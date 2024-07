Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Der Sportartikelhersteller Adidas hat seine Jahresprognose nach besser als erwartet ausgefallenen Ergebnissen im zweiten Quartal angehoben. Demnach plant der Konzern für das laufende Jahr nun mit einem währungsbereinigten Umsatzanstieg im hohen einstelligen Prozentbereich. Bislang hatte Adidas für dieses Jahr einen Anstieg im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Das Betriebsergebnis soll im Gesamtjahr 2024 nun rund 1,0 Milliarde Euro erreichen. Bisher war Adidas von rund 700 Millionen Euro ausgegangen. Im Dreimonatszeitraum April bis Juni legte der Umsatz auf 5,822 Milliarden von 5,343 Milliarden Euro vor Jahresfrist zu. In Euro entsprach dies einem Anstieg um 9 Prozent. Währungsbereinigt betrug das Wachstum 11 Prozent.

Daimler Truck hat aufgrund der weiterhin schwachen Marktentwicklung in China den At-equity-Buchwert des chinesischen Joint Ventures BFDA (Beijing Foton Daimler Automotive) vollständig wertberichtigt. Dies resultiere in einer nicht zahlungswirksamen Ergebnisbelastung von 120 Millionen Euro, die das bereinigte EBIT des Segments Trucks Asia sowie des Industriegeschäfts beeinträchtige, teilte der Konzern mit. Ohne diesen Einmaleffekt würde die bereinigte Umsatzrendite des Industriegeschäfts 10,2 Prozent betragen. Wie Daimler Truck weiter mitteilte, ergab sich im Industriegeschäft im abgelaufenen Quartal nach vorläufigen Berechnungen ein bereinigtes EBIT von 1,156 (Konsens: 1,205) Milliarden Euro bei einer bereinigten Umsatzrendite von 9,3 (Konsens: 9,6) Prozent. Das EBIT der Daimler Truck Group erreichte 1,076 Milliarden Euro. Bereinigt waren es 1,168 Milliarden. Die Konsens-Schätzungen hatten hier auf 1,253 bzw. 1,259 Milliarden Euro gelautet. Der Ausblick für das Gesamtjahr werde aktuell überprüft. Der Konzern übertraf nach eigenen Angaben im abgelaufenen Quartal in den Segmenten Trucks North America und Daimler Buses die Markterwartungen, verfehlte sie jedoch in den Segmenten Mercedes-Benz und Financial Services.

07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 2Q

07:10 DE/Hypoport SE, Operative Kennzahlen 2Q

11:00 LU/Adler Group SA, außerordentliche HV

12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q

22:05 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 2Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 2Q

- DE/Hellofresh SE, Indikationen 2Q

Unternehmen Dividende

Pernod Ricard 2,35 EUR

- GB

08:00 Erzeugerpreise Juni

Output-Basis

08:00 Verbraucherpreise Juni

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,9% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj

Kern

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,4% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+3,5% gg Vj

- EU

11:00 Verbraucherpreise Juni

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj

Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj

Vorabschätzung: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+2,9% gg Vj

- US

14:30 Baubeginne/-genehmigungen Juni

Baubeginne

PROGNOSE: +1,8% gg Vm

zuvor: -5,5% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: -3,8% gg Vm

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 78,5%

zuvor: 78,7%

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

20:00 Fed, Beige Book

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 18.677,00 -0,2%

E-Mini-Future S&P-500 5.706,00 -0,2%

E-Mini-Future Nsdq-100 20.515,75 -0,4%

Nikkei-225 41.148,28 -0,3%

Schanghai-Composite 2.959,18 -0,6%

Hang-Seng-Index 17.726,05 -0,0%

+/- Ticks

Bund -Future 132,48 -4

Dienstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 18.518,03 -0,4%

DAX-Future 18.722,00 +0,1%

XDAX 18.581,70 +0,1%

MDAX 25.576,74 -0,4%

TecDAX 3.375,31 -0,3%

EuroStoxx50 4.947,83 -0,7%

Stoxx50 4.506,26 -0,5%

Dow-Jones 40.954,48 +1,8%

S&P-500-Index 5.667,20 +0,6%

Nasdaq-Comp. 18.509,34 +0,2%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,52 +65

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem gut behaupteten Start an den europäischen Börsen rechnen Marktteilnehmer am Mittwoch. Damit profitiert der DAX einmal mehr von den Rekordvorlagen an Wall Street, ohne dass er der Dynamik der US-Börsen folgen kann. "Die Stimmung bleibt positiv, aber von einem zunehmenden Momentum ist nichts zu sehen", so ein Marktteilnehmer. Während die Zinssenkungsfantasie und der jüngste Renditerückgang die Stimmung stützen, führen die zuletzt wieder schwächeren Konjunkturdaten zu einer Underperformance zyklischer Aktien aus dem rohstoffnahen Sektor der Basic Resources, aber auch bei ausgewählten Chemie- und Autotiteln. "Offensichtlich ist es für diese noch zu früh", sagt der Marktteilnehmer mit Blick auf die Konjunkturzyklik. Daneben steht die Berichtssaison im Blick.

