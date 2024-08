Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DONNERSTAG: In Italien bleiben die Börsen wegen des Feiertages Mariä Himmelfahrt geschlossen. In Seoul findet wegen des Feiertags zum Geburtstag Buddhas kein Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA I +++++

RWE hat im ersten Halbjahr wie erwartet deutlich weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Grund dafür sind niedrigere Ergebnisbeiträge in den Segmenten Flexible Erzeugung und Energiehandel aufgrund gesunkener Energiepreise. Die Markterwartungen wurden jedoch übertroffen. "Unsere Strategie 'Growing Green' zahlt sich aus - mehr als die Hälfte unseres bereinigten EBITDA lieferte bereits unser Geschäft mit Wind- und Solarenergie", sagte RWE-Vorstandschef Markus Krebber. Im Gesamtjahr 2024 rechnet der Konzern weiterhin mit einem Ergebnis am unteren Ende der ausgegebenen Zielspanne. Das bereinigte EBITDA wird mit 5,2 bis 5,8 Milliarden Euro angepeilt. Beim bereinigten EBIT werden 3,2 bis 3,8 Milliarden Euro erwartet. Den bereinigten Nettogewinn sieht der Konzern bei 1,9 bis 2,4 Milliarden Euro. Die Dividende soll im laufen Jahr wie bereits angekündigt um 10 Cent auf 1,10 Euro angehoben werden.

Nachfolgend die Zahlen und Konsensprognosen zum ersten Halbjahr (in Millionen Euro):

BERICHTET PROG PROG

1H 1H24 ggVj 1H24 ggVj 1H23

Aussenumsatz 11.212 -25% -- -- 14.862

EBITDA bereinigt 2.899 -30% 2.822 -32% 4.143

EBIT bereinigt 1.928 -40% 1.831 -43% 3.189

Ergebnis nach Steuern/Dritten ber 1.362 -43% 1.275 -46% 2.378

Ergebnis je Aktie bereinigt 1,83 -43% -- -- 3,20

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Die neuseeländische Zentralbank hat ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 5,25 Prozent gesenkt. Die Inflation sei nun auf dem Weg, nachhaltig in den gewünschten Zielbereich zurückzukehren, erklärten die Notenbanker zur Begründung. Die Prognosen der Bank deuteten darauf hin, dass weitere Zinssenkungen bis zum Jahresende wahrscheinlich sind.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

TUI (08:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritte Geschäftsquartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q23/24 ggVj Zahl 3Q22/23

Umsatz 5.774 +9% 3 5.286

EBIT bereinigt 208 +23% 4 169

Ergebnis nach Steuern 89 +69% 3 53

Ergebnis je Aktie 0,10 +43% 3 0,07

Weitere Termine:

06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1H

07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1H

07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 2Q (09:30 PK)

07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1H

07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 1H (08:00 PK)

07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 1H

07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1H

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/MLP SE, Ergebnis 1H (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

07:50 DE/MBB SE, Ergebnis 2Q

07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 2Q

08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 2Q

08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 2Q

08:00 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 2Q

10:00 DE/Medios AG, HV

17:45 DE/Encavis AG, Ergebnis 2Q

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1H

18:10 DE/Patrizia SE, Ergebnis 1H

18:30 DE/Metro AG, Ergebnis 3Q

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- GB

08:00 Verbraucherpreise Juli

Verbraucherpreise

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,3% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+2,0% gg Vj

Verbraucherpreise Kern

PROGNOSE: k.A./+3,4% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+3,5% gg Vj

- EU

11:00 BIP (2. Veröffentlichung) 2Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+0,6% gg Vj

1. Veröff.: +0,3% gg Vq/+0,6% gg Vj

1. Quartal: +0,3% gg Vq/+0,5% gg Vj

Industrieproduktion Juni

Eurozone

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/-2,9% gg Vj

zuvor: -0,6% gg Vm/-2,9% gg Vj

- US

14:30 Verbraucherpreise Juli

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,0% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/+3,0% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+3,3% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Stand +/-

DAX-Future 17.926,00 -0,0%

E-Mini-Future S&P-500 5.458,00 -0,0%

E-Mini-Future Nsdq-100 19.103,25 -0,0%

Nikkei-225 36.166,61 -0,2%

Schanghai-Composite 2.854,00 -0,5%

Hang-Seng-Index 17.064,82 -0,6%

+/- Ticks

Bund -Future 135,01 +5

Dienstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 17.812,05 +0,5%

DAX-Future 17.927,00 +0,8%

XDAX 17.859,36 +0,8%

MDAX 24.321,70 +0,7%

TecDAX 3.272,91 +0,4%

EuroStoxx50 4.694,92 +0,5%

Stoxx50 4.371,09 +0,6%

Dow-Jones 39.765,64 +1,0%

S&P-500-Index 5.434,43 +1,7%

Nasdaq-Comp. 17.187,61 +2,4%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 134,96 +38

