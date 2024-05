Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Hongkong und Seoul bleiben die Börsen wegen des Feiertages Buddhas Geburtstag geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Delivery Hero trennt sich von seinem Liefergeschäft unter der Marke Foodpanda in Taiwan. Der Fahrdienstvermittler und Essenslieferdienst Uber übernimmt das Geschäft für 950 Millionen Dollar in bar. Zudem beteiligt sich der US-Konzern an Delivery Hero über eine Kapitalerhöhung im Volumen von 278 Millionen Euro. Man sei zu dem Schluss gekommen, die Ressourcen auf andere Bereiche konzentrieren zu wollen, in denen Delivery Hero den "größten Impact für Kunden, Händler und Fahrer" habe, begründete Konzernchef Niklas Östberg den Verkauf. Delivery Hero ist mit der Marke Foodpanda in zahlreichen Ländern Südostasiens präsent. Ein Verkauf in mehreren Märkten war im Februar gescheitert. Für eine Beteiligung von Uber an dem Konzern wird Delivery Hero unter Ausschluss des Bezugsrechts 8,4 Millionen neue Aktien zu 33 Euro das Stück ausgeben. Diese wird die Uber-Tochter SMB Holding zeichnen. Nach der Transaktion wird Uber damit 2,98 Prozent am Grundkapital von Delivery Hero halten. Die Nettoerlöse will der MDAX-Konzern zum Rückkauf von Wandelanleihen einsetzen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

BAYER (07:30)

Nachfolgend die Konsensprognosen zum ersten Quartal 2024 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj Zahl 1Q23

Umsatz Konzern 14.082 -2% 15 14.389

-Pharmaceuticals 4.336 -2% 14 4.407

-Consumer Health 1.569 -0,3% 14 1.573

-Crop Science 8.087 -3% 14 8.351

EBITDA bereinigt Konzern 4.148 -7% 15 4.471

-Pharmaceuticals 1.157 +5% 13 1.106

-Consumer Health 367 -3% 13 379

-Crop Science 2.709 -17% 13 3.267

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.732 -20% 14 2.178

Ergebnis je Aktie Core 2,39 -19% 15 2,95

RHEINMETALL (07:30)

Nachfolgend die Konsensprognosen zum ersten Quartal 2024 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj Zahl 1Q23

Umsatz 1.680 +23% 12 1.363

Operatives Ergebnis 143 +72% 12 84

Operative Ergebnismarge 8,5 -- 12 6,1

Ergebnis nach Steuern/Dritten 75 +32% 9 57

Ergebnis je Aktie 1,72 +42% 9 1,21

CANCOM (08:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal 2024 (Angaben in Millionen Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q24 ggVj Zahl 1Q23

Umsatz 421 +32% 3 318

EBITDA 31 +29% 3 24

EBITDA-Marge 7,4 -- -- 7,6

Weitere Termine:

06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Manz AG, Ergebnis 1Q

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1Q (13:00 Analystenkonferenz)

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Vodafone Group plc, Jahresergebnis

08:00 JP/Sony Corp, Jahresergebnis

08:00 DE/Hawesko Holding AG, Ergebnis 1Q

09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1Q (13:00

Analystenkonferenz)

10:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, HV

10:00 DE/Deutsche Börse AG, HV

10:00 DE/Hugo Boss AG, HV

10:00 DE/K+S AG, HV

10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), HV

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q

13:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Jahresergebnis 1Q

17:45 DE/Encavis AG, ausführliches Ergebnis 1Q

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Alcon 0,24 CHF

Siltronic 1,20 EUR

Swissquote 4,30 CHF

Unibail-Rodamco 2,50 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Verbraucherpreise (endgültig) April

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,2% gg Vj

vorläufig: +0,5% gg Vm/+2,2% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+2,2% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,4% gg Vj

vorläufig: +0,6% gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+2,3% gg Vj

11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Mai

PROGNOSE: 45,9 Punkte

zuvor: 42,9 Punkte

Konjunkturlage

PROGNOSE: -76,3 Punkte

zuvor: -79,2 Punkte

- US

14:30 Erzeugerpreise April

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

vorläufig: +0,2% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Stand +/-

DAX-Future 18.844,00 -0,0%

E-Mini-Future S&P-500 5.244,00 -0,0%

E-Mini-Future Nsdq-100 18.276,25 -0,1%

Nikkei-225 38.224,69 +0,1%

Schanghai-Composite 3.142,41 -0,2%

Hang-Seng-Index 19.095,74 -0,1%

+/- Ticks

Bund -Future 130,87 -2

Montag:

