nach, was Händler mit einer überkauften Situation erklärten, verringerten aber im Verlauf ihre Abgaben. Auktionen zehn- und dreijähriger Titel trafen auf eine geringe Nachfrage.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:29 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0769 +0,0% 1,0765 1,0746 +0,6%

EUR/JPY 156,63 -0,5% 157,33 157,33 +11,6%

EUR/CHF 0,9443 -0,1% 0,9457 0,9451 -4,6%

EUR/GBP 0,8563 -0,1% 0,8573 0,8565 -3,3%

USD/JPY 145,44 -0,5% 146,15 146,41 +10,9%

GBP/USD 1,2577 +0,2% 1,2556 1,2547 +4,0%

USD/CNH 7,1861 -0,1% 7,1947 7,1948 +3,7%

Bitcoin

BTC/USD 41.428,15 +0,4% 41.247,04 41.733,08 +149,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gut behauptet tendierte der Dollar. Auch hier warteten die Teilnehmer auf die Inflationsdaten und die Fed. Bei den hochgeschraubten Zinssenkungserwartungen für kommendes Jahr könnte es mit den Fed-Aussagen zu Enttäuschungen kommen, was den Dollar weiter stützen würde.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,91 71,32 +0,8% +0,59 -6,4%

Brent/ICE 76,58 76,03 +0,7% +0,55 -5,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Erdölpreise präsentierten sich leicht im Plus. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI notierte 0,1 Prozent höher bei 71,32 Dollar. Im Hintergrund schwelten Nachfragesorgen aufgrund der Konjunkturschwäche, zum Beispiel in China. Andererseits stützte etwas die Aussage des US-Energieministeriums vom Freitag, seine strategische Reserve bis zum Mai nachfüllen zu wollen.