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften mit Aufschlägen in den Handel am Mittwoch starten. Das Highlight des Tages sind die US-Verbraucherpreise am Nachmittag. Analysten erwarten für Juli einen Anstieg von 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat, und das auch in der Kernlesung. Eine positives Signal an den Märkten setzten am Vortag günstig ausgefallene US-Erzeugerpreise. Ein positives Signal für die Börsen kommt auch aus Neuseeland. Die dortige Zentralbank hat am Morgen die Leitzinsen um 25 Basispunkte auf 5,25 Prozent gesenkt. Analysten waren mehrheitlich davon ausgegangen, dass die Währungshüter das Zinsniveau bestätigen würden. Die Zentralbanker begründeten die Senkung mit der Schwäche der neuseeländischen Wirtschaft.

Rückblick: Etwas fester - Nach einem zähen Vormittagshandel lieferten die US-Erzeugerpreise, die auf eine weiter abschwächende Inflation hindeuteten, einen positiven Impuls. Hinzu kam ein entsprechend auch freundlicher Start an der Wall Street. Etwas bremsend wirkte die geopolitisch angespannte Lage angesichts des weiter befürchteten Militärschlags des Iran gegen Israel. Vormittags hatte der deutsche ZEW-Index noch belastet. Dessen Erwartungskomponente lasse die Sorgenfalten bezüglich der deutschen Wirtschaft immer tiefer werden, meinte Bastian Hepperle, Volkswirt bei Hauck Aufhäuser. Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen blieben ungünstig und es fehlet an einer Initialzündung.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Eine Flut von Geschäftszahlen bewegte die Kurse. Henkel (+1,3%) will die seit Anfang 2022 gültigen mittel-bis langfristigen Finanzziele bereits mittelfristig erreichen. Nach den überzeugenden Zahlen am Vortag ging es für Hannover Rück um weitere 1,7 Prozent nach oben. Hellofresh haussierten um 19,5 Prozent, getrieben von einem besser als erwartet ausgefallenen zweiten Quartal. Insbesondere gewinnseitig hatte der Kochboxenversender positiv überrascht. Nach über dem Konsens ausgefallenen Zahlen legte die Bilfinger-Aktie um 1,5 Prozent zu. Glimpflich kamen Brenntag (+0,4%) nach einer Gewinnwarnung davon. Laut JP Morgan ist das bereinigte EBITA im zweiten Quartal leicht besser als erwartet ausgefallen. Die Senkung der entsprechenden Jahresprognose sei dagegen weitgehend absehbar gewesen. Thyssenkrupp Nucera erholten sich nach endgültigen Zahlen um 4 Prozent. "Wichtig ist zunächst einmal, dass die Auftragslage stimmt und Wachstum nicht auf Kosten ständiger Verluste erkauft wird", sagte ein Händler. Renk rutschten um 5 Prozent ab. Im Handel war mit Blick auf die Geschäftszahlen von besseren Umsätzen und Auftragseingängen die Rede. Die guten Zahlen wurden aber davon überlagert, dass der Finanzchef das Unternehmen überraschend vorzeitig verlässt.

XETRA-NACHBÖRSE

Rheinmetall (-0,2%) reagierten kaum darauf, dass der RÜstungs- und Automotivekonzern den US-Fahrzeugspezialisten Loc Performance übernimmt (s.u.). Patrizia gewannen 0,4 Prozent, nachdem der Immobilieninvestor seine Jahresprognose nach einem schwierigen ersten Halbjahr bestätigt hatte. Singulus zeigten sich kaum verändert. Der Maschinenbauer hat die Bekanntgabe des Halbjahresberichts verschoben, weil sich die Verhandlungen mit seinem chinesischen Großaktionär über eine Neuordnung der Finanzierung weiter hinziehen.

USA - AKTIEN

Fest - Günstig ausgefallene US-Erzeugerpreise für Juli schürten die Zinssenkungsfantasie und hoben die Stimmung für Aktien. Am Zinsterminmarkt gilt eine Zinssenkung im September als sicher, dabei wird auch ein großer Schritt nach unten um 50 Basispunkte für möglich gehalten. Spannend würden nun die am Mittwoch anstehenden noch wichtigeren Verbraucherpreise für Juli, hieß es. Favorisiert wurden mit den Zinssenkungsperspektiven die oft hoch bewerteten Technologiewerte. Für Nvidia ging es um 6,5 Prozent nach oben, im Dow waren Intel mit einem Plus von 5,7 Prozent Tagesgewinner. Starbucks machten einen Satz um 24,5 Prozent, getrieben davon, dass der derzeitige Chef von Chipotle Mexican Grill, Brian Niccol, neuer CEO wird. Für die Chipotle-Aktie ging es um 7,5 Prozent abwärts. Home Depot legten nach der Vorlage von Zweitquartalszahlen um 1,2 Prozent zu. Der Baumarktkonzern verdiente zwar mehr als von Analysten erwartet, senkte aber die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr. Dies sei