INDEX Schluss +/-

DAX 18.742,22 -0,2%

DAX-Future 18.850,00 -0,2%

XDAX 18.734,31 -0,2%

MDAX 26.823,94 +0,3%

TecDAX 3.397,63 -0,2%

EuroStoxx50 5.078,96 -0,1%

Stoxx50 4.528,91 +0,1%

Dow-Jones 39.431,51 -0,2%

S&P-500-Index 5.221,42 -0,0%

Nasdaq-Comp. 16.388,24 +0,3%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 130,89% +1

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Der DAX wird zunächst etwas leichter erwartet. Anleihen und Euro notieren am Morgen kaum verändert und liefern damit keinen Impuls für die Aktien in Europa. Im Fokus steht die die Berichtssaison, aus dem Stoxx-600 legen in dieser Woche 69 Unternehmen Zahlen vor, aus dem DAX 12. Zudem findet eine Reihe von Hauptversammlungen statt. Ein Aktienstratege erwartet, dass die USA möglicherweise schon heute Zölle auf Einfuhren aus China ankündigt. Diese könnten Elektrofahrzeuge, Halbleiter und Solaranlagen betreffen und dürfte den Handelsstreit zwischen den USA und China verschärfen. Zudem müsse sich Europa dann darauf einstellen, dass ein Teil der Waren, die nicht mehr in die USA gehen, dann in Europa auf den Markt kommen könnten.

Rückblick: Knapp behauptet - Das Geschäft wurde als zurückhaltend beschrieben im Vorfeld neuer US-Preisdaten am Mittwoch. Unter Druck gerieten Anglo American (-2,4%) in Reaktion auf das erneute "Nein" auf ein verbessertes Übernahmeangebot von BHP (-0,7%). Anglo American wird darin mit 34 Milliarden Pfund bzw 27,53 Pfund je Aktie bewertet. Nach Einschätzung von Liberum muss das Gebot deutlich höher ausfallen, um erfolgreich zu sein - einen Preis, den BHP wohl nicht gewillt sei, zu zahlen.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Als solide wurden im Handel die Geschäftszahlen von Hochtief (+1,4%) eingestuft. Sie fielen auf der Umsatz- und der Ergebnisseite besser als erwartet aus. Positiv wurde der starke Auftragseingang hervorgehoben. Der Ausblick wurde indes nur bestätigt. Adesso fielen nach der Zahlenvorlage um 2,4 Prozent. Der operative Gewinn hat im vergangenen Quartal stagniert. Den Ausblick hat der IT-Dienstleister bekräftigt. Ceconomy gewannen 6,2 Prozent. Das Unternehmen rechnet für das Gesamtjahr mit einem bereinigten operativen Ergebnis von 290 bis 310 Millionen Euro - über dem Konsens, den Ceconomy selbst mit 273 Millionen Euro angab.

XETRA-NACHBÖRSE

Medigene wurden 2,5 Prozent schwächer getaxt. Das Unternehmen plant die Herabsetzung des Grundkapitals und passt zudem die Finanzprognose aufgrund höherer Kosten an.

USA - AKTIEN

Wenig verändert - Es fehlten die Impulse. Diese erhofften sich Anleger von den US-Verbraucherpreisen am Mittwoch. Sie könnten wieder Schwung in die Zinsdebatte bringen. Apple legten um 1,8 Prozent zu. Laut einem Bericht könnte der Technologiekonzern kurz vor einer Vereinbarung zur Nutzung der OpenAI-Technologie für das iPhone stehen. Das wäre ein Rückschlag für Alphabet, die ihr eigenes KI-System vermarkten wolle. Alphabet sanken zunächst deutlich, schlossen am Ende aber 0,3 Prozent im Plus. Intel stiegen um 2,1 Prozent. Der Halbleiterkonzern holt sich für den Bau eines Werkes in Irland offenbar Hilfe eines Finanzinvestors ins Boot. Dieser könnte mehr als 11 Milliarden Dollar an Finanzierung bereitstellen. Kraft Heinz geht den Verkauf von Oscar Mayer an. Der Kurs gewann 0,7 Prozent. Gamestop schossen um 74,4 Prozent empor, nachdem ein bekannter Anleger über die Sozialen Netzwerke erneut mit vagen Kommentaren mobil gemacht und Spekulationen über einen Einstieg geweckt hatte. AMC zogen um 78,4 Prozent an, auch diese "Meme-Aktie" war in der Vergangenheit von Kampagnen in den Sozialen Netzwerken befeuert worden.

