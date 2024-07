Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Mercedes-Benz hat auch im zweiten Quartal angesichts eines schwierigeren Marktumfeldes besonders in China bei leicht rückläufigen Umsätzen deutlich weniger verdient. Die Rendite im Kerngeschäft mit Premiumautos sank wie schon zum Jahresstart. Die Prognosen für das Gesamtjahr bekräftigte der Stuttgarter DAX-Konzern auf Konzernebene, präzisierte sie aber bei den Segmenten. Die bereinigte Umsatzrendite im Segment Cars soll nun bei 10 bis 11 Prozent landen anstatt 10 bis 12 Prozent. Bei Vans ist der Konzern optimistischer und sieht die bereinigte Umsatzrendite bei 14 bis 15 Prozent anstatt 12 bis 14 Prozent. Im Segment Mobility hängt das Ziel nun niedriger, bei 8,5 bis 9,5 Prozent anstatt 10 bis 12 Prozent.

Die Zahlen zum zweiten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Rendite in Prozent, nach IFRS):

Mercedes-Benz Group AG, Stuttgart

. BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q24 ggVj 2Q24 ggVj 2Q23

Umsatz 36.743 -3,9% 37.057 -3% 38.241

EBIT 4.037 -19% 4.065 -19% 4.988

EBIT bereinigt --* -- 4.043 -22% 5.211

Ergebnis nach Steuern/Dritten --* -- 2.949 -17% 3.563

Ergebnis je Aktie unverwässert´ 2,95 -12% 2,88 -14% 3,34

Umsatz Cars 27.170 -3,8% 27.565 -2% 28.244

EBIT bereinigt Cars 2.763 -28% 2.901 -24% 3.812

bereinigte Umsatzrendite Cars 10,2 -- 10,5 -- 13,5

Umsatz Vans 4.774 -6,8% 4.716 -8% 5.123

EBIT bereinigt Vans 834 +5,3% 735 -7% 792

bereinigte Umsatzrendite Vans 17,5 -- 15,6 -- 15,5

Umsatz Mobility 6.347 -2,4% 6.599 +1% 6.506

EBIT bereinigt Mobility 271 -40% 324 -28% 448

ber. Eigenkapitalrendite Mobility 8,4 -- -- -- 12,8

Free Cashflow Industriegeschäft 1.629 -52% -- -- 3.363

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

HENSOLDT (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Halbjahr (Angaben in Millionen Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG

1H 1H24 ggVj Zahl 1H23

Auftragseingang 1.221 +14% 4 1.071

Umsatz 847 +17% 4 726

EBITDA bereinigt 100 +22% 4 82

EBITDA-Marge bereinigt 11,9 -- 4 11,3

TRATON (08:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q24 ggVj Zahl 2Q23

Umsatz 11.622 -0,4% 16 11.669

Operatives Ergebnis bereinigt 1.046 +1% 16 1.038

Operative Marge bereinigt 9,0 -- 16 8,9

Ergebnis nach Steuern/Dritten 785 +15% 5 683

Ergebnis je Aktie 1,58 +15% 4 1,37

Weitere Termine:

07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1H

07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 2Q

07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 1H

07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1H

07:30 FR/Electricite de France SA (EDF), Ergebnis 1H

07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 2Q

08:00 DE/Traton SE, Ergebnis 1H (10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 1H

10:00 DE/PSI Software AG, HV

12:30 US/3M Co, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-FR

08:45 Verbrauchervertrauen Juli

PROGNOSE: 89

zuvor: 89

-US

14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni

Persönliche Ausgaben

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

Persönliche Einkommen

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+2,6% gg Vj

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juli

PROGNOSE: 66,0

1. Umfrage: 66,0

zuvor: 68,2

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 18.392,00 +0,1%

E-Mini-Future S&P-500 5.468,75 +0,5%

E-Mini-Future Nsdq-100 19.114,00 +0,6%

Nikkei-225 37.845,27 -0,1%

Schanghai-Composite 2.877,31 -0,3%

Hang-Seng-Index 17.001,36 -0,0%

+/- Ticks

Bund-Future 132,35 -4

Donnerstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 18.298,72 -0,5%

DAX-Future 18.366,00 -0,5%

XDAX 18.254,31 -0,5%

MDAX 24.951,14 -0,4%

TecDAX 3.301,19 -0,5%

EuroStoxx50 4.811,28 -1,0%

Stoxx50 4.411,57 -0,7%

Dow-Jones 39.935,07 +0,2%

S&P-500-Index 5.399,22 -0,5%

Nasdaq-Comp. 17.181,72 -0,9%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,39 +46