Rückblick: Unter Druck standen vor allem konjunkturabhängige Aktien. Die mauen ZEW-Konjunkturerwartungen hellten das Sentiment nicht auf, auch wenn die Lage nicht ganz so schlecht wie befürchtet beurteilt wurde. Deutlichere Verluste verhinderte der fallende Ölpreis, der die Renditen drückte und die Zinssenkungsspekulation stützte. Davon profitierte der Goldpreis, der auf Allzeithoch kletterte. Hugo Boss brachen um 7,5 Prozent ein. Bei den Versicherern sackten Scor mit einer Gewinnwarnung um 25 Prozent ab. Der Index der Versicherer verlor 0,9 Prozent. Besser als befürchtet nach Gewinnwarnungen von Burberry und Swatch sind die Geschäftszahlen von Richemont (+0,9%) ausgefallen. Auf Branchenebene standen die konjunkturabhängigen Aktien aus dem Roh- und Grundstoffsektor unter Druck (-1,7%). Auf die gesenkten Förderprognosen reagierten Rio Tinto mit Verlusten von 2,3 Prozent. Auch Glencore standen mit einem Minus von 2,7 Prozent stärker unter Druck.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas leichter - Nach einer Gewinnwarnung fielen Hugo Boss um 7,5 Prozent. Zwar überraschte die Prognosesenkung an sich nicht, aber das Ausmaß. Im Sog fielen Puma um 2,2 und Adidas um 1,2 Prozent. Im Schlepptau von Scor sanken Munich Re und Hannover Rück um jeweils etwa 2 Prozent. Fresenius reagierten mit einem Plus von 2,6 Prozent auf eine Kaufempfehlung. Porsche AG fielen um 4,7 Prozent. Das Minus könnte im Zusammenhang mit der Sorge vor neuen Zöllen in den USA nach einem möglichen Wahlsieg von Donald Trump stehen, hieß es. Im Rohstoffsektor verloren Aurubis 2,2 Prozent, Thyssenkrupp markierten mit einem Minus von 1,8 Prozent neue Jahrestiefs. Salzgitter sanken um 4 Prozent ein, zusätzlich belastet durch eine Zielsenkung durch JPM. Eckert & Ziegler zogen 11,6 Prozent auf Jahreshoch an. Das Unternehmen hatte die Prognose erhöht.

XETRA-NACHBÖRSE

Neue Rekordstände an der Wall Street haben am Dienstag den Kursen im nachbörslichen Handel etwas Auftrieb gegeben. Adidas stiegen um 4,4 Prozent, nachdem der Sportartikelhersteller bei der Vorlage vorläufiger Eckdaten zum zweiten Quartal seine Jahresprognose erhöht hatte. Daimler Truck fielen nach Veröffentlichung vorläufiger Zahlen zum zweiten Quartal um 3,8 Prozent. Der Nutzfahrzeughersteller nimmt Wertberichtigungen auf sein China-Geschäft vor und überprüft den Ausblick auf das laufende Jahr.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Kursgewinne in Unitedhealth, Caterpillar und Boeing trieben den Dow-Jones-Index auf seinen bisher höchsten Stand. Auch der S&P-500 schaffte ein neues Rekordhoch, das aber nur knapp über dem vorigen lag. Die Nasdaq-Indizes wurden gebremst von Kursverlusten des Schwergewichts Nvidia. Stärker noch als die Large Caps stiegen Nebenwerte: Der Small-Cap-Index Russel 2000 legte um 3,6 Prozent zu und gewann den fünften Handelstag in Folge mehr als 1 Prozent. Gestützt wurde der Markt von der Hoffnung auf eine weiche Landung der US-Wirtschaft. Denn die Umsätze der US-Einzelhändler haben sich im Juni entgegen der Erwartung eines Rückgangs stabil entwickelt. Die Importpreise stagnierten ebenfalls, auch hier war ein Rückgang erwartet worden. Beide Datenreihen bremsten die Zinssenkungsdebatte etwas. Doch schien der Markt übergeordnet weiter auf eine Zinssenkung im September zu setzen, die er mit nahezu 100 Prozent einpreist. Unter den Einzelwerten standen Bank of America und Morgan Stanley im Blick, die Schwergewichte der Finanzbranche haben ihre Zweitquartalszahlen vorgelegt. Bank of America (+5,3%) hat im zweiten Quartal besser abgeschnitten als befürchtet. Morgan Stanley (+0,9%) verdiente deutlich mehr als erwartet. Microsoft (-1%) ist wegen eines Deals mit dem KI-Startup Inflection AI nun auch in Großbritannien ins Visier der Wettbewerbsbehörden geraten. Unitedhealth (+6,5%) ist im zweiten Quartal etwas stärker gewachsen als

