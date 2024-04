Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

SAP ist mit einem erwartungsgemäß guten Wachstum der Cloud-Erlöse ins Jahr gestartet und hat die Jahresprognose bestätigt. Der Cloud-Umsatz legte währungsbereinigt wie von Analysten erwartet um 25 Prozent auf 3,93 Milliarden Euro zu. Nach IFRS schrieb SAP im ersten Quartal jedoch sowohl einen operativen als auch Nettoverlust, was Restrukturierungskosten in Höhe von 2,2 Milliarden Euro geschuldet war. Das Transformationsprogramm, das 8.000 Stellen weltweit betrifft, hatte der Konzern im Januar angekündigt. Es ist Teil der Bemühungen, sich stärker auf Künstliche Intelligenz (KI) auszurichten. Im laufenden Jahr strebt SAP ein währungsbereinigtes Wachstum der Cloud-Erlöse um 24 bis 27 Prozent auf 17,0 bis 17,3 Milliarden Euro an nach einem Plus von 23 Prozent im vergangenen Jahr.

Nachfolgend die Erstquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Non-IFRS):

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL* 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23

Operative Marge 19,1 -- 19,6 -- 17,8

Umsatzerlöse 8.041 +8% 8.030 +8% 7.441

Cloud- und Softwareerlöse 6.960 +9% 6.912 +9% 6.358

Softwarelizenzen 203 -26% 190 -31% 276

Softwaresupport 2.829 -3% 2.790 -4% 2.905

Clouderlöse 3.928 +24% 3.934 +24% 3.178

Operatives Ergebnis 1.533 +16% 1.564 +18% 1.321

Ergebnis nach Steuern** 944 +9% 1.056 +22% 868

Erg. je Aktie unverwässert** 0,81 +8% 0,89 +19% 0,75

Erg. nach Steuern 944 -7% 1.056 +4% 1.012

Erg. je Aktie unverwässert 0,81 -2% 0,89 +7% 0,83

Current Cloud Backlog 14.179 +27% 13.596 +22% 11.148

Free Cashflow 2.492 +27% 1.532 -22% 1.955

* Vorjahreswerte angepasst

** aus fortgeführten Geschäften

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

DEUTSCHE BÖRSE (19:00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q24 ggVj Zahl 1Q23

Nettoerlöse 1.420 +15% 11 1.231

Operative Kosten 583 +29% 11 453

EBITDA 842 +9% 11 772

Ergebnis nach Steuern/Dritten 472 -0,2% 12 473

Ergebnis je Aktie 2,56 -1% 11 2,58

Weitere Termine:

06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 1Q

07:00 FR/Renault SA, Umsatz 1Q

07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1Q

07:00 US/Novartis AG, Ergebnis, 1Q

08:00 DE/OHB SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 1Q

10:00 DE/Nordex SE, HV

12:00 US/Pepsico, Ergebnis, 1Q

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 1Q

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q

12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 1Q

12:30 US/General Motors, Ergebnis, 1Q

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis, 1Q

17:45 FR/Kering SA, Umsatz 1Q

22:00 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q

22:00 US/Tesla Inc, Ergebnis, 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 1Q

- DE/Varta AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Henkel Vz: 1,85 Euro

StA: 1,83 Euro

LVMH 7,50 Euro

Vinci 3,45 Euro

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 48,9

zuvor: 48,3

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 49,7

zuvor: 48,3

09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 46,8

zuvor: 46,2

- DE

09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 50,5

zuvor: 50,1

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 48,3

zuvor: 47,7

09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 42,7

zuvor: 41,9

- EU

10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 51,8

zuvor: 51,5

10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 46,5

zuvor: 46,1

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 50,7

zuvor: 50,3

- GB

10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) April

zuvor: 53,1

10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) April

zuvor: 50,3

- US

15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 52,0

zuvor: 51,7

15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 52,0

zuvor: 51,9

16:00 US/Neubauverkäufe März

PROGNOSE: +1,1% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 18.163,00 +0,2%

