Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Frühlingsbeginn" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die japanische Notenbank hat ihre Negativzinspolitik beendet. In ihrer ersten Zinserhöhung seit 2007 hob die Bank of Japan (BoJ) ihren kurzfristigen Leitzins auf 0 bis 0,1 Prozent an. Außerdem wird sie keine Zielrendite mehr für die zehnjährige japanische Staatsanleihe ausgeben. Der Leitzins war seit 2016 negativ.

Die BoJ kündigte außerdem an, Ankäufe von Vermögenswerten wie Aktien, Immobilien-Investmentfonds und Unternehmensanleihen zu stoppen. Seit der Finanzkrise 2008/2009 hat die Notenbank massiv Vermögenswerte angekauft.

Diese politischen Maßnahmen hätten ihren Zweck erfüllt und würden größtenteils beendet, so die BoJ. Das Ziel einer Inflation von 2 Prozent werde innerhalb der nächsten zwei Jahre auf "nachhaltige und stabile Art" erfüllt. Die Inflation hat das Notenbankziel bereits in den vergangenen knapp zwei Jahren übertroffen.

Die Bank of Japan will aber weiterhin Staatsanleihen kaufen und für akkomodierende finanzielle Bedingungen sorgen. Das signalisiert, dass die Zinslücke zwischen Japan auf der einen und Europa sowie den USA auf der anderen Seite bestehen bleibt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Weitere Termine:

07:30 DE/Deutz AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK)

07:30 DE/Instone Real Estate Group SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

09:00 DE/Audi AG, ausführliches Jahresergebnis, (Agentur-Roundtable 09:00, BI-PK 10:30)

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, vorläufiges Jahresergebnis

Außerdem im Tagesverlauf:

- DE/Commerzbank AG, Geschäftsbericht

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-EU

11:00 Arbeitskosten 4Q

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +5,3% gg Vj

-DE

11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen März

PROGNOSE: 20,4 Punkte

zuvor: 19,9 Punkte

Konjunkturlage

PROGNOSE: -82,4 Punkte

zuvor: -81,7 Punkte

-US

13:30 Baubeginne/-genehmigungen Februar

Baubeginne

PROGNOSE: +7,4% gg Vm

zuvor: -14,8% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: +2,0% gg Vm

zuvor: -1,5% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 18.173,00 -0,1%

E-Mini-Future S&P-500 5.208,50 -0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 18.185,00 -0,3%

Nikkei-225 40.003,60 +0,7%

Schanghai-Composite 3.064,92 -0,6%

Hang-Seng-Index 16.522,40 -1,3%

+/- Ticks

Bund -Future 131,77 +6

Montag:

INDEX Schluss +/-

DAX 17.932,68 -0,0%

DAX-Future 18.206,00 -0,4%

XDAX 17.926,02 -0,4%

MDAX 26.136,35 +0,3%

TecDAX 3.383,65 +0,1%

EuroStoxx50 4.982,76 -0,1%

Stoxx50 4.374,75 +0,0%

Dow-Jones 38.790,43 +0,2%

S&P-500-Index 5.149,42 +0,6%

Nasdaq-Comp. 16.103,45 +0,8%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 131,66 -28

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit kleineren Abgaben dürften Europas Börsen in den Handel am Dienstag starten. Das Geschäft dürfte weiterhin von Zurückhaltung vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch geprägt sein. Es gilt als ausgemacht, dass die Fed die Leitzinsen unverändert lassen wird. Spannender wird daher der Ausblick, insbesondere nach den zuletzt negativen Überraschungen bei der Inflationsentwicklung in den USA. Interessant wird es, zu erfahren, wie viele Zinssenkungen die US-Notenbank selbst für das laufende Jahr erwartet. Bislang hat sie drei Senkungen (bzw 75 Basispunkte) in Aussicht gestellt. Dies entspricht in der Zwischenzeit auch der Markterwartung.

Die geldpolitische Entscheidung der japanischen Notenbank (BoJ) setzt derweil kaum Akzente an den Märkten. Die Währungshüter haben wie erwartet ihre Politik der Zinskurvenkontrolle aufgegeben. Der Yen gerät nach der Entscheidung unter leichten Abgabedruck.

Auf Anlegerinteresse könnten Chipaktien stoßen nach der Vorstellung des neuen Blackwell-Graphikchips von Nvidia. Nvidia steht im Zentrum der KI-induzierten Hausse im Technologiesektor seit Jahresbeginn. Der Sektor war im US-Handel gefragt. Auslöser war ein Bloomberg-Bericht, wonach sich die Google-Mutter Alphabet in Gesprächen mit Apple befinden soll, um Googles künstliche Intelligenzarchitektur in iPhones zu integrieren.

