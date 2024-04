Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages Geburtstag des Shōwa-Kaisers geschlossen.

DIENSTAG: In Schweden findet wegen des Mai-Feiertages am Mittwoch nur ein verkürzter Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

DEUTSCHE BANK

Die Deutsche Bank bildet aufgrund eines Rechtsstreits zur Übernahme der Postbank eine Rückstellung. Diese werde Auswirkungen auf die Profitabilität und die Kapitalquoten der Bank für das zweite Quartal und das Gesamtjahr haben, teilte das Finanzinstitut mit. Die Bank schätzt den Gesamtbetrag aller Forderungen inklusive aufgelaufener Zinsen auf rund 1,3 Milliarden Euro. Auf einer Pro-forma-Basis zum 31. März 2024 würde die gesamte Rückstellung die harte Kernkapitalquote (CET1) der Bank um rund 20 Basispunkte verringern, was zu einer CET1 von 13,25 Prozent führen würde. Auf derselben Basis läge die Verschuldungsquote zum 31. März 2024 bei 4,42 Prozent.

Laut Mitteilung der Deutschen Bank hat sich das Oberlandesgericht Köln in einer mündlichen Verhandlung mit Klagen früherer Postbank-Aktionäre befasst. Diese argumentierten, dass ihnen im Zusammenhang mit dem freiwilligen Übernahmeangebot ein höherer Preis hätte gezahlt werden müssen. Das Gericht habe angedeutet, dass es Teile dieser Ansprüche für begründet befinden könnte. Die Deutsche Bank widerspricht dieser Einschätzung.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

QIAGEN (22:05 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal 2024 (in Mio US-Dollar, Ausnahme Ergebnis je Aktie in US-Dollar, nach US-GAAP):

. PROG PROG PROG

1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj Zahl 1Q23

Umsatz 458 -6% 17 485

Operatives Ergebnis bereinigt 118 -5% 17 124

Ergebnis nach Steuern bereinigt k.A. -- -- 117

Erg./Aktie verwässert bereinigt 0,44 -14% 18 0,51

MORPHOSYS (22:00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal 2024 (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG

1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj Zahl 1Q23

Umsatz 51 -18% 3 62

Operativer Gewinn -31 -- 4 -70

Konzernüberschuss -14 -- 4 -44

Ergebnis/Aktie verwässert -0,29 -- 3 -1,30

Weitere Termine:

08:00 FR/Vivendi SE, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, ausführliches Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Bayer AG 0,11 EUR

Continental 2,20 EUR

Merck KGaA 2,20 EUR

Banco Santander 0,095 EUR

Inditex 0,77 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) April

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 18.402,00 +0,3%

E-Mini-Future S&P-500 5.145,25 +0,3%

E-Mini-Future Nsdq-100 17.912,75 +0,4%

Nikkei-225 FEIERTAG

Schanghai-Composite 3.110,58 +0,7%

Hang-Seng-Index 17.794,08 +0,8%

+/- Ticks

Bund -Future 130,31 +9

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 18.161,01 +1,4%

DAX-Future 18.353,00 +1,2%

XDAX 18.173,34 +1,2%

MDAX 26.175,48 +0,5%

TecDAX 3.322,49 +1,7%

EuroStoxx50 5.006,85 +1,4%

Stoxx50 4.422,20 +1,0%

Dow-Jones 38.239,66 +0,4%

S&P-500-Index 5.099,96 +1,0%

Nasdaq-Comp. 15.927,90 +2,0%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 130,22 +52

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem Ausbau der Erholungsstrecke im DAX rechnen Händler zum Wochenauftakt. Der DAX wird am frühen Morgen mit gut 18.220 Punkten errechnet und damit 0,3 Prozent über dem Schlussstand vom Freitag. Gestützt wird die Stimmung von günstigen Vorlagen aus den USA und von den asiatischen Börsen. Zudem kommen die Ölpreise am Morgen wieder deutlich zurück, und der Euro verteidigt mit gut 1,07 Dollar die jüngsten Gewinne. Die Anleihen liegen ebenfalls stabil im Markt. "Damit ist das Umfeld nicht das schlechteste", so ein Marktteilnehmer zu den Erholungschancen auf der Aktienseite.