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften wenig verändert in den Handel am Freitag starten. Die US-Vorgaben sind uneinheitlich. Zwar hat der Nasdaq-Composite erneut schwächer geschlossen, dennoch waren gewisse Stabilisierungsansätze erkennbar. Für etwas Entspannung im Technologiesektor sorgten die Quartalsergebnisse von IBM. Zuvor hatten schwach aufgenommene Zahlen von Tesla und Alphabet einen Ausverkauf im Sektor ausgelöst. Bei CMC heißt es, dass sich der DAX zuletzt erstaunlich gut gehalten habe mit einem komfortablen Sicherheitsabstand zur 18.000er-Marke. Beruhige sich die Situation in New York wieder, dürfte sich auch die Nervosität in Frankfurt legen. Der Vormittagshandel dürfte im Zeichen von zahlreichen Unternehmenszahlen aus Europa stehen. Am Nachmittag richtet sich der Fokus dann auf die US-Daten zu den Persönlichen Ausgaben und Einkommen für Juni und die darin enthaltenen Preiskomponenten.

Rückblick: Schwach - Nach einer Berg- und Talfahrt hat der europäische Aktienmarkt am Donnerstag zwar mit Verlusten geschlossen, aber klar erholt von den Tiefs. Schlimmeres verhinderte eine bessere Lesung des US-BIPs für das zweite Quartal. Positiv waren auch die Inflationssignale, was für eine Zinssenkung der US-Notenbank im September spricht. Zuvor hatten ein andauernder Abverkauf bei Technologieaktien sowie ein schwacher Ifo-Geschäftsklimaindex belastet. Der Technologie-Sektor verlor 2,8 Prozent. Neben dem schwachen Sentiment wurden Quartalszahlen einiger Branchenunternehmen wie BE Semiconductor (-14,1%) oder STMicroelectronics (-13,7%) mit Enttäuschung aufgenommen. Das belastete auch Infineon (-6,5%). Der Medien-Sektor (-3,0%) litt unter dem Kurseinbruch von Universal Music Group (-23,5%) in Reaktion auf die Zweitquartalszahlen. Der Kurs der Großaktionärin Vivendi sackte um 6,1 Prozent ab. Enttäuschende Zahlen von Stellantis (-8,7%) zogen den Automobilsektor um 1,7 Prozent nach unten. Derweil kam der Zahlenausweis von Roche (+2,9%) gut an. Nestle enttäuschten mit einer Prognosesenkung. Anleger trennten sich von der Nestle-Aktie (-5,1%) und schichteten in Unilever (+5,8%) um. Unilever hat bei der Vorlage ihrer Zahlen den Margenausblick erhöht. Kering (-7,5%) meldete einen Umsatz- und Gewinnrückgang.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas leichter - Nach soliden Zweitquartalszahlen schlossen Deutsche Börse unverändert. Diese bewegten sich im Rahmen der Erwartungen, allerdings blieb das Nachsteuerergebnis über den Schätzungen. Nach den Aufschlägen vom Vortag ging es für das Rheinmetall-Papier um 5 Prozent nach unten. Derweil zeigte sich Nordex optimistischer für das Geschäftsjahr, nachdem das erste Halbjahr etwas besser gelaufen ist als von Analysten erwartet. Die Aktie verbesserte sich um 1,2 Prozent. Siltronic (+7,5%) hat mit den Zweitquartalszahlen die Erwartungen übertroffen und die Jahresziele bestätigt. Befesa verloren nach Zahlen 9,2 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Thyssenkrupp wurden im nachbörslichen Handel am Donnerstag 6 Prozent niedriger getaxt. Der Konzern hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2023/24 gesenkt und begründete dies mit einem andauernd herausfordernden Marktumfeld, das unter anderem zu einem deutlichen Umsatzrückgang im laufenden Geschäftsjahr führe. Eine kurzfristige Marktstabilisierung im laufenden Geschäftsjahr per Ende September sei derzeit nicht absehbar. Koenig & Bauer wurden 0,8 Prozent niedriger gestellt. Der Druckmaschinenhersteller blickt nach dem ersten Halbjahr vorsichtiger auf das Gesamtjahr und sieht das EBIT nun am unteren Ende des prognostizierten Korridors von 25 bis 35 Millionen Euro. Das Umsatzziel von rund 1,3 Milliarden Euro dürfte trotz der unverändert schwierigen Marktlage erreicht werden.

USA - AKTIEN