Rückblick: Etwas fester - Vor den Aussagen der US-Notenbanker nach deren Beratungen am Mittwochabend dominierte Zuückhaltung. Die freundiche Tendenz an der Wall Street - ausgehend vor allem vom Technologiesektor - schwappte nicht nach Europa. Der Subindex der Autowerte war mit einem Plus von 0,9 Prozent Tagesgewinner. Dividendenrenditen von zum Beispiel knapp 8 Prozent bei VW und gut 7 Prozent bei Mercedes-Benz machten die Titel attraktiv, hieß es mit Blick auf die Dividendensaison. In Mailand gewannen MFE-MediaforEurope 4,6 Prozent. Das Unternehmen rechnet für das erste Quartal mit einem Plus bei den Werbeeinnahmen in Italien und Spanien von 5 Prozent. Bei Logitech (-6,8%) belastete der überraschende Rücktritt des Finanzchefs. Haleon fielen um 2,3 Prozent. Der US-Pharmakonzern Pfizer will seinen Anteil am Hersteller rezeptfreier Medikamente auf 24 von 32 Prozent verringern und dazu rund 630 Millionen Haleon-Aktien verkaufen.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Wenig verändert - Rheinmetall legten nach einer Studie der DZ Bank um 4,4 Prozent auf 477,10 Euro zu - die Analysten haben ein Kursziel von nun 524 nach zuvor 376 Euro für die Aktie aufgerufen. Im Laufe des Jahres erwartet die DZ Bank den Zuschlag für mehrere größere und langfristige Rüstungsprojekte und einen Anstieg des Auftragsbestands auf über 50 Milliarden Euro. Airbus (+0,4%) erreichten ein neues Allzeithoch von 164,14 Euro. Der Konzern profitiert davon, dass die negativen Schlagzeilen zu Boeing nicht abreißen. Nach endgültigen Zahlen büßten Hannover Rück 0,1 Prozent ein. Operatives Ergebnis und Nettogewinn entsprachen den vorläufigen Angaben, wie Citi urteilte.

XETRA-NACHBÖRSE

Medios legten bis gegen 21.30 Uhr um fast 10 Prozent zu. Das Spezialpharmaunternehmen hatte am Abend die Übernahme von Ceban Pharmaceuticals in den Niederlanden mitgeteilt. Schott Pharma zeigten sich dagegen ebenso wie Eon und Delivery Hero von nachböslichen Mitteilungen (s.u.) unbewegt.

USA - AKTIEN

Freundlich - Angeführt von Technologieaktien ging es nach oben. Auslöser war ein Bloomberg-Bericht, wonach sich die Google-Mutter Alphabet in Gesprächen mit Apple befinden soll, um Googles künstliche Intelligenzarchitektur in iPhones zu integrieren. Alphabet gingen darauf mit einem Plus von 4,6 Prozent aus dem Tag, Apple verteuerten sich um 0,6 Prozent. Die Nvidia-Aktie, der Star unter den KI-Titeln, legte um 0,7 Prozent zu. Hier sorgte laut Händlern die Vorstellung des Chips "AI Woodstock" für Käufe. Die am Mittwoch anstehenden Aussagen der US-Notenbank sorgten bei einigen Akteuren für Zurückhaltung. Wie üblich erhofft sich der Markt aber Konkreteres zum weiteren Zinskurs. "Aufgrund des andauernden Inflationsdrucks könnten diejenigen, die nach präzisen Signalen über den Umfang und den Zeitpunkt der geldpolitischen Lockerung suchen, enttäuscht werden", zeigte sich Marktkenner Jamie Dutta von Vantage skeptisch. Tesla machten einen Satz um 6,3 Prozent. Hier trieb, dass Tesla den Preis für alle seine Model-Y-Fahrzeuge in den USA zum Monatsende um 1.000 Dollar erhöhen will. Bei Boeing (-1,5%) ging der Sinkflug weiter, weil die Probleme bei dem Flugzeughersteller nicht abreißen. Am Freitag verlor eine Boeing-Passagiermaschine von United Airlines während eines Fluges eine Abdeckung am Rumpf. Hashicorp verbesserten sich um gut 8 Prozent. Laut einem Bloomberg-Bericht zieht das Software-Infrastrukturunternehmen strategische Optionen, einschließlich eines Verkaufs, in Betracht.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,73 +0,4 4,73 31,2

5 Jahre 4,35 +3,0 4,32 35,0

7 Jahre 4,35 +2,6 4,33 38,4

10 Jahre 4,33 +1,7 4,31 45,1

30 Jahre 4,46 +2,8 4,43 48,7

Die Renditen stiegen leicht. Nachdem der Markt lange davon ausging, dass eine erste Zinssenkung im Juni kommen könnte, ist die Wahrscheinlichkeit dafür mittlerweile auf nur noch knapp über 50 Prozent gesunken. Auslöser waren zuletzt in der Vorwoche neue Inflationsdaten, die höher als gedacht ausgefallen waren.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:27 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0867 -0,0% 1,0872 1,0871 -1,6%

EUR/JPY 163,33 +0,8% 162,08 162,16 +5,0%

EUR/CHF 0,9659 +0,1% 0,9649 0,9641 +4,1%

EUR/GBP 0,8551 +0,1% 0,8543 0,8545 -1,4%

USD/JPY 150,29 +0,8% 149,06 149,18 +6,7%

GBP/USD 1,2710 -0,1% 1,2726 1,2722 -0,1%

USD/CNH 7,2089 +0,0% 7,2067 7,2082 +1,2%

Bitcoin

BTC/USD 65.059,76 -3,9% 67.688,95 67.843,61 +49,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