Rückbick: Fester - Rückenwind kam von den neuen US-Inflationsdaten. Gemessen an den Verbraucherausgaben ist die Kernrate der Inflation in den USA im März mit einem Plus von 2,8 Prozent etwas höher ausgefallen als die Konsensschätzung von 2,7 Prozent. "Nach den Zahlen vom Donnerstag war aber viel Schlimmeres befürchtet worden", hieß es. Händler sprachen von einer Erleichterungsrally an den Börsen. Anglo American gewannen 3,2 Prozent. "Der Übernahmeball bleibt im Spiel", so ein Marktteilnehmer. Es sei klar gewesen, dass Anglo das erste Angebot von BHP (-2,6%) ablehnen werde. Der Index der Technologiewerte stieg um 1,9 Prozent. Die Quartalszahlen von Alphabet und Microsoft hellten die Stimmung nach dem Rücksetzer am Vortag wieder auf, hieß es. SAP stiegen um 2,2 Prozent. ASML legten um 3,2 Prozent zu. Saint-Gobain stiegen um 6,9 Prozent. Stifel hält die Aktie für unterbewertet. Der Umsatzrückgang im ersten Quartal sei nicht schlimmer ausgefallen als erwartet, und die Bekräftigung des Profitabilitätsausblicks sollte stützen. Die Erstquartalszahlen von Airbus (-0,8%) sind schwächer als erwartet ausgefallen.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fester - Thyssenkrupp stiegen um 6,2 Prozent, nachdem es den lang ersehnten Fortschritt in der Stahlsparte gibt. Thyssenkrupp hat für das konjunkturanfällige Stahlgeschäft den tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky als neuen strategischen Partner gefunden. Dessen Holding wird sich mit zunächst 20 Prozent beteiligen. In einem zweiten Schritt sollen weitere 30 Prozent hinzukommen. Siltronic (-0,9%) hat wegen einer schwachen Nachfrage die Prognose gesenkt. Der TecDAX profitierte von deutlichen Aufschlägen bei SMA Solar (+6,5%) und Nordex (+3,1%), die von der Verabschiedung des modifizieren Klimaschutzgesetzes profitieren. Einen Schub um 22,1 Prozent gab es bei Flatexdegiro. Nicht nur sind die Geschäftszahlen stark ausgefallen, auch der Ausblick wurde angehoben. Talanx (+2,2%) hat im ersten Quartal die Markterwartungen übertroffen. Nach einem schwachen Quartal erwartet Stratec (+3,7%) im zweiten Quartal stark steigende Umsätze und hat den Ausblick bekräftigt. Traton gaben 3,5 Prozent nach. "Umsatz und Gewinnkennziffern sind zwar gut, die Auftragslage enttäuscht aber", hieß es. Zudem habe sich der Kurs seit Oktober verdoppelt, so dass Gewinnmitnahmen nicht überraschten. Delivery Hero brachen nach dem Erholungsschub vom Donnerstag um 16,0 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktie der Deutschen Bank wurde in einer ersten Reaktion 2,5 Prozent niedriger gestellt. Das Finanzinstitut bildet wegen eines Rechtsstreits zur Übernahme der Postbank eine Rückstellung in Höhe von rund 1,3 Milliarden Euro, wodurch sich die harte Kernkapitalquote (CET1) der Bank verringern dürfte. Porsche gaben 1,5 Prozent nach. Der Sportwagenhersteller hat im ersten Quartal wegen hoher Kosten für diverse Modellanläufe einen Gewinnrückgang verzeichnet. Die operative Umsatzrendite sackte sogar noch etwas stärker ab als ohnehin von Analysten befürchtet. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bekräftigte.

USA - AKTIEN

Fester - Gestützt wurde das Sentiment von guten Geschäftsausweisen von Alphabet und Microsoft. Zudem sorgten neue Preisdaten für etwas Erleichterung. Der PCE-Preisdeflator der persönlichen Ausgaben für März ist bei der Kernrate auf Monatssicht exakt wie vorausgesagt ausgefallen - auf Jahressicht einen Tick höher. Zinssenkungsfantasien blieben damit am Leben, hieß es. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im April indessen abgeschwächt. Microsoft (+1,8%) hat im dritten Geschäftsquartal den Gewinn dank der Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz deutlich gesteigert und besser abgeschnitten als erwartet. Alphabet stiegen um 10,2 Prozent. Die Google-Mutter hat von starken Werbeerlösen und Kostensenkungen profitiert. Der Gewinn stieg deutlich stärker als der Umsatz, obwohl der Konzern fast doppelt so viel investierte wie im Vorjahreszeitraum. Gut kamen auch die erste Bardividende und ein neues Aktienrückkaufprogramm an. Intel (-9,2%) hat im ersten Quartal einen Verlust geschrieben, der Umsatz verfehlte den Konsens. Dazu blieb der Ausblick hinter den Erwartungen zurück. Für Exxon Mobil ging es um 2,8 Prozent nach unten, Chevron schlossen 0,4 Prozent fester. Sinkende Gaspreise und rückläufige Raffineriemargen haben Exxon im ersten Quartal einen Gewinnrückgang beschert, das Ergebnis fiel zudem schwächer aus als erwartet. Chevron hat wegen geringerer Gewinnspannen beim Verkauf raffinierter Produkte und niedrigeren Erdgasrealisierungen weniger verdient. Allerdings hatten Analysten einen höheren Gewinnrückgang befürchtet. Snap sprangen um 27,6 Prozent. Das Unternehmen hat mit einem Umsatzplus von 21 Prozent die Markterwartung weit übertroffen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 5,00 -0,1 5,00 57,7

5 Jahre 4,69 -2,9 4,72 69,0

7 Jahre 4,69 -4,0 4,73 71,9

10 Jahre 4,67 -3,8 4,70 78,6

30 Jahre 4,78 -3,4 4,81 81,0