E-Mini-Future S&P-500 5.045,75 -0,0%

E-Mini-Future Nsdq-100 17.329,25 -0,1%

Nikkei-225 37.564,60 +0,3%

Schanghai-Composite 3.032,13 -0,4%

Hang-Seng-Index 16.782,71 +1,6%

+/- Ticks

Bund -Future 131,25 +5

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 17.860,80 +0,7%

DAX-Future 18.083,00 +0,9%

XDAX 17.926,97 +1,2%

MDAX 26.289,73 +1,2%

TecDAX 3.216,95 +0,9%

EuroStoxx50 4.936,85 +0,4%

Stoxx50 4.364,60 +0,6%

Dow-Jones 38.240,31 +0,7%

S&P-500-Index 5.010,62 +0,9%

Nasdaq-Comp. 15.451,31 +1,1%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 131,20 +16

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften mit Aufschlägen starten. Stützend wirken positive Vorgaben der Wall Street. Die ausgebliebene militärische Eskalation zwischen dem Iran und Israel sorgte auch dort für Erleichterung und wieder höhere Risikobereitschaft. Bei Einzelwerten setzt die Berichtssaison die Akzente. Am Vorabend hat SAP Geschäftszahlen vorgelegt, im Tagesverlauf folgen unter anderem Novartis, Renault und am Abend Deutsche Börse. Veröffentlicht werden auch die europäischen Einkaufsmanagerindizes für April. Der Index für das verarbeitende Gewerbe wird zwar verbessert erwartet, aber weiter klar unter der Expansionsschwelle von 50.

Rückblick: Fester - Erleichterung, dass es am Wochenende zu keinen neuen Eskalationen im Nahen Osten gekommen war, stützte die Stimmung. Für etwas Zurückhaltung bei Technologieaktien sorgte, dass im Wochenverlauf mit Tesla, Meta, Microsoft und Alphabet vier der sogenannten Glorreichen Sieben ihre Bücher öffnen. Autoaktien hinkten hinterher. Marktteilnehmer verwiesen als Belastungsfaktor auf den Preiswettbewerb bei Elektroautos angesichts neuerlicher Preissenkungen. Knorr-Bremse (+4,3%) waren mit der Übernahme des US-Bahnsignaltechnikgeschäfts der französischen Alstom gesucht. Alstom legten um 2,3 Prozent zu. Prosus (+4,6%) profitierten von einer Steilvorlage der Beteiligung Tencent, deren Kurs in Hongkong einen Satz um 5,5 Prozent gemacht hatte. Treiber war die Nachricht, dass Tencent früher als erwartet das Handy-Spiel "Dungeon & Fighter Mobile" veröffentlichen will. Die Zulassung eines Biosimilars durch die EU-Kommission trieb Sandoz um 5,1 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fester - DAX-Gewinner war die zuletzt schwache Bayer-Aktie (+3,8%). Norma gewannen 8,6 Prozent auf 18,36 Euro. Warburg hatte die Aktie auf Kaufen erhöht und das Kursziel auf 25 Euro von 18,50 Euro erhöht. Fresenius Medical Care schnellten ohne fundamentale Neuigkeiten um 6,5 Prozent nach oben. Steico haussierten um 14,4 Prozent. Der Bauproduktehersteller steigerte im ersten Quartal das operative Ergebnis deutlich. Eckert & Ziegler machten einen Sprung um 9,3 Prozent. Das Unternehmen steigerte den Gewinn im ersten Quartal überproportional zum Umsatz. Flatexdegiro fielen um 4,6 Prozent. Unternehmenschef Frank Niehage legt zum 30. April seine sämtlichen Mandate nieder aufgrund von unterschiedlichen Auffassungen zur strategischen Entwicklung.

XETRA-NACHBÖRSE

SAP wurden 0,4 Prozent höher getaxt nach Vorlage der Erstquartalszahlen (s.Tagesthema). Hypoport wurden 3,8 Prozent höher gestellt. Der Finanzdienstleister hatte mitgeteilt, im ersten Quartal von einer deutlich verbesserten Entwicklung in der Immobilienfinanzierung profitiert zu haben (s.u.).

USA - AKTIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 23, 2024 01:37 ET (05:37 GMT)